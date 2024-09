Geschreven door Apparata Gokexperts Gecontroleerd door Ruben Bijgewerkt op 5 september 2024 ×

Aviator is een gokspel dat steeds populairder wordt. Wat is Aviator precies, hoe kun je het spelen en wat is het beste Aviator casino? In dit artikel vind je een antwoord op al deze prangende vragen.

Wat is Aviator?

Aviator is een zogenoemde ‘crash game’. Het principe is vrij simpel:

Er komt een vliegtuigje in beeld. Voordat het vliegtuigje opstijgt, zet je geld in. Op een bepaald moment crasht het vliegtuig of vliegt het weg. Het is daarbij de kunst om je geld op te nemen voordat het vliegtuig crasht of wegvliegt. Je zou denken dat je dan gewoon vroeg het geld moet opnemen, maar daar zit nu juist de uitdaging. Hoe langer je wacht en hoe hoger het vliegtuigje vliegt, hoe groter de winst is die je kunt pakken.

Crash games zijn relatief nieuw binnen de wereld van het online gokken. Dit soort spellen zijn geïnspireerd op de fluctuerende cryptokoersen. De vlucht die het vliegtuigje maakt heeft veel weg van de grafiek van een cryptokoers. Net als bij een cryptobeurs probeer je op het juiste moment je geld op te nemen. Het is niet voor niets dat Aviator vooral populair is onder cryptoliefhebbers.

Waarom is het spel zo populair?

De populariteit van het spel heeft waarschijnlijk te maken met het atypische spelverloop.

Het spel lijkt namelijk helemaal niet op traditionele gokkasten, die met paylines werken. Bij slotmachines wordt de winst bepaald aan de hand van combinaties van symbolen, terwijl je bij een crash game als Aviator pas winst maakt als je je geld op het juiste moment opneemt. Bovendien duurt een ronde niet langer dan een halve minuut, waardoor het altijd spannend blijft.

Een andere reden is mogelijk het sociale aspect van het spel. Een ronde wordt gespeeld met meerdere spelers die allemaal geld inzetten. De spelers kunnen tijdens het spel met elkaar communiceren via een chatbox. Er worden onder meer strategieën besproken. Ook kun je zien wat de medespelers hebben ingezet en of ze op tijd hun geld hebben opgenomen.

Hoe speel je Aviator?

Zoals we al hebben benoemd, begin je het spel door samen met andere spelers geld in te zetten. Vervolgens stijgt het vliegtuigje op. Zodra dit gebeurt, is de ronde begonnen. Vanaf dat moment begint het vliegtuigje – en daarmee ook je inzet – te stijgen. Terwijl je chat met je medespelers, bepaal je wat het juiste moment is om je geld weer op te nemen. Als je te vroeg bent, is de winst laag. Ben je te laat, ben je alles kwijt. Wie precies op tijd is, valt uiteindelijk in de prijzen. Dit gebeurt allemaal binnen 30 seconden.

Het algoritme van Aviator

Aviator werkt met een algoritme, of eigenlijk een random number generator. Deze bepaalt op welk moment het vliegtuig crasht of wegvliegt. Over het algemeen wordt dit gezien als een eerlijke manier om de uitkomst van een ronde te bepalen. Het feit dat spelers zelf kunnen verifiëren in hoeverre het moment van crashen of wegvliegen op eerlijke wijze is bepaald, draagt bij aan de populariteit van het spel.

Is het een geluksspel of kun je ook strategisch spelen?

Het moment van crashen of wegvliegen wordt dus op willekeurige basis bepaald. Betekent dit dat je gewoon geluk moet hebben of kun je ook strategisch spelen? Aviator kun je zeker strategisch spelen. Dat is ook een van de redenen waarom je kunt chatten met medespelers. In de chatbox worden de strategieën gedeeld.

Het gaat hier overigens wel om een combinatie van geluk en strategie. De uitkomst van het spel is niet volledig afhankelijk van het lot, noch draait het allemaal om strategie. Spelers hebben een gevoel van controle. Dit alles maakt Aviator des te spannender, want wanneer moet je nu je geld opnemen?

We delen hieronder enkele strategieën met je.

Wat is een goede strategie?

Het doel van Aviator is uiteindelijk om een zo hoog mogelijke winst te behalen, maar hoe pak je dat het beste aan? Spelers hanteren verschillende strategieën. Dit is natuurlijk vooral een kwestie van zelf uitproberen. Desondanks nemen we een paar handige strategieën met je door.

Oefenen in de demo mode

Aviator heeft een demomodus. Het is slim om hier gebruik van te maken. Neem de tijd om te oefenen, zodat je doorkrijgt hoe het spel werkt. Het spelen met echt geld is een stuk uitdagender, maar in de demo mode krijg je wel de kans om je eigen tactiek te ontwikkelen en het spel op je gemak te leren kennen.

Dubbel inzetten

Bij Aviator heb je de mogelijkheid om meerdere inzetten tegelijk te doen. Dit kun je gebruiken als een soort vangnet. Dan zet je bijvoorbeeld bij het ene blokje weinig in en bij het andere blokje wat meer. Je kleine inzet gebruik je dan als vangnet. Als je denkt dat het vliegtuigje gaat crashen, neem je de grote inzet weer op. Op deze manier verdeel je je kansen. Overigens kun je met een kleine inzet ook al veel winst behalen, als je geluk hebt.

Op safe spelen

Je hebt bij Aviator de keuze tussen een kleine en een grote inzet. Als je gaat voor een kleine inzet, kan dit alsnog resulteren in een mooie winst. In principe kun je met een grotere inzet makkelijker een grote winst behalen. Tegelijkertijd verlies je wel meer als je meer inzet. Bij een kleine inzet is er een kans dat je op precies het juiste moment je geld opneemt en daardoor veel winst behaalt, zonder dat je veel verliest. High rollers kunnen het spel best spelen met een grote inzet, maar onervaren spelers raden we aan om op safe te spelen.

Bij welke casino’s kun je Aviator spelen?

Voorheen vond je crash games vooral op goksites waar je kunt betalen met crypto, maar inmiddels worden dit soort spellen aangeboden bij diverse andere online casino’s, zowel in Nederland als in het buitenland.

Dat heeft even geduurd omdat de meeste providers van dit soort crash games nog niet waren goedgekeurd door de Nederlandse Kansspelautoriteit. Je kunt Aviator dus legaal spelen bij een Nederlands online casino. Aviator kom je echter vooral veel tegen bij online casino’s uit het buitenland.

Kun je Aviator spelen bij Nederlandse online casino’s?

Je kunt Aviator spelen bij verschillende Nederlandse online casino’s. Toch geven wij de voorkeur aan online casino’s uit het buitenland. Simpelweg omdat casino’s in Nederland veel beperkingen worden opgelegd. Dat betekent dat je bij een online casino met een buitenlandse vergunning meer vrijheid hebt.

Er gelden soepelere stortingslimieten, er worden hogere bonussen aangeboden, er zijn meer verschillende betaalopties en het spelaanbod is groter. Waarschijnlijk is Aviator niet het enige spel wat je bij een casino gaat spelen. Als je dus meer van dit soort leuke spellen wilt spelen, heb je bij een buitenlands casino de meeste keuze.

Geld storten bij een Aviator casino

Om Aviator te kunnen spelen, moet je eerst geld storten. We leggen hieronder uit hoe je dit doet bij het beste Aviator casino: Instant Casino.

Stap 1: Log in op je account met je e-mail en wachtwoord

Stap 2: Klik op “Wallet” bovenaan de pagina

Stap 3: Kies de betaalmethode waarmee je een storting wilt maken

Je kunt bij Instant Casino een storting maken met iDEAL wat het overmaken van geld naar je casino account erg gemakkelijk maakt. Wil je meer weten over betalen met iDEAL bij een online casino? Lees dan zeker onze uitgebreide gids over de beste iDEAL casino’s.

Stap 4: Vul het bedrag in dat je wilt overmaken en bevestig je storting

Stap 5: Je kunt nu onmiddellijk Aviator spelen. Veel plezier!

Is het legaal om Aviator te spelen?

Speel je Aviator bij een Nederlands casino, dan is dit helemaal legaal. Ook als je bij een casino met een buitenlandse vergunning speelt, zul je hier niet op worden aangesproken. Buitenlandse casino’s hebben namelijk een vergunning ontvangen van een internationale autoriteit die hen in staat stelt om de Aviator game legaal aan te bieden aan hun spelers.

Tips

Heb je een account aangemaakt bij een Aviator casino en ben je klaar om het spel te spelen? Dan hebben we hieronder nog een aantal tips voor je die je kunt gebruiken.

Weet wat je bereid bent om in te zetten

Het is belangrijk dat je van jezelf weet wat je bereid bent om in te zetten. Aviator is een spannend spel, zo spannend dat je soms bijna vergeet dat je aan het gokken bent. Je kunt natuurlijk eindigen met een mooie winst, maar verliezen valt nooit te vermijden. Door van tevoren met jezelf een limiet af te spreken, houd je het een beetje binnen de perken en voorkom je dat je meer geld inzet dan je normaal gesproken zou doen.

Ontdek welke strategie voor jou werkt

Je kunt Aviator op verschillende manieren spelen. Deze strategieën worden veelvuldig besproken in de chatbox van Aviator. Doe vooral inspiratie op, maar het beste is uiteindelijk om zelf uit te zoeken welke strategie voor jou het beste werkt. De demo mode is daarvoor ideaal, want je kunt zonder in te hoeven zetten Aviator onder de knie krijgen.

Leer hoe het algoritme van Aviator werkt

Als laatste adviseren we je om te leren hoe het algoritme of de random number generator van Aviator werkt. Dat is ook wat Aviator zo’n mooi spel maakt. Dit wordt gezien als een van de meest transparante manieren om de uitkomst van een gokspel te bepalen. Je hebt bij dit spel niet het idee dat het al van tevoren bepaald is wat je gaat winnen.

Aviator Casino – Conclusie

We kunnen concluderen dat Aviator een spel is dat voor iedere gokliefhebber het proberen waard is. Het is een spel waarbij strategie en kans met elkaar samengaan, wat zorgt voor veel spanning. We hebben kunnen zien dat er goede manieren zijn om het spel onder de knie te krijgen. Ga hier vooral zelf mee aan de slag.

Het enige wat je nu nog hoeft te doen, is een account aanmaken bij een Aviator casino. Het beste Aviator casino is naar onze mening Instant Casino, waarbij je dit spel kunt spelen en kunt genieten van 10% wekelijkse cashback en andere aantrekkelijke bonussen.

Ook de andere casino’s in onze toplijst zijn prima casino’s waarbij je Aviator kunt spelen en urenlang speelplezier kunt beleven.