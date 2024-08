Call of Duty: Black Ops 6: wat kunnen we verwachten?

Geschreven door Sureshni Gecontroleerd door Ruben Bijgewerkt op 27 augustus 2024 ×

27 augustus 2024 Bijgewerkt op:

Activision heeft zojuist de eerste trailer onthuld van de multiplayermodus van Call of Duty: Black Ops 6, waarin fans een glimp kunnen opvangen van wat de game dit jaar in petto heeft. Call of Duty: Black Ops 6 komt uit op 25 oktober 2024.

De trailer belicht een nieuwe functie genaamd “Omnimovement”. Activision beschrijft deze functie als een nieuwe benadering van de manier waarop spelers bewegen in het spel, met als doel de speelervaring te herdefiniëren. De trailer laat ook 16 gloednieuwe maps zien die beschikbaar zullen zijn als de game uitkomt. Daarnaast wordt gehint naar de terugkeer van populaire functies zoals Gunsmith en Classic Prestige.

Grote week voor fans van Call of Duty

Deze week is een belangrijke week voor de fans van Call of Duty. Op 28 augustus vindt Call of Duty Next plaats, een evenement waarin meer details en aankondigingen over de multiplayergame worden verwacht. Daarna, op 30 augustus, gaat de multiplayer beta voor Black Ops 6 van start, eerst voor spelers die de game vooraf hebben besteld (of een Game Pass hebben) en daarna voor alle andere spelers.

Hoewel Microsoft nu zowel Call of Duty als Activision bezit, zal het spel nog steeds direct beschikbaar zijn op PlayStation. Game Pass-abonnees kunnen de game ook spelen als onderdeel van hun lidmaatschap, maar Game Pass Core- of Game Pass Standard-abonnees hebben geen toegang.

Naast de multiplayer bevat het spel een verhaallijn die zich afspeelt in de jaren 90, met de nadruk op samenzweringen en een alternatieve kijk op de geschiedenis, een kenmerk van de Black Ops-serie. De populaire Zombies-modus, gemaakt door Treyarch, keert ook terug, met de klassieke gameplay op basis van rondes waar fans dol op zijn.

Bekijk de officiële trailer van Call of Duty: Black Ops 6 voor een voorproefje van wat je kunt verwachten!

Bronnen: Call of Duty Tech Radar

Afbeelding: Met dank aan Call of Duty