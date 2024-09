Online casino buitenland

Geschreven door Apparata Gokexperts Gecontroleerd door Ruben Bijgewerkt op 11 september 2024 ×

Heel wat Nederlandse spelers spelen bij een online casino in het buitenland. Wil je graag weten wat de beste buitenlandse casino’s zijn en hoe je kunt bepalen of ze betrouwbaar zijn? Wij vertellen je er alles over.

De beste buitenlandse casino’s

Hieronder vind je onze toplijst met daarin de beste buitenlandse online casino’s. Ontdek welk casino met de eerste plaats is gaan lopen en welke andere buitenlandse casino’s we ook prima partijen vinden.

Instant Casino

Instant Casino is wat ons betreft het beste online casino in het buitenland. Dit casino heeft een Curaçaose vergunning ontvangen en biedt spelers wekelijks 10% cashback op hun verliezen. Naast deze mooie wekelijkse bonus kunnen spelers genieten van nog heel wat andere leuke promoties. Het is bovendien ook mogelijk om te betalen met iDEAL bij Instant Casino, wat mooi is meegenomen voor Nederlandse spelers.

Incognito Casino

Incognito staat op de tweede plek. Ook dit is een prima buitenlands casino dat spelers trakteert op een mooie welkomstbonus tot €500. Spelers kunnen bij Instant Casino kiezen uit een ruim en gevarieerd spelaanbod en 40 verschillende sporten om op te wedden. Ook Incognito Casino heeft een vergunning ontvangen in Curaçao en biedt spelers de kans om te storten met iDEAL.

Starzino

Starzino vervolledigt de top drie beste buitenlandse casino’s. Dit casino heeft een vergunning ontvangen in Costa Rica en is één van de beste mobiele casino’s van Nederland. Speel eenvoudig en zonder aan kwaliteit te hoeven in te boeten via je mobiele toestel. Geniet van meer dan 4000 games en van een royale welkomstbonus tot €500. Starzino stelt 10 verschillende betaalmethoden ter beschikking aan hun spelers, maar jammer genoeg behoort iDEAL niet tot de betaalopties.

Wat zijn buitenlandse online casino’s?

Buitenlandse casino’s zijn casino’s die niet over een vergunning van de Kansspelautoriteit beschikken. In plaats daarvan hebben ze bijvoorbeeld een vergunning van de Malta Gaming Authority of de United Kingdom Gambling Commission. Het zijn dus in principe casino’s zonder vergunning in Nederland.

Waarom gokken bij een buitenlandse site?

Laten we eens verklaren waarom zoveel mensen specifiek voor een online casino buitenland kiezen. Buitenlandse casino’s zonder Nederlandse vergunning mogen zich niet specifiek op de Nederlandse markt richten. Toch gaan veel spelers echt op zoek naar dergelijke casino’s. Daar zijn verschillende redenen voor te benoemen.

De strenge regels van de gereguleerde online gokmarkt

De gereguleerde online gokmarkt kent strenge regels. Online goksites mogen bijvoorbeeld geen cryptovaluta aannemen. Daarnaast kent een online casino buitenland soms features die hier helemaal niet zijn toegestaan. Een goed voorbeeld daarvan is de bonus buy feature. Natuurlijk zijn er ook spelers die voor buitenlandse casino’s gaan, omdat ze geregistreerd zijn bij het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. In buitenlandse casino’s kunnen zij vaak alsnog gokken.

Crypto stortingen

Hierboven benoemden we al dat casino’s volgens de Nederlandse wetgeving geen crypto mogen aannemen. De Kansspelautoriteit verstrekt namelijk geen vergunningen aan casino’s die dit doen. En dus zijn er veel cryptoliefhebbers die bij buitenlandse goksites spelen. In veel online casino’s in het buitenland is het wél mogelijk om crypto in te zetten. In sommige van deze casino’s kun je alleen met de populairste cryptovaluta betalen, maar er zijn ook buitenlandse casino’s waar je met alt coins kunt spelen.

Buitenlandse casino’s bieden andere voordelen dan Nederlandse casino’s

Natuurlijk bieden buitenlandse casino’s andere voordelen van Nederlandse casino’s. Casino’s met een geldige vergunning hebben namelijk ook veel regels omtrent bonussen en promoties. In Nederland gelden er strenge regels, omdat men het gokken niet wil stimuleren. En dat gaat helaas ook enigszins ten koste van de aantrekkelijke bonussen. Alhoewel casino’s met een Nederlandse vergunning wel bonussen kunnen hebben, is een bonus in de beste buitenlandse casino’s vaak een stuk hoger.

Buitenlandse gokautoriteiten

Zoals eerder aangegeven, hebben buitenlandse goksites vaak wel een vergunning, maar simpelweg geen Nederlandse vergunning. Kies je voor buitenlandse aanbieders, dan is het dus verstandig om na te gaan welke vergunning zij wél hebben. Dit geeft je namelijk een goede indruk van hoe streng het casino gecontroleerd wordt. Er zijn verschillende internationale vergunningen en iedere gokautoriteit heeft weer andere regels.

De meest voorkomende vergunningen

De meest voorkomende vergunningen zijn die uit Curaçao, Costa Rica, Kahnawake Mohawk Territory en het Verenigd Koninkrijk. Hieronder leggen we kort uit wat je van de verschillende gokautoriteiten kunt verwachten. Zo weet je voortaan precies wat het betekent als je een specifieke vergunning op een website terugvindt!

Een Curaçaose vergunning

Laten we beginnen met de Curaçaose vergunning. Dit is een van de populairste gokvergunningen ter wereld. De vergunning wordt uitgegeven door de regering van Curaçao, via de Curaçao Gaming Control Board. De kosten voor een vergunning zijn relatief laag en de regels zijn vrij soepel. Voor gokwebsites is het daarom aantrekkelijk om hun vergunning in Curaçao aan te vragen. Er zijn veel betrouwbare buitenlandse goksites met een vergunning uit Curaçao.

Vergunning in Costa Rica

Een vergunning in Costa Rica is ook relatief goedkoop en eenvoudig te verkrijgen. Goed om te weten is dat Costa Rica zelf ook geen wetgeving heeft die het online gokken reguleert. Online casino’s kunnen dus gewoon een bedrijfsvergunning aanvragen, zonder dat er echt een gokvergunning vereist is. In principe zijn casino’s met een vergunning uit Costa Rica dus minder betrouwbaar. Je moet deze casino’s echt goed zelf controleren. Dat wil overigens niet zeggen dat ieder casino uit Costa Rica onbetrouwbaar is.

Kahnawake Gaming Commission

De Kahnawake Gaming Commission is een van de populairste gokautoriteiten en heeft een uitstekende reputatie. Deze gokautoriteit is gevestigd in een inheems reservaat, namelijk Kahnawake Mohawk Territory in het Canadese Quebec. Deze gokautoriteit bestaat al ontzettend lang en hanteert erg strikte regels. Het is duidelijk terug te zien dat de Kahnawake Gaming Commission spelers goed wil beschermen. Ieder bedrijf dat een vergunning wil krijgen, moet aan strenge eisen voldoen. Daarnaast kunnen spelers contact opnemen met de autoriteit als er sprake is van een geschil met een casino.

United Kingdom Gambling Commission

In het Verenigd Koninkrijk heeft men de United Kingdom Gambling Commission. Ook dit is een zeer betrouwbare gokautoriteit met een zeer goede reputatie. Casino’s moeten zich aan strenge regels houden omtrent veiligheid, eerlijkheid en transparantie. Daarnaast gelden er bepaalde regels om gokverslavingen te voorkomen. Als een casino een UKGC vergunning heeft, is dat dus een zeer goed teken. Dit duidt erop dat het casino legitiem en betrouwbaar is. Casino’s die zich niet aan de regels houden lopen namelijk het risico zeer hoge boetes te ontvangen en kunnen zelfs hun vergunning verliezen.

Malta Gaming Authority

Nog een gerespecteerde gokautoriteit is die uit Malta. De Malta Gaming Authority bestaat sinds 2001 en heeft een uitstekende reputatie. Voor online casino’s is het een zeer goed teken als ze een vergunning van de MGA hebben. De casino’s met deze vergunning worden ook regelmatig gecontroleerd.

Buitenlandse gokbedrijven

Er zijn verschillende soorten buitenlandse gokbedrijven. Je hebt namelijk gameproviders, maar ook online casino’s. Gameproviders zijn de bedrijven die de spellen aanbieden en ontwikkelen. Deze spellen worden vervolgens aangeboden in casino’s. Sommige gameproviders hebben ook een Nederlandse vergunning, maar de Nederlandse versies van spellen zijn vaak aangepast. Zo is de bonus buy feature verwijderd. Wil je alsnog gebruikmaken van deze feature, dan moet je dus gebruikmaken van buitenlandse online casino’s.

Buitenlandse sites die Nederlandse spelers accepteren

Niet alle buitenlandse online casino’s accepteren ook Nederlanders. In principe loopt het casino namelijk risico op boetes als ze dit doen. Toch zijn er ontzettend veel populaire en nieuwe online casino’s in het buitenland waar je als Nederlander gewoon een account kunt aanmaken.

Een account aanmaken bij een buitenlands casino

Wil je een gokken bij een buitenlandse site? Je kunt je heel eenvoudig aanmelden bij een online casino buitenland. Houd er alleen wel rekening mee dat deze casino’s niet in Nederland mogen adverteren. Het is daarom vaak lastiger om betrouwbare online casino’s te vinden. Later op deze pagina lees je een aantal handige tips om te beoordelen of een casino betrouwbaar is. Heb je een betrouwbaar casino gevonden? Dan kun je vaak erg eenvoudig een account aanmaken door de stappen op de website te volgen.

Een veilige registratie

Wil je je registreren bij een buitenlands online casino? Dan adviseren we je om een uniek wachtwoord te gebruiken. In principe is het sowieso aan te raden om voor iedere website een ander wachtwoord te gebruiken. Daarnaast is het belangrijk om je echte identiteitsgegevens in te vullen. De kans is namelijk groot dat je je op een later moment moet verifiëren bij het online casino buitenland. Als je identiteit dan niet klopt, kun je eventuele winsten niet laten uitbetalen. En dat zou natuurlijk erg zonde zijn!

De bonussen en promoties

Heb je plannen om in een buitenlands casino te spelen? Dan is het prettig als je op de hoogte bent van de verschillende bonussen en promoties die er zijn! De bonussen lijken vaak een stuk aantrekkelijker dan de Nederlandse bonussen. Houd er alleen wel rekening mee dat er ook altijd voorwaarden aan verbonden zitten. Het is dus verstandig om je echt goed in de bonussen te verdiepen. Hieronder vind je een uitleg van de verschillende bonussen.

Welkomstbonussen

Natuurlijk wil een online casino buitenland het zo aantrekkelijk mogelijk maken om er een account aan te maken. En dus hebben de meeste casino’s aantrekkelijke welkomstbonussen voor nieuwe spelers. Deze bonussen kunnen op verschillende manieren vormgegeven worden. Vaak hangt de welkomstbonus af van het bedrag dat je stort. In veel gevallen krijg je bonusgeld, maar de welkomstbonus kan ook uit free spins bestaan. Vaak is de welkomstbonus ook een combinatie van beide. Houd er rekening mee dat je het bonusgeld vaak meerdere keren rond moet spelen en dat niet alle spellen even zwaar meetellen voor de rondspeelvoorwaarde.

Cashback

Verschillende online casino’s, zoals Instant Casino, bieden ook cashback aan. Dit houdt in dat je een bepaald percentage van je verliezen terugbetaald krijgt van het casino. Bij Instant Casino is dit wekelijks 10%. Dit houdt in dat je elke week 10% van je verliezen terugkrijgt van het casino.

Reload bonussen

Een reload bonus is een bonus die je ontvangt als je meer op je account stort. Door middel van een reload bonus wil het casino ervoor zorgen dat je hier blijft spelen. Ook nu geldt weer dat de bonus uit zowel free spins als bonusgeld kan bestaan.

Loyaliteitsprogramma’s

Reload bonussen en loyaliteitsprogramma’s gaan vaak hand in hand. Een reload bonus is namelijk ook wel een loyaliteitsbonus. Toch geven veel casino’s het loyaliteitsprogramma ook op een andere manier vorm. Het loyaliteitsprogramma is er om loyale spelers te belonen, en dus om ervoor te zorgen dat spelers niet naar een ander casino overstappen. Of in ieder geval blijven terugkeren. Casino’s kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om spelers te belonen die vaak inloggen.

Het spelaanbod

Bij het kiezen van een buitenlands casino speelt ook het spelaanbod een belangrijke rol. De spellen bepalen namelijk grotendeels hoeveel plezier je in het casino zult hebben. Er zijn ontzettend veel gameproviders die kansspelen maken. Sommige casino’s hebben voornamelijk gokkasten, terwijl andere casino’s zich juist onderscheiden door middel van het grote aantal live tafelspellen. Hieronder lees je wat voor soorten spellen je in een online casino kunt terugvinden.

Gokkasten

Online gokkasten hebben veel weg van de gokkasten zoals je die in een fysiek casino kunt vinden. De games hebben vaak leuke visuals en ook de gameplay wordt zo uitdagend mogelijk gemaakt. Er zijn games met allerlei verschillende thema’s. Bovendien werkt iedere gokkast weer net even anders. De meeste gokkasten hebben ook leuke bonusspellen. Het voordeel van buitenlandse goksites is dat je deze bonussen niet altijd zelf hoeft vrij te spelen, maar vaak ook kunt kopen dankzij de bonus buy feature.

Live tafelspellen

Bij live tafelspellen moet je aan roulette, blackjack en poker denken. Bij live tafelspellen is ook altijd een croupier of dealer aanwezig. Het is dus bijna net alsof je je in een fysiek casino bevindt. Een goede croupier kan veel invloed hebben op hoe leuk de tafelspellen zijn. Maar ook de kwaliteit van de videoverbinding speelt een grote rol. Online casino’s hoeven dit gelukkig niet allemaal zelf te organiseren, maar bieden simpelweg de spellen van andere gameproviders aan.

Wedden op sportwedstrijden

Natuurlijk is het ook mogelijk om op je favoriete sport te wedden! Er zijn veel online casino’s waarbij je geld in kunt zetten op sportwedstrijden. Zo kun je bijvoorbeeld inzetten op voetbal, basketbal en tennis. Maar het is ook mogelijk om geld in te zetten op vrijwel iedere andere sport. Buitenlandse sportweddenschappen zijn onwijs populair. Houd er rekening mee dat sommige casino’s veel meer mogelijkheden bieden dan andere casino’s wat het sportwedden betreft. Als je hier een liefhebber van bent, is het dus belangrijk om ook een geschikt casino uit te kiezen.

Een betrouwbaar buitenlands casino

Het voordeel van een casino met vergunning is dat je weet dat deze te vertrouwen valt. Met een buitenlands casino moet je zelf nagaan hoe het met de veiligheid zit. Gelukkig hebben wij verschillende tips die je kunnen helpen om te bepalen of een casino betrouwbaar is. Daarnaast vind je op onze website ook veel informatie over verschillende casino’s. Daardoor kun je vaak ook ons platform gebruiken om de betrouwbaarheid van een casino te beoordelen.

Een duidelijk zichtbare vergunning

Dat een casino geen vergunning heeft van de Nederlandse Kansspelautoriteit betekent niet dat het casino helemaal geen vergunningen heeft. Er zijn namelijk nog veel meer toezichthouders die vergunningen kunnen uitgeven waardoor de casino’s hun spellen legaal mogen aanbieden. Het is belangrijk dat het casino over een vergunning van een vermaarde autoriteit beschikt, zoals bijvoorbeeld de Malta Gaming Authority, die een uitstekende reputatie heeft, of de Curaçao Gaming Control Board.

Deze autoriteiten houden het casino goed in de gaten. Een vergunning hebben gaat gepaard met enkele strenge regels en vereisten waar de casino’s zich moeten aan houden. Doen ze dit niet, dan lopen ze het risico hun vergunning te verliezen.

Een goed bereikbare klantenservice

Er kunnen zich altijd eens technische problemen voordoen tijdens het spelen, storten of uitbetalen. Het is dan belangrijk dat je contact kunt opnemen met de klantenservice van het casino. Om die reden adviseren we je om altijd even goed te controleren hoe makkelijk de klantenservice te bereiken is. Sommige casino’s bieden je de mogelijkheid om 24/7 contact op te nemen. Een live chat is altijd een goed teken. Is een casino alleen per mail te bereiken, dan is het vaak een stuk lastiger om een oplossing voor eventuele problemen te krijgen.

Lees casino recensies

Recensies geven je vaak een goed beeld van hoe betrouwbaar buitenlandse casino’s zijn. Recensies zijn geschreven door andere spelers of online casino experts. Zo vind je op ons platform bijvoorbeeld ook veel handige recensies die je een indruk geven van hoe een casino presteert. Wij beoordelen casino’s op hun klantenservice, maar ook op het spelaanbod en de betrouwbaarheid. Door de recensies van een casino door te nemen, kun jij beoordelen of je hier zorgeloos kunt gokken.

Storten en uitbetalen bij een buitenland casino

In een online casino moet je met een gerust hart geld kunnen storten. Als je winst maakt, wil je er ook zeker van zijn dat deze uitbetaald wordt. En natuurlijk wacht je dan ook liever niet te lang op je geld. Er zijn vaak verschillende betaalmethoden. De betaalmethode die je kiest, heeft vaak ook invloed op hoe lang een uitbetaling duurt. Benieuwd naar de verschillende betaalmethoden waar je uit kunt kiezen? Hieronder lees je er meer over!

Betaalmethoden

Sommige buitenlandse casino’s bieden spelers de kans om te betalen met iDEAL. Wil je graag weten welke casino’s dat zijn? Neem dan een kijkje op onze pagina over de beste iDEAL casino’s. Ook andere courante betaalmiddelen worden aangeboden, zoals PayPal, VISA, Skrill, Paysafecard en meer. Omdat er zoveel betaalsystemen zijn, is het vaak niet moeilijk om een geschikt systeem te vinden.

Crypto casino’s

Er zijn verschillende casino’s waar je ook met crypto kunt betalen. In sommige gevallen kun je met slechts een aantal populaire coins zoals Ethereum betalen. In andere gevallen worden er ook alt coins geaccepteerd. Geef jij de voorkeur aan het betalen met crypto? Dan kun je het best even nagaan welke casino’s een betaling met crypto accepteren.

Online casino buitenland – Conclusie

Inmiddels weet je waarom buitenlandse online casino’s voor Nederlanders interessant kunnen zijn. Een online casino buitenland biedt vaak hogere bonussen, meer spellen en andere features. Wel moet je altijd goed nagaan of een casino te vertrouwen is. Met behulp van de tips op deze pagina moet dit vast en zeker lukken! Wij adviseren je om in ieder geval goed naar de vergunning te kijken en om verschillende recensies door te nemen.