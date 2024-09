Geschreven door Apparata Gokexperts Gecontroleerd door Ruben Bijgewerkt op 11 september 2024 ×

Online gokken is ontzettend populair. Benieuwd naar de beste goksites van 2024? Wij stellen ze op deze pagina aan je voor.

De beste online goksites

Wil je graag gokken online? Hieronder doen we de beste goksites voor je uit de doeken:

#1 Instant Casino 9.4 10% Wekelijkse Cashback Claim Bonus Betaalmethoden Talen Functies iDEAL beschikbaar

24/7 live chat

Onmiddellijke registratie met bankgegevens (Pay'n Play) Geen voorwaarden van toepassing. #2 Incognito Casino 8.8 100% stortingsbonus tot €500 Claim Bonus Betaalmethoden Talen Functies Betalen met iDEAL en cryptocurrency

Kort en bonding registratieproces

Razendsnelle uitbetalingen De bonus moet 35x worden rondgespeeld. Voorwaarden zijn van toepassing. #3 Starzino 9 100% stortingsbonus tot €500 Claim bonus Betaalmethoden Talen Functies VIP-programma: rakeback, cashback en meer

Slots, tafelspellen, jackpot, instant, live

Wedden op 45 sporten De bonus moet 40x worden rondgespeeld. Voorwaarden zijn van toepassing. #4 Bof Casino 8.2 100% stortingsbonus tot €100 Claim Bonus Betaalmethoden Talen Functies 7 actieve promoties

Eerste drie stortingen worden gematcht

2400+ spellen beschikbaar De bonus moet 40x worden rondgespeeld. Voorwaarden zijn van toepassing. #5 Chachabet 8.6 75% stortingsbonus tot €200 + 50 Gratis Spins Claim bonus Betaalmethoden Talen Functies 13 actieve promoties

VIP-programma waarmee je kans maakt op cashback, rakeback, prijzen, snelle opnames en meer

Wedden op 45+ sporten De bonus moet 40x worden rondgespeeld. Voorwaarden zijn van toepassing. #6 Cusco Casino 9.7 100% stortingsbonus tot €1000 + 100 Gratis Spins Claim Bonus Betaalmethoden Talen Functies VIP-programma bestaande uit 6 niveaus

Eerste drie bonussen worden gematcht

15% cashback op dinsdag De bonus moet 40x worden rondgespeeld. Voorwaarden zijn van toepassing. #7 Slotmonster 8.7 100% stortingsbonus tot €500 Claim Bonus Betaalmethoden Talen Functies Genereuze welkomstbonus tot €500

Drops & wins, Megaways, Bonus Buy

Snelle opnames (binnen 24 uur) De bonus moet 30x worden rondgespeeld. Voorwaarden zijn van toepassing. #8 Qbet Casino 9.5 100% stortingsbonus tot €500 + 100 Gratis Spins Claim bonus Betaalmethoden Talen Functies Welkomstbonus 40x doorspelen

Cashback bonus

De meeste geldopnames worden onmiddellijk verwerkt De bonus moet 35x worden ingezet. Voorwaarden zijn van toepassing. #9 Happy Slots 8.6 200% stortingsbonus tot €1000 Claim bonus Betaalmethoden Talen Functies Genereuze welkomstbonus

Maandelijks opnamelimiet van €50.000

2000+ slots De bonus moet 30x worden rondgespeeld. Voorwaarden zijn van toepassing. #10 Rise of Bets 8.3 100% stortingsbonus tot €200 + 200 Gratis Spins Claim bonus Betaalmethoden Talen Functies Dagelijkse bonussen, waaronder free spins, cashback, reload en meer

10 actieve promoties

Bonus buy-feature aanwezig De bonus moet 30x worden rondgespeeld. Voorwaarden zijn van toepassing. #11 Bets.io 8.4 100% tot 1 BTC + 100 Gratis Spins Claim bonus Betaalmethoden Talen Functies Uitgebreid spelaanbod (slots, tafelspellen, live games, drops & wins)

Dagelijks 10% cashback

Mobiele app (Android & iOS) De bonus moet 40x worden rondgespeeld. Voorwaarden zijn van toepassing. #12 Punterz 8.4 200% stortingsbonus tot €1000 Claim bonus Betaalmethoden Talen Functies 10% dagelijkse cashback

Live sportwedden

First-person live casinotafels De bonus moet 30x worden rondgespeeld. Voorwaarden zijn van toepassing. #13 Scarabet 8.2 100% stortingsbonus tot €200 Claim bonus Betaalmethoden Talen Functies Dagelijkse promoties, waaronder cashback, free spins & reload bonussen

VIP-programma: snelle opnames, exclusieve aanbiedingen en meer

Ruim spelaanbod (slots, tafelspellen, live games, krasloten) De bonus moet 30x worden rondgespeeld. Voorwaarden zijn van toepassing. #14 Manga Casino 8.7 100% stortingsbonus tot €300 + 50 Gratis Spins Claim bonus Betaalmethoden Talen Functies 24/7 live chat

8 actieve bonussen en promoties

Unieke spellen met manga-thema De bonus moet 35x worden ingezet. Voorwaarden zijn van toepassing. Affiliate disclosure. Gebruik van affiliate marketing

Deze tekst bevat affiliate links en we kunnen een commissie ontvangen op de verwijzingen naar derden. De partners die worden aanbevolen op deze site worden altijd getest en veilig bevonden door onze Expert Community

Vind jij het leuk om zo nu en dan een gokje te wagen? Dan geven wij je graag meer informatie over online gokken. We vertellen je alles over de mogelijkheden, de regels en nog veel meer. Zo kun jij zonder zorgen gebruik maken van online gok sites die er te vinden zijn.

De 3 beste goksites van 2024

We gaan hieronder iets dieper in op de 3 gok websites die volgens ons de hoogste scores behaalden.

Instant Casino

Internationale vergunning Curaçao Bonus Wekelijks 10% cashback iDEAL aanwezig? Ja Spelaanbod 3000+ spellen Mobiele app Browser Uitbetalingssnelheid Tot 24 uur

Wie wil online gokken kan daarvoor terecht bij onze nummer 1: Instant Casino. Deze goksite beschikt over een internationale vergunning in Curaçao en trakteert spelers wekelijks op 10% cashback zonder rondspeelvereisten.

Je kunt er genieten van een ruim en gevarieerd spelaanbod, bestaande uit gokkasten, tafelspellen, live games en meer. Bovendien zullen Nederlandse spelers blij zijn om te horen dat je er kunt storten met iDEAL. Wil je geld laten uitbetalen, dan kan dit tot 24 uur in beslag nemen.

Incognito Casino

Internationale vergunning Curaçao Welkomstbonus 100% stortingsbonus tot €500 iDEAL aanwezig? Ja Spelaanbod 3000+ spellen Mobiele app Browser Uitbetalingssnelheid Tot 24 uur

Op de tweede plek prijkt Incognito Casino. Ook bij deze goksite kun je betalen met iDEAL en kiezen uit meer dan 3000 verschillende spellen. Je hebt daarnaast de mogelijkheid om sportweddenschappen te plaatsen, zowel voor als tijdens de wedstrijd.

Incognito Casino legt nieuwe spelers in de watten met een 100% stortingsbonus tot €500 en geeft hen de kans om te spelen in het mobiele casino via de browser. Het duurt maximaal 24 uur om geld te laten uitbetalen.

Starzino

Internationale vergunning Costa Rica Casino bonus 100% stortingsbonus tot €500 iDEAL aanwezig? Nee Spelaanbod 4000+ spellen Mobiele app Ja, zowel iOS als Android Uitbetalingssnelheid Tot 48 uur

Ook Starzino is een prima site voor wie wil gokken online. Maak je een account aan bij deze kansspelaanbieder, dan heb je recht op een 100% stortingsbonus tot €500. Spelers genieten er van meer dan 4000 spellen, waarvan 500 live games, en kunnen gebruikmaken van de app die ze kunnen downloaden op hun iOS- of Androidtoestel.

iDEAL is jammer genoeg geen betaaloptie, maar je kunt gebruikmaken van heel wat andere courante betaalmiddelen. Wil je geld laten uitbetalen, dan kan dit tot 48 uur in beslag nemen.

Online goksites vs. een fysiek casino bezoeken

Als je een gokje wilt wagen, heb je in principe twee keuzes. Je kunt een fysiek casino bezoeken, maar ook online gokken. Beide mogelijkheden hebben hun eigen voor- en nadelen. Je ziet het hieronder:

Online goksites Fysiek casino Minder sfeer, behalve in het live casino Typische casinosfeer: drankje, hapje, muziek Flexibiliteit: je kunt vanuit huis spelen Minder flexibiliteit: enkel in het casino spelen Aantrekkelijke bonussen en promoties Geen bonussen Ruim spelaanbod (gokkasten, tafelspellen, instant games, virtual games, live games, etc.) Beperkter spelaanbod (gokkasten & tafelspellen) Loyaliteitsprogramma Geen loyaliteitsprogramma

Je merkt het, online gok sites en fysieke casino’s bieden totaal andere ervaringen.

Online gokken: de beste goksites vergelijken

Ben je van plan om een gokje te wagen en wil je verschillende goksites met elkaar vergelijken om zo de beste goksite te vinden? Dan willen we je op deze pagina graag vertellen waar je precies op moet letten.

Kort samengevat moet je volgende onderdelen van de goksite goed bestuderen:

De bonussen en promoties

Het spelaanbod

De mobiele versie van de goksite

De vergunning en betrouwbaarheid van de goksite

De betaalmethoden

We gaan hieronder dieper in op deze criteria zodat je een beter idee krijgt van wat er allemaal belangrijk is bij het vinden van de beste online goksite.

Hoe zit het met de bonussen als je wilt gokken online?

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende soorten bonussen aangeboden door online goksites:

Welkomstbonus

Een welkomstbonus is een bonus voor nieuwe spelers. Door middel van welkomstbonussen proberen casino’s nieuwe spelers te lokken. Vooral bij buitenlandse sites zijn de welkomstbonussen vaak zeer interessant. Een welkomstbonus kan uit een stortingsbonus en/of free spins bestaan. Houd er rekening mee dat er vaak wel strenge voorwaarden gelden. Bonusgeld moet je vaak verschillende keren rondspelen en niet ieder spel telt daarvoor mee.

Reload bonus

Een reload bonus is een bonus die je krijgt als je een nieuw tegoed in je account stort. Dit is dus een soort loyaliteitsbonus om bestaande spelers te belonen. Met een reload bonus probeert een online goksite ervoor te zorgen dat je gebruik blijft maken van de site.

Free spins

Als je een welkomstbonus of reload bonus ontvangt, bestaat de bonus vaak uit bonusgeld en/of free spins. Free spins zijn gratis beurten die je in de online slots kunt gebruiken. Houd er rekening mee dat de bonus vaak op specifieke slots geldig is. Het is dus niet zo dat je gratis gebruik kunt maken van iedere willekeurige slotmachine.

De regels rondom bonussen

Zoals eerder aangegeven, gelden er vaak strenge regels rondom bonussen. Dat is zeker het geval bij buitenlandse online goksites, die de bonussen vaak extra aantrekkelijk willen maken. Als je de bonusvoorwaarden vervolgens leest, is niet iedere bonus echt even aantrekkelijk.

Het is goed om te weten dat iedere online goksite andere bonusvoorwaarden heeft. Met bonusgeld kun je vaak niet ieder spel spelen en bovendien moet je het meerdere keren rondspelen voordat je bonusgeld kunt uitkeren.

Over het algemeen kunnen we stellen dat een casino bonus tussen de 30 à 50 keer moet worden rondgespeeld en je moet minstens 7 dagen de tijd krijgen om aan de voorwaarden te voldoen. Vind je een bonus die vaker moet worden rondgespeeld op kortere tijd? Laat deze dan zeker links liggen.

Toernooien

Op veel online goksites in Nederland en het buitenland worden ook toernooien georganiseerd. Met deze toernooitjes kun je vaak ook leuke bonussen winnen. Houd er dan wel rekening mee dat je goede resultaten moet boeken. Ben je een liefhebber van live tafelspellen? Dan is het geen slecht idee om na te gaan wanneer er weer een leuk toernooi georganiseerd wordt.

Het spelaanbod bij gok sites

Bij zowel Nederlandse aanbieders als buitenlandse casino’s vind je vaak verschillende soorten spellen. Benieuwd naar de verschillende soorten spellen die je kunt spelen? Hieronder leggen we uit welke categorieën je in de meeste goksites kunt terugvinden. Zo kun jij alvast nagaan welke spellen het best bij jouw persoonlijke wensen aansluiten.

Klassieke gokkasten

Klassieke gokkasten zijn gebaseerd op de gokkasten die je vroeger in casino’s kon tegenkomen. Dit zijn over het algemeen slots met slechts drie rollen. Er worden vaak typische symbolen gebruikt, bijvoorbeeld van fruit en bellen. Daarnaast zie je het BAR-symbooltje vaak terugkomen in de klassieke gokkasten. Klassieke gokkasten zijn eenvoudig te bedienen en te begrijpen. Om die reden blijven deze gokkasten populair onder zowel ervaren spelers als beginners.

Progressieve jackpots

Jackpot gokkasten zijn slots waarbij de jackpot steeds blijft toenemen. Een percentage van iedere inzet wordt namelijk aan de jackpot toegevoegd. Zeker populaire slots kunnen daardoor een enorme jackpot hebben. Over het algemeen win je de jackpot als je een zeldzame combinatie van symbolen hebt. Soms is het ook mogelijk om de jackpot te winnen in een bonusspel. Sommige jackpots zijn zo hoog dat ze je leven echt compleet kunnen veranderen. En die gedachte maakt deze slots ook zeer populair.

Tafelspellen

Tafelspellen is een verzamelnaam voor alle casinospellen die aan tafel gespeeld worden en waar een dealer of croupier bij komt kijken. Vaak moet je bij deze spellen niet alleen zomaar gokken, maar kan het ook daadwerkelijk helpen als je een goede strategie hebt. Voorbeelden van tafelspellen zijn baccarat, poker en blackjack. Omdat tafelspellen niet alleen om geluk draaien, zijn ze de perfecte keuze voor spelers die het leuk vinden om tactisch na te denken.

Online roulette

Bij online roulette moet je geld inzetten op waar het balletje landt in een draaiend wiel. Je kunt geld inzetten door middel van fiches op een virtuele tafel. Over het algemeen is er ook bij online roulette sprake van een fysiek roulettewiel. Bovendien is er vaak ook veel interactie tussen de croupier en de spelers. Dit zorgt ervoor dat dit spel online net zo leuk kan zijn als in het fysieke casino.

Online poker

Poker is natuurlijk een van de populairste kaartspellen die er is. Het spel wordt veel gespeeld in het fysieke casino, maar is ook een van de populairste live casinospellen. Bij vrijwel alle goksites in Nederland en daarbuiten heb je ook de mogelijkheid om poker te spelen. Er zijn verschillende pokervarianten om uit te kiezen, waaronder Texas Hold’em, Omaha en Seven Card Stud. Ook is het mogelijk om aan online pokertoernooien deel te nemen.

Live casinospellen

Spellen met echte dealers noem je live casinospellen. Ze leiden het spel in goede banen en zorgen vaak voor interactie met de spelers. Het spel vindt fysiek plaats in een studio en wordt gefilmd, zodat spelers vanuit huis kunnen deelnemen via streaming.

Online roulette is een voorbeeld van een online casinospel, maar je hebt ook monopoly, poker en blackjack. Dit zijn stuk voor stuk live casinospellen als er een echte dealer of croupier bij komt kijken. Veel spelers kiezen specifiek voor deze spellen, omdat het zo dicht in de buurt komt van een gezellig avondje uit in het casino.

Monopoly Live

Monopoly Live is een online variant van dit wereldberoemde klassieke bordspel. Het basisspel lijkt veel op het bordspel, maar er is een zogenaamd Money Wheel aan toegevoegd. Je kunt geld inzetten op verschillende onderdelen van het Money Wheel. Deze bepalen hoeveel er wordt uit uitbetaald. Er is sprake van een live presentator en het spel wordt gestreamd. De game heeft ook zeer aantrekkelijke bonusrondes.

Wedden op sportwedstrijden

Vind je het leuk om naar sportwedstrijden te kijken? Dan is het goed om te weten dat je ook hier geld op in kunt zetten! Er zijn veel goksites waar je in kunt zetten op de meest uiteenlopende sporten. Denk aan voetbal en basketbal, maar ook aan paardenraces en zelfs eSports.

Vaak kun je geld inzetten op wie zal winnen, maar ook op specifieke uitslagen en zelfs gebeurtenissen. Zo kun je met voetbal zelfs inzetten op wie er scoort of welke speler bijvoorbeeld een gele kaart krijgt. Hoe kleiner de kans geschat wordt dat iets daadwerkelijk gebeurt, hoe meer geld je kunt winnen.

Mobiel gokken

Steeds meer mensen gebruiken hun smartphone om te internetten. Het is niet gek dat we onze smartphone ook gebruiken om te gokken. Gok websites spelen hier goed op in door hun platform toegankelijk te maken voor mobiele gebruikers.

Sommige casinoplatforms hebben eigen applicaties. Andere gok websites hebben geen mobiele applicatie, maar wél een mobiele versie van hun website. Het spelaanbod is hier vaak ook op aangepast, zodat alles zo soepel mogelijk loopt.

Meer weten over mobiel spelen? Raadpleeg dan zeker onze uitgebreide handleiding over de beste mobiele casino’s.

Hoe betrouwbaar is gokken online?

Dit hangt van een aantal criteria af. We leggen hieronder uit hoe je een betrouwbare goksite kunt herkennen.

Vergunning van een vermaarde gokautoriteit

Struin je het web af op zoek naar een leuke goksite om bij te spelen maar heeft die helemaal geen vergunning? Laat die dan links liggen! Een vergunning van een gerenommeerde autoriteit is het belangrijkste criterium om de betrouwbaarheid van een casino na te gaan.

Voorbeelden van enkele vermaarde gokautoriteiten zijn: de Kansspelautoriteit, de Malta Gaming Authority, Curaçao Gaming Control Board en de UK Gambling Commission.

Deze autoriteiten geven pas een vergunning af aan een kansspelaanbieder als ze aan alle vereisten voldoen en als de autoriteit van mening is dat de goksite veilig is. Ook na het afgeven van de vergunning houden ze een oogje in het zeil.

Doen de gok websites iets wat niet kan, dan kan de autoriteit ervoor kiezen om de goksite te beboeten of de vergunning in te trekken.

Technische veiligheid

Betrouwbare gok websites maken gebruik van SSL-encryptie om ervoor te zorgen dat alle informatie die je deelt met de site niet kan worden ingekeken door derden. Dit betekent dat zowel je financiële als persoonlijke gegevens beveiligd worden gedeeld.

Daarnaast maken de gok sites gebruik van firewalls die de site beschermen tegen cyberaanvallen.

Samenwerkingen met vermaarde spelontwikkelaars en betaalmiddelen

De gok websites bieden spellen aan van gerenommeerde gameproviders, zoals Evolution, NetEnt of Play’n Go. Deze spelontwikkelaars zouden niet samenwerken met een onbetrouwbare partij, aangezien dit hun reputatie kan schaden.

Hetzelfde geldt voor betaalmiddelen. Welbekende en courante betaalmethoden zoals Visa, Mastercard, PayPal, Neteller, etc. bieden hun diensten niet aan op onbetrouwbare sites.

Beoordelingen van andere spelers

Het is altijd een goed idee om recensies van andere spelers door te nemen. Hebben zij klachten over bepaalde onderdelen van de site? Wat vinden ze de pluspunten van de goksite en wat zijn volgens hen de verbeterpunten? Door de beoordelingen van andere spelers onder de loep te nemen, krijg je een goed beeld van de veiligheid en betrouwbaarheid van de goksite.

Storten en uitbetalen

Misschien wel het belangrijkste onderwerp voor de meeste spelers: storten en uitbetalen. Want uiteindelijk zet je natuurlijk wel echt geld in. Het is dan wel zo prettig als je er zeker van kunt zijn dat je veilig kunt storten en uitbetalen. Als een casino een betrouwbare vergunning heeft, kun je daar zeker van uitgaan.

Betaalmethoden

Wil je gokken online, dan zul je blij zijn om te horen dat casino’s over een uitgebreid aanbod betaalmethoden beschikken. Je kunt vaak kiezen uit verschillende soorten betaalmiddelen zoals creditcards, e-wallets, bankoverschrijvingen en meer. Ook betalen met iDEAL behoort tot de opties. Neem een kijkje op onze pagina over de beste iDEAL casino’s voor meer informatie.

Houd er rekening mee dat je bij goksites met een Nederlandse vergunning niet kunt spelen met crypto. Het is nog afwachten of dit in de toekomst wel mogelijk zal worden. Vooralsnog zul je gebruik moeten maken van buitenlandse online goksites als je met crypto wilt spelen.

Bij de meeste gok sites vind je alle gebruikelijke betaalmethoden terug. Toch kunnen de betaalmethoden net iets variëren per online goksite.

Geld storten

Geld storten is in de meeste online casino’s erg eenvoudig. Je kiest hiervoor simpelweg het bedrag dat je wilt storten en de betaalmethode die je wilt gebruiken. Voor de meeste betaalmethoden geldt dat het tegoed vrijwel direct aan je account is toegevoegd. Dit betekent dat je ook meteen kunt beginnen met spelen.

Winst laten uitbetalen

Als je eenmaal een leuk bedrag hebt gewonnen, wil je natuurlijk ook je winsten uitbetalen. Ook dat is eenvoudig op de meeste online goksites. Volg gewoon onderstaand stappenplan:

Log in op je account en ga naar de uitbetalingspagina. Kies vervolgens de uitbetalingsmethode waar je gebruik van wilt maken. Vul de informatie zorgvuldig in, zodat je zeker weet dat alles klopt. Vervolgens kies je simpelweg het bedrag dat je wilt laten uitbetalen.

Houd er rekening mee dat sommige goksites een minimum- en maximumbedrag hebben en dat het vaak enige tijd duurt voordat je winsten ook daadwerkelijk op je rekening staan. Dit is afhankelijk van de betaalmethode die je gebruikt.

Aanmelden bij online goksites

Een account aanmaken bij een online goksite is zo gedaan. De gok sites maken het aanmeldproces zo eenvoudig en beknopt mogelijk zodat spelers snel kunnen beginnen met spelen.

We leggen hieronder uit hoe je precies een account aanmaakt bij de beste goksite in Nederland: Instant Casino.

Stap 1: Surf naar de site van Instant Casino en klik op de oranje knop “Sign Up” in de rechterbovenhoek

Stap 2: Vul je e-mail in en maak een wachtwoord aan

Stap 3: Vul je telefoonnummer in

Stap 4: Vul je voor- en achternaam en geboortedatum in

Stap 5: Vul je adres in, aanvaard de voorwaarden en klik op “Sign Up & Play”

De beste goksites van 2024 – Conclusie

We hebben je op deze pagina heel wat verteld over online gokken. Zo kon je lezen wat voor bonussen je kan verwachten bij gok websites, hebben we het gehad over het spelaanbod en betaalmethoden en hebben we uitgelegd hoe je betrouwbare goksites kunt herkennen.

In onze toplijst vind je de beste goksites terug. Dit zijn allemaal geweldige partijen voor wie wil gokken online. Je hoeft je geen vragen te stellen bij de betrouwbaarheid van deze goksites en kunt zonder zorgen bij hen spelen.

Instant Casino is wat ons betreft de nummer 1 goksite waarbij je kunt genieten van een fantastisch spelaanbod en de mogelijkheid om elke week 10% van je verliezen terug te krijgen dankzij de cashback.