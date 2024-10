Geschreven door Geoff Gecontroleerd door Sue Bijgewerkt op 17 oktober 2024 ×

Topp casinon utan svensk licens

Vad är ett casino utan licens?

Ett casino utan svensk licens är helt enkelt ett casino som inte har licens från den svenska Spelinspektionen, utan istället har en licens från någon annan etablerad licensgivare. Dessa utländska casinon kan istället ha en licens från exempelvis Malta Gaming Authority (MGA), Curacao eller liknande.

Ett casino utan licens behöver inte följa alla Spelinspektionens regler när det kommer till bonusar, betalningsmetoder och liknande. Spelupplevelsen kan med andra ord skilja sig en hel del, trots att spelen i sig ofta är de samma.

Våra experter är överens om att det finns både för- och nackdelar med dessa typer av casinon, och det kommer vi att gå igenom i större detalj här nedan.

Vad betyder casinon utan Spelpaus?

Casinon utan Spelpaus är ett annat namn för casinon utan svensk licens, och betyder med andra ord ungefär samma sak. I och med att casinon som har utländska licenser inte är baserade i Sverige så är de inte en del av Spelpaus. Det betyder alltså att Spelpaus inte gäller på dessa casinon, och även spelare med Spelpaus kan börja eller fortsätta spela.

Så bedömer vi olika casinon utan svensk licens

Vi på Apparata har bedömt casinon i många år och vi fokuserar alltid på faktorer som säkerhet, spelutbud, betalningsmetoder, rättvist spel, bonusar, användarvänlighet och deras kundtjänst. Genom att bedöma dessa sju faktorer får man en bra överblick över ett casino, oavsett om det är ett spelbolag utan svensk licens eller inte.

Våra kriterier när vi bedömer casinon utan svensk licens och Spelpaus

När experterna här på Apparata bedömer casinon utan svensk licens fokuserar vi främst på sju faktorer, inklusive säkerhet, rättvist spel och bonusar. Säkerhet är det som vi värderar absolut högst och det vi anser är allra viktigast när man väljer ett nytt casino. Bra bonusar och roliga spel är inget värt om sidan inte kan garantera en hög säkerhet.

Säkerhet

Säkerheten är vårt huvudfokus när vi bedömer casinon utan svensk licens. Först och främst är det då licensen vi kollar på. Som vi kommer nämna flera gånger i denna text så bör ett casino utan svensk licens istället ha licens från någon annan etablerad licensgivare. Malta Gaming Authority, EMTA och Curacao är bara några av de licenser vi värderar riktigt högt.

Dessa licenser har precis som svenska Spelinspektionen väldigt hårda regler när det kommer till säkerhet. Därför kan man vara trygg i att casinot är säkert om man vet att de har licens från någon av dessa.

Spelutbud

Spelutbudet på casinon utan svensk licens är ofta betydligt större än på den svenska marknaden. Under de senaste åren har svenska online casinon kommit långt, men de är fortfarande en bit efter de casinon som finns utanför EU och från vissa andra EU-länder.

Därför ställer vi extra höga krav när vi granskar både gamla och nya casinon utan svensk licens. Högsta nivån är högre, och då kan vi också ställa högre krav på lägsta nivån.

Rättvist spel

Rättvist är också något vi värderar högt hos ett casino, oavsett licens. Det är egentligen självklart, men alla casinon är inte helt rättvisa. För att du ska slippa oroa dig tar vi därför alltid med detta i vår granskning och värderar det väldigt högt.

Många casinon utan svensk licens erbjuder idag riktigt hög nivå av rättvist spel, och det finns verkligen ingen anledning att välja ett casino som är orättvist. När vi pratar om rättvisa när det kommer till att spela hos ett casino är det saker som rättvisa spel, rättvisa bonusar och liknande vi kollar på.

Betalningsmetoder

Vilka betalningsmetoder som erbjuds och hur snabba uttag man kan räkna med är också något vi alltid granskar. Svensk licens kan erbjuda vissa metoder som inte finns utomlands, och därför ser vi alltid till att undersöka så att deras metoder är precis lika säkra för den som vill sätta in pengar eller ta ut vinster.

Utomlands hittar vi istället för Zimpler, Trustly och Swish ofta andra metoder så som e-plånböcker, kryptovalutor och liknande.

Casinobonusar och andra kampanjer

En stor fördel med casinon utan svensk licens är att de ofta erbjuder riktigt bra och generösa bonusar. Här jämför vi villkor, antal och allt annat som kan tänkas vara relevant när man väljer sin nästa spelsida. Flera av de bästa casinon utan svensk licens erbjuder flera bonusar i månaden med bra villkor, och det är just dessa guldkorn man vill hitta.

Användarvänlighet

Användarvänlighet med bra design, enkla insättningar och uttag och så vidare är något vi också värderar högt. Till skillnad mot svenska casinon så finns det ett väldigt stort spann på den internationella marknaden och man kan hitta både riktigt användarvänliga och riktigt dåliga casinon. För att säkerställa att våra läsare ska få en så bra upplevelse som möjligt går vi alltid igenom detta noggrant.

Kundtjänst

En viktig aspekt som många glömmer bort är kundtjänsten. När man spelar på casinon utan svensk licens kan man inte räkna med att det finns en kundtjänst på svenska, utan då gäller det oftast att man kommunicerar på engelska eller något annat europeiskt språk. Här värderar vi bra öppettider, snabba svar och hjälpsamhet allra högst.

För- och nackdelar med casinon utan licens i Sverige

Fördelar med casino utan svensk licens Större utbud av casinon. Fler spel och fler spelleverantörer. Större och fler bonusar. Lojalitetsprogram, cashbacks och så vidare. Nackdelar med casino utan svensk licens Inget stöd av Spelinspektionen. Hemsidorna är sällan på svenska. Sällan någon svensk kundtjänst.

Insättningar och uttag på casinon utan svensk licens

Insättningar och uttag på casinon utan svensk licens fungerar i stora drag väldigt likt hur det fungerar på den svenska marknaden, men med några tydliga skillnader. Metoderna som erbjuds är något annorlunda och på casinon utomlands kan du hitta exempelvis kryptobetalningar, fakturabetalningar och annat som inte finns i Sverige.

Du som väljer att spela på ett casino utomlands kommer också snabbt se att vissa av de mer populära metoderna saknas. Metoder med BankID så som Trustly, Zimpler och Swish får exempelvis inte erbjudas på casinon utan svensk spellicens.

Samtliga av våra casinoexperter här på Apparata är dock överens om att det går väldigt smidigt att göra både insättningar och uttag utomlands. Vi är också överens om att det är bra med ett större utbud av metoder.

Hur sätter man in pengar på casinon utan licens?

För att sätta in pengar på ett casino utan Spelpaus så behöver du först och främst välja vilken betalningsmetod du vill använda dig av. Sedan är det bara att du följer instruktionerna här nedanför:

Logga in eller registrera dig på ett casino utan Spelpaus. Klicka på “Deposit” eller liknande knapp. Välj betalningsmetod. Fyll i summa du vill sätta in. Bekräfta och godkänn. Nu är det bara att börja spela!

Finns det snabba uttag på casinon utan svensk spellicens?

Det finns snabba uttag på casinon utan svensk spellicens, men du använder lite andra metoder än på svenska casinon. I och med att inte tjänster som Trustly, Zimpler och Swish får erbjudas till svenska spelare utomlands så får du istället välja andra metoder för snabba uttag.

Olika casinon har olika regler, men Skrill, Neteller och liknande tjänster kan ofta erbjuda snabba uttag även utomlands.

Steg för steg: Så gör man uttag på casinon utan svensk licens

Uttag på casinon utan svensk spellicens är, trots att vissa metoder saknas, otroligt enkelt. Så länge du har tillräckligt med pengar på ditt spelkonto för att göra ett uttag är det bara att följa instruktionerna nedan.

Kolla först hur mycket pengar du har på ditt konto och om det uppfyller kravet för minsta uttag. Klicka på “Withdraw” eller liknande knapp. Välj uttagsmetod. Ange belopp för uttag. Bekräfta uttaget. Kontrollera att allt ser rätt ut på ditt kvitto.

Vilka betalningsmetoder finns på casinon utan svensk licens?

På casino utan svensk licens hittar du betalningsmetoder som kryptovalutor, betalkort, nätplånböcker och allt däremellan. Några av de mest populära alternativen har vi listat här nedan:

Kredit- och betalkort (Visa, MasterCard)

Banköverföring

Skrill

Neteller

PayPal

Paysafecard

Trustly (Kan inte användas av svenska spelare)

Revolut

EcoPayz

Bitcoin

Ethereum

Zimpler (Kan inte användas av svenska spelare)

MuchBetter

Interac

Apple Pay

Är det lagligt för svenska spelare att spela på casinon utan svensk licens?

Enligt Spelinspektionens officiella hemsida är det “inte olagligt att spela hos ett spelbolag eller delta i ett lotteri som saknar licens i Sverige” , utan för dig som privatperson är det helt lagligt. Många spelare söker sig utomlands, och det är alltså helt lagligt. Du behöver inte oroa dig för att du gör något fel, utan du kan vara trygg i att det är helt lagligt.

Betalar man skatt på spelvinster i Sverige?

I Sverige är alla dina vinster skattefria förutsatt att du spelar på svenska casinon eller på casinon med licens i ett annat EU/EES-land. Det är först när du spelar på utländska casinon med licens utanför EU/EES som du kan behöva betala skatt, och då är det 30% vinstskatt som gäller.

Skatt på casinon inom EU/EES

Skatteverket är på sin hemsida tydliga med att alla spelvinster inom EU/EES är skattefria . Det spelar alltså ingen roll om du spelar på ett MGA, EMTA eller svenskt casino – det är alltid skattefritt.

Skatt på casinon utanför EU/EES

Spelar du däremot på casinon utanför EU/EES så behöver du betala vinstskatt på dina eventuella vinster. Om du spelar på ett casino med licens från UKGC, Curacao eller liknande så är det alltså 30% skatt som gäller.

Hur gör man för att betala skatt på sina vinster?

Om du har spelvinster över 100 kronor så ska du deklarera nettovinsten hos Skatteverket när du gör din vanliga deklaration. Nettovinsten betyder vinster minus det du satsat. Detta gör du för varje specifik spelanordnare vid din deklaration. Tyvärr kan du inte dra av förluster eller kvitta vinster hos en spelanordnare mot förluster hos en annan.

Vad är Spelpaus och hur fungerar det på casinon utan svensk licens?

Spelpaus är en tjänst där svenska spelare kan stänga av sig själva på alla casinon med svensk licens men som inte fungerar på casinon utan svensk licens. Just därför kallas ofta dessa typer av casinon för just casinon utan Spelpaus.

Om du vill stänga av dig själv från utländska casinon kan du med andra ord inte använda dig av Spelpaus, utan du måste använda någon annan tjänst. Dessutom kan du trots Spelpaus spela på dessa casinon när du har stängt av dig själv.

Att du kan spela utan Spelpaus på utländska casinon betyder inte att de inte tar ansvarsfullt spelande på högsta allvar. Enligt “Directive 2 of 2018” hos Malta Gaming Authority (MGA) så ställer exempelvis även de höga krav på ansvarsfullt spelande, trots att de inte erbjuder just Spelpaus.

Spelpaus – en sammanfattning

Spelpaus är en tjänst där du stänger av dig själv från spel på svenska casinon.

Avstängningarna gäller i 1, 3, 6 månader eller tills vidare.

En avstängning går inte att ångra eller avbryta.

Gäller endast på casinon med svensk licens.

Gäller inte på utländska casinon.

Hur många svenskar är för tillfället avstängda med hjälp av Spelpaus?

Under slutet av 2023 var enligt statistik från Folkhälsomyndigheten ungefär 104 000 personer avstängda med hjälp av Spelpaus . Det exakta antalet för just nu går inte att hitta, men sannolikt så ligger siffrorna på något liknande än idag.

Hur fungerar Spelpaus på casinon utan licens?

Hos spelbolag utan svensk licens fungerar inte Spelpaus överhuvudtaget. Det innebär att även den med aktiv Spelpaus kan registrera sig och börja spela. Detta är förstås något som kan bli ett problem för vissa, och därför vill vi på Apparata understryka att det finns andra avstängningstjänster att använda sig av.

Vi kommer att gå igenom det i mer detalj längre ned, men det finns tjänster som Gamban, Betblocker och Gamblock som fyller en liknande funktion på casinon utan Spelpaus.

Fördelar och nackdelar med Spelpaus

Som med allt annat finns det både fördelar och nackdelar med att spela på online casino med Spelpaus. Våra experter här på Apparata är helt överens om att det är en bra tjänst som fungerar alldeles utmärkt när man väljer att spela hos ett casino i Sverige.

Fördelar Gäller på samtliga svenska casinon med svensk licens. Bra stöttning från Spelinspektionen. Hög säkerhet och bra skydd. Går inte att avbryta. Nackdelar Gäller inte hos casinon utan svensk licens. Går inte att nyttja temporära pauser

Så stänger du av dig själv från spel med Spelpaus

Gå in på Spelpaus.se . Välj avstängningsperiod direkt på startsidan (1, 3, 6 månader eller tills vidare). Bekräfta din avstängning genom att fylla i en ruta. Godkänn din avstängning med BankID eller annan e-legitimation. Det var allt! Nu är du avstängd från att spela på casino med svensk licens.

Går det att avbryta sin Spelpaus?

När du har valt att starta din Spelpaus så går den inte att avbryta. Då är du helt och hållet avstängd hos casinon med svensk licens, och det är endast hos casinon utan svensk licens som avstängningen inte gäller.

Spelinspektionen – Vad är det?

Spelinspektionen är den svenska spelmyndighet som kontrollerar allt som har med casino med svensk licens att göra. Det är de som utfärdar den svenska spellicensen, utför lagändringar och styr vad som gäller på den svenska marknaden.

Enligt deras egen hemsida så är deras huvuduppdrag att bevaka konsumenternas intressen och medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra .

Vad gör Spelinspektionen?

Spelinspektionen styr alla regler som gäller för den som vill driva och spela på casino med svensk licens. De delar ut licenser och ser till att alla sköter sig enligt den svenska spellagen. Alla spelsidor med licens i Sverige behöver alltså följa deras regler, och om det uppstår problem är det till dem man får vända sig.

De har utöver licensen också i uppdrag att utbilda och informera kring den svenska spellagstiftningen, samt informera regeringen om hur spelmarknaden ser ut både i Sverige och utomlands.

Ansvarsfullt spelande på casinon utan Spelpaus

Spelar man på ett av alla casinon utan svensk spellicens så blir ansvarsfullt spelande nästan ännu viktigare. Det stora ansvaret hamnar i dina egna händer, och du kan inte vända dig mot Spelpaus om du skulle behöva hjälp. Du får helt enkelt ta ett större eget ansvar.

Dock så finns det flera andra tjänster som fungerar på ett liknande sätt på utländska casinon. Spelar du på casinon utanför EU eller med licens från andra EU/EES-länder kan du istället använda dig av Gamban, Betblocker, Gamblock och liknande tjänster. På så sätt kan du få hjälp med ett ansvarsfullt spelande trots att Spelpaus saknas.

Går det att stänga av sig själv på casinon utan Spelpaus?

Det går alldeles utmärkt att stänga av sig själv från casinon även om de saknar svensk licens och Spelpaus. Spelpaus gäller som sagt endast casinon med svensk licens, men det finns liknande alternativ att använda sig av.

Alternativ till Spelpaus på utländska casinon utan licens

Som sagt så finns det flera alternativ till Spelpaus på både gamla och nya casinon utan svensk licens. Gamban, Betblocker och Gamblock är de mest populära alternativen och de som våra experter här på Apparata rekommenderar oftast. Här nedan kommer vi att gå igenom dem i lite mer detalj.

Gamban

Gamban är ett populärt alternativ som blockerar dig från mer eller mindre alla spelsidor som finns. Detta fungerar på alla enheter, så du kan alltså använda den på datorn, mobilen, surfplattan och så vidare. Här spelar det ingen roll vilken licens casinot har, utan du blir avstängd från samtliga.

Till skillnad mot Spelpaus är Gamban däremot en tjänst du måste betala för. Priset ligger i nuläget på cirka 35 kronor i månaden, vilket våra experter här på Apparata tycker är ett pris värt att betala om man behöver hjälp.

Betblocker

En annan populär tjänst är Betblocker. Även denna fungerar på dator, mobil, surfplatta och så vidare. Betblocker fungerar, precis som Gamban, för att stänga av dig själv från spelsidor från många olika utländska casinon. Fördelen med denna tjänst är att den är helt och hållet gratis för alla användare.

Gamblock

Sist men inte minst har vi Gamblock som är en av de äldsta tjänsterna på marknaden. Här blockeras du från alla kända spelsidor, och de uppdaterar sin databas mer eller mindre dagligen. Gamblock gäller, precis som de ovan nämnda, på samtliga licenser. Det spelar alltså ingen roll om det är ett casino med licens från Malta Gaming Authority (MGA), EMTA, Curacao eller någon annan licens – det fungerar oavsett.

Övriga tjänster

Utöver dessa finns det också andra tjänster som gäller för olika licenser. Gillar du inte någon av dem ovan kan du istället ta och kika in Gamstop, Net Nanny, Cybersitter, Betfilter, K9 Web Protection eller liknande.

Så registrerar man sig på casinon utan svensk licens

Att registrera sig hos spelbolag utan svensk licens är faktiskt inte alls svårt, utan processen är väldigt lik den som vi ser på den svenska marknaden. Tyvärr kan du inte använda dig av BankID och du måste istället legitimera dig på andra sätt. I övrigt är det bara några enkla knapptryck, och sedan är det bara att börja spela.

Steg för steg: Så registrerar man sig hos casinon utan svensk licens

Välj ut ett casino som saknar svensk spellicens. Klicka på “Register”, “Play Now”, “Deposit” eller liknande knapp. Fyll i personuppgifter som namn, adress, e-post och så vidare. Läs igenom och godkänn casinots användarvillkor. Bekräfta registrering genom e-post eller mobil. Gör klart eventuell KYC-process. Gör din första insättning och börja spela!

Hur brukar KYC-processen fungera?

Casinot kontaktar dig och efterfrågar dokumentation.

Du skickar in den dokumentation de frågar efter.

Casinot godkänner din dokumentation eller ber om eventuell komplettering.

När du blivit godkänd är det bara att börja spela!

Registrering och dokument

När du registrerar dig på ett casino utan svensk licens så är det oftast någon eller flera av följande dokument som är en del av KYC-processen.

En kopia av ditt ID (körkort, pass eller liknande).

En kopia som bevisar din hemadress (exempelvis en kopia av en räkning med ditt namn och adress).

En kopia av en betalningsmetod i ditt eget namn (bankkort, PayPal eller liknande).

Behöver man legitimera sig på online casinon utan svensk licens?

Spelar du hos casinon utan svensk licens så behöver du mer eller mindre alltid legitimera dig. Detta gör du genom att bevisa din identitet på något av sätten vi nämnde ovan.

Hur hittar man ett säkert casino utan Spelpaus?

Det viktigaste som gäller när man ska spela på ett casino utan Spelpaus är förstås säkerheten. För att hitta ett säkert casino där det är lagligt att spela utan Spelpaus är det bäst att man utgår från andras recensioner. Här på Apparata listar vi och recenserar endast casinon vi anser vara helt säkra, så det är en bra start.

Har ett casino inte en licens i Sverige gäller det att man hittar ett med licens från någon annan stor licensgivare. Man bör aldrig spela på casino som helt och hållet saknar licens. Se därför till att välja ett med en annan etablerad licens för att du ska kunna vara säker.

Bonusar på casino utan Spelpaus

På casino utan svensk licens kan man hitta stora bonusar i form av insättningsbonusar, free spins, cashbacks och VIP-program. Till skillnad från det som svensk licens erbjuder så kan man på exempelvis inom MGA, EMTA, Curacao och så vidare ta del av riktigt stora bonusar.

En annan fördel är också att de får erbjuda mer eller mindre hur många bonusar som helst på ett casino utan svensk licens. Svenska spelare är vana vid att endast kunna få en bonus per spelbolag, men på utländska casinon får de erbjuda hur många som helst.

Ett casino utan svensk licens får dessutom erbjuda bonusar som inte får erbjudas på svenska marknaden. Då pratar vi inte minst om olika lojalitetsprogram, no deposit bonus och återkommande cashbacks varje dag, vecka eller månad. Våra experter här på Apparata har genom åren varit i kontakt med många svenska spelare, och detta är något många av dem lyfter som en stor fördel.

Bäst bonusar på casinon utan svensk licens 2024

Många casinon utan svensk licens 2024 erbjuder riktigt grymma bonusar i form av insättningsbonusar, no deposit bonus, VIP-program och liknande. Att utse den absolut bästa casino bonusen som finns är därför svårt, men lite längre ned hittar du en topplista med de bästa alternativen för dig som vill spela just nu.

Är flera bonusar alltid något bra?

Fler bonusar är förstås alltid roligt, men då gäller det också att de kommer med bra regler och villkor. Du som spelat hos casinon utan svensk licens tidigare vet att vissa av deras bonusar kommer med riktigt hårda regler och villkor. Allra vanligast är att de kommer med riktigt höga omsättningskrav, vilket gör att man mer eller mindre aldrig kommer kunna ta del av sina bonusar.

Däremot finns det många casinon utan svensk licens som också erbjuder bra regler, villkor och omsättningskrav. I sådana fall är det förstås väldigt roligt för svenska spelare att kunna ta del av flera bonusar. När vi försöker utse det bästa casino utan svensk licens som finns så är detta en faktor vi värderar riktigt tungt.

För att jämföra bonusar på casinon utan licens så gäller det att man verkligen kollar vilka regler och villkor som gäller. Det är lätt att tro att det bara är att kolla på bonusens storlek när man ska välja sin nästa bonus. Självklart spelar storleken en viss roll, men våra experter menar snarare på att villkoren är ännu viktigare.

Om du som spelare själv vill jämföra olika casinon utan svensk licens så bör du därför alltid jämföra både storlek och villkor. För att göra det ännu lättare för dig kan du också använda dig av sidor som jämför online casinon åt dig, som vår egen här på Apparata.

Hur skiljer sig bonusar på casinon utan svensk licens och på casinon med svensk licens?

Bonusar på casino utan svensk licens kan vara betydligt fler och komma i olika former än på svenska casinon. Du kan bland annat hitta återkommande bonusar varje vecka, cashbacks och lojalitetsbonusar som belönar de mest trogna spelarna. Självklart kan du fortfarande hitta bonusar som många spelare känner igen från den svenska marknaden, som exempelvis free spins och insättningsbonusar.

Den som precis ska börja spela casino utan svensk licens kommer snabbt att inse att det skiljer sig ganska stort från svenska casinon. Dels med storleken, men framförallt kanske antalet och variationen.

Betalningsmetoder på casinon utan svensk licens

Betalningsmetoder för insättningar och uttag på casinon utan svensk licens sträcker sig från allt mellan vanliga betalkort till kryptobetalningar och fakturor. Du har med andra ord oftast betydligt fler val när du gör en insättning eller ett uttag utomlands.

De allra mest populära metoderna för att göra insättningar och uttag på casino utan Spelpaus kommer vi att gå igenom här nedan.

E-plånböcker

Ett populärt alternativ för insättningar och uttag på casinon utan Spelpaus är e-plånböcker. Dessa fungerar helt enkelt som en digital plånbok som du fyller på för att sedan använda när du gör en insättning.

Skrill

Neteller

EcoPayz

MuchBetter

Vanliga kredit- och betalkort

Svenska spelare som väljer att spela utomlands kommer också bli glada att se att det erbjuds insättningar och uttag med vanliga betal- och kreditkort. Dessa tar ofta något längre tid, speciellt vid uttag, vilket kan vara bra att veta. Det går ofta fort när man gör en insättning, men du kan alltså inte räkna med snabba uttag med dessa metoder.

Visa

Mastercard

American Express

Banköverföringar

Precis som vid spel med svensk licens erbjuder även utländska casinon banköverföringar för svenska spelare. I och med att flera av de mer populära metoderna inte är tillgängliga så får man istället kolla på alternativa lösningar. Med dessa metoder kan du ofta både sätta in och göra uttag.

Direktöverföring

Revolut

SEPA-överföringar

Förbetalda kort

Förbetalda kort som Paysafecard, Neosurf och AstroPay är också några metoder som ofta finns på casinon utan svensk licens. Dessa har genom åren tappat lite i popularitet, men de är fortfarande populära inom vissa kretsar. Detta funkar främst för att sätta in pengar, och inte att ta ut.

Paysafecard

Neosurf

AstroPay

Kryptovalutor

Något som lockar många svenska spelare med casinon utan svensk licens är att de erbjuder kryptobetalningar. Precis som med alla andra metoder så kan detta skilja sig stort från det ena casinot till det andra, men krypto som helhet har blivit väldigt populärt. Våra casinoexperter här på Apparata är överens om att detta är framtidens betalningsmetod.

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Faktura

Något som inte existerar på svenska casinon, men som finns på casino utan svensk licens är fakturabetalning. Detta är något man som spelare bör vara väldigt försiktig med. När man väljer att spela på casinon så bör man endast spela för pengar man har råd att förlora, vilket kan bli svårt med fakturabetalning. Då kan du sätta in pengar direkt, men måste sedan betala en faktura.

Paylevo

Zimpler (erbjuds inte för svenska spelare)

Klarna (erbjuds inte för svenska spelare)

Andra betalningsmetoder

Utöver de metoder som vi redan listat så finns det en hel rad andra alternativ. Med tanke på hur stort utbudet är bland casinon utan spelpaus så är även betalningsmetoderna väldigt varierade.

PayPal

Apple Pay

Interac

Google Pay

Betalningsmetoder som inte fungerar på casinon utan svensk licens

Tyvärr är det också så att vissa metoder som svensk licens erbjuder inte erbjuds utomlands, som t.ex. Trustly, Swish och Zimpler. Många svenska spelare har vant sig vid dessa metoder och kan därför bli lite besvikna när de ser att de inte finns utomlands, men som tur är finns det andra minst lika bra metoder tillgängliga.

Trustly

Swish

Zimpler

Snabba uttag på casinon utan licens med Pay N Play

Snabba uttag på casinon utan svensk licens med Pay N Play är inte riktigt lika vanligt som i Sverige, men det finns de online casinon som erbjuder detta. I Sverige är det metoder som Zimpler, Trustly och Swish som dominerar när det kommer till Pay N Play. Dessa tre kan tyvärr inte erbjudas på online casinon utan svensk licens för svenska spelare, och då måste man istället välja andra alternativ.

Som tur är finns det andra e-plånböcker, kryptovalutor och liknande som också låter en göra snabba uttag på Pay N Play casinon utan Spelpaus.

Vad är Pay N Play?

Pay N Play är en metod för att registrera sig hos ett casino där du endast behöver sätta in pengar för att skapa ditt konto. Med andra ord slipper du den traditionella och krångliga registreringsprocessen som man ibland behöver gå igenom annars.

Pay N Play används numera på väldigt många och på flera av branschens bästa casinon utan svensk licens. Många spelare har vant sig vid denna metod och väljer därför endast att spela på casinon som erbjuder detta.

Pay N Play casinon utan registrering

Pay N Play casinon kallas ibland också för casinon utan registrering. Detta innebär inte att du inte behöver något konto alls för att spela hos dessa casinon, utan snarare bara att du slipper göra ett traditionellt konto. Istället skapas ditt konto i och med att du gör en insättning.

Ett casino utan registrering är alltså inte ett casino helt utan konto, utan endast ett casino där du slipper registrera dig och skicka in massa dokument. Detta är vanligt både bland de casinon med licens utanför EU och de inom EUs gränser.

Pay N Play casinon utan Spelpaus

Pay N Play casinon utan spelpaus innebär en smidig spelupplevelse där du snabbt kan komma igång. Genom att du snabbt kan göra en insättning och skapa ett konto automatiskt så slipper du alltså hela den traditionella registreringsprocessen. Ett stort antal casinon utan svensk licens erbjuder denna metod, vilket är perfekt för svenska spelare som vill spela snabbt och enkelt.

Och, som vi nämnt flera gånger i denna text så är ett casino utan svensk licens också ett casino utan Spelpaus. Hittar du ett Pay N Play casino utan svensk licens kan du alltså räkna med att det också är ett casino utan Spelpaus.

Är det säkert att spela på Pay N Play casino utan licens?

Att spela på casino utan licens kan vara helt säkert, och Pay and Play är inget undantag. Se även här till att du väljer casinon med etablerade licenser. Som vi nämnt flera gånger innan är dessa casinon utan svensk licens som måste följa hårda regler när det kommer till säkerhet och rättvist spel.

Många av de bästa casinon utan svensk licens erbjuder dessutom säkra betalningsmetoder som e-plånböcker och kryptovalutor för Pay N Play, vilket gör att spelare kan känna sig helt trygga. Väljer du dessutom ett casino utan Spelpaus via en bra recensionssida så kan du räkna med att det är säkert.

Är det lagligt att spela på Pay N Play casinon som inte har svensk licens?

Det är helt lagligt att spela på Pay and Play casinon utan svensk licens. Enligt den svenska Spelinspektionen är det inte olagligt för svenska spelare att spela på utländska casinon. Många svenska spelare väljer därför att spela på casino utan Spelpaus.

Värt att påminna om en extra gång är dock att vinster från casinon utanför EU/EES är skattepliktiga. Skulle du vinna på ett casino utan svensk licens som kommer från ett land utanför EU/EES behöver du betala 30% skatt på dina.

Olika licenser på utländska casinon utan svensk licens

På casino utan licens finns det istället licenser från andra licensgivare, som bland annat MGA, UKGC, Curacao och flera andra. Vi som jobbar som experter här på Apparata skulle aldrig rekommendera några online casinon som helt och hållet saknar licens. Har en sida inte en svensk spellicens så bör den istället ha licens från någon av följande licensgivare:

MGA (Malta Gaming Authority)

Curacao eGaming

UK Gambling Commission (UKGC)

Spillemyndigheden/Danish Gambling Authority (DGA)

Estonian Tax And Customs Board (EMTA)

Isle of Man Gambling Supervision Commission

Alderney Gambling Control Commission

Kahnawake Gaming Commission

MGA (Malta Gaming Authority)

Malta Gaming Authority (MGA) är en av de mest populära spelmyndigheterna i världen och en favorit hos experterna här på Apparata. MGA-licensen är känd för sina höga säkerhetsstandarder och hårda regler för att hjälpa sina spelare att spela ansvarsfullt.

Casinon utan svensk licens med MGA-licens följer alltså hårda regler när det kommer till rättvist spel, betalningsmetoder och ansvarsfullt spelande. Dessutom erbjuder dessa casinon oftast ett stort utbud av spel från flera av branschens mest populära leverantörer. Som svensk är dessutom eventuella vinster på dessa casinon helt skattefria, vilket förstås är ett stort plus.

Curacao eGaming

Curacao eGaming är en av de äldsta spellicenserna på marknaden och erbjuder också kanske flest casinon av alla. Denna licens är ett populärt val för casinon utanför EU och är populär för att den är mindre reglerad än de andra licenserna. De erbjuder också branschens kanske absolut största bonusar, vilket förstås är något som lockar många spelare.

Casinon med Curacao-licens är ofta enklare att starta, vilket gör att nya casinon ofta snabbt dyker upp på marknaden. Därför måste man med dessa casinon vara lite mer vaksam, då det i vissa fall kan vara lite mindre seriösa aktörer. Därför är det riktigt viktigt att man använder sig av olika jämförelsesidor när det kommer till just utländska casinon med licens från Curacao.

UK Gambling Commission (UKGC)

UK Gambling Commission (UKGC) är ännu en av de bästa och mest stränga spelmyndigheterna i världen. Precis som tidigare nämnda licenser så måste casinon inom UKGC uppfylla hårda krav på säkerhet, rättvisa och ansvarsfullt spelande.Enligt UKGCs egen statistik så fanns det 36.4 miljoner aktiva spelkonton under 2023 , vilket alltså visar på hur populär denna licens är.

Ett casino utan licens med licens från UKGC erbjuder också ett brett utbud av betalningsmetoder och spel från en stor variation av spelstudios. Denna licens gäller dock främst för spelare baserade i Storbritannien, och vinster på dessa casinon är skattepliktiga sedan Storbritannien lämnade EU.

Spillemyndigheden/Danish Gambling Authority (DGA)

Spillemyndigheden, även känd som Danish Gambling Authority (DGA), är Danmarks motsvarighet till den svenska Spelinspektionen. Spillemyndigheden licensierar olika casinon både online och landbaserat, och precis som övriga licenser måste de följa hårda regler för att spelandet ska vara säkert och rättvist för alla spelare. Casinon utan svensk licens och med licens från DGA erbjuder ofta ett brett utbud av spel och bonusar.

Precis som med andra licenser så ställer alltså Spillemyndigheden (DGA) höga krav på ansvarsfullt spelande och skydd av spelare. Likt hur vi i Sverige har Spelpaus och liknande tjänster så skriver Spillemyndigheten på sin hemsida att de bland annat erbjuder tjänster som ROFUS och StopSpillet .

Estonian Tax And Customs Board (EMTA)

En annan licens som är populär bland casinon utan Spelpaus är Estonian Tax And Customs Board (EMTA). Denna licens kommer från Estlands spelmyndighet och ansvarar för att licensiera casinon i landet. Bland våra experter anses casinon med EMTA-licens vara säkra och pålitliga, eftersom att även Estland har höga krav på säkerhet och allt runt om.

En av de största fördelarna för svenska spelare är att vinster på casinon med EMTA-licens är skattefria eftersom Estland är ett EU-land.

Isle of Man Gambling Supervision Commission

En annan populär licens är den som kommer från Isle of Man Gambling Supervision Commission. Det är en välkänd licensgivare som har funnits sedan 1962. Casinon utan Spelpaus med denna licens har hårda krav på sig när det kommer till ansvarsfullt spel och säkerhet.

Denna licens är däremot inte särskilt vanlig när svenska spelare ska leta upp casinon utan svensk licens. I och med att Isle of Man inte är en del av EU så behöver svenska spelare betala skatt på vinster från dessa casinon.

Alderney Gambling Control Commission

En annan licens man som svensk inte ser så ofta är licensen från Alderney Gambling Control Commission (AGCC). Även denna licens kommer från ett land utanför EU/EES, vilket gör att det alltså gäller att betala skatt på eventuella vinster. I övrigt håller de en hög säkerhet och granskar samtliga av sina casinon på ett rättvist sätt.

Kahnawake Gaming Commission

Sist men inte minst har vi licensen från Kahnawake Gaming Commission. Denna utfärdas, som namnet föreslår, i Kahnawake som är en liten stad i Québec, Kanada. Inom denna licens riktar de sig främst mot spelare i sitt närområde, vilket är en anledning till att det inte blivit så stort bland svenska spelare. Även här gäller det att betala skatt på eventuella vinster, vilket gör att många istället väljer andra licenser.

Vilken licens är bäst?

Vilken licens som är bäst är upp till dig och dina preferenser, men våra experter här på Apparata lyfter oftast Malta Gaming Authority (MGA), Curacao och Estonian Tax And Customs Board (EMTA) som de bästa. Ska du börja spela hos casinon utan svensk licens är någon av dessa licenser ofta en bra start. Dessa håller ofta riktigt hög säkerhet och utbudet är stort, vilket gör att många spelare väljer att börja här.

Självklart är det inte heller bara licensen som avgör. Det finns både bra och dåliga casinon inom alla olika licenser och just därför är det viktigt att man jämför spelutbud, bonusar och så vidare innan man gör sitt val.

Spelutbud på casino utan svensk licens

På casinon utan svensk licens kan du förvänta dig ett brett och varierat spelutbud, ofta med fler alternativ än vad svenska casinon erbjuder. Eftersom dessa casinon inte behöver följa Spelinspektionens regler kring exempelvis spelgränser och tidsbegränsningar så får svenska spelare en friare spelupplevelse.

Här hittar du allt från klassiska bordsspel till slots och live casino med dealers. Många casinon utan svensk licens samarbetar med stora spelleverantörer som NetEnt, Evolution och Yggdrasil i kombination med många mindre studios.

Slots utan svensk licens

Slots är en favoritkategori bland många spelare och casinon utan svensk licens erbjuder ett enormt utbud. Här kan du hitta allt från gamla klassiker till moderna släpp med den senaste grafiken och nya bonusfunktioner. Eftersom att casinon utan svensk licens som sagt inte är bundna av Spelinspektionens regler kring bonusar kan du även få flera olika typer av bonusar, inklusive free spins, cashbacks och insättningsbonusar.

Många casinon utanför EU och med licens från andra EU-länder erbjuder slots från leverantörer som Microgaming, Play’n GO och NetEnt, vilket gör att du kan hitta alla dina gamla favoriter. Självklart erbjuder de också en hel del nytt även på denna fronten.

Traditionella bordsspel

På casinon utan svensk licens hittar du också ett brett utbud av traditionella bordsspel som blackjack, roulette och baccarat. Dessa klassiska spel är populära bland svenska spelare som vill spela på casino utan alla de restriktioner som ofta finns på svenska casinon.

Många av dessa casinon erbjuder dessutom olika varianter av alla dessa spel. Du hittar bland annat både europeisk och amerikansk roulette eller olika typer av blackjack.

Poker hos casino utan svensk licens

Poker är ett av de mest populära spelen på casinon utan svensk licens. Här kan du hitta allt från traditionella pokervarianter som Texas Hold’em och Omaha till mer moderna varianter och olika turneringar.

Live casino hos ett casino utan Spelpaus

Live casino hos casinon utan svensk licens erbjuder spel från alla de största leverantörerna. Här kan du spela bordsspel som blackjack, roulette och baccarat med riktiga dealers, vilket gör upplevelsen väldigt lik den man får på ett riktigt casino.

För många svenska spelare som vill spela utan spelpaus så hittar man på dessa casinon ett ännu större utbud än vad man gör hos svenska casinon. Detta tack vare att de utöver leverantörer som Evolution Gaming också samarbetar med många mindre studios.

Övrig information om spel på casino utan svensk licens

När du spelar på ett casino utan svensk licens får du fler valmöjligheter än när du spelar hos casinon med svensk licens. Utländska casinon erbjuder fler och större bonusar, inklusive free spins och lojalitetsprogram, vilket många spelare uppskattar. Spelare kan också dra nytta av fler betalningsmetoder, som bland annat e-plånböcker och kryptovalutor. Det finns också vissa skillnader när det kommer till tresekundersregeln och RTP. Detta går vi igenom här nedan.

Ingen tresekundersregel att förhålla sig till

På casinon utan svensk licens slipper du den så kallade tresekundersregeln. Det betyder alltså att du inte behöver vänta i tre sekunder mellan varje snurr när du spelar slots. Detta gör att allt går betydligt snabbare, vilket flera av de som spelar på casinon utan spelpaus föredrar. Många av de bästa casinon utan svensk licens som finns erbjuder alltså slots utan denna regel.

RTP (Return to Player) på casino utan spelpaus

RTP (Return to Player) är också något som kan skilja sig när man spelar på casinon utan svensk licens. Casinon utan spelpaus erbjuder ofta spel med både högre och lägre RTP än casinon med svensk licens, vilket betyder att det finns större valmöjligheter för dig som spelare. På utländska casinon kan du hitta spel med den RTP som passar just dig.

Populära spelleverantörer på casinon utan svensk licens

Några av de mest populära leverantörerna bland branschens bästa casinon utan svensk licens är NetEnt, Play’n GO, Evolution, Yggdrasil och Microgaming. Självklart finns det tusentals andra alternativ för dig att välja mellan, men dessa är några av de som är absolut mest populära. Här nedan kommer vi dessutom gå igenom dem i lite mer detalj.

NetEnt

NetEnt är en av de mest populära spelleverantörerna både på casinon utan svensk licens och i Sverige. De är främst kända för sina gamla klassiker, som Starburst och Gonzo’s Quest, men de producerar också nya succéspel hela tiden. Spelens popularitet har också lett till att det inte alls är ovanligt för ett casino utan licens att erbjuda free spins på deras spel.

Vill du ha tips på spel från NetEnt du kan hitta på casino utan licens? Kika in listan nedan!

Starburst

Gonzo’s Quest

Dead or Alive

Twin Spin

Divine Fortune

Jack and the Beanstalk

Koi Princess

EggOMatic

Aloha! Cluster Pays

Wild Wild West: The Great Train Heist

Play’n GO

En annan känd spelleverantör som finns på casinon utan svensk licens är Play’n GO. Har du spelat casino tidigare kommer du garanterat känna igen flera av deras spel. Flera av deras mest populära spel, som Book of Dead och Reactoonz, är populära bland svenska spelare som spelar på casinon utan Spelpaus. Dels på grund av att de är väldigt roliga spel, men också för att det finns många bonusar på just dessa spel.

Vill du ha tips på spel från Play’n GO du kan hitta på casino utan licens? Kika in listan nedan!

Book of Dead

Reactoonz

Moon Princess

Fire Joker

Legacy of Dead

Wild Blood

Hugo 2

Gemix

Eye of the Kraken

Viking Runecraft

Evolution

Evolution är den mest populära spelleverantören när det kommer till live casino och är väldigt populära på casinon utan svensk licens. Några favoriter bland många svenska spelare är Lightning Roulette, Crazy Time och Monopoly Live, och samtliga av dessa hittar du ofta på casinon utan Spelpaus. Numera ägs dessutom Evolution och NetEnt av samma ägare. .

Vill du ha tips på spel från Evolution du kan hitta på casino utan licens? Kika in listan nedan!

Lightning Roulette

Crazy Time

Monopoly Live

Dream Catcher

Immersive Roulette

Deal or No Deal Live

Football Studio

Speed Blackjack

Dragon Tiger

Side Bet City

Microgaming

Näst ut har vi Microgaming som är en av de äldsta spelleverantörerna som fortfarande är aktiva inom online casino-världen. De erbjuder allt från typiska slots till gigantiska progressiva jackpottar som Mega Moolah. Har du spenderat någon tid på online casino överhuvudtaget har du garanterat stött på några av deras spel. Deras jackpottar är några av de allra mest populära både på casinon utan licens och inom Sverige.

Vill du ha tips på spel från Microgaming du kan hitta på casino utan licens? Kika in listan nedan!

Mega Moolah

Thunderstruck II

Immortal Romance

Jurassic Park

Avalon II

Playboy Gold

Castle Builder II

The Phantom of the Opera

Highlander

Lucha Legends

Yggdrasil

Yggdrasil är en annan riktigt populär leverantör på casino utan svensk licens. Du känner säkert till flera av deras storspel som Vikings Go Berzerk och Valley of the Gods sedan innan, och dessa finns på många casinon utan Spelpaus. I och med deras popularitet stöter man också ofta på bonusar som fungerar på just Yggdrasils spel.

Vill du ha tips på spel från Yggdrasil du kan hitta på casino utan licens? Kika in listan nedan!

Vikings Go Berzerk

Valley of the Gods

Holmes and the Stolen Stones

Jokerizer

Hades: Gigablox

Ozwin’s Jackpots

Super Heroes

Beauty and the Beast

Hanzo’s Dojo

The Dark Joker Rizes

Speltillverkare som inte är tillgängliga hos casino utan svensk licens?

Vad vi vet finns det inga specifika speltillverkare som inte är tillgängliga på casino utan svensk licens. Generellt så är spelutbudet istället betydligt större när man väljer att leta och spela hos casinon utomlands.

Finns det nordiska casinon utan licens i Sverige?

Inom begreppet casino utan svensk licens finns det också licenser från andra nordiska länder. Danmark har exempelvis sin egen spellicens, och även spel inom Norge och Finland kräver någon form av licens. För den som vill spela hos casinon utan svensk licens inom Norden så finns det alltså alternativ.

Hur man hittar nordiska casinon utan svensk licens

Som alltid när det kommer till att hitta ett säkert casino utan svensk licens så rekommenderar vi att man kollar på jämförelsesidor likt vår egen. På så sätt kan man få experthjälp när man ska välja bland alla nya casinon utan svensk licens.

Helt olicensierade casinon bör undvikas

Här på Apparata är vi överens om att helt olicensierade casinon bör undvikas. När man spelar på casino utan svensk licens är det viktigt att man ser till att de istället har licens från någon av de andra stora aktörerna.

Spelar man på ett casino utan svensk licens som inte heller har någon annan licens finns det en stor risk att man sätter sig själv i en dålig situation. Säkerheten bör alltid prioriteras högst, oavsett hur bra bonusar eller hur roliga spel man hittar. Detta gäller även för den som letar efter betting utan svensk licens eller andra speltyper.

Enligt statistik från ATG har antalet besök på olicensierade casinon tiofaldigats sedan 2019 , och detta går nog att förklara med att spelare vill ha de där generösa bonusarna och större utbudet man inte hittar i Sverige.

På casinon utan svensk licens är insättnings- och uttagsgränserna mer flexibla än på casinon med svensk licens. Utländska casinon erbjuder större variation även inom detta område, vilket gör det enklare för spelare att både sätta in och ta ut större summor. Detta är något som gör att spelare som vill göra mer flexibla uttag och insättningar väljer ett casino utan svensk licens.

Vad är lägsta insättningsgränsen på casinon utan svensk licens?

Lägsta insättningsgränsen på casinon utan svensk licens varierar, men är ofta lägre än hos casinon med svensk licens. Många utländska casinon erbjuder insättningar på runt 10 euro, men det finns de som erbjuder ännu lägre.

Finns det tidsbegränsningar på alla casinon?

På casinon utan svensk licens finns det beroende på licens ofta inga tidsbegränsningar, till skillnad från svenska casinon där reglerna är betydligt striktare. Spelare kan spela längre utan att ta några avbrott eller pauser och får själva bestämma när de har spelat klart.

Vad betyder ett casino utan förlustgränser?

Ett casino utan förlustgränser låter spelare själva bestämma hur mycket de kan förlora. På casinon utan svensk licens finns det flera alternativ där man inte behöver sätta någon förlustgräns. Flera av de som väljer att spela på casinon utan svensk licens uppskattar såklart detta, men det är också ett stort ansvar. Vet man med sig att man inte har kontroll över sitt eget spelande bör man därför undvika dessa.

Vad betyder ett casino utan spelgränser?

Ett casino utan spelgränser betyder att man kan spela utan att sätta gränser för insatser eller speltid. Flera casinon utan svensk licens erbjuder detta, men på svensklicensierade casinon är det inte möjligt. Återigen är detta en flexibilitet som många uppskattar med casino utan svensk licens.

Framtiden för casino utan svensk licens?

ATG rapporterar om en ökning för casino utan licens , och det finns inget som pekar på att detta är på väg att bromsa. Att det finns en efterfrågan efter nya casinon utan svensk licens råder det alltså inga tvivel om. Detta tycks vara något som många casinospelare faktiskt vill ha och föredrar.

Däremot finns det alltid en risk att den svenska Spelinspektionen kommer ta i hårdare för att reglera alla alternativ för casino utan svensk licens. Än så länge är det som sagt helt lagligt och går bra, men man vet aldrig vad som kan hända i framtiden.

Hur hittar man det bästa casino utan svensk licens 2024?

För att hitta det bästa casinot utan svensk licens 2024 rekommenderar vi att man använder de listor som våra experter här på Apparata har satt ihop. Dessa listor rankar casinon baserat på faktorer som säkerhet, spelutbud, bonusar och betalningsalternativ. Vi prioriterar alltid de sidor som har en bra licens, erbjuder stora bonusar och snabba uttag. Genom att ta del av våra experters tips blir det lättare att hitta det casino utan svensk licens som passar dig bäst.

Sammanfattning om casino utan svensk licens och Spelpaus

Att spela på ett casino utan svensk licens ger öppnar fler möjligheter jämfört med casinon med svensk spellicens. Utan de svenska restriktionerna, som begränsade bonusar och insättningsgränser, så kan man få ännu fler och större kampanjer, free spins och ett större spelutbud.

Casinon utan spelpaus tillåter också spelare att fortsätta spela trots en aktiv avstängning. Det är dock viktigt att komma ihåg att spelare på casinon utan svensk licens måste ta ett större eget ansvar när det kommer till ansvarsfullt spelande. Se också alltid till att casinot har någon annan pålitlig licens och spela aldrig på sidor som är helt olicensierade. Ansvarsfullt spelande är A och O för den som vill spela på utländska casinon.