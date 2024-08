Fortnite Chapter 5 Season 3: einddatum en vooruitblik op volgend seizoen

Fortnite Chapter 5 Season 3 zal officieel eindigen op 16 augustus 2024 om 11 PM EST. Deze informatie wordt bevestigd door de einddatum die linksonder in het Battle Pass-scherm wordt weergegeven. Dit volgt het patroon van de vorige seizoenen, waarbij er een pauze wordt gehouden tussen de seizoenen. Het vorige seizoen eindigde op 24 mei om 2 uur ET, na een vergelijkbaar proces.

Chapter 5 Season 3: Overzicht

Gedurende het seizoen werden de gameplay en de Battle Pass-content van Chapter 5 Season 3 meerdere keren geüpdatet. Spelers kregen toegang tot Bonus Rewards en Quest Rewards. Op 2 juli werd een Magneto Pass geïntroduceerd, die meer content aan het seizoen toevoegde. De Magneto Pass was een van de belangrijkste updates van het seizoen en bood spelers extra beloningen die de algehele ervaring verbeterden.

Chapter 5 Season 4: Absolute Doom

Het volgende seizoen van Fortnite, genaamd Absolute Doom, begint op 16 augustus, direct na de afsluiting van Chapter 5 Season 3. In seizoen 4 komt een epische samenwerking tussen Disney en Epic Games tot stand: Marvel-personage Doctor Doom van de Fantastic Four is namelijk het hoofdpersonage. Dit nieuws werd onthuld via een in-game evenement tijdens de slotfase van Season 3, gevolgd door een officiële trailer.

Marvel-personages en nieuwe locaties

Doctor Doom is niet het enige Marvel-personage dat het komende seizoen zijn opwachting maakt. Hij wordt vergezeld door een reeks Marvel-personages, elk met hun eigen skins en cosmetica. Het nieuwe seizoen introduceert ook verschillende nieuwe en terugkerende wapens. Doctor Doom krijgt zijn eigen verblijfplaats op de map, genaamd Castle Doom. Dit is een van de vele locaties met een Marvel-thema die in seizoen 4 aan het eiland worden toegevoegd.

