Bijgewerkt op 24 oktober 2024

Alla svenska casinon med svensk licens måste vara anslutna till BankID. Däremot finns det många casinon utan BankID som är licensierade av en annan myndighet. Detta möjliggör för svenska spelare att sätta in pengar utan verifiera sin identitet via BankID eller Freja eID. Casinon utan BankID har ökat i populäritet sedan restriktionerna som infördes år 2019 med den svenska spellagen. Trots Spelpaus tillåter dessa casinon spelare som vill spela fortsätta. Casinon utan BankID erbjuder oftast även fler bonusar, högre vinstchanser och spel utan verifiering. Läs Mer Vi på Apparata har flera års erfarenhet från casinosektorn där vi kritiskt undersöker online casinon i syfte att recensera dem för att guida dig rätt i casinovärlden, exempelvis med välja ett casino utan BankID utanför EU. I denna artikel skall vi definiera innebörden av ett Casino utan BankID och hur du kan komma igång och spela på ett. Läs Mindre

Vad är ett casino utan BankID?

BankID är en elektronisk identifieringstjänst som möjliggör trygga och säkra online transaktioner genom en verifieringsprocess. Tjänsten används idag av en betydande majoritet bland svenska medborgare där 99,4% procent i åldrarna 18-67 är kontinuerliga brukare. Både antalet användare och användningsområden av tjänsten ökar kontinuerligt. Enligt BankIDs officiella sida användes tjänsten hela 7,1 miljarder gånger för underskrifter och identifiering under år 2023.

Då inte alla spelare är registrerade hos BankID existerar det därmed ett behov av casinon utan BankID. Den markanta minoritet som söker efter casino utan BankID består främst av den äldre befolkningen. Enigt statisk från BankIDs officiella sida beräknas det att 25% av medborgare över 65 år inte har tillgång till BankID och 44% bland åldrarna över 75 år.

Som redan konstaterat så kan ett casino utan BankID definieras som ett utländskt casino. För spelare på casinon med svensk licens är verifiering med BankID (alternativt Freja E-ID) ett krav på personen som vill spela. Det är inte längre nödvändigt för spelaren som ska registrera sig på ett online casino att verifiera sin identitet med passkopior och diverse fält att fylla, informationen hämtas direkt via exempelvis BankID. Däremot är det viktigt att observera faktumet att verifiering och registrering är två olika saker. Casinot kan fortfarande kräva information så som telefonnummer och mailadress under registreringen. Det kan även förekomma krav på att skicka in bevis på inkomst med hänsyn till AML (Anti Money Laundering), då det är en skyldighet av casinot att ta reda om pengarna som skall sättas in härrör av legitima och beskattade inkomster.

Vid spel på ett online casino utan BankID innebär det att spelandet sker på ett utländskt casino. Många kan tro att casinot saknar licens, vilket inte alls stämmer. Idag finns det casinon som erbjuder spel utan BankID med licens från andra länder, exempelvis Curacao casinon och MGA casinon (Malta Gaming Authority). Om man dessutom spelar på ett casino utan BankID innebär det även att man spelar på ett casino utan Spelpaus. Spelpaus är en avstängningstjänst som tillåter spelaren utföra en blockering på spel från casinon med licens i Sverige. Därför kan svenska spelare som är registrerade på Spelpaus fortsätta spela på online casinon som saknar licens för den svenska marknaden.

Idag har utländska casinon snällare krav på sig än svenska casinon. Detta eftersom casinon som är licenserade i Sverige omedelbart kräver vid registreringen att spelaren identifieras. Att identifiering sker via e-legitimation som BankId eller FrejaEID är ett av kraven från Spelinspektionen.

Licenser utan BankID

Då vi tidigare i texten har konstaterat att ett casino utan BankID är ett casino licenserad av en annan spelmyndighet och inte Spelinspektionen passar vi härmed på att nämna några av de mest framstående för dig som svensk spelare. Det samtliga har gemensamt är att de existerar för att garantera rättvisa och säkerhet hos casinon.

MGA , Malta Gaming Authority, är en väldigt omtalad och respekterad spelmyndighet med avseende på sin höga säkerhetsstandard och rättvisa spel.

, Malta Gaming Authority, är en väldigt omtalad och respekterad spelmyndighet med avseende på sin höga säkerhetsstandard och rättvisa spel. Curacao har haft en betydande roll inom online casino och har länge varit känd för sitt höga spelarskydd. Något unikt med Curacao casino är deras tillämpningar av kryptoteknik i säkerhetssyfte samt deras hantering av kryptobetalningar.

har haft en betydande roll inom online casino och har länge varit känd för sitt höga spelarskydd. Något unikt med Curacao casino är deras tillämpningar av kryptoteknik i säkerhetssyfte samt deras hantering av kryptobetalningar. Estonian Tax and Customs Board är den estländska myndigheten. Denna är mindre men har trots det ett respekterat rykte med ett flertal uppskattade online casinon. Att betala vinstskatt på deras licenserade casinon är inget du som väljer att spela behöver tänka på då de är inom EU/EES.

är den estländska myndigheten. Denna är mindre men har trots det ett respekterat rykte med ett flertal uppskattade online casinon. Att betala vinstskatt på deras licenserade casinon är inget du som väljer att spela behöver tänka på då de är inom EU/EES. UKGC, United Kingdom Gambling Commission har stränga regler och standarder för de casinon som söker deras licens och anses därmed vara pålitlig. På så sätt säkerställer UKGC att de licensbärande casinon uppfyller respektabla kvalitetsstandarder.

Så fungerar casino utan BankID i Sverige

Att spela på ett casino utan BankID är möjligt i Sverige genom att online casinon erbjuder alternativa sätt att verifiera din identitet på. Registreringen sker oftast manuellt på ett casino utan BankID där spelarna måste fylla i personuppgifter som exempelvis namn, adress, födelsedatum och e-post. Innan du kan börja spela kan casinot kräva att du skickar in dokument som stärker din identitet. Det kan exempelvis vara kopior av ID-handlingar (pass eller körkort) eller andra dokument som bekräftar din adress samt val av betalningsmetod.

Online casino utan BankID erbjuder inte svenska betalningsmetoder som exempelvis Swish. Däremot används betalmetoder som kreditkort, bankkort, digitala plånböcker samt banköverföringar. Då den snabba verifieringen via BankID saknas kan utbetalningstiderna upplevas som att den tar längre tid, det kan dessutom förekomma ytterligare krav på verifiera din identitet.

Online casinon med BankID som är licenserade av svensk licens måste följa Spelinspektionens regler. Därmed kan man konstatera att online casinon utan BankID erbjuder dig som ska spela ett bredare bonussystem där du kan bemötas av en kraftigare marknadsföring. I Sverige är inte online casino utan BankID kopplade till Spelpaus. Detta framhäver innebörden för svenska spelare att främja ett ansvarsfullt spelande.

Hur svenska spelare kan skapa konto hos ett casino utan BankID

För att skapa ett konto på ett online casino utan BankID eller annan e-legitimation måste du som ska spela manuellt ange dina personuppgifter. Övriga uppgifter som krävs innan du kan spela på casinon är generellt e-postadress, användarnamn och lösenord. Nedan presenterar vi en guide på hur enkel processen kan vara.

Välj ett casino! Första steget är att navigera bland ett flertal spelsidor som erbjuder spel utan använda BankID. När du valt det som du anser vara bästa casino utifrån dina preferenser besöker du deras hemsida för att starta registreringsprocessen. Skapa ett konto! För att skapa ett konto behöver du trycka på en knapp som oftast säger “Skapa ett konto” eller “Registrera dig”. Det är i detta steg som du behöver fylla i dina personuppgifter, e-postadress och ange ett passande lösenord. Här rekommenderar vi starkt att du använder en e-postadress som du har tillgång till samt att du använder ett starkt lösenord. Exempel på personuppgifter är för- och efternamn, hemadress och personnummer. Verifiera din e-postadress! Anledningen till att vi tidigare starkt rekommendera dig att använda dig utav en lättillgänglig e-postadress är att det förekommer ofta verifiering via e-mail. Det brukar fungera genom att du får ett e-mail innehållande en verifieringslänk som du sedan trycker på och därmed slussas vidare tillbaka till hemsidan. Sätta in pengar! När ditt spelkonto är verifierat och du kan logga in krävs det att du genomför en insättning innan du kan spela på casinot. För att sätta in pengar väljer du helt enkelt den betalningsmetod som passar dig bäst.

Fördelar och nackdelar med att spela på casino utan BankID

Det finns både fördelar och nackdelar när du ska spela på ett casino utan BankID. I detta avsnitt presenterar vi de vanligaste och ser gärna att du tar dem med dig.

Fördelar med casino utan BankID

Vi börjar med att presentera fördelarna med att spela på ett casino utan BankID eller annan e-legitimation för att sedan väga dem mot nackdelarna.

Inga krav på verifiera din identitet

Om du inte har tillgång till ett BankID eller annan e-legitimation och vill ändå spela på ett casino är detta för dig då du inte annars hade kunnat spela på ett online casino i Sverige.

Generösa bonusar

Enligt statisik från Spelinspektionen väljer svenska spelare att skapa ett konto på utländska casinon utan BankID då de erbjuder bättre bonuserbjudanden och andra vinstmöjligheter. Bakgrunden till detta är att casinon med utländsk licens inte behöver följa Spelinspektionens regler angående maxsumman på välkomstbonusar som får ges till nya spelare.

Privat spelande

Varför en spelare på ett online casino skulle vilja hålla sitt spelande privat kan säkerligen besvaras med både sämre och bättre anledningar. När du spelar på ett casino utan BankID kommer inte din bank som du använder ha information kring dina spelvanor och på sätt inte heller kunna ställa frågor.

Fåtal begränsningar

På casinon utan svensk licens kan ditt spelande flyta på utan begränsningar. Till exempel använder sig inte casinon utanför Sverige sig utav 3-sekundersregeln. Samtliga slotmaskiner i Sverige följer denna reglering och innebär att du som spelare bara kan dra var tredje sekund. Ytterligare ett exempel kan vara att du som kommer spela på ett casino inte behöver ange insättningsgränser.

Alternativa betalningsmetoder

Casinon utan bankid erbjuder alternativa metoder för insättningar och uttag. Exempel på betalningsmetoder kan vara kryptovalutor, Apple pay, Samsung Pay med mera.

Alternativa sätt på verifiera din identitet

Genom att inte kräva BankID öppnas andra möjligheter för att verifiera din identitet.

Bredare spelutbud

Eftersom att casinon utan mobilt BankID inte regleras av Spelinspektionen kan de ta in fler spel från olika spelleverantörer och därmed utöka sitt utbud.

Nackdelar med casino utan BankID

Vi har nu presenterat somliga fördelar, därmed går vi nu igenom några nackdelar som kan medfölja när du vill spela hos ett casino utan BankID.

Hårdare verifiering vid uttag

Att genomföra snabba uttag av casino vinster på ett casino utan BankID kan upplevas svårt. Detta eftersom casinot kan kräva att du genomgår en verifieringsprocess, vilket undgås direkt med användning av mobilt BankID. För att verifiera din identitet kan du krävas på att skicka in kopior av legitimation eller något som styrker din boendeadress.

Ökad utbetalningstid

Som följd av ovan kan det förekomma längre uttagningstider.

Mindre säkerhet

För dig som vill spela på ett casino är det säkrare för dig om du vänder dig till den svenska spelmarknaden där du verifierar dig med mobilt BankID. Utvecklat så innebär det att casinot utan BankID inte har svensk licens och följer därmed inte de regelverk som är uppsatta av Spelinspektionen.

Långsammare registrering

När du vill spela på nya casinon utan BankID så måste du, som tidigare konstaterat, fylla i dina uppgifter manuellt. Det är inte lika enkelt som på casinon med svensk licens där du kopplas direkt på din mobiltelefon till mobilt BankID och där kan verifiera villkoren med din personliga kod.

Betala vinstskatt

Vinster från EU-licenserade casinon behöver du inte betala skatt på vinsten. Utländska casinon kan ha olika licenser och vi rekommenderar att du som vill spela casino undersöker saken innan du genomför insättningar och uttag.

Saknad av Spelpaus

Hos casinon utan BankID erbjuds inte självavstängning via Spelpaus. Detta innebär för dig som har svårt att spela ansvarsfullt inte kan genomgå en uteslutning av casinot.

Skillnaden mellan casinon med och utan BankID

När du spelar på casinon utan BankID kan din erfarenhet skiljas jämfört med svenska casinon. Detta avser såväl spelupplevelsen, kundservicen och registreringsprocessen. I detta avsnitt redogör vi skillnaderna.

Registrering på casinon utan BankID

Användning av BankID är både snabbt och enkelt. Du hoppar över en tidskrävande process och behöver inte oroa dig över att glömma bort ditt användarnamn och lösenord. Sammanfattningsvis kan registreringen på utländska casinon utan BankID behöva veta följande saker om dig:

Giltig e-postadress Födelsedatum Fullständigt namn (För- och efternamn) Betalningsmetod, som dessutom ska verifieras Användarnamn och lösenord

Alla samtliga steg undviks för dig som spelar på den svenska spelmarknaden och nyttjar mobilt BankID.

Kundtjänsten på casino med BankID

När du spelar på casino med BankID och behöver hjälp från kundtjänsten kan dina frågor besvaras direkt då du inte behöver genomgå en verifieringsprocess. Det förekommer därmed inte någon risk att dina personliga uppgifter kan synas av någon obehörig, casinot har endast tillgång till ditt namn och spelhistorik.

Spelutbud på casinon utan BankID

Det kan vara vanligt förekommande att spela casino utan BankID kan ge dig tillgång till flera tusen spel i sitt spelbibliotek. Hos utländska casinon är det även inte omöjligt att hitta spel från flera mindre spelleverantörer. Hos casinon utan BankID existerar det även vissa jackpottspel. Därmed kan man med säkerhet konstatera att spelutbuden skiljer sig.

Skillnaden med avseende på bonusar

Vid spel på svenska casinon med svensk licens tilldelas du endast en bonus innan du kan börja spela. Bonusen erbjuds i samband med registreringen och att tänka på är att du inte kommer erbjudas “free bets” och/eller “no deposit” hos ett casino med mobilt BankID. Däremot, om du väljer ett casino utan BankID kan du ta del av mer och fler generösa bonusar. Du kan också ta del av VIP-program samt lojalitetsprogram. Bonussystemen kan vara en avgörande anledning till varför svenska spelare väljer att spela casino utan BankID.

Betalningsalternativ

När du spelar på ett utländskt casino tas vissa betalningsmetoder ifrån dig och andra läggs till. Till exempel är det endast svenska casinon som erbjuder insättningar och uttag via Swish och Trustly. När du vill spela på casinon utan svensk licens gäller andra betalningsmetoder som exempelvis Apple Pay, Samsung Pay, EcoPayz, Neosurf, Jeton och dessutom kryptovalutor. Självklart finns det många casinon med utländska licenser som mottar traditionella betalningsmetoder som Mastercard och Visa.

Verifiering

Det fördelaktiga med att använda BankID är en reducerad tidskrävande verifieringsprocess. Du behöver inte fylla i rutor med uppgifter om dig själv när du ska spela hos ett casino utan BankID. Du kan helt enkelt komma igång fortare och börja spela. Verifieringen för användare på casino utan BankID kan ske genom att en kod skickas till dig antingen via SMS eller e-mail. Det kan även inträffa tillfällen där du behöver skicka in värdehandlingar för att stärka din identitet.

Hur gör du en insättning på ett casino utan BankID?

Det existerar ett flertal alternativ för att genomföra en insättning på casinon utan BankID. För svenska spelare finns det betalningsmetoder där betalningen oftast sker tillsammans med en tredjepartsaktör. Nedan följer de vanligaste tjänsterna som oftast förekommer när du ska spela på ett casino utan BankID

Kreditkort och E-plånböcker

Kreditkort och E-plånböcker kan beskrivas som de två vanligaste betalningsmetoderna som idag används hos casinon utan BankID. De vanligaste tjänsterna för användning av E-plånböcker är Neteller och Skrill då de anses vara snabba och enkla att använda.

Open banking samt förbetalda kort

De bästa casinon utan BankID erbjuder vanligtvis Direktbank vilket öppnar en möjlighet för dig som ska börja spela att genomföra en direktöverföring från din bank till casinot. Fördelen här är att insättningen inte passerar någon mellanhand och blir därmed både snabb och säker. Det finns även de casinon utan BankID som tar emot förbetalda kort, exempelvis Paysafecard. Paysafecard är en förbetald kontantbaserad onlinebetalningsmetod baserad på kuponger med en 16-siffrig PIN-kod.

Trustly tillsammans med Pay n Play

Trustly är oftast inte en accepterad betalningsmetod att använda på casinon utan BankID. Trustly är känd för att vara både snabb och pålitligt. Inom Trustly finns Pay n Play som tillåter insättningar och uttag samt direkta spel på casino utan mobilt BankID.

Bonusar att hämta på casinon utan BankID

Bonusar är varför svenska spelare söker sig till utländska casinon utan BankID. Det är den svenska spelregleringen som har limiterat välkomstbonusar till 100 kronor per casino, därför återgår ett flertal spelare till andra EU casinon. Vid spel på ett europa casino utan BankID är vinsterna skattefria. Bonusar som free spins, matchingsbonus, no deposit bonus, free bet och cashback bonus är vanligt att upptäcka.

Free spins

Free spins är den mest förekommande bonusen och kan dessutom vara en egen spelfunktion i bland annat slots. Bonusen innebär att du får ett antal gratissnurr på ett antal eller alla spel inom slots kategorin. Det bästa här är att de kan även vara omsättningsfria, dock är det inget måste så se till att läsa reglerna.

Matchingsbonus

Med matchingsbonus innebär det att din första insättning vid registrering matchas av casinot upp till en viss procent. Casinon utan BankID erbjuder generellt sett större matchninsbonusar än de svenska casinon gör, det kan handla om upp till 200-300%.

No deposit bonus

No deposit bonus ger dig chansen att få en bonus utan att du gör en insättning. Den är förekommande att dela ut i samband med ett VIP-program eller lojalitetsprogram. Målgruppen är främst de mest lojala eller återkommande spelarna.

Free bet

Free bet är en form av gratisspel som du blir tilldelad om du är inräknad i ett VIP- eller lojalitetsprogram. Det innebär att du får ta del av en gratis summa pengar med syftet att omsätta dem på odds. Det är inte helt ovanligt att denna form av bonus kommer med omsättningskrav.

Cashback bonus

Cashback bonus är väldigt populär att ge till återkommande samt lojala spelare. Bonusen är kopplad till spelarens förluster och innebär att spelaren får tillbaka pengar från casinot. Det kan handla om procentsatser på 5-10% av den förlorade summan.

Säkerhet och verifiering utan BankID

En hög säkerhet kan garanteras på seriösa online casinon. Det inkluderar även casino utan BankID. Casinon idag är tekniskt framåtriktade och tillämpar modern teknik för att säkerställa att känslig information om de som väljer att spela är förvarade tryggt. Krypteringsverktyg hos casinon med licens är inget ovanligt förekommande, de kan dessutom vara samma som banker använder idag. För att skydda sig mot cyberattacker och yttre hot i syfte att försvara känslig information använder casinon sig utav SSL-kryptering.

För att spelbolag ska tilldelas sin licens ställer alla spelmyndigheter höga krav och regler samt att de förväntar och kontrollerar att dessa följs. Som exempel ställs det krav på verifieringsmetoder och andra säkerhetssteg i syfte med att kapade identiteter inte skall kunna användas för att skapa ett konto. förutom krypteringsverktyg sätts även krav på KYC (Know Your Customer), som vi går igenom i nästa avsnitt.

Utöver ovan ska även endast verifierade betalningsmetoder kunna användas på licenserade online casinon.

Beskrivning av KYC (Know Your Customer) och hur det funkar

Det är inte helt ovanligt att många som väljer ett casino tror att det inte existerar någon metod av kontoverifiering när inte BankID erbjuds. Formen som används är Know Your Customer (KYC) och funkar genom att personen som skall identifieras uppger ett antal dokument. De dokument som oftast begärs inkluderar:

Bevis av ägarskap på konton som beror E-plånböcker eller andra betalningsmetoder

Legitimation i form av pass, körkort eller annat EU-godkänt ID-kort

Inkomstbevis eller redogörelse för härkomst av insatta pengar

Adressbevis

Behandlingen av ovanstående information kan variera mellan de olika casinon utan BankID beroende på licens. Vi på Apparata rekommenderar att du använder dig utav någon form av kryptering vid överlåtelse av personliga uppgifter.

Ansvarsfullt spelande och skyddsmekanismer

Tack vare det gedigna skyddsnätet hos svenska casinon känner sig de flesta spelare trygga. Svenska casinon är stolta över att erbjuda tjänsten Spelpaus. Vid spel på casinon utan svensk licens finns det också hjälp att nyttja för ett ansvarsfullt spelande. Malta Gaming Authority och brittiska Gambling Comission lägger stort fokus på frågor kring ansvarsfullt spelande och låter sina spelare ange egna spelgränser samt förlustgränser. Det finns även de casinon utan BankID som har en funktion vid namn “Reality check” vilket är en ruta som dyker upp på skärmen som indikerar hur länge spelaren har spelat samt hur mycket de har spenderat.

Vanligt förekommande när du spelar på casino utan BankID är följande hjälpmedel:

Reality check – En funktion som ger spelaren information om nedlagd tid samt förluster

Spelgränser – Används för att sätta stopp på insättningar eller för att sätta förlustgränser

Självtester – Idag erbjuds självtester på licenserade casinon som spelare själva kan genomföra

Stäng av dig från spel – Innebär att användaren kan stänga av sig via tjänster.

På ett flertal casino utan BankID finns det idag tjänster som påminner om Spelpaus. Vi går igenom dessa i nästa avsnitt.

Avstängningstjänster hos casinon utan svensk licens

Då Spelpaus enbart erbjuds på casinon inom Sverige har det funnits ett behov. Förut har ett alternativ varit att kontakta kundtjänsten för att stänga sitt konto, dock har det endast gått att göra permanent. I detta avsnitt presenterar vi de avstängningstjänster som vi på Apparata rekommenderar.

Betfilter

Betfilter är en programvara för blockering och filtrering som är helt gratis att ladda ner och använda. Vid användning av Betfilter väljer du hur länge du vill vara blockerad från spelsajter. Idag erbjuder dem avstängning till över 6000 casino hemsidor. Det finns även en funktion att lägga till egna sidor.

GamStop

GamStop stänger av dig från alla casinon som har en brittisk licens och gäller därmed inte övriga spelmyndigheter. GamStop är precis som Betfilter helt gratis att använda och du väljer själv hur länge du ska vara avstängd.

Gamban

Gamban är ett mjukvaruprogram som går att ladda ner för att hindra åtkomst till spelsajter. Den är populär och vid användning kan du inte nå hemsidor relaterade till betting och casino. Det är dock en betalningstjänst men de erbjuder en 7 dagars testperiod.

Gamblock

Även Gamblock är ett mjukvaruprogram som du laddar ner. Programmet är populärt att använda och låter dig blockeras till alla spelrelaterade hemsidor och alla casinon oavsett vilken licens. Unikt här är att tjänsten använder sig utav AI för att upptäcka nya casino hemsidor. För att använda Gamblock behöver du betala en månadsavgift.