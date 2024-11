Geschreven door Jolien Gecontroleerd door Bram Bijgewerkt op 31 oktober 2024 ×

I denna artikel kommer vi på Apparata presentera dig allt du behöver veta om casinon med MGA licens (licens från Malta Gaming Authority). Vi kommer att gå igenom innebörden av MGA casino och hur du kan börja spela där. Vi kommer även att gå igenom diverse för- och nackdelar med MGA och vad som är viktigt att tänka på vid spel på ett Malta casino samt vad du kan förvänta dig. Läs mer Idag är det inte ovanligt att svenska spelare söker sig till utländska casinon utan svensk licens. Utifrån en rapport av Spelinspektionen väljer 1 av 4 spelare att spela på utländska casinon. Därmed ska vi i denna artikel vägleda dig så du tryggt kan välja ett MGA casino utifrån egna preferenser. Läs mindre

Vad är ett MGA Casino?

Om du spelar på MGA casinon så innebär det att du spelar på online casinon utan svensk licens därför att licensen är istället utdelad av Malta Gaming Authority (MGA), vilket motsvarar den maltesiska spelmyndigheten. Malta Gaming Authority har format ett strikt regelverk för att säkerställa ett rättvist spel och trygghet för spelaren. Detta har bidragit med att casino med MGA licens idag har blivit både populärt och respekterat.

Det som kännetecknar casinon med MGA licens är följande:

Brett utbud av spel med hög kvalitet: Hos ett MGA casino är det inte ovanligt att bemötas av ett stort utbud av spel, inklusive slots, live-casino och bordspel. Anledningen är att MGA casinon oftast arbetar med erkända spelleverantörer som säkerställer en hög kvalitet.

Skattefria vinster: Vinster från MGA casino är skattefria för spelare inom Europa därför att Malta är en del av EU. Detta är även en av de fördelar som uppskattas högt av svenska spelare.

Ansvarsfullt spelande: Malta Gaming Authority sätter krav på licenserade casinon att de ska hjälpa sina spelare och stödja ett hälsosamt spelande.MGA casinon erbjuder vanligtvis verktyg som främjar ett ansvarsfullt spelande. Det kan gälla insättningsgränser, tidsgränser och självuteslutning.

Spelarskydd och säkerhet: Casinon med MGA licensen kontrollerar regelbundet att deras spel genererar slumpmässiga resultat samt att de är opartiska. Ett MGA casino arbetar även efter höga arbetsstandarder som inkluderar skydd av personliga samt finansiella uppgifter.

Introduktion till Malta Gaming Authority (MGA)

Malta Gaming Authority är en tillsynsmyndighet för casinon som etablerades 2001. De ansvarar för att licensera och reglera verksamheter inom spelbranschen. De olika spelverksamheterna innefattar casinon, betting och lotterier. Malta Gaming Authority har efter sitt hårda arbete för rättvist spel, konsumentskydd och åtgärder mot penningtvätt blivit både välkända samt respekterade.

Malta Gaming Authority delar ut licenser för spelverksamheter inom flera kategorier. Däremot ställs det krav på verksamheten innan en licens kan erhållas. Dessa krav omfattar rättvisa spel, ekonomisk stabilitet, ansvarsfullt spelande och säkerhet.

För att MGA skall försäkra sig om att dessa krav uppfylls genomgår de kontinuerliga inspektioner, de är även noga med krav på rapportering från exempelvis casinon. Detta är även för att bekräfta att casinon med MGA licens följer både europeisk och maltesisk lagstiftning.

En av många anledningar till att MGA licensen är eftertraktad av online casinon beror på att den är erkänd inom hela Europa och ett flertal andra jurisdiktioner. Utifrån en spelares perspektiv värderas det högt att spela på ett MGA casino gå grund av det breda konsumentskyddet samt MGA:s klagomålshantering. Ifall det uppstår en oenighet mellan spelare och spelverksamhet hjälper MGA till att medla.

Fördelar & nackdelar med att spela på ett MGA Casino

Det finns ett flertal fördelar och nackdelar för svenska spelare att tänka på vid spel på ett MGA casino utan svensk licens. I detta avsnitt presenterar vi på Apparata dessa för dig så du kan ta del av det bästa med MGA casinon utan svensk licens.

Fördelar med att spela på MGA casinon

Direkta banköverföringar: Hos ett MGA casino kan du förvänta dig möjligheten att genomföra direkta banköverföringar. Detta innebär att spelare kan utföra snabba insättningar och uttag utan långa transaktionstider. Det här är attraktivt bland spelare som gärna vill se sina vinster på kontot efter att ett uttag har begärts.

Skattefria vinster: En av de större fördelarna med att spela på casinon med MGA licens från Malta är att eventuella vinster är skattefria. Detta gäller spelare inom EU/ESS på grund av att Malta är medlem i EU. För svenska spelare medför detta att deklarationer och extra skatter undviks.

Lojalitetsprogram och VIP möjligheter: I nuvarande läge har många nya casinon med MGA licens utvecklat lojalitets- och VIP program för sina spelare. Där belönas spelare med exklusiva bonusar, poäng och övriga förmåner. Det kan inkludera personligt formade erbjudanden, snabbare uttag, VIP-support och även inbjudningar till event. Detta leder helt enkelt till att spelupplevelsen höjs.

Generösa bonusar på MGA casinon: På ett MGA casinon är det inte ovanligt att bemötas av generösa välkomstbonusar. Det kan handla om bonus utan insättning, free spins och insättningsbonusar. Nya spelare kan välja bonusar efter egna preferenser på spelstil.

Återkommande bonusar och kampanjer: Ett casino utan svensk licens är inte begränsad med att endast erbjuda en välkomstbonus. På ett casino med MGA licens är det vanligt med återkommande erbjudanden och bonusar som free spins, reload bonusar och även cashback möjligheter.

Saknad av tresekundersregel på slots: Eftersom ett casino utan svensk licens inte omfattas av tresekundersregeln för slots flyter spelet på snabbare utan onödiga pauser på ett MGA casino. Där med kan spelaren själv bestämma tempot på ett Malta casino.

Bredare spelutbud: Svenska casinon har oftast ett mindre spelutbud än MGA casinon eftersom Malta casinon samarbetar med fler spelleverantörer.

Ansvarsfullt spelande: Malta Gaming Authority sätter stora krav på casinon för att erhålla en Malta licens. Ett av dessa är att ett casino med MGA licens ska erbjuda spelaren verktyg som självexkludering, spelgränser och insättningsgränser. Även rådgivning vid spelproblem skall tillhandahållas.

Cashback: På ett MGA casino är det vanligt förekommande med cashback-program som innebär att spelaren tilldelas en viss procent av sina förluster. Detta kan påträffas i lojalitetsprogram.

Nackdelar med att spela på MGA casinon

Svenska spelare begränsade från MGA casinon: Alla MGA casino kan inte erbjuda sina tjänster till svenska spelare på grund av den svenska spellagens reglering. Detta kan medföra att svenska spelare blir förvirrade samt att möjligheter till att spela på ett MGA casino begränsas.

Begränsningar med hänsyn på B2B-licenser: Som följd av ny regler introducerade av MGA med avseende på B2B-licenser måste spelutvecklare från berörda verksamheter uppfylla somliga krav. Detta har lett till att några spelutvecklare har valt att ta avstånd från casinon med MGA licensen. För spelare på nya MGA casinon har det medfört begränsningar i spelutbudet.

Färre bonusar jämfört med Curacao casinon: För att främja ett sunt spelande har MGA valt att vara mer restriktiva med utdelningar av exempelvis bonusar i jämförelse med Curacao casinon. Detta kan anses vara en nackdel för spelare som söker frekventa bonusar och kampanjer.

Reduktion av populära betalningsmetoder: För svenska spelare är det vanligt förekommande att betalningsmetoder som Swish, Trustly och Zimpler på grund av att de är enkla och snabba. Malta licensierade casinon väljer istället att fokusera på internationella betalningsmedel som exempelvis kreditkort, banköverföringar och E plånböcker.

Euro är valutan som godkänns: På ett MGA casino är det inte helt omöjligt att spel med svenska kronor (SEK) inte är tillåtet, till skillnad från svenska casinon. Istället sker allt spel i EUR, därav kan det uppstå en valutakonvertering för svenska spelare och kan anses vara en nackdel.

Ingen Spelpaus: På MGA casinon utan svensk licens stöds inte Spelpaus som är ett verktyg för självuteslutning. Däremot kan du på ett MGA casino hitta andra liknade verktyg för ansvarsfullt spelande, dock är de inte nationellt täckande.

Säkerhet och Spelarskydd på MGA Casinon

Om du vill börja spela hos ett casino med MGA licens ska du först bekräfta att de bär MGA licensen. Ett tillvägagångssätt kan vara att spana efter MGA logotypen som oftast finns längst ner på casinots hemsida. För att verkligen bekräfta att det är säkert att spela på det valda casinot erbjuder Malta Gaming Authority en licenssida där du enkelt kan söka upp casinot via webbadress eller namn.

Tack vare MGA licensen kan du känna dig trygg på Malta casinon. Det finns fem anledningar som stödjer det resonemanget:

1 Skyddade personuppgifter: Nya casinon med MGA licens har höga krav på dataskydd, detta bidrar för svenska spelare med en försäkran om att spelarens personliga uppgifter hanteras proffesionellt och säkert. 2 Säkerhet och reglerande: MGA casinon erbjuder rättvisa spel och trygga transaktioner som en följd av de höga krav licensen medför. Malta- och svenska licensen är idag en av de mest framstående inom spelreglering. 3 Transparent och rättvis: MGA casino genomför kontinuerliga kontroller för att garantera rättvisa spel och slumpmässiga resultat. 4 Ansvarsfullt spelande: MGA licensen ställer krav på casinon att de arbetar för ett ansvarsfullt spelande genom att erbjuda verktyg som spelgränser och. Det finns även krav på regelbundna kontroller för licenserade casinon med syfte att försäkra sig om att de uppnår krav angående verklighetskontroller, blockering och gränser. 5 Klagomålshantering: Eftersom du valt att spela på casino utan svensk licens kan inte konsumentverket eller ARN hjälpa dig vid tvister. Däremot kan Malta Gaming Authority framträda som förmedlare vilket skänker den svenska spelaren en viss trygghet vid tvister och klagomål.

Skattefria Vinster på MGA Casinon

Precis som på svenska casinon är vinster skattefria tack vare att licensen från Malta är inom EU. Om du däremot väljer att spela på andra utländska casinon utan svensk licens eller utan Malta licens måste du betala skatt på alla vinster över 100 kr, och då är det 30% du blir beskattad på enligt Skatteverket. Exempel på licensierade casinon där du blir skattskyldig är de med licens från UKGC (Storbritannien), Curacao eller Kahnawake Gaming Comission.

Viktiga skatteregler att känna till

Ett MGA casino är i grunden skattefritt för svenska spelare, dock finns det undantag som kan uppstå. För att bli tvungen till att betala skatt på dina vinster från ett MGA casino kan det bero på att de använder nationella toppdomän som “.se”, har en svensk webbplats med kundtjänst eller FAQ på svenska eller erbjuder spel med svenska kronor.

När det gäller vinster i kryptovalutor är det viktigt att känna till att de betraktas som tillgångar av Skatteverket. Trots att din vinst på ett MGA casino är skattefritt måste du deklarera din vinst i kryptovaluta och betala skatt på värdeökningen.

Hur Skapar Du ett Konto på ett MGA Casino?

MGA casino ökar ständigt i populäritet. I en rapport från MGA hade de under första halvåret 2023 sammanställt över 9 miljoner nya aktiva spelkonton, vilket är en ökning på hela 21,83% från 2020. För svenska spelare antas det bland annat att den strikta svenska licensen ligger bakom till varför många svenskar har sökt sig till MGA casino utan svensk licens.

Det är inte helt ovanligt att casinon utan svensk licens antas vara olagligt att spela på för svenskar. Så är inte fallet enligt Spelinspektionen. Det är helt lagligt att spela hos ett MGA casino utan svensk licens, däremot är det viktigt att vara medveten om att du inte omfattas av de skydd som finns i den svenska spellagen. Eftersom det är helt lagligt att spela på ett casino utan svensk licens existerar det inget du behöver oroa dig över. Däremot är det inte säkert att du kan spela på ett specifikt MGA casino utan svensk licens då en del har valt att ta avstånd från den svenska marknaden för att undvika problem med de svenska myndigheter.

Steg-för-steg Guide till Registrering

Innan du kan börja spela på ett casino med MGA licens måste du först registrera dig. Processen är inte tidskrävande och består helt enkelt av fyra steg:

Välja ett MGA casino: Det finns många casinon idag med MGA licens. Se till att välja ett av hög kvalitet och ett utbud som passar dig. Skapa ett konto: När du har hittat ett Malta casino online trycker du på “Sign up” eller “Register”. Där kommer du till ett steg där du väljer användarnamn och lösenord samt anger din e-postadress. Om du ska börja spela på ett casino utan konto kan du behöva ange ditt telefonnummer och verifier dig med en kod som du får via SMS. Genomför en insättning: Innan du gör en insättning så glöm inte ta del av välkomstbonusar som exempelvis free spins. I senare avsnitt kommer vi gå igenom de olika betalningsmetoderna som erbjuds. Du kan nu spela på ett MGA casino: Du har nu ett konto på ett MGA casino med pengar på och kan ta del av det breda spelutbudet.

Nödvändiga Dokument och Verifiering

Det kan förekomma att du måste identifiera dig vid registrering på ett MGA casino, då kan du krävas på dokument som styrkar din identitet. Detta är en metod MGA casino använder för att motarbeta penningtvätt och försäkra sig om nya spelare har angett korrekta uppgifter. Verifieringskontrollen som används är KYC (Know Your Customer).

KYC på MGA casino

KYC (Know your customer) är vanligt förekommande på MGA casino när du behöver styrka din identitet. När du ska ta ut mer än 2 000 € från ditt spelkonto kommer du behöva genomgå denna denna process. Det innebär att du ska tillhandahålla casinot ID-handlingar som pass eller ID-kort och adressbevis, exempelvis personbevis från Skatteverket. Dessa skickar du in till supporten på Malta casinot.

Om du genomför större insättningar på ett MGA casino utan svensk licens under en kort tid kan du behöva visa vart pengarna kommer ifrån. Detta gör du genom att skicka in dokument som är kopplade till insättningssumman.

Bonusar och Kampanjer på MGA Casinon

MGA casinon utan svensk licens har inte lika strikta regler gällande bonusar som svenska casinon. Följden av detta är att ett MGA casino erbjuder sina spelare fler och större bonusar.

Vilka typer av bonusar erbjuds?

De olika bonusarna som erbjuds kommer passa dig bättre eller sämre beroende på din spelstil. I detta avsnitt går vi igenom de som erbjuds Oktober 2024.

1. Välkomstbonus på MGA casino På nya MGA casinon består välkomstbonusen oftast av free spins eller matchningsbonusar. I allmänhet är dessa stora och kan förekomma flera gånger. 2. Free spins på MGA casino Free spins brukar rikta sig till en specifik slot och innebär gratissnurr. På nya MGA casinon kan det vara ett antal mellan 100 och tusentals free spins som tilldelas den nya spelaren. Denna bonusen kan återkomma till spelaren, dock i ett mindre antal. Free spins kan komma med strikta regler med avseende på omsättningskrav, vilket innebär att du måste omsätta de innan du kan röra dem fritt. 3. Insättningsbonusar på MGA casino Med insättningsbonus syftas det oftast på någon form av matchningsbonus vilken ger spelaren mer pengar än insättningsbeloppet. På ett MGA casino kan det handla om 50% upp till ett visst belopp. 4. Reloadbonusar på MGA Casinon Om du redan är en aktiv spelare på ett MGA casino utan svensk licens kan du tilldelas reloadbonusar med 25-75%. För nya spelare kan det handla om så mycket som 100-300%. 5. No deposit bonus på MGA casino Med No deposit bonus innebär det att du utan krav på insättning får en gratis bonus. Generellt sett är de inte vanligt förekommande men kan dyka upp vid skapande av kontot. 6. Cashback på MGA casino Om du förlorat pengar kan du få tillbaka dem genom en Cashback bonus på ett casino utan svensk licens. På casinon med MGA licensen brukar en Cashback bonus ligga mellan 10-20% och återbetalningen räknas ut för olika perioder, exempelvis en vecka eller månad. Detta är även en bonus som inte finns på den svenska marknaden men blir allt vanligare på MGA casinon utan svensk licens. 7. VIP- och lojalitetsprogram på MGA casino På casino utan svensk licens är de väldigt noga med att belöna sina lojala spelare. De som valt att spela på MGA casino kan samla på sig poäng genom VIP- och lojalitetsprogram för att sedan låsa upp fler bonusar i form av exklusiva kampanjer.

Betalningsmetoder på MGA Casinon

MGA casinon erbjuder ett brett utbud av betalningsmetoder och i flera fall finns det många fler än vad den svenska marknaden erbjuder. Ett MGA casino utan svensk licens erbjuder allt från vanlig kortbetalning till direkt banköverföring. Till skillnad från svenska casinon tillåter inte MGA casinon spel med svenska kronor (SEK). Detta är en av de nackdelar med MGA casino som finns för svenska spelare eftersom en valutakonvertering kan leda till extra avgifter förluster med hänsyn till växelkurs. I detta avsnitt ska vi gå igenom samtliga användbara metoder för insättningar och uttag.

Populära betalningsmetoder för insättningar och uttag

Nedan presenteras de populäraste betalningsmetoderna för insättningar och uttag samt vad som är viktigt att tänka på.

Kortbetalning: Kortbetalning med Mastercard och Visa är en av de första betalningsmetoderna som MGA casino utan svensk licens började erbjuda då de allra flesta spelarna har tillgång till ett. Gör du en insättning genom en kortbetalning syns pengarna direkt på ditt konto. Det är dock ingen effektiv metod för snabba uttag då eventuella vinster kan ta upp till tre bankdagar för att synas på ditt konto.

Banköverföring: För att spela på MGA casino kan du genomföra en traditionell banköverföring som även är ett mycket säkert alternativ. Däremot är det inte längre en av de vanligare då transaktionerna oftast tar 3-5 bankdagar att utföra. För uttag av större vinster är det dock en vanlig metod. På många casinon idag erbjuds Instant Banking som möjliggör direktbetalningar från banken utan avgifter och utbetalningar av vinster inom några minuter.

E-plånböcker: Det finns många casinon idag som accepterar e-plånböcker. De vanligaste alternativen på MGA casino är PayPal, Neteller och Skrill. Denna metod är både säker och erbjuder snabba uttag av vinster. Det är viktigt att vara uppmärksam med denna metod då extra avgifter kan förekomma.

Kryptovalutor: Det finns inte många MGA casino utan svensk licens som erbjuder hantering av kryptovalutor på grund av existerande strikta regler. Det finns undantag och de vanligaste kryptovalutorna som accepteras är Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) och Litecoin (LTC)

BankID, Trustly, Zimpler och Pay n Play

Efter påtryckningar från Spelinspektionen under 2023 tvingades betalningsleverantörer som Trustly och Zimpler upphöra sina samarbeten med MGA casino utan svensk licens. Konsekvensen blev att BankID går inte att spela med idag.

Pay n Play är oerhört tacksamt att använda för många spelare eftersom de erbjuder direkta insättningar utan att behöva registrera och logga in sig. På grund av att BankID och Trustly numera inte kan sammarbeta med MGA casino utan svensk licens har Pay n Play utvecklat andra metoder.

Spelutbud på MGA Casinon

När du spelar på nya de nya MGA casino utan svensk licens lär du påträffa ett brett utbud av spel. Till skillnad från svenska casinon samarbetar utländska casinon oftast med fler utvecklare. MGA casinon arbetar tillsammans med stora spelutvecklare som Microgaming, Play’n GO och NetEnt. Nedan listas de vanligaste spelkategorierna som du bland annat kan ta del av:

Poker

Blackjack

Live casino

Roulette

Baccarat

Spelautomater

Jackpottar

Megaways

Ansvarsfullt Spelande på MGA Casinon

Casino med licens från Malta har inte lika höga krav på ansvarsfullt spelande som svenska casinon, ett MGA casino kan även definieras som ett casino utan Spelpaus. Det ställs ett större ansvar på spelaren att hen använder sig utav de tillgängliga verktygen.

MGA casinon har inga krav på insättningsgränser, men det finns verktyg som hjälper dig spela på MGA ansvarsfullt. Dessa är:

Förlustgräns: Du kan sätta en egen gräns på hur mycket pengar du kan förlora under specifika perioder.

Du kan sätta en egen gräns på hur mycket pengar du kan förlora under specifika perioder. Insättningsgräns: Ungefär som förlustgränsen fast här gäller det hur stora och hur ofta du kan göra insättningar.

Ungefär som förlustgränsen fast här gäller det hur stora och hur ofta du kan göra insättningar. Verklighetskontroll: Ett verktyg som aktiverar en popup ruta som innehåller statistik på hur länge du spelat och hur mycket du har förlorat.

Ett verktyg som aktiverar en popup ruta som innehåller statistik på hur länge du spelat och hur mycket du har förlorat. Tidsgräns: Hjälper dig att kontrollera hur mycket tid du lägger på casinot och loggar automatiskt ut dig när gränsen är nådd.

Hjälp och Stöd för Spelberoende

Vid behov av hjälp och stöd rekommenderar vi på Apparata att du vänder dig till någon av följande:

Stödlinjen : Sveriges största hjälpsida för spelberoende. Det är en ideell organisation stödjer inte bara problematiska spelare utan även närstående.

: Sveriges största hjälpsida för spelberoende. Det är en ideell organisation stödjer inte bara problematiska spelare utan även närstående. Spelberoendes Riksförbund: En organisation som ger personlig rådgivning och stöd i grupp för personer bosatta i Sverige. Denna organisation saknar dessutom vinstintresse.

En organisation som ger personlig rådgivning och stöd i grupp för personer bosatta i Sverige. Denna organisation saknar dessutom vinstintresse. Gambling Therapy (Gordon Moody): Erbjuder gratis terapi, stöd och råd för de med ett problematiskt spelberoende. De är en global organisation som nås via e-mail eller live chatt.

MGA casino är ett casino utan Spelpaus

Även om MGA casino är ett casino utan Spelpaus finns det möjligheter att blockera dig direkt från där du spelar genom antingen kontakta supporten eller genom kontoinställningar. Som ett alternativ till Spelpaus rekommenderar vi följande:

Gamban: Är en tjänst som låter dig blockas av online casinon som dessutom kan tillhandahålla medel som hjälper dig sluta spela. För en avgift på 2,99 € per månad eller 29,99 € per år kan du bli blockerad från tusentals webbplatser och appar.

Är en tjänst som låter dig blockas av online casinon som dessutom kan tillhandahålla medel som hjälper dig sluta spela. För en avgift på 2,99 € per månad eller 29,99 € per år kan du bli blockerad från tusentals webbplatser och appar. BetBlocker: Är ett helt kostnadsfritt alternativ och är kompatibel med alla dina enheter. Med tjänsten kan du minska eller helt avsluta ditt spelande.

Är ett helt kostnadsfritt alternativ och är kompatibel med alla dina enheter. Med tjänsten kan du minska eller helt avsluta ditt spelande. Gamblock: Är en internationell mjukvara med fokus på att blockera tillträdet till onlinespel. Tjänsten verkar per enhet och kostar 35,95 € för två enheter.