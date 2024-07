Op zoek naar online casino’s die net wat anders aanbieden dan de Nederlandse kansspelmarkt? Dan stuit je al snel op het ‘casino zonder vergunning’. Maar wat houdt dat precies in? Is het legaal om daar te spelen? En belangrijker nog: zijn deze casino’s wel te vertrouwen?

We duiken op deze pagina diep in de wereld van casino’s zonder Nederlandse licentie. We bespreken de voordelen en natuurlijk ook de nadelen, de legaliteit ervan in Nederland, en waar je op moet letten als je overweegt om er te spelen. Lees verder en ontdek of een casino zonder vergunning iets voor jou is!

Top casino’s zonder Nederlandse licentie

Laten we meteen beginnen: we zetten de beste casino’s zonder licentie in Nederland voor je op een rijtje. Onder dit rijtje aan casino’s vind je waar je rekening mee moet houden als je besluit te gokken bij een online casino zonder licentie.

1. Qbet Casino – Supersnelle uitbetalingen:

Dit is het meest complete casino zonder vergunning. Het heeft namelijk echt alles: slots, live casino, tafelspellen en een uitgebreid sportsbook. Naast dat Qbet Casino bekend staat om haar betrouwbaarheid, snelle uitbetaling en klantenservice, is het ook het casino dat geweldige bonussen heeft.

Qbet’s beste eigenschappen:

Een hoge 100% Welkomstbonus tot €500 + 100 Free Spins .

. Het beste casino voor nichemarkten en snelle uitbetalingen.

Groot aanbod met In-play & live betting voor diverse sporten en leagues.

2. Manga Casino – Unieke anime games:

Dit online casino biedt een indrukwekkende verzameling van meer dan 3000 spellen, waaronder unieke anime-thema slots. Met een opvallend design en een eenvoudige navigatie, biedt Manga Casino een soepele speelervaring. Je kan hier gebruikmaken van exclusieve bonussen en diverse betaalmethoden.

Manga heeft dit te bieden:

Welkomstbonus tot €300 en 50 gratis spins .

. Meer dan 3000 spellen, inclusief unieke anime-thema slots.

Snelle uitbetaling voor een casino zonder vergunning.

Een uitgebreid VIP-programma.

3. InstanT Casino – Cashback bonus zonder eisen:

Instant Casino biedt onmiddellijke stortingen en snelle uitbetalingen, waardoor je meteen kunt beginnen met spelen. Je vindt hier een ruim aanbod aan spellen, waaronder live casino en tafelspellen. Bovendien hanteren ze aantrekkelijke bonussen, waardoor Instant Casino een populaire keuze is voor veel mensen die online willen gokken bij een casino zonder vergunning.

Dit kan je verwachten bij InstanT casino:

Onmiddellijke stortingen en snelle uitbetalingen.

10% weekly cashback bonus zonder rondspeelvoorwaarden.

zonder rondspeelvoorwaarden. Aantrekkelijke bonussen voor een optimale speelervaring.

4. Bof Casino – Zet in met Crypto:

Bof Casino uitgebreide selectie van meer dan 4000 spellen van top providers. Door met cryptocurrencies te kunnen betalen en deze te kunnen opnemen, is dit binnen no-time een populair online casino zonder vergunning geworden. Maar dat zijn lang niet alle voordelen van Bof Casino.

Het beste van Bof casino:

Uitgebreide selectie van meer dan 4000 spellen met 1700 casino games.

Gebruik cryptocurrencies voor het storten en opnemen.

Geniet van een welkomstbonus tot €500 op je eerste 3 stortingen.

5. Happy Slots – Knotsgekke bonus:

Zoals de naam al doet vermoeden, richt Happy Slots zich op liefhebbers van slotspellen. Met een indrukwekkende collectie van meer dan 5000 slots, waaronder populaire titels en nieuwe releases, is er altijd iets nieuws te ontdekken. Maar dat is niet alles: Happy Slots staat ook bekend om hun aantrekkelijke bonussen die ontzettend hoog zijn.

Hierom ga je naar Happy Slots:

Indrukwekkende collectie van meer dan 5000 slots.

Maar liefst 200% bonus tot €1000 op je eerste storting.

op je eerste storting. Aantrekkelijk loyaliteitsprogramma wat gebruikelijke spelers beloont.

6. Cusco Casino – Op dit casino kan je vertrouwen:

Met een divers spelaanbod, waaronder live casino, tafelspellen en slots, biedt Cusco Casino iets voor elke speler. Dit combineren ze met geweldige bonussen, hoge uitbetalingspercentages, diverse betaalmethoden en uitstekende klantenservice die altijd klaarstaat om je te helpen.

Dit springt eruit bij Cusco casino:

Welkomstbonuspakket oplopend tot €2500 en 225 gratis spins

Enorm aanbod aan spellen en bonussen voor iedere speler

Uitstekende klantenservice voor een optimale speelervaring.

Onthoud altijd:

Doe altijd je eigen onderzoek voordat je bij een online casino speelt.

Lees de bonusvoorwaarden aandachtig door voordat je een bonus accepteert.

Speel alleen met geld dat je kunt missen.

Gok verantwoord.

Wat is een casino zonder Nederlandse licentie?

Misschien ben je wel bekend met online casino’s die onder de Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA) vallen. Maar wat nou als je op zoek bent naar een wat breder aanbod of specifieke features? Dan kom je al snel terecht bij casino’s zonder Nederlandse licentie. Deze casino’s opereren onder een vergunning van een andere gokautoriteit, zoals bijvoorbeeld de Malta Gaming Authority (MGA) of de Curaçao Gaming Control Board.

Voorbeelden van betrouwbare casino’s zonder Nederlandse licentie zijn Qbet Casino, Manga Casino, Instant Casino, Bof Casino, Happy Slots en Cusco Casino.

Let wel op: dit is slechts een kleine greep uit het totale aanbod. We raden je altijd aan om je eigen onderzoek te doen naar een casino voordat je gaat spelen.

Voordelen en nadelen van casino’s zonder Nederlandse licentie

Nederlandse online casino’s, die onder toezicht staan van de Kansspelautoriteit (KSA), hebben zeker hun voordelen. Maar soms zoek je misschien net wat meer. Casino’s zonder Nederlandse licentie bieden dan uitkomst. Kijk maar eens naar deze voordelen

Voordelen van casino’s zonder licentie

Breder spelaanbod: Nederlandse casino’s hebben te maken met strenge regels omtrent het aantal spellen en features die aangeboden mogen worden. Casino’s zonder licentie hebben vaak een veel ruimer aanbod, met meer variatie in slots, live casino spellen, tafelspellen en wellicht zelfs sportsbook opties.

Nederlandse casino’s hebben te maken met strenge regels omtrent het aantal spellen en features die aangeboden mogen worden. Casino’s zonder licentie hebben vaak een veel ruimer aanbod, met meer variatie in slots, live casino spellen, tafelspellen en wellicht zelfs sportsbook opties. Hogere bonussen en promoties: Om spelers te lokken, bieden casino’s zonder licentie vaak aantrekkelijke bonussen en promoties aan. Denk aan hogere welkomstbonussen, cashback op verliezen of loyalty programma’s met extraatjes.

Om spelers te lokken, bieden casino’s zonder licentie vaak aantrekkelijke bonussen en promoties aan. Denk aan hogere welkomstbonussen, cashback op verliezen of loyalty programma’s met extraatjes. Meer innovatieve features: De online casino wereld ontwikkelt zich razendsnel. Casino’s zonder licentie kunnen sneller inspelen op nieuwe trends en features implementeren, zoals bijvoorbeeld gamification elementen of cryptogeld als betaalmethode.

Nadelen van casino’s zonder licentie

Natuurlijk zitten er ook nadelen aan het spelen bij casino’s zonder Nederlandse licentie. Hier moet je je bewust van zijn:

Minder strenge regulering: De KSA houdt Nederlandse casino’s aan strenge regels. Casino’s zonder licentie vallen onder een andere gokautoriteit, die wellicht minder strenge eisen hanteert. Dit kan betekenen dat je minder zeker bent van eerlijk spel of dat je problemen moeilijker kunt aankaarten.

De KSA houdt Nederlandse casino’s aan strenge regels. Casino’s zonder licentie vallen onder een andere gokautoriteit, die wellicht minder strenge eisen hanteert. Dit kan betekenen dat je minder zeker bent van eerlijk spel of dat je problemen moeilijker kunt aankaarten. Geen CRUKS registratie: CRUKS is het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Hiermee kun je jezelf in Nederland uitsluiten van online gokken. Casino’s zonder licentie zijn niet aangesloten op CRUKS, dus moet je jezelf goed in de hand houden.

CRUKS is het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Hiermee kun je jezelf in Nederland uitsluiten van online gokken. Casino’s zonder licentie zijn niet aangesloten op CRUKS, dus moet je jezelf goed in de hand houden. Mogelijk hogere belasting op winsten: Over winsten bij Nederlandse casino’s hoef je geen belasting te betalen. Bij winsten bij casino’s zonder licentie kan dit wel anders liggen. Check dit altijd even goed van tevoren.

Casino’s zonder licentie vs. Nederlandse casino’s met licentie: alles op een rijtje

Twijfel je nog of je bij een casino met of zonder Nederlandse licentie wilt spelen? Hier zie je de belangrijkste verschillen op een rijtje:

Feature Casino zonder licentie Nederlands casino met licentie (KSA) Spelaanbod Vaak breder Strenger gereguleerd Bonussen en promoties Vaak aantrekkelijker Minder hoog Innovatie Sneller op nieuwe trends Kan wat achterlopen Regulering Minder streng Streng CRUKS registratie Niet mogelijk Mogelijk Belasting op winsten Mogelijk wel Niet van toepassing

Betrouwbaarheid van een casino zonder licentie

Als je wilt gokken bij online casino’s zonder licentie, dan is veiligheid en betrouwbaarheid uiteraard altijd het belangrijkste. De casino’s die we eerder genoemd hebben in dit artikel, staan bekend om hun veiligheid en betrouwbaarheid. Maar het is altijd het beste als je zelf goed je onderzoek doet. Maar hoe doe je dat dan eigenlijk? Hieronder leggen we het uit.

Hoe betrouwbaar is een casino zonder licentie?

Je hebt misschien weleens verhalen gehoord over louche online casino’s. Natuurlijk wil je alleen spelen bij betrouwbare aanbieders. Maar hoe beoordeel je nou eigenlijk of een casino zonder Nederlandse licentie betrouwbaar is? We geven je hier een aantal handige tips:

Licentie & Regulering: Kijk allereerst of het casino een geldige licentie heeft van een gerenommeerde gokautoriteit. Bekende voorbeelden zijn de Malta Gaming Authority (MGA) of de Curaçao Gaming Control Board. Deze instanties hanteren strenge eisen waaraan casino’s moeten voldoen.

Kijk allereerst of het casino een geldige licentie heeft van een gerenommeerde gokautoriteit. Bekende voorbeelden zijn de Malta Gaming Authority (MGA) of de Curaçao Gaming Control Board. Deze instanties hanteren strenge eisen waaraan casino’s moeten voldoen. Software & RTP: Betrouwbare casino’s maken gebruik van software van gerenommeerde game providers. Check ook of het casino informatie toont over het Return To Player percentage (RTP) van hun spellen. Een eerlijk RTP ligt boven de 95% (lees verder in dit artikel precies hoe het RTP werkt).

Betrouwbare casino’s maken gebruik van software van gerenommeerde game providers. Check ook of het casino informatie toont over het Return To Player percentage (RTP) van hun spellen. Een eerlijk RTP ligt boven de 95% (lees verder in dit artikel precies hoe het RTP werkt). Reviews & Ervaringen: Online vind je talloze reviews en ervaringen van andere spelers. Lees ze goed door om te zien wat anderen vinden van het casino. Let op: er zitten ook nep-reviews tussen, dus lees met een kritische blik.

Online vind je talloze reviews en ervaringen van andere spelers. Lees ze goed door om te zien wat anderen vinden van het casino. Let op: er zitten ook nep-reviews tussen, dus lees met een kritische blik. Betaalmethoden & Uitbetalingen: Een ruim aanbod aan betrouwbare betaalmethoden is een goed teken. Kijk ook naar de uitbetalingsvoorwaarden. Snelle en transparante uitbetalingen wijzen op een betrouwbaar casino.

Een ruim aanbod aan betrouwbare betaalmethoden is een goed teken. Kijk ook naar de uitbetalingsvoorwaarden. Snelle en transparante uitbetalingen wijzen op een betrouwbaar casino. Klantenservice: Een goede klantenservice is goud waard. Check of het casino een helpdesk heeft die 24/7 bereikbaar is en of je in het Nederlands terecht kunt.

Internationale casino licenties in 2024

Zoals gezegd, opereren casino’s zonder Nederlandse licentie onder een vergunning van een andere gokautoriteit. Enkele bekende voorbeelden van internationale casino licenties in 2024 zijn:

Malta Gaming Authority (MGA): De MGA is een van de meest gerenommeerde gokautoriteiten ter wereld. Casino’s met een MGA-licentie staan bekend om hun betrouwbaarheid en eerlijk spel.

De MGA is een van de meest gerenommeerde gokautoriteiten ter wereld. Casino’s met een MGA-licentie staan bekend om hun betrouwbaarheid en eerlijk spel. Curaçao Gaming Control Board: De Curaçao licentie is een veelvoorkomende licentie voor online casino’s. De eisen zijn wat minder streng dan bij de MGA, maar betrouwbare casino’s opereren wel degelijk onder deze licentie.

De Curaçao licentie is een veelvoorkomende licentie voor online casino’s. De eisen zijn wat minder streng dan bij de MGA, maar betrouwbare casino’s opereren wel degelijk onder deze licentie. Gibraltar Gambling Commission: De licentie van de Gibraltar Gambling Commission staat eveneens garant voor een betrouwbare en veilige online gokervaring.

Onthoud: Online gokken bij een casino zonder vergunning is altijd minder gereguleerd dan casino’s met vergunningen die uitgegeven zijn door de KSA. Doe daarom altijd je eigen onderzoek voordat je gaat spelen bij een casino zonder Nederlandse licentie. Check de licentie, lees reviews en zorg ervoor dat je alleen bij betrouwbare aanbieders speelt.

Is het online gokken bij een casino zonder licentie legaal of illegaal?

Sinds oktober 2021 is het eindelijk legaal om online te gokken bij casino’s met een licentie van de Kansspelautoriteit (KSA). Dit zorgde voor een verschuiving in het online goklandschap. Vóór die tijd was online gokken namelijk illegaal in Nederland. Maar hoe zit het nou met casino’s zonder Nederlandse licentie? Zijn die legaal of illegaal? En hoe veilig is het om daar te spelen?

De wet is hier vrij duidelijk over. Gokken bij een online casino zonder KSA-licentie is illegaal in Nederland. Toch biedt het spelen bij een casino zonder vergunning voor Nederlandse spelers verschillende voordelen.

En hoewel het illegaal is om te spelen bij een casino zonder vergunning, is het voor spelers niet strafbaar om hier te spelen. Voorheen was dat technisch gezien wél mogelijk, maar de KSA heeft op 28 februari 2023 de regel verwijderd waarbij spelers een boete en strafblad kunnen krijgen wanneer zij spelen of in het verleden gespeeld hadden bij een illegaal online casino.

De kansspelautoriteit zei hier het volgende over: “Nederlandse spelers zijn nog nooit beboet en hebben ook geen strafblad gekregen voor het spelen bij een illegaal casino.”

Veilig spelen bij casino’s zonder licentie: waar moet je op letten?

Er zijn verschillende casino’s waarbij je kan gokken zonder licentie. Maar als je dit doet, dan profiteer je niet meer van de regelgeving die de KSA heeft ingesteld om het zo veilig mogelijk te houden. Dit kan natuurlijk ook voordelen hebben.

De KSA is volgens sommigen namelijk nét iets te streng. Voor die mensen kan het gokken bij een casino zonder licentie een goede uitkomst bieden.

Betrouwbaarheid voorop: check de licentie en beveiliging

Besluit je toch om bij een casino zonder Nederlandse licentie te spelen? Dan is het extra belangrijk om goed op te letten. Want veiligheid en betrouwbaarheid staan natuurlijk voorop! Hieronder staan een aantal handige tips:

Licentie & Regulering: Check allereerst of het casino een geldige licentie heeft van een gerenommeerde gokautoriteit. Kijk bijvoorbeeld naar de Malta Gaming Authority (MGA) of de Curaçao Gaming Control Board. Deze instanties controleren casino’s op betrouwbaarheid en eerlijk spel.

Check allereerst of het casino een geldige licentie heeft van een gerenommeerde gokautoriteit. Kijk bijvoorbeeld naar de Malta Gaming Authority (MGA) of de Curaçao Gaming Control Board. Deze instanties controleren casino’s op betrouwbaarheid en eerlijk spel. Beveiliging & Privacy: Een betrouwbaar casino besteedt veel aandacht aan veiligheid. Kijk of de website een veilige SSL-verbinding gebruikt en of jouw privé gegevens goed beschermd worden.

Een betrouwbaar casino besteedt veel aandacht aan veiligheid. Kijk of de website een veilige SSL-verbinding gebruikt en of jouw privé gegevens goed beschermd worden. Betalen met vertrouwen: Kies betrouwbare betaalmethoden die je kent en let op eventuele transactiekosten. Sommige casino’s zonder licentie rekenen namelijk kosten voor storten of uitbetalen.

Gok verantwoord: ken je grenzen en stel limieten in

Gokken moet natuurlijk altijd leuk blijven. Daarom is het belangrijk om verantwoord te spelen en je grenzen te kennen. We helpen je graag met enkele tips:

Budgetbeheer: Speel alleen met geld dat je kunt missen. Stel vooraf een budget vast en houd je daar ook aan.

Speel alleen met geld dat je kunt missen. Stel vooraf een budget vast en houd je daar ook aan. Tijdslimieten: Gokken kan al snel veel tijd in beslag nemen. Stel daarom tijdslimieten in en houd je hieraan.

Gokken kan al snel veel tijd in beslag nemen. Stel daarom tijdslimieten in en houd je hieraan. Zelfuitsluiting: Heb je het gevoel dat je te veel gokt? De meeste online casino’s bieden de mogelijkheid tot zelfuitsluiting. Zo kun je jezelf tijdelijk of permanent uitsluiten van gokken.

Heb je het gevoel dat je te veel gokt? De meeste online casino’s bieden de mogelijkheid tot zelfuitsluiting. Zo kun je jezelf tijdelijk of permanent uitsluiten van gokken. Zelfcontrole is key: Heb je het gevoel dat je te veel gokt? De meeste online casino’s bieden een optie tot zelfuitsluiting. Gebruik deze dan ook! Zo kun je jezelf tijdelijk of permanent uitsluiten van gokken.

Gokken moet leuk blijven. Hou je aan deze adviezen en weet wanneer je moet stoppen. Nogmaals, speel alleen met geld dat je kunt missen en raak hier niet van in paniek als je het verliest!

Kies bewust: onderzoek de reputatie van het casino

Voordat je begint met spelen, is het slim om wat onderzoek te doen naar het online casino. Lees online reviews en ervaringen van andere spelers. Zo krijg je een beeld van de reputatie van het casino.

Lees de kleine lettertjes: check de bonusvoorwaarden

Veel casino’s zonder licentie lokken spelers met aantrekkelijke bonussen. Lees de bonusvoorwaarden echter altijd goed door voordat je een bonus accepteert. Zo weet je precies aan welke eisen je moet voldoen om de bonus vrij te spelen.

Betalen met een gerust hart: let op de betaalmethoden

Kijk goed naar de beschikbare betaalmethoden bij een casino zonder licentie. Kies bij voorkeur voor een betrouwbare betaalmethode die je kent. Let ook op eventuele transactiekosten.

Bonusaanbiedingen bij casino’s zonder Nederlandse licentie

Casino’s zonder Nederlandse licentie proberen spelers vaak te verleiden met aantrekkelijke bonussen. Laten we eens kijken naar een aantal veelvoorkomende bonussen en hoe ze werken, met een rekenvoorbeeld erbij:

Welkomstbonus:

De welkomstbonus is vaak een stortingsbonus, waarbij het casino een percentage (bijvoorbeeld 100%) extra bovenop je eerste storting geeft. Stort je €100, dan krijg je er €100 bonusgeld bij, waarmee je in totaal €200 kunt spelen. Let op: aan deze bonus zijn vaak rondspeelvoorwaarden verbonden.

Dit betekent dat je het bonusbedrag (en soms ook je stortingsbedrag) een aantal keren moet rondspelen voordat je het vrij kunt spelen en uitbetalen. Rondspeelvoorwaarden kunnen bijvoorbeeld 30x of 40x het bonusbedrag zijn. Stel je ontvangt een bonus van €100 met een rondspeelvoorwaarde van 35x, dan moet je in totaal €3500 inzetten (100 x 35) voordat je het bonusgeld kunt uitbetalen.

Verschil met casino’s met licentie: Welkomstbonussen bij casino’s met licentie zijn vaak wat lager (tot 50%) en hebben soms minder strenge rondspeelvoorwaarden.

Cashback:

Cashback krijg je terug over een deel van je netto verliezen over een bepaalde periode (bijvoorbeeld 10% cashback over je verliezen in een week). Stel je verliest in een week €200, dan krijg je met 10% cashback €20 terug.

Een cashback bonus is een fijne manier om wat van je verliezen te compenseren, maar houd er rekening mee dat het teruggestorte bedrag vaak bonusgeld is met rondspeelvoorwaarden.

Verschil met casino’s met licentie: Casino’s met licentie mogen geen cashback bonussen aanbieden in Nederland.

Reloadbonus:

Reloadbonussen lijken op welkomstbonussen, maar dan voor bestaande spelers. Stort je bijvoorbeeld opnieuw €50, dan krijg je er met een 50% reload bonus €25 bonusgeld bij. Ook hier gelden vaak rondspeelvoorwaarden.

Verschil met casino’s met licentie: Een reloadbonus is niet toegestaan bij casino’s met licentie. Hier kan je dus alleen gebruik van maken als je gaat gokken bij een online casino zonder licentie.

Free Spins:

Free spins zijn gratis draaibeurten aan bepaalde gokkasten. Je kunt hiermee winsten behalen, maar deze winsten zijn vaak ook weer bonusgeld met rondspeelvoorwaarden. Stel je krijgt 50 free spins op een gokkast met een minimale inzet van €0,10 per spin.

Dit betekent dat je in totaal €5 (€0,10 x 50) kunt inzetten met de free spins. Alle winsten die je behaalt, zijn bonusgeld en moet je volgens de rondspeelvoorwaarden rondspelen voordat je het kunt uitbetalen.

Verschil met casino’s met licentie: Free spins bij casino’s met licentie kunnen soms vrijgespeeld worden met minder strenge rondspeelvoorwaarden of zelfs zonder rondspeelvoorwaarden.

VIP-Bonus:

Casino’s zonder licentie bieden vaak ook VIP-programma’s aan voor high rollers en loyale spelers. Deze programma’s bestaan uit verschillende niveaus, waarbij je bonussen en extraatjes vrij kunt spelen naarmate je meer speelt.

Denk hierbij aan hogere cashback percentages, exclusieve toernooien, gratis spins op nieuwe spellen of zelfs een persoonlijke accountmanager.

Verschil met casino’s met licentie:

VIP-programma’s bij casino’s met licentie kunnen er wel of niet zijn. Soms bieden ze vergelijkbare voordelen, maar houd er rekening mee dat strengere regulering soms kan leiden tot minder attractieve VIP-programma’s.

De betaalmethoden van casino’s zonder Nederlandse licentie

Net als casino’s met licentie, heb je ook bij casino’s zonder licentie verschillende methodes. We bespreken de meest gebruikte opties, met hun voor- en nadelen:

Bankoverschrijving (vaak is dit traag)

PayPal (net zo makkelijk als de bank, maar sneller)

E-wallets (snel & veilig, niet overal geaccepteerd)

Paysafecard (anoniem)

Cryptogeld (snel & anoniem, koersen schommelen)

Inzetlimieten en uitbetalingspercentages bij casino’s zonder licentie

Online casino’s, met of zonder licentie, gebruiken twee belangrijke waardes die jouw winkansen beïnvloeden: inzetlimieten en uitbetalingspercentages. Laten we eens kijken wat ze betekenen en hoe je ze kunt gebruiken om je voordeel te halen.

Inzetlimieten: Dit zijn de minimum en maximum bedragen die je per spelronde in kunt zetten. Casino’s gebruiken deze limieten om zichzelf te beschermen tegen al te hoge weddenschappen. Check voordat je begint met spelen altijd even de inzetlimieten. Zo voorkom je dat je straks met een te laag bedrag speelt om het spannend te houden, of juist een te hoog bedrag inzet dat je eigenlijk niet kunt missen.

Dit zijn de minimum en maximum bedragen die je per spelronde in kunt zetten. Casino’s gebruiken deze limieten om zichzelf te beschermen tegen al te hoge weddenschappen. Check voordat je begint met spelen altijd even de inzetlimieten. Zo voorkom je dat je straks met een te laag bedrag speelt om het spannend te houden, of juist een te hoog bedrag inzet dat je eigenlijk niet kunt missen. Uitbetalingspercentage (RTP): Het Return To Player percentage (RTP) is een theoretisch getal dat aangeeft hoeveel een spel gemiddeld over een lange tijd uitkeert aan spelers. Stel, een gokkast heeft een RTP van 96%. Dit betekent dat het casino gemiddeld 4% winst pakt over alle inzetten die op die gokkast worden gedaan. Hoe hoger het RTP, hoe groter jouw kans om op de langetermijnwinst te maken.

Maar onthoud dat RTP een gemiddelde is. Je kunt op een avond met een laag RTP-spel gigantisch winnen, en op een andere avond met een hoog RTP-spel juist alles verliezen. Toch is het slim om spellen te kiezen met een zo hoog mogelijk RTP (boven de 95%). Hiermee vergroot je op de lange termijn je kans om winstgevend te spelen.

Wat moet je doen als je problemen met uitbetalingen hebt?

Of je nu gokt bij een casino’s met of zonder licentie, problemen met uitbetalingen kunnen voorkomen. Waarschijnlijk is het slechts een foutje in het systeem of een tijdelijke storing. Als je niet uitbetaald wordt, kan je het volgende het beste doen:

Check de FAQ van het casino.

Neem contact op met de klantenservice.

Controleer de bonusvoorwaarden (misschien is het een misverstand)

Controleer je accountgegevens.

Bij casino’s met licentie kun je klachten indienen. Casino’s zonder licentie vallen hier buiten. Hierdoor heb je ook minder rechten als je gokt op een casino zonder licentie. Daarom is het belangrijk om goed je onderzoek te doen.

Sportweddenschappen bij casino’s zonder licentie

Naast casino’s bestaan er ook online aanbieders voor sportweddenschappen zonder licentie. Dit werkt ongeveer hetzelfde als bij andere bookmakers, maar de grote verschillen zijn dat de regelgeving van het KSA hierbij niet gehanteerd hoeven worden. Hierdoor heb je meer wedopties en hogere quoteringen bij bookmakers zonder licentie.

Spelen bij casino’s zonder verificatie

Zin om direct te spelen, zonder gedoe met registratieprocedures? Sommige online casino’s bieden de mogelijkheid om te spelen zonder verificatie. Dit betekent dat je geen documenten hoeft in te sturen om je identiteit te bevestigen. Dit heeft enkele voordelen, maar ook nadelen.

Voordelen:

Geen vertraging: Registreer je met je e-mailadres en speel direct je favoriete games.

Meer privacy: Je hoeft (nog) geen persoonlijke documenten te delen.

Nadelen:

Limieten op uitbetalingen: Casino’s zonder verificatie hanteren vaak lagere limieten op uitbetalingen.

Beperkte accountfuncties: Zonder verificatie kan je soms niet alle functies van je account gebruiken, zoals het storten van grotere bedragen.

Mogelijk minder betrouwbaar: Doe extra onderzoek naar de betrouwbaarheid van een casino zonder verificatie. Ze hebben namelijk geen gegevens van jou bij de website, waardoor verifiëren dat je geld krijgt van ze lastiger wordt.

Gok anoniemer bij een crypto casino zonder licentie

Naast casino’s zonder verificatie, bestaan er ook Crypto Casino’s zonder licentie. Deze casino’s opereren buiten de traditionele financiële structuren en focussen op betalingen met cryptogeld.

Voordelen crypto casino’s zonder licentie:

Extra anonimiteit: Cryptogeld transacties kunnen (afhankelijk van de munt) anoniem verlopen. Dit kan aantrekkelijk zijn voor spelers die hun gokactiviteiten liever privé houden.

Cryptogeld transacties kunnen (afhankelijk van de munt) anoniem verlopen. Dit kan aantrekkelijk zijn voor spelers die hun gokactiviteiten liever privé houden. Snelle transacties: Crypto transacties worden vaak snel verwerkt, wat snelle stortingen en uitbetalingen mogelijk maakt.

Nadelen crypto casino’s zonder licentie:

Volatiliteit van cryptogeld: De waarde van cryptogeld kan sterk schommelen, wat je winsten kan beïnvloeden.

De waarde van cryptogeld kan sterk schommelen, wat je winsten kan beïnvloeden. Verhoogde risico’s: Net als bij casino’s zonder licentie in het algemeen, is er minder regulering en toezicht bij crypto casino’s zonder licentie. Dit kan leiden tot hogere risico’s op oneerlijk spel of problemen met uitbetalingen.

Conclusie: gokken bij online casino zonder licentie

In 2024 zijn er diverse online casino’s actief die geen licentie hebben van de Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA). Deze casino’s bieden spelers verschillende voordelen zoals snelle registratie zonder verificatie of anoniem gokken met cryptogeld. Daarnaast is er ook meer vrijheid in de verschillende wedopties, soorten spelen en bonussen. Hierdoor is er een grote groep gokkers in Nederland die graag gokken bij een casino zonder Nederlandse licentie. In dit artikel kon je lezen wat momenteel de beste online casino’s zonder vergunning zijn en hoe ze zich verhouden tot casino’s met licentie.

Veelgestelde vragen over casino’s zonder licentie

Hoe kan ik online gokken bij een casino zonder licentie?

Verschillende online casino’s zonder licentie zijn toegankelijk voor Nederlandse spelers. In dit artikel hebben we enkele van de beste casino’s zonder licentie in Nederland voor je beschreven, waaruit Qbet in onze ervaring en expertise de beste casino zonder licentie van Nederland is.

Zijn casino’s zonder licentie betrouwbaar?

Casino’s zonder Nederlandse licentie vallen niet onder toezicht van de KSA. Mogelijk vallen ze onder toezicht van een gokautoriteit in een ander land (zoals Malta of Curaçao), maar dit toezicht kan minder streng zijn.

Is het illegaal om te gokken in Nederland?

Nee, gokken op zich is niet illegaal in Nederland. Echter, gokken op websites zonder Nederlandse licentie is dat wel. De KSA kan hiertegen handhaven, hoewel ze hier géén boetes voor geven.

Krijg ik een boete als ik speel bij een casino zonder licentie?

De KSA richt zich vooral op het aanpakken van de illegale aanbieders. De spelers zelf worden, volgens woorden van de KSA zelf, niet beboet.

Wat doet de KSA tegen online casino’s zonder licentie?

De KSA kan verschillende maatregelen treffen tegen online casino’s zonder licentie, zoals het blokkeren van hun websites voor Nederlandse spelers.

Kan ik onbeperkt spelen bij een casino zonder licentie?

Niet per se. Sommige legale casino’s in Nederland hanteren limieten op stortingen en speeltijd om verantwoord spelen te bevorderen. Casino’s zonder licentie hoeven zich hier niet aan te houden, maar kunnen wel hun eigen limieten instellen.