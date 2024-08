Volgens de Online Kansspel Barometer 2024 van Ipsos speelt maar liefst 55% van de Nederlandse achttienplussers in een mobiel casino. Speel jij ook graag via je mobiele toestel en ben je op zoek naar de beste mobiele casino’s van Nederland? Lees dan snel verder om de beste casino apps te ontdekken.

Hoogtepunten uit dit artikel:

Speel in de beste mobiele online casino’s van Nederland op zowel Android als iPhone

Betaal met iDEAL bij deze mobile casino’s

Geniet van een speciale bonus voor mobiele spelers

De beste mobiele casino’s van Nederland: Onze volledige lijst

Gebruik van affiliate marketing

Deze tekst bevat affiliate links en we kunnen een commissie ontvangen op de verwijzingen naar derden. De partners die worden aanbevolen op deze site worden altijd getest en veilig bevonden door onze Expert Community.

De betrouwbaarheid van deze informatie

Apparata beheert een grote community van experts op het gebied van elk onderwerp dat wij belichten op onze site. Deze experts houden zich aan een strikt beleid dat zich enkel op feiten, relevantie en onpartijdigheid richt. Onze mobiel casino-pagina wordt vaak geüpdatet, om er zo zeker van te zijn dat de lezer altijd de meest accurate informatie ziet.

De 3 beste mobiele casino’s voor iOS en Android: Onze beoordelingen

Niet alleen de meerderheid van de achttienplussers speelt in een mobiel casino, maar liefst 69% van de 18- tot 24-jarigen gokt via een app. Wil jij ook graag mobiel spelen? Maak dan een account aan bij onze top 3 casino apps van Nederland. Met deze apps kun je snel je favoriete casinospellen spelen en hoef je helemaal niet in te boeten aan kwaliteit.

Cusco Casino: Snel en gebruiksvriendelijk mobiel casino

Internationale vergunning: Costa Rica App beschikbaar: Ja, zowel Android als iOS Mobiele spellen: 8600+ Live casino beschikbaar in de app: Ja, 500+ live dealer games Betaalmethoden beschikbaar: 17 (waaronder iDEAL) Mobiele casino bonus: Welkomstbonuspakket oplopend tot €2500 en 225 gratis spins

Cusco Casino biedt het beste mobiele casino in Nederland aan.

Niet alleen kan deze app eenvoudig worden gedownload, ongeacht of je een iPhone of Android-toestel hebt, je geniet ook van een uitgebreid spelaanbod (meer dan 8600 games, waarvan 500+ live spellen). Je kunt er games spelen als Megaways, fruitautomaten, instant games, online slots, drops & wins en meer. De spellen laden onmiddellijk en passen zich perfect aan aan je toestel waardoor je zonder oponthoud kunt beginnen met spelen.

Het mobiele casino van Cusco is erg gebruiksvriendelijk en functioneel. Onderaan het scherm krijg je de volgende onderdelen te zien: categorieën, promoties, portemonnee, zoeken en providers. Je kunt eenvoudig navigeren tussen deze onderdelen en scrollen door de verschillende soorten spellen. Ook je casino account is gemakkelijk te bereiken. Geld storten en opnemen via de app is kinderspel en bovendien kun je iDEAL gebruiken als je een storting wilt maken. We hadden niet te kampen met storingen of onderbrekingen en de games laadden erg snel.

Een ander geweldig pluspunt van mobiel gokken bij Cusco is dat het casino een welkomstbonus aanbiedt die bestaat uit vier verschillende stortingsbonussen t.w.v. zo’n €2500 en 225 free spins in totaal.

Bets.io: Mobiel casino met meer dan 9000 spellen

Internationale vergunning: Costa Rica Mobiele app beschikbaar: Ja, zowel Android als iOS Mobiele spellen: 9300+, waaronder online slots, tafelspellen, jackpot spellen, etc. Live casino beschikbaar in de app: Ja, 900+ live casino spellen, waaronder live roulette, live blackjack en game shows Betaalmethoden beschikbaar: Creditcard, e-wallet, Paysafecard, 7 cryptocurrencies (waaronder Bitcoin, Ethereum en Litecoin) Mobiele casino bonus: 100% tot 1 BTC + 100 Gratis Spins

Naast Cusco Casino biedt ook Bets.io een geweldige app. Of je nu over een iPhone of Android-toestel beschikt, de mobiele app downloaden verloopt snel en eenvoudig. Met meer dan 9300 spellen en 900 live games om uit te kiezen hoef je in het mobiel casino van Bets.io niet in te boeten aan kwantiteit. Ook qua kwaliteit zit het goed, aangezien deze spellen snel laden en zich perfect aanpassen aan je scherm.

Onderaan het scherm zie je de volgende knoppen: menu, casino, storten, sport en hulp. Je kunt eenvoudig navigeren tussen de verschillende onderdelen van het mobiele casino en in een handomdraai wisselen van casino naar sportwedden. Bovendien kun je ook snel en gemakkelijk een storting maken of een opname aanvragen. Wij ondervonden geen storingen of haperingen tijdens onze tijd in het mobiel casino van Bets.io.

Starzino: Intuïtief en gebruiksvriendelijk mobiel casino

Internationale vergunning: Costa Rica App beschikbaar: Ja, iOS en Android Mobiele spellen: 4000+ Live casino beschikbaar in de app: Ja, 500+ games met live dealers Betaalmethoden beschikbaar: 10 (waaronder Apple Pay en Google Pay) Mobiele casino bonus: 100% stortingsbonus tot €500

Starzino vervolledigt onze top 3 mobiele casino’s in Nederland. Dit casino geeft je de mogelijkheid om een app toe te voegen aan je mobiele apparaat. Surf gewoon naar de site van het casino en volg de instructies om de app te downloaden voor zowel iOS als Android. In het mobiel casino van Starzino kun je meer dan 4000 spellen spelen, waarvan meer dan 500 live games.

Mobiele spelers genieten van nog snellere uitbetalingen en hebben recht op speciale mobiele bonussen. Ook laden de spellen tot 830% sneller en genieten mobiele gebruikers van een maximaal beveiligingsniveau. Het mobile casino van Starzino past zich perfect aan aan je scherm zodat je zonder problemen kunt spelen.

Het menu verschijnt onderaan het scherm zodat je gemakkelijk kunt wisselen tussen het casino, het live casino, de zoekbalk, “missions” en sportwedden. Je kunt bij Starzino niet alleen wedden op wedstrijden die nog moeten worden gespeeld, maar ook live weddenschappen plaatsen. Je portemonnee verschijnt bovenaan het scherm. Je maakt een storting door erop te klikken en kunt erg eenvoudig een opname aanvragen. Ook bij Starzino verliep alles vlot en zonder haperingen of storingen.

Hoe hebben we de beste mobiele casino’s voor Nederlandse spelers uitgekozen?

Nu we de top drie mobiele casino’s van Nederland aan je hebben voorgesteld, willen we meegeven hoe we ze hebben geselecteerd. Waar hebben we op gelet? Wat is er precies belangrijk? Je leest het hier.

Mobiele speelervaring

We controleren of een casino een app heeft die je kunt downloaden via de App Store of Google Play Store, en gaan na hoe responsief en snel de mobiele versie van het casino is. De mobiele website moet vlug laden en er mogen geen haperingen en veranderingen zijn in de lay-out. Daarnaast werpen we een blik op het aantal spellen dat beschikbaar is in het mobiel casino en of je ook live dealer spellen kunt spelen met je mobiele toestel.

Dataverbruik

Als je niet verbonden bent met een WiFi-netwerk, dan kunnen mobiele online casino’s veel data verbruiken. Daarom geven we de voorkeur aan kansspelaanbieders die beschikken over casino apps en goed geoptimaliseerde websites.

Kwaliteit van de welkomstbonus en andere bonussen

We kijken naar de grootte en voorwaarden van de bonussen. Er mogen geen onredelijke doorspeelvereisten of verborgen voorwaarden verbonden zijn aan de bonussen. Als het casino een specifieke bonus weggeeft aan mobiele spelers, dan scoren ze bij ons extra punten.

Snelheid van opnames en betaalmethoden

Het is belangrijk dat het casino over een uitgebreid aanbod betaalmethoden beschikt zodat je altijd kunt betalen met de methode die jouw voorkeur heeft. Biedt het casino spelers de mogelijkheid om te storten en/of op te nemen met iDEAL, dan is dit een goed teken. Andere betaalopties zijn e-wallets, creditcards, cryptocurrency en meer. Daarnaast gaan we na of je snel je opnames kunt laten uitbetalen. Liefst van al verwerkt het casino je opname zo rap mogelijk (max. 24 uur).

Klantenservice

De klantendienst moet je snel en professioneel te woord staan. We verwachten dat alle mobiele online casino’s in onze toplijst een 24/7 live chat bieden zodat jouw probleem binnen een mum van tijd wordt opgelost. Soms kun je het casino ook op een andere manier bereiken, namelijk via e-mail of telefoon.

Internationale vergunning

Alle mobile casino’s in onze lijst beschikken over een vergunning bij een vermaarde internationale autoriteit zoals de MGA of Curaçao Gaming Control Board. Deze instanties houden een oogje in het zeil en zorgen ervoor dat de casino’s aan allerlei strenge eisen voldoen op het gebied van veiligheid en eerlijkheid. Doen ze dit niet, dan lopen ze het risico hun vergunning te verliezen. Wil je meer weten over casino’s zonder vergunning? Lees dan zeker onze uitgebreide gids over dit onderwerp.

Veiligheid en eerlijkheid van de spellen

We gaan na of de mobiele casino’s gebruikmaken van SSL-encryptie. Hiermee worden alle gegevens die je deelt met het casino versleuteld. Zo kan niemand deze inkijken of onderscheppen.

Ook is het belangrijk dat het casino een Random Number Generator gebruikt. Deze software waarborgt de eerlijkheid van de spellen en zorgt ervoor dat de uitkomst van het spel willekeurig is. Dit wordt gecontroleerd door onafhankelijke instanties als eCOGRA.

Waarom een mobiel casino verkiezen boven de desktopversie?

Kies je ervoor om mobiel te spelen, dan geniet je van verschillende extra voordelen in vergelijking met spelen op je laptop of desktop. Hieronder vertellen we er meer over.

Speel waar en wanneer je maar wil: Dit is één van de grootste voordelen van mobiel gokken. Als je je mobieltje of tablet bij de hand hebt, dan kun je eender waar en op gegeven welk moment het casino betreden. Deze manier van spelen is namelijk niet locatie-gebonden, in tegenstelling tot een gokje wagen via je laptop of desktop.

Dit is één van de grootste voordelen van mobiel gokken. Als je je mobieltje of tablet bij de hand hebt, dan kun je eender waar en op gegeven welk moment het casino betreden. Deze manier van spelen is namelijk niet locatie-gebonden, in tegenstelling tot een gokje wagen via je laptop of desktop. Speciale bonussen: Sommige casino’s besluiten spelers die in hun mobiel casino spelen in de bloemetjes te zetten met speciale bonussen. Speel je via je desktop computer of laptop, dan heb je geen aanspraak op deze bonussen.

Sommige casino’s besluiten spelers die in hun mobiel casino spelen in de bloemetjes te zetten met speciale bonussen. Speel je via je desktop computer of laptop, dan heb je geen aanspraak op deze bonussen. Verhoogde gebruikerservaring: Mobiele online casino’s willen hun spelers een naadloze en leuke speelervaring bieden. De mobiele platformen van de casino’s bieden soepele gameplay, mooie graphics en gebruiksvriendelijke interfaces. De casino applicaties of mobiele versies zijn geoptimaliseerd voor kleinere schermen, zodat je moeiteloos kunt navigeren en je favoriete spellen kunt spelen.

Mobiele online casino’s willen hun spelers een naadloze en leuke speelervaring bieden. De mobiele platformen van de casino’s bieden soepele gameplay, mooie graphics en gebruiksvriendelijke interfaces. De casino applicaties of mobiele versies zijn geoptimaliseerd voor kleinere schermen, zodat je moeiteloos kunt navigeren en je favoriete spellen kunt spelen. Meldingen inschakelen: Online casino apps geven je de mogelijkheid om meldingen in te schakelen. Zo blijf je op de hoogte van nieuwe spellen of promoties of kan het casino meedelen dat je bonus op het punt staat te vervallen.

Casino app vs. browserversie: wat zijn de verschillen?

Je hebt vast wel al gemerkt dat er twee manieren zijn om mobiel te gokken: via de casino app of via de mobiele browser. Wat is precies het verschil tussen de twee? In onderstaande tabel vind je een overzicht:

Casino app Mobiele browser Download vereist (Google Play Store of App Store) Geen download vereist: je opent gewoon de browser om te kunnen spelen Neemt opslagruimte in Neemt geen opslagruimte in Vereist frequente updates Vereist geen updates Meldingen aanwezig (bv. over nieuwe bonussen of wanneer je bonus dreigt te verlopen) Geen meldingen aanwezig Gemakkelijk mobiel betalen (automatische doorverwijzing naar je bankieren app) Iets omslachtiger mobiel betalen (vereist bankgegevens) Je blijft ingelogd Je moet vaker opnieuw inloggen Laadt sneller Laadt ietsje trager (gegevens moeten nog worden gedownload) Werkt op specifieke mobiele apparaten Werkt op alle mobiele toestellen Niet overal ter wereld beschikbaar Grotere beschikbaarheid

Hoe download je een casino app?

Nu je weet welke Nederlandse casino’s over het beste mobiel casino beschikken en wat de voordelen zijn van mobiel gokken, willen we uitleggen hoe je precies een app kunt downloaden.

Beschikt de kansspelaanbieder over een mobiel casino dat je kunt downloaden via de App Store of Google Play Store? Dan kun je de casino app downloaden via deze applicaties.

In sommige gevallen bieden de mobile casino’s hun app rechtstreeks op hun officiële website aan. Dit is het geval bij Cusco Casino, het beste mobiele casino van Nederland.

Hieronder nemen we stap voor stap door hoe je de app van Cusco Casino kunt downloaden.

Stap 1: Ga naar de website van Cusco Casino via je mobieltje of tablet en klik op “install” bovenaan het scherm

Stap 2: Volg de instructies die je op het scherm te zien krijgt

Stap 3: Open de app en begin met spelen

Is het veilig om een app te downloaden vanaf de website van het casino?

Sommige kansspelaanbieders bieden de mobiele versie van hun casino rechtstreeks aan op de website. Je downloadt de mobiele app dan niet in de Google Play Store of de App Store. Mogelijk vraag je je af of dit veilig is.

Aangezien je de app rechtstreeks vanaf de officiële website van het casino downloadt, hoef je je geen vragen te stellen over de veiligheid of betrouwbaarheid van deze app. De app wordt aangeboden door het casino zelf en niet door onbekende derde partijen. Je kunt dus helemaal veilig casino apps downloaden vanaf de officiële websites.

Populaire betaalmethoden bij een mobiel casino in Nederland

Wil je graag een gokje wagen nadat je de app hebt gedownload? Dan moet je eerst inloggen op je account en een storting maken. De casino’s in onze lijst geven je de mogelijkheid om met veel verschillende betaalmethoden te storten. Hieronder vind je een overzicht:

iDEAL: Sommige van de mobiele casino’s staan stortingen en/of opnames met iDEAL toe. Gezien de populariteit en het gebruiksgemak van deze betaalmethode, is dit eens zo gemakkelijk. Ontdek alles over betalen met dit betaalmiddel bij online casino’s op onze iDEAL casino pagina.

Sommige van de mobiele casino’s staan stortingen en/of opnames met iDEAL toe. Gezien de populariteit en het gebruiksgemak van deze betaalmethode, is dit eens zo gemakkelijk. Ontdek alles over betalen met dit betaalmiddel bij online casino’s op onze iDEAL casino pagina. E-wallets: De meeste mobile casino’s accepteren stortingen of opnames met e-wallets zoals Skrill of Neteller. Dit zijn elektronische portemonnees waarmee je instant stortingen kunt maken.

De meeste mobile casino’s accepteren stortingen of opnames met e-wallets zoals Skrill of Neteller. Dit zijn elektronische portemonnees waarmee je instant stortingen kunt maken. Mobiele portemonnees: Je kunt eenvoudig en razendsnel betalen met mobiele portemonnees als Apple Pay of Google Pay.

Je kunt eenvoudig en razendsnel betalen met mobiele portemonnees als Apple Pay of Google Pay. Creditcards: Je kunt bij de mobiele casino sites ook vaak storten of opnemen met Visa of Mastercard

Je kunt bij de mobiele casino sites ook vaak storten of opnemen met Visa of Mastercard Cryptocurrency: Sommige mobiele casino’s, zoals Bets.io, bieden je de optie om te betalen met cryptocurrencies.

Sommige mobiele casino’s, zoals Bets.io, bieden je de optie om te betalen met cryptocurrencies. Bankoverschrijving: Zo goed als alle mobiele casino’s staan bankoverschrijvingen toe. Dit is een welbekende betaalmethode, maar heeft als nadeel dat deze transacties wat langer in beslag kunnen nemen.

Tips voor mobiel gokken

Wil je kunnen genieten van een optimale mobiele speelervaring, lees dan zeker onze tips:

Zorg ervoor dat je smartphone of tablet volledig is opgeladen : Mobiel een gokje wagen kan vrij veel vragen van je batterij. Dit komt doordat de casinospellen beschikken over geweldige graphics en levensechte geluidseffecten. Wil je lange tijd kunnen spelen, dan raden we aan om je mobiele apparaat helemaal op te laden of eventueel een powerbank bij de hand te houden.

: Mobiel een gokje wagen kan vrij veel vragen van je batterij. Dit komt doordat de casinospellen beschikken over geweldige graphics en levensechte geluidseffecten. Wil je lange tijd kunnen spelen, dan raden we aan om je mobiele apparaat helemaal op te laden of eventueel een powerbank bij de hand te houden. Houd je dataverbruik in de gaten: Mobiele games vergen niet alleen veel batterij, ze kunnen ook wat data verbruiken. Heb je een datalimiet, dan raden we aan om je verbruik goed in de gaten te houden of op een WiFi-netwerk te spelen.

Mobiele games vergen niet alleen veel batterij, ze kunnen ook wat data verbruiken. Heb je een datalimiet, dan raden we aan om je verbruik goed in de gaten te houden of op een WiFi-netwerk te spelen. Zorg ervoor dat je internetverbinding stabiel is: Niets is vervelender dan halverwege je sessie te kampen krijgen met internetproblemen. Zorg er daarom voor dat je verbinding stabiel is voordat je begint met spelen.

Niets is vervelender dan halverwege je sessie te kampen krijgen met internetproblemen. Zorg er daarom voor dat je verbinding stabiel is voordat je begint met spelen. Speel in landschapsmodus: Alle spellen kunnen in zowel landschaps- als portretmodus worden gespeeld, maar ze komen vaak beter tot hun recht in landschapsmodus.

Alle spellen kunnen in zowel landschaps- als portretmodus worden gespeeld, maar ze komen vaak beter tot hun recht in landschapsmodus. Pas de interface naar voorkeur aan: Wil je graag de interface wijzigen, dan kun je dit doen in de eigenschappen of “settings” van het spel.

Het beste mobiel casino: Onze conclusie

Spelen in een mobiel casino kent heel wat voordelen. Voornamelijk het gebruiksgemak en de gebruiksvriendelijkheid spelen een grote rol. Bovendien geven sommige casino’s speciale bonussen weg aan mobiele spelers.

Cusco Casino beschikt volgens ons over het beste mobiele casino van Nederland. De app kan op zowel iOS- als Android-apparaten worden gebruikt en biedt een geweldige speelervaring met naadloze features en de optie om eenvoudig geld te storten of op te nemen. Ook krijg je toegang tot een erg uitgebreid en gevarieerd spelaanbod, waaronder meer dan 500 live casino spellen.

Ook bij de andere casino’s in onze toplijst kun je genieten van een fantastische mobiele ervaring. Kies het mobiel casino dat het beste bij je past en speel waar en wanneer je maar wilt!

Veelgestelde vragen over mobiele casino’s in Nederland (FAQ’s)

Wat is een goed mobiel casino? Een goed mobiel casino geeft je de mogelijkheid om zonder storingen of haperingen te spelen met je smartphone of tablet. De mobiele versie van het casino past zich perfect aan aan je scherm en biedt je een naadloze speelervaring. Wij vinden dat Cusco Casino over het beste mobiele casino beschikt. Bieden mobiele casino’s exclusieve bonussen? Ja, sommige casino’s geven bonussen weg aan mobiele gebruikers. Deze bonussen worden niet aangeboden aan spelers die via hun laptop of desktop spelen. Hoe kan ik zeker zijn dat een casino app op mijn smartphone of tablet zal werken? Alle mobile casino’s die je op deze pagina terugvindt bieden een geweldige mobiele speelervaring. Download gewoon de app via de App Store of Google Play Store en deze zal perfect werken op jouw toestel, aangezien de app gemaakt werd om zich aan te passen aan kleinere mobiele apparaten. Waar kan ik betrouwbare mobiele casino’s vinden? Op deze pagina hebben wij de beste en meest betrouwbare mobiele apps van Nederland opgesomd. Je kunt bij al deze mobiele online casino’s helemaal veilig spelen. Kan ik een casino app vertrouwen als die niet in de officiële app store te verkrijgen is? We raden aan om enkel apps te downloaden via de App Store of de Google Play Store of rechtstreeks vanaf de mobiele website van het officiële casino. Kan ik meldingen ontvangen van het mobiel casino? Ja, dit is mogelijk als je de app van het casino downloadt. Je schakelt dan gewoon de meldingen in. Besluit je te spelen via de mobiele browser, dan is dit niet mogelijk.

Disclaimer: Wij moedigen geen enkele vorm van gokken of gaming aan waar dit verboden is. Gebruikers dienen de legaliteit van online gokken in hun jurisdictie te verifiëren voordat ze verdergaan. De website is niet verantwoordelijk voor juridische gevolgen die kunnen voortvloeien uit het niet naleven van de toepasselijke wetten door individuen. De informatie op de website is accuraat op de dag van publicatie. Bonussen van aanbieders veranderen echter regelmatig, dus lezers kunnen een ander aanbod ontvangen. Desalniettemin proberen we ervoor te zorgen dat onze aanbiedingen altijd up-to-date zijn.

Bronnen: