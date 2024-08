Onze experts hebben een lijst gemaakt van de beste online casino’s van 2024. Deze casino’s zijn allemaal beoordeeld op verschillende belangrijke punten zoals vergunning, veiligheid, bonussen, spelaanbod, klantenservice, reviews en meer. Lees verder om te ontdekken welk online casino in Nederland de hoogste score heeft behaald.

Hoogtepunten uit dit artikel:

Deze casino’s beschikken allemaal over een vergunning van een gerenommeerde autoriteit

Profiteer van interessante bonussen zoals welkomstbonussen, cashback, stortingsbonussen en meer

Maak gebruik van betrouwbare betaalmethoden zoals iDEAL, Visa, Mastercard en meer

De betrouwbaarheid van deze informatie

Apparata beheert een grote community van experts op het gebied van elk onderwerp dat wij belichten op onze site. Deze experts houden zich aan een strikt beleid dat zich enkel op feiten, relevantie en onpartijdigheid richt. Onze online casino-pagina wordt vaak geüpdatet, om er zo zeker van te zijn dat de lezer altijd de meest accurate informatie ziet. Onze algemene casino RTP’s zijn onze schattingen gebaseerd op de gemiddelde RTP van alle spellen die beschikbaar zijn in een casino en moeten enkel gebruikt worden als referentie.

De 3 beste online casino’s van Nederland (augustus 2024)

Op zoek naar de beste Nederlandse online casino’s? In de tabel hieronder vind je een overzicht van de top 3 aanbieders met gedetailleerde informatie over zaken als welkomstbonus, vergunning, spelaanbod en meer. Neem gewoon een kijkje om te ontdekken welk casino het beste bij jouw wensen en speelstijl past.

Online casino Onze score Vergunning Welkomstbonus Aantal spellen Instant Casino 4.8/5 Curaçao 10% cashback 3000+ Incognito Casino 4.5/5 Curaçao 100% bonus tot €500 3000+ Bof Casino 4.3/5 Belize 100% tot €100 1700+

Als je graag meer wilt weten over de 3 beste online casino’s van Nederland, lees dan onze samenvatting per casino. Hierin delen we de belangrijkste informatie en voordelen van elk casino.

1. Instant Casino: Hoogste totaalscore

Internationale vergunning Curaçao Casino bonus 10% wekelijkse cashback Mobiele app Browser Nederlandse taal Nee RTP 96,3% Uitbetalingssnelheid 3-5 werkdagen Onze beoordeling 4.8

Het beste online casino van Nederland is ongetwijfeld Instant Casino. Dit casino met vergunning in Curaçao trakteert spelers wekelijks op 10% cashback zonder rondspeelvoorwaarden. Naast deze leuke cashbackbonus kun je genieten van promoties als Drops & Wins en cashprijzen, een ruim spelaanbod en de mogelijkheid om te wedden op sport.

Instant Casino is een Pay’n Play casino, wat betekent dat je onmiddellijk kunt storten en spelen, zonder dat je een registratieproces moet doorlopen. Daarnaast kun je er betalen met iDEAL en worden opname aanvragen onmiddellijk verwerkt door het casino.

Voordelen:

Wekelijks 10% cashback

iDEAL beschikbaar

Groot spelaanbod

Leuke bonussen en promoties

Nadelen:

Het kan 3 tot 5 werkdagen duren voordat het geld op je bankrekening verschijnt

2. Incognito Casino: casino met een royale welkomstbonus

Internationale vergunning Curaçao Welkomstbonus 100% bonus tot €500 Mobiele app Browser Nederlandse taal Nee RTP 96,1% Uitbetalingssnelheid 3-5 werkdagen Onze beoordeling 4.5

Incognito Casino staat op de tweede plek. Dit casino zet nieuwe spelers in de bloemetjes met een mooie welkomstbonus tot €500. Vaste spelers kunnen genieten van andere interessante promoties, zoals Crash & Win en free spins. Het casino beschikt over een uitgebreid aanbod spellen en je kunt er op meer dan 40 sporten wedden.

Incognito Casino geeft je de mogelijkheid om gebruik te maken van verschillende betaalopties, waaronder iDEAL, Visa, Mastercard en instant bankoverschrijving, en verwerkt opname aanvragen onmiddellijk.

Voordelen:

Royale welkomstbonus tot €500

iDEAL beschikbaar

40+ sporten om op te wedden

Uitgebreid spelaanbod

Nadelen:

Het kan 3 tot 5 werkdagen duren voordat het geld op je bankrekening verschijnt

3. Bof Casino: 1700+ casino games beschikbaar

Internationale vergunning Belize Welkomstbonus 100% tot €100 Mobiele app Browser Nederlandse taal Nee RTP 96% Uitbetalingssnelheid Aanvragen binnen enkele uren verwerkt Onze beoordeling 4.3

Als laatste hebben we Bof Casino. Bof onderscheidt zich van de concurrentie door elke dag een nieuwe bonus weg te geven. Bereid je voor op gratis spins, stortingsbonussen of cashback. Dit casino beschikt daarnaast over een selectie van 1700 spellen, variërend van slots en tafelspellen tot live games.

Nederlandse spelers kunnen bij Bof Casino betalen met iDEAL en genieten van een mooie welkomstbonus tot €100.



Voordelen:

Welkomstbonus tot €100

Elke dag een nieuwe bonus

iDEAL beschikbaar

Nadelen:

Andere casino’s bieden mogelijk een ruimer spelaanbod dan Bof Casino

Hoe we de beste online casino’s van Nederland hebben uitgekozen

Nu je weet welke casino’s onze voorkeur hebben, is het belangrijk om te weten hoe we ze hebben uitgekozen. Hieronder vertellen we je meer over hoe we de online casino’s in Nederland hebben beoordeeld:

Vergunningen bij een vermaarde autoriteit

Een goed online casino in Nederland beschikt over een vergunning van een gerenommeerde autoriteit, denk aan de MGA of de Curaçao Gaming Control Board. Elk casino op onze lijst heeft een vergunning ontvangen van een gerenommeerde autoriteit.

Deze vergunningen zorgen ervoor dat je veilig bij het casino kunt spelen, dat de spellen eerlijk verlopen en dat je geen problemen ervaart. Alle casino’s maken gebruik van SSL-encryptie om persoonlijke gegevens en transacties te beschermen, en ze hebben duidelijke privacybeleidsregels om de privacy van spelers te waarborgen.

Houden ze zich niet aan de regels, dan ontvangen ze mogelijk een boete of straf van de regelgevende autoriteit. Ook lopen ze het risico hun vergunning te verliezen. Wil je meer lezen over online casino’s zonder vergunning? Lees dan zeker onze uitgebreide gids over dit onderwerp.

Bonussen en beloningen

Onze geselecteerde casino’s bieden royale welkomstbonussen, vaak inclusief stortingsbonussen en gratis spins. Ze hebben ook uitgebreide loyaliteitsprogramma’s die spelers belonen met extra bonussen, cashback, en andere voordelen.

We nemen daarnaast de kwaliteit van de bonussen onder de loep. De voorwaarden en rondspeelvereisten moeten namelijk acceptabel zijn (niet meer dan 50x) en je moet als speler genoeg tijd hebben om de bonus te kunnen gebruiken (niet minder dan 7 dagen).

Variëteit en kwaliteit van de casinospellen

Een goed online casino biedt een breed assortiment aan slots, tafelspellen en kwalitatief hoogstaande live casino spellen. Deze games werden ontwikkeld door vermaarde spelproviders, wat betekent dat je kunt genieten van geweldige graphics en spellen van de hoogste kwaliteit.

Live casino

De beste online casino’s in Nederland bieden spelers ook de optie om live games te spelen.

Een goed online casino biedt verschillende soorten live spellen aan, waaronder klassiekers zoals live blackjack, roulette of baccarat, en game shows zoals Crazy Time of Dream Catcher.

Al deze spellen zijn van de hand van gerenommeerde spelontwikkelaars als Evolution Gaming, NetEnt Live en Playtech. Evolution Gaming was bovendien de eerste game provider die first-person live casinospellen ontwikkelde. Hierbij neem je plaats in een 3D-casino en speel je alleen, zonder live dealer, waardoor je zelf het speeltempo bepaalt.

Daarnaast moeten de spellen worden geleid door vriendelijke en professionele live dealers die kennis van zaken hebben.

Mobiel spelen bij een online casino Nederland

De aanbieders in onze online casino lijst maken het ook mogelijk om mobiel te spelen. Dit betekent dat je, waar en wanneer je maar wilt, aan de slotmachines kunt draaien of aan de roulettetafel kunt plaatsnemen.

Je kunt het casino betreden via je mobieltje of tablet. Dit kan ofwel via de app van het casino, of door naar de website van het casino te surfen. De casino apps zijn doorgaans zowel via de App Store als Google Play te verkrijgen.

Een goed mobiel casino voldoet aan verschillende criteria. Zo moet het mobiel casino beschikbaar zijn via een geoptimaliseerde app of via de browser zonder dat dit invloed heeft op de layout. De spellen moeten zich perfect aanpassen aan je toestel. Sommige knoppen verschuiven van plaats, maar in principe mag je niet inboeten aan kwaliteit.

Ook kun je bij voorkeur het mobiel casino betreden zonder dat hier veel dataverbruik komt bij kijken. Daarnaast moet de kansspelaanbeider ervoor zorgen dat het grootste deel van de spellen beschikbaar is in het mobiel casino.

Ontdek hieronder de beste mobiele casino’s:

Online casino App/browser Spellen Unieke spellen Instant Casino Browser Slots, tafelspellen, live casino Drop & wins, bonus buy, megaways Incognito Casino Browser Slots, tafelspellen, live casino Drop & wins, bonus buy, megaways Bof Casino Browser Slots, tafelspellen, live casino Megaways

Spelproviders

De casino’s uit onze lijst werken samen met toonaangevende softwareproviders zoals NetEnt, Microgaming en Evolution Gaming, die bekendstaan om hun innovatieve spelconcepten zoals live game shows en first-person live casino tafels.

De spellen beschikken allemaal over een hoog RTP-percentage (return to player). Het RTP-percentage geeft aan hoeveel van het ingezette geld gemiddeld terugkeert naar de spelers over een lange periode. Hoe hoger het RTP-percentage, hoe groter de kans dat spelers winsten behalen op de lange termijn. De beste Nederlandse online casino’s bieden een groot aanbod games aan een RTP van minstens 96%.

Deze spellen verlopen, dankzij de Random Number Generator (RNG), helemaal eerlijk. Deze software zorgt er namelijk voor dat de uitkomst van het spel helemaal willekeurig is. Het casino zelf heeft hier geen invloed op. Bovendien wordt de eerlijkheid van de spellen ook regelmatig gecontroleerd door onafhankelijke auditinstanties als eCogra.

Daarnaast vinden we de gebruikerservaring belangrijk, dit omvat verschillende aspecten zoals de grafische kwaliteit van de spellen, de snelheid van het laden, de gebruiksvriendelijkheid van de interface en de algehele gameplay-ervaring.

Betalingsmethoden en snelheid van opnames

Elk casino biedt een verscheidenheid aan betalingsmethoden, waaronder creditcards, e-wallets zoals Skrill en Neteller, en cryptocurrencies zoals Bitcoin. Bij het beoordelen van de casino’s, geven we de voorkeur aan aanbieders die over betaalmethoden beschikken die interessant zijn voor Nederlandse spelers, zoals iDEAL of Volt.

Een ruim aanbod betaalopties zorgt voor gemak en keuzevrijheid bij stortingen en opnames. Alle casino’s bieden snelle en naadloze opnames via e-wallets en cryptocurrencies, waardoor spelers vlot toegang hebben tot hun winsten.

Reputatie en gebruikservaring

We hebben de reputatie van elk casino grondig onderzocht om ervoor te zorgen dat het online casino betrouwbaar is en geen recente klachten heeft ontvangen over uitbetalingen. Een goede klantenservice en ondersteuning zijn essentieel. Daarnaast staat fair play online bij ons hoog in het vaandel.

Voordelen voor Nederlandse spelers

Alle casino’s op onze lijst accepteren spelers uit Nederland. Deze Nederlandse casino sites zijn veilig en bieden goede bescherming van gegevens en betalingen, waardoor je er met vertrouwen kunt spelen. Bovendien kun je bij onze top 5 online casino’s zonder problemen een account aanmaken en geld storten met iDEAL.

Nederlandse spelers kunnen bij de casino’s genieten van verschillende soorten bonussen, waaronder cashback. Daarnaast heb je de mogelijkheid om bij deze aanbieders te betalen met e-wallets of cryptocurrencies en bieden sommige online casino’s ook loyaliteitsprogramma’s aan.

Dankzij onze criteria vinden we de beste casino’s online

Deze criteria hebben geleid tot onze selectie van de beste online casino’s voor Nederlandse spelers in 2024, waarbij we streven naar veiligheid, diversiteit in spellen, betrouwbaarheid en een uitstekende gebruikerservaring.

Hoe registreer je je bij een online casino in Nederland?

Nu je weet welk online casino in Nederland goed is en waar we onze reviews op hebben gebaseerd, is het natuurlijk ook belangrijk dat je weet hoe je je kunt registreren. Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je een account aanmaakt bij het beste online casino van Nederland, Instant Casino.

Stap 1: Klik op de knop ‘sign up’ bovenaan de pagina

Bezoek de officiële website van Instant Casino via je webbrowser. Op de startpagina zoek je naar de knop “Sign up” en klik je erop.

Stap 2: Vul je persoonlijke informatie in

Daarna moet je enkele persoonlijke gegevens met het casino delen (e-mail, wachtwoord, voor- en achternaam, geboortedatum, adres en telefoonnummer) en de voorwaarden aanvaarden. Klik vervolgens op “Sign up & Play”.

Stap 3: Log in op je account

Klik op de knop “Log in” om in te loggen op je nieuwe account. Vul je e-mailadres en wachtwoord in.

Stap 4: Maak een storting

Klik op de knop “Wallet” bovenaan je scherm en selecteer je stortingsmethode. Je kunt kiezen uit verschillende betaalopties, waaronder iDEAL, Mastercard, Visa en bankoverschrijving.

Stap 5: Begin met online casino spelen!

Na registratie kun je direct beginnen met het verkennen van de uitgebreide selectie spellen bij Instant Casino, inclusief slots, tafelspellen en live casino opties. Instant Casino biedt een gebruiksvriendelijke interface die mobiel gokken ondersteunt, zodat je altijd en overal kunt genieten van je favoriete casinospellen.

Er bestaan ook online casino’s waarbij geen registratie vereist is. Meer weten over dit onderwerp? Lees dan eens onze gids over casino’s zonder registratie.

Bonussen aangeboden door de beste online casino’s in Nederland

Online casino’s trakteren spelers op verschillende soorten bonussen om hen te belonen voor hun loyaliteit of om nieuwe spelers aan te trekken. Hieronder bespreken we de verschillende bonussen aangeboden door de beste online casino’s van Nederland:

Casino Welkomstbonus Voorwaarden Loyaliteitsprogramma Andere bonussen Incognito Casino 100% bonus tot €500 De bonus moet 35x worden rondgespeeld. Nee Crash & win, free spins Bof Casino Tot 500 euro op je eerste 3 stortingen 40x inzetten op online slots binnen 30 dagen, minimaal 20 euro storten Ja Stortingsbonussen, free spins, geld bonussen Cusco Casino Welkomstpakket oplopend tot €2500 + 225 gratis spins De bonus moet 40x worden rondgespeeld. Maximale inzet €5. Ja Free spins, cashback, stortingsbonussen Qbet 100% Welkomstbonus tot maar liefst €200,- Het bedrag van je storting + winst dient 7x rondgespeeld te worden binnen 30 dagen. Nee Cashback, stortingsbonussen, rakeback, jackpots, drops & wins, cash drops Rise of Bets Welkomstpakket oplopend tot €1000 en 1000 free spins De bonussen moeten 40x worden doorgespeeld binnen de 30 dagen. De free spins moeten 35x worden doorgespeeld binnen de 24 uur. Maximale inzet: €5. Nee Toernooien

Hoe kun je weten of een casino goede bonussen aanbiedt?

Het beste casino van Nederland biedt een goede bonus aan. Deze kun je aan verschillende zaken herkennen:

Schappelijke doorspeelvereisten: Een goede bonus moet je 30 tot 50 keer doorspelen. Kom je een bonus tegen die vaker moet worden rondgespeeld? Laat die dan links liggen

Een goede bonus moet je 30 tot 50 keer doorspelen. Kom je een bonus tegen die vaker moet worden rondgespeeld? Laat die dan links liggen Genoeg tijd om de bonus te claimen: Een goed casino geeft je minstens 7 dagen de tijd om een bonus te claimen. Krijg je minder tijd? Dan is deze bonus je tijd en geld niet waard

Een goed casino geeft je minstens 7 dagen de tijd om een bonus te claimen. Krijg je minder tijd? Dan is deze bonus je tijd en geld niet waard Ruim aanbod betaalmethoden: Kun je gebruikmaken van verschillende betaalmethoden om de bonus te claimen? Dan is dat een goed teken

Kun je gebruikmaken van verschillende betaalmethoden om de bonus te claimen? Dan is dat een goed teken Ruim aanbod spellen: Kun je de bonus inzetten op meerdere spellen? Prima!

Hoe kun je je winsten opnemen bij een online casino in Nederland?

Nu je hopelijk succesvol hebt gespeeld en winst hebt gemaakt bij je favoriete Nederlands casino, wil je natuurlijk weten hoe je je geld kunt opnemen. Hieronder vind je een stapsgewijze handleiding waarmee je bij Instant Casino je winsten kunt laten uitbetalen.

1. Log in op je account

Ga naar de website van het casino en log in op je account met je e-mail en wachtwoord.

2. Navigeer naar de juiste pagina

Klik op de knop ‘Wallet’ bovenaan de website.

3. Kies de optie ‘Withdrawal’:

Klik op de optie ‘Withdrawal’.

4. Kies je gewenste betaalmethode

Selecteer de gewenste betalingsmethode voor je opname. Je kunt kiezen uit Visa, Mastercard, e-wallets en bankoverschrijving.

5. Voer het bedrag in

Voer het bedrag in dat je wilt opnemen. Zorg ervoor dat het binnen de limieten valt die door het casino zijn ingesteld voor minimale en maximale opnames.

6. Bevestig je opname

Klik op de knop ‘Withdrawal’ om je opnameverzoek te bevestigen. Sommige online casino’s in Nederland vragen mogelijk om een extra bevestiging via e-mail of sms.

7. Verifieer je identiteit

Als je geld wil opnemen, dan kan het casino je mogelijk vragen om je identiteit te verifiëren. Dit kun je doen door een kopie van je identiteitsbewijs en mogelijk andere documenten te uploaden. Dit is een standaardprocedure om fraude te voorkomen en te voldoen aan regelgeving.

8. Wacht op de verwerking

Instant Casino verwerkt opname aanvragen onmiddellijk. Afhankelijk van de gekozen betalingsmethode, kan het enkele uren tot enkele werkdagen duren voordat het geld op je rekening staat.

9. Controleer je bankrekening

Zodra de opname is verwerkt, ontvang je een melding van het casino. Controleer je bankrekening of e-wallet om na te gaan of het geld succesvol is overgemaakt.

Door deze eenvoudige stappen te volgen, kun je snel en efficiënt je winsten opnemen bij een Nederlands online casino.

Ben je benieuwd naar welk casino het best uitbetaalt? Wij schreven een uitgebreid artikel over de best uitbetalende online casino’s van Nederland. Zo ontdek je meteen bij welk casino je de hoogste RTP’s vindt.

Beste betaalmethoden aangeboden door online casino’s in Nederland

Nu je weet hoe je je winsten kunt opnemen is het ook handig om te weten welke betalingsmethoden allemaal beschikbaar zijn bij de beste online casino’s in Nederland.

Casino iDeal Skrill Visa Mastercard Crypto Instant Casino Ja Ja Ja Ja Nee Incognito Casino Ja Nee Ja Ja Nee Bof Casino Ja Nee Ja Ja Ja

Hieronder gaan we even dieper in op enkele van de populairste betaalmethoden.

iDEAL

iDEAL is een populaire betaalmethode in Nederland die specifiek is ontwikkeld voor online transacties. Het biedt spelers de mogelijkheid om directe betalingen te doen via hun eigen bankrekening. Hier zijn enkele kenmerken van iDEAL:

Gemakkelijk en snel : Betalingen worden onmiddellijk verwerkt vanaf je bankrekening naar het casino.

: Betalingen worden onmiddellijk verwerkt vanaf je bankrekening naar het casino. Veiligheid : iDEAL maakt gebruik van dezelfde beveiligingsprotocollen als internetbankieren.

: iDEAL maakt gebruik van dezelfde beveiligingsprotocollen als internetbankieren. Geen registratie nodig: Je hebt alleen een bankrekening nodig bij een van de deelnemende banken in Nederland.

Instant Casino is naar onze mening het beste casino voor wie wil betalen met iDEAL.

Online casino’s met het beste spelaanbod

De casino’s in onze toplijst beschikken over een geweldig spelaanbod. Bekijk de tabel hieronder om het aanbod van de beste online casino’s in Nederland te vergelijken en zo het casino te vinden dat het beste bij je past.

Casino Totaal aantal spellen Slots Uniek spel Live casino spellen Instant Casino 2500+ 2300+ Motörhead 60+ Incognito Casino 3000+ 3800+ Frog Grog 100+ Bof Casino 1700+ 1500+ Plinko 80+

Conclusie

In dit artikel hebben we een diepgaande blik geworpen op de beste online casino’s in Nederland van 2024, gebaseerd op cruciale criteria zoals betaalmethoden, casinospellen, bonussen en meer.

Het beste online casino van Nederland is ongetwijfeld Instant Casino. Dit casino steekt er met kop en schouders bovenuit dankzij hun groot assortiment aan spellen, wekelijkse cashback, snelle uitbetalingen en een gebruiksvriendelijke interface. Met een hoge rating van 4.8 op 5 is Instant Casino een ideale keuze voor Nederlandse spelers die op zoek zijn naar betrouwbaarheid en spanning.

Ook de andere casino’s in onze toplijst voldoen aan onze strenge criteria. Kies verstandig en geniet van vermakelijk en verantwoord spelen bij de beste Nederlandse online casino’s!

Beste online casino Nederland FAQ

Wat is een goed online casino voor Nederlandse spelers? Een goed online casino voor Nederlandse spelers is Instant Casino. Dit casino heeft van ons de hoogste beoordeling gekregen vanwege het uitgebreide spelaanbod en de wekelijkse cashback, evenals het feit dat je bij Instant Casino ook op sportwedstrijden kunt inzetten. Welke top online casino’s betalen direct uit? Er zijn geen online casino’s die direct geld uitbetalen. Meestal duurt het enkele uren tot een paar dagen voordat je je geld op je rekening kunt verwachten. Als je echt snel je geld wilt, kun je het beste bij Bof Casino spelen. Welk online Nederlands casino heeft de beste uitbetalingen? Instant Casino is het online casino in Nederland met de beste pay-out. Welk Nederlands casino heeft de beste bonussen? Als je op zoek bent naar aantrekkelijke bonussen is Bof Casino hét casino voor jou. Bof Casino biedt haar spelers unieke bonussen aan die elke dag van kracht zijn. Wat betekent online casino RTP? RTP geeft het gemiddelde aan dat je theoretisch gezien kunt winnen met het spel. Bestaat legaal online gokken in Europa? Legaal online gokken is toegestaan in Nederland, op voorwaarde dat de website waar jij gokt een vergunning heeft van de Nederlandse Kansspelautoriteit. Zolang het casino hieraan voldoet is gokken legaal in Nederland. Als het casino geen Nederlandse vergunning heeft, kan je te maken hebben met illegale casino’s. Bij deze casino’s kunnen de spellen eerlijk verlopen, maar je hebt hier geen garantie op. Waar kun je online gokken in legale casino’s in Nederland? Je kunt legaal online gokken in Nederland als je bij een casino speelt dat een vergunning van de Kansspelautoriteit heeft. Wij raden je aan om bij Instant Casino, Incognito Casino en Bof Casino te spelen. Deze casino’s hebben wij uitgebreid onderzocht en staan bovenaan in onze toplijst van de allerbeste online casino’s. Hoe kan ik weten of ik bij een legaal casino gok? Je kunt zien of je bij een legale aanbieder gokt als deze een vergunning van de Kansspelautoriteit heeft. Legale aanbieders hebben een Nederlandse vergunning. Illegale aanbieders zijn niet te vinden op de website van de KSA en hebben dus geen vergunning van de kansspelautoriteit, waardoor het illegale casino’s zijn.

Disclaimer: Wij moedigen geen enkele vorm van gokken of gaming aan waar het verboden is. Gebruikers dienen de legaliteit van online gokken in hun rechtsgebied te verifiëren voordat zij verdergaan. De website is niet verantwoordelijk voor juridische gevolgen die kunnen voortvloeien uit het niet naleven van de toepasselijke wetten door individuen. De informatie op de website is accuraat op de dag van publicatie. Bonussen van operators veranderen echter vaak, dus lezers kunnen een ander aanbod ontvangen. Desalniettemin proberen we ervoor te zorgen dat onze aanbiedingen altijd up-to-date zijn.