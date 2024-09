Geschreven door Apparata Gokexperts Gecontroleerd door Ruben Bijgewerkt op 5 september 2024 ×

Hoogtepunten uit dit artikel Cash or Crash is een live game van de hand van Evolution Gaming

Je kunt Cash or Crash bij veel verschillende online casino's spelen

De ballen die uit de tombola tevoorschijn komen bepalen het spelverloop

Op zoek naar een casino waarbij je het spel Cash or Crash kunt spelen? In dit artikel leggen we uit hoe je het spel speelt, wat de spelregels ervan zijn en wat het beste Cash or Crash casino is.

De beste Cash or Crash casino’s

Wil je Cash or Crash spelen bij de beste online casino’s in Nederland? Dan moet je bij onderstaande casino’s zijn:

Top 3 Cash or Crash casino’s

Hieronder gaan wij dieper in op de 3 beste casino’s waarbij je Cash or Crash kunt spelen.

1. Instant Casino

Internationale vergunning Curaçao Casino bonus 10% wekelijkse cashback Spelaanbod 3000+ spellen Mobiele app Browser Nederlandse taal Nee RTP 96,3% Uitbetalingssnelheid Tot 24 uur

Het beste Cash or Crash casino is naar onze mening Instant Casino. Dit is een van de beste Nederlandse casino’s waar spelers wekelijks kunnen genieten van 10% cashback zonder doorspeelvereisten. Je kunt bij Instant Casino niet alleen Cash or Crash spelen, maar ook heel wat andere leuke games in het live casino.

Instant Casino biedt daarnaast een heleboel interessante promoties zoals Drops & Wins, prize drops en meer en geeft je de mogelijkheid om te wedden op sport. Bovendien kun je bij dit casino storten met iDEAL, wat altijd mooi is meegenomen.

2. Incognito Casino

Internationale vergunning Curaçao Casino bonus 100% stortingsbonus tot €500 Spelaanbod 3000+ Mobiele app Browser Nederlandse taal Nee RTP 96,1% Uitbetalingssnelheid Tot 24 uur

Incognito staat op de tweede plaats dankzij een geweldig spelaanbod. Naast Cash or Crash kun je bij dit casino meer dan 3000 andere spellen spelen, waarvan heel wat live games en kun je wedden op meer dan 40 sporten.

Nieuwe spelers worden verwelkomd met een genereuze welkomstbonus tot €500 en vaste spelers genieten van een ruim aanbod promoties en bonussen. Je kunt bij Incognito bovendien een storting maken met iDEAL en opnames worden onmiddellijk (tot maximaal 24 uur) verwerkt.

3. Starzino

Internationale vergunning Costa Rica Casino bonus 100% stortingsbonus tot €500 Spelaanbod 4000+ spellen Mobiele app Ja, iOS en Android Nederlandse taal Nee RTP 96,1% Uitbetalingssnelheid Max. 48 uur

Ook Starzino is een prima Cash or Crash casino dat meer dan 4000 spellen aanbiedt, waaronder 500 live games. Ben je dus een grote fan van live spellen, dan kun je bij Starzino urenlang speelplezier beleven. Dit casino is een van de beste mobiele casino’s van Nederland en biedt een app aan die je kunt downloaden op je iOS- of Androidtoestel.

iDEAL wordt jammer genoeg niet aangeboden, maar je kunt eenvoudig betalen met o.a. Apple Pay en Google Pay. Wil je geld laten uitbetalen bij Starzino, dan kan dit tot maximaal 48 uur duren.

Wat is Cash or Crash?

Cash or Crash is een ontzettend spannend live casino spel van de spelontwikkelaar Evolution. Het is een vrij eenvoudig spel dat plaatsvindt in een cockpit van een futuristisch luchtschip. Per inzet die je plaatst vliegt de zeppelin hoger en hoger. Het is zaak om op tijd te stoppen met inzetten, voordat je crasht en je je inzet kwijt bent.

Hoe speel je Cash or Crash?

Je speelt het spel Cash or Crash door bij elke nieuwe ronde een inzet te plaatsen. Het luchtschip stijgt steeds hoger en het is de bedoeling dat je zo hoog mogelijk blijft stijgen, want hoe hoger je klimt, hoe hoger de uitbetalingen. Toch is het ook belangrijk dat je op het juiste moment stopt met spelen, want anders crasht de zeppelin en ben je je inzet kwijt.

Per ronde worden er ballen in een tombola gehusseld en wordt er één bal getrokken. Je ziet hoeveel ballen en welke soort er al getrokken zijn op het scherm, zodat je een beter idee hebt van het verloop van het spel en op basis hiervan beslissingen kunt nemen.

In het spel zijn er groene ballen, rode ballen en één gouden bal. In totaal zijn er 28 ballen; 19 groene , 8 rode ballen en natuurlijk één gouden bal. In de spelregels hieronder vertellen je meer over wat deze ballen precies betekenen.

Net zoals bij andere live game shows, is er bij Cash or Crash een live presentator aanwezig. De host van Evolution neemt je mee op een spannend avontuur, en houdt je bij het spel betrokken.

Spelregels Cash or Crash Live casino spel

Dit zijn de spelregels van het basisspel: Voordat het spel begint, kies je hoeveel je wilt inzetten. Je kunt kiezen uit verschillende bedragen, van kleintjes zoals 20 cent tot grote jongens van 5.000 euro. Er zijn fiches voor 20 cent, 50 cent, 1 euro, 2 euro, 5 euro, 25 euro, 100 euro, 500 euro en 5.000 euro. En voor de riskantere spelers van dit gokspel is er zelfs een knop om je inzet te verdubbelen!

Groene bal

Het doel van het spel is om steeds te overleven tot de volgende ronde. Wanneer er een groene bal wordt getrokken, ga je naar een volgend niveau. Elk niveau heeft een bepaalde waarde voor de uitbetalingen. Doordat je een groene bal hebt gekregen, gaat de kans op je maximale winst omhoog en ga je door naar de volgende ronde.

Gouden bal

Wanneer de gouden bal getrokken wordt, kun je ook verder klimmen. Je zet niet alleen een stapje verder op de ladder, maar krijgt ook nog eens een “schild”, een soort joker of immuniteit. Je kunt de komende twee rondes niet crashen en speelt dus twee rondes veilig door zonder verlies, zelfs als de volgende bal die getrokken wordt rood is.

Wel is het natuurlijk zo dat je minder kans hebt op een groene bal wanneer die wordt getrokken, maar datzelfde geldt natuurlijk voor de rode getrokken bal, wat je natuurlijk het liefst wil bij Cash or Crash.

Rode bal

Wordt er een rode bal getrokken, dan crash je en ben je jouw inzet kwijt. Je kunt dan pas weer meespelen bij een nieuwe speelronde. De kans is niet al te groot dat er een rode wordt getrokken, want er zijn uiteraard maar acht ballen van deze kleur.

Als er een rode bal verschijnt, is het natuurlijk mogelijk dat je nog een schild over hebt van de gouden bal. In dit geval kun je doorspelen met de volgende ronde. Om de kans op rode ballen te verkleinen, moet je dus op tijd stoppen met spelen.

Inzetmogelijkheden Cash or Crash

Voordat er een bal wordt getrokken en een nieuwe ronde van start gaat, heb je de keuze uit drie verschillende inzetmogelijkheden:

Continue

Je speelt door zonder je inzet aan te passen.

Take Half

Als je voor ‘Take half’ kiest, kun je doorspelen met de helft van het gewonnen bedrag. De andere helft wordt dan gebruikt als inzet waarmee je doorspeelt.

Take All

Als je ‘Take All’ kiest, pak je het bedrag wat je hebt ingezet, inclusief eventuele winst of verlies, en stap je uit de ronde.

Cash or Crash strategie en huisvoordeel

Als je je inzet hebt gedaan, zie je meteen hoeveel je kunt winnen. Handig, dan weet je waar je aan toe bent. Nu komt het spannende deel. Als de tijd om is en je je inzet hebt geplaatst, gaat het spel van start. De tombola begint te draaien en er komt een willekeurige bal uit naar boven. Is het een groene of gouden bal? Dan ga je door naar het volgende niveau. Maar met een rode bal ‘crash’ je, en ben je helaas uitgespeeld en ben je je inzet kwijt.

Een echte strategie kun je dus niet hebben bij dit spel, gewoon ophouden voordat je crasht en je winst innen. We raden aan om eerst en vooral met een klein bedrag te beginnen. Dan kun je rustig het spel leren kennen zonder je zorgen te maken. Let ook goed op hoeveel rode ballen er zijn. In het begin heb je 28% kans op een rode bal. Je hoeft niet zelf te rekenen, want je krijgt bij elke beurt een overzicht te zien. Als je twijfelt, is het slim om de helft van je winst te pakken. Zo heb je in ieder geval iets binnen.

Het casino heeft natuurlijk altijd een voordeel. Bij dit spel is dat tussen de 0,41% en 5,49%. Dat betekent dat je gemiddeld tussen de 94,51% en 99,59% van je inzet terugkrijgt.

Uitbetalingen van het Cash or Crash spel

Stel je voor: je zit op niveau 6 van Cash or Crash en je hebt vijf euro ingezet. Spannend, hè? Op dit punt zijn de kansen (of ‘odds’ zoals ze dat noemen) 5 tegen 1 als je nog geen gouden bal hebt gekregen. Zijn er alleen nog maar groene en rode ballen over? Dan stijgen je kansen naar 5,6 tegen 1.

Nu komt het leuke deel: je moet beslissen of je wilt stoppen en je geld pakken. Je hebt twee keuzes: alles of de helft nemen. Laten we eens kijken wat dat oplevert:

Als je de helft neemt:

Zonder gouden bal: Je krijgt €12,50 (dat is €5 x 5 x 50%)

Met gouden bal: Je krijgt €14 (dat is €5 x 5,6 x 50%)

Als je alles pakt:

Zonder gouden bal: Je krijgt €25 (dat is €5 x 5)

Met gouden bal: Je krijgt €28 (dat is €5 x 5,6)

Wel even opletten: dit zijn de uitbetalingen, niet je pure winst. Om je echte winst te berekenen, moet je nog wel je oorspronkelijke inzet van €5 ervan aftrekken.

Cash or Crash casino – Conclusie

In dit artikel hebben we uitgelegd wat Cash of Crash precies is, hoe je het speelt en bij welke casino’s je terechtkunt als je dit spel wilt spelen.

Het beste Cash or Crash casino is naar onze mening Instant Casino. Je kunt bij dit casino niet alleen Cash of Crash spelen, maar ook meer dan 3000 andere spellen, variërend van slots en tafelspellen tot spannende live games en drops & wins. Ook heb je bij Instant Casino wekelijks recht op 10% cashback.

Welk casino je ook kiest uit onze toplijst, je mag er zeker van zijn dat je bij een goede en betrouwbare partij speelt. Veel plezier en succes met Cash or Crash!