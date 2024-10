Geschreven door Jolien Gecontroleerd door Bram Bijgewerkt op 2 oktober 2024 ×

Een online casino Curaçao is een goksite die een vergunning heeft verkregen in Curaçao. Dankzij deze licentie kunnen ze kansspelen in zo goed als alle landen ter wereld aanbieden. Wij hebben de beste online casino’s met Curaçaose vergunning verzameld.

We hebben het op deze pagina ook over de veiligheid van deze casino’s en bespreken de voor- en nadelen ervan. Bovendien gaan we dieper in op de bonussen en betaalmethoden aangeboden bij casino’s met een vergunning in Curaçao.

De beste casino’s met Curaçaose vergunning

Wat zijn Curaçao casino sites?

Casinosites op Curaçao zijn online casino’s met een goklicentie van de Curaçaose overheid, waar je van overal ter wereld in kunt loggen. Er kunnen dus ook Nederlandse online casino’s bij zitten die een vergunning voor kansspelen van Curaçao hebben.

Curaçao begon al in 1996 met het uitgeven van vergunningen aan online casino’s. Hiermee is Curaçao uitgegroeid tot een bekende locatie voor online gokbedrijven. De goklicentie van Curaçao is gereguleerd in overeenstemming met de nationale wetgeving, en is een van de populairste onder nieuwe online casino’s die een relatief toegankelijk wetgevingsklimaat zoeken.

Voor de online casino’s zijn de voordelen vooral een snelle procedure, lage belastingen en een relatief lage prijs. Curaçao heeft een namelijk zeer gunstig belastingklimaat: Online casino’s betalen hier slechts 2 procent belasting. Daarnaast is het eiland voorzien van alle faciliteiten die een online casino nodig heeft, zoals accountants, datacenters, advocaten en financiële ondersteunende bedrijven.

Curacao casino’s zonder registratie

Er bestaan verschillende Curaçao casino’s die hun diensten ter beschikking stellen zonder dat spelers een account hoeven aan te maken.

Deze casino’s zonder registratie bieden niet alleen veel gebruiksgemak, maar geven ook royale bonussen weg aan spelers en schroeven het uitbetalingspercentage van spellen omhoog. Ook kunnen ze spelfuncties of weddenschappen aanbieden die in gereguleerde casino’s niet toegestaan zijn. Zo mag je in Nederlandse casino’s bijvoorbeeld niet op het aantal corners in een voetbalwedstrijd wedden, of autoplay op een gokkast aanzetten.

Deze casino’s kennen ook enkele nadelen: ze worden maar beperkt aangeboden en spelers kunnen op weinig bescherming rekenen in geval van geschillen. We schreven een volledige handleiding over casino’s zonder registratie, waar je meer informatie vindt over dit soort casino’s.

Verschillende Curaçaose online casino licenties

Curaçao geeft twee soorten licenties uit: één voor gokbedrijven en één voor bedrijven die zaken doen met gokbedrijven. Dit is volgens de nieuwe wetgeving uit 2023, daarvoor werden er Master Gaming Licenties uitgegeven. Vergunninghouders konden sublicenties aan andere bedrijven uitgeven, en die praktijk leidde tot ondoorzichtige situaties omdat het toezicht tekortschoot.

Hoewel de Curaçaose gokvergunning vroeger vaak als ontoereikend gezien werd, is het proces sinds 2023 een stuk strenger. Toen trad de Landsverordening op de Kansspelen (LOK) namelijk in werking. Het verbeterde proces leidt tot een grondig onderzoek naar het bedrijf van kandidaat vergunninghouders, en het eisenpakket is als volgt:

Een bedrijfsregistratie op Curaçao

Een lokale vertegenwoordiger

Een uitgebreide beschrijving van de casinospellen of weddenschappen

Grondige technische controle van elk spelsysteem, inclusief de software

Certificering van spelinhoud, met name het Random Number Generator-certificaat (RNG)

Bevestiging van het eigendom van het domein

Minimaal één fysieke bedrijfsserver binnen het rechtsgebied van Curaçao

Protocollen om van personen onder de 18 jaar, inwoners van de VS en personen afkomstig van de Nederlandse Antillen de registratie te weigeren

Als je meer wilt weten over wat er precies allemaal veranderd is in 2023, verwijzen we je graag door naar het diepgaande artikel van Sumsub waarin dieper wordt ingegaan op de nieuwe regelgeving.

Curaçao Gaming Control Board en Curaçao Gaming Authority

In Willemstad vind je de Curaçao Gaming Control Board (CGCB). De CGGB is een stichting, opgericht op 19 april 1999, met als doel toezicht te houden op alle gokactiviteit die op en vanuit Curaçao actief is.

Dit overheidsorgaan van Curaçao is verantwoordelijk voor het afgeven van gokvergunningen. De CGGB geeft sinds 1 september 2023 de 2 nieuwe vergunningen uit. Ook zorgt de CGCB ervoor dat Curaçaose casinovergunninghouders zich aan de wet houden. De CGCB kan ook boetes opleggen aan vergunninghouders die zich niet aan de regels houden.

De autoriteit is ook verantwoordelijk voor het handhaven van wet- en regelgeving op het gebied van antiwitwaspraktijken en het bestrijden van financiering van terrorisme (AML/CFT). Het toezicht heeft als doel de stabiliteit en integriteit van de goksector op Curaçao op een hoog niveau te houden en de belangen van het publiek te beschermen.

Curaçao Gaming Authority

De Landsverordening op de Kansspelen (LOK) voorziet in de oprichting van een nieuwe toezichthouder, de Curaçao Gaming Authority (CGA). De Curaçao Gaming Authority zal de CGGB vervangen en mag de nieuwe B2C- en B2B-licenties afgeven, waarbij bedrijven die al een licentie onder het vorige regime hadden, de kans krijgen om hun vergunning in een nieuwe licentie om te zetten of op te houden met het aanbieden van de goksite.

Voor- en nadelen van de Curaçao goklicentie

Hieronder hebben we de voor- en nadelen van en casino met een Curaçaose vergunning verzameld.

Voordelen

Spelers die op zoek zijn naar een online goksite kunnen bij een casino met Curaçao licentie een aantal grote voordelen verwachten.

Ten eerste de grote variëteit aan betaalmethoden, gemak en ook veiligheidsmaatregelen. Als je bijvoorbeeld niet wilt dat je gokactiviteiten op je bankafschrift komen te staan, dan kun je bijvoorbeeld gemakkelijk met cryptomunten betalen.

Ten tweede heb je als speler veel meer kans op een groter aanbod aan spellen in goksites met een Curaçao goklicentie.

Daarnaast moet je als speler slechts een klein percentage van je winst als belasting afdragen aan het land. De winst die een Curaçao online casino uitkeert zou dus ook hoger kunnen zijn.

Nadelen

Het belangrijkste nadeel is dat de kansspellicenties op Curaçao een slechte reputatie hadden. De vergunningsnormen op Curaçao waren vrij zwak tot 2023, wat betekende dat vrijwel iedereen een kansspelvergunning kon krijgen. Daarom ontzegden landen in Europa en Noord-Amerika hun burgers de toegang tot casino’s met een Curaçaose licentie. Dit beperkte de markt van dergelijke casino’s enorm.

Curaçao helpt spelers ook niet bij het oplossen van geschillen met Curaçaose casino’s. Dit kan problemen opleveren bij de uitbetaling. Bovendien is er op Curaçao geen gereguleerde termijn voor wanneer casino’s winsten moeten uitbetalen en spelers willen geen maanden wachten op hun uitbetaling. Dit laatste lijkt overigens wel te veranderen sinds de nieuwe wetgeving in 2023.

Voordelen Groot aanbod betaalmiddelen (o.a. cryptocurrency) Groot spelaanbod Gebruiksgemak Robuuste veiligheidsmaatregelen Lage belastingen Nadelen Casino’s met een Curaçaose licentie hadden vroeger een slechte reputatie De autoriteit komt niet tussen bij geschillen met casino’s

Hoe wordt de veiligheid gegarandeerd bij Curaçaose casino’s?

De nieuwe licenties die onder de LOK worden uitgegeven, zullen zich houden aan internationale normen, waaronder spelersbescherming, dynamische antiwitwasprocedures, internationale ken-uw-klant-vereisten (KYC), verantwoord gokken, maatregelen voor verantwoord spelen en robuuste technische en informatiebeveiliging.

Binnen zes maanden na het verkrijgen van een licentie moeten aanbieders gecontroleerd beleid en procedures ter evaluatie indienen bij de Curaçaose toezichthouder. Die nieuwe maatregelen die bij de nieuwe vergunningen horen zijn er niet voor niets, gezien de slechtere reputatie die Curaçaose licenties in het verleden hadden.

Aanbieders die nieuwe licenties willen krijgen, moeten drie formulieren invullen:

De online gaming-applicatie: Eist van de bedrijven dat ze een analyse geven van hun bedrijfsactiviteiten, inclusief marketingstrategie, distributieplannen en groeidoelen

Eist van de bedrijven dat ze een analyse geven van hun bedrijfsactiviteiten, inclusief marketingstrategie, distributieplannen en groeidoelen De persoonlijke verklaring: Bevat onder andere het bekendmaken van sleutelfiguren en verantwoordelijken binnen het bedrijf

Bevat onder andere het bekendmaken van sleutelfiguren en verantwoordelijken binnen het bedrijf Bedrijfsinformatie: Aanbieders moeten bedrijfsgegevens verstrekken

Bonussen in Curaçao casino’s

Bonussen in Curaçao casino’s werken hetzelfde als in andere casino’s, maar zijn vaak vele malen hoger, en het brede aanbod aan verschillende soorten bonussen is anders dan bij casino’s zonder Curacao goklicentie.

Er zijn zo’n 6 types bonussen die worden weggegeven door Curaçao casino’s:

De welkomstbonus : Deze bonus zul je bij bijna elk casino tegenkomen. Het is een gift aan nieuwe spelers die zich voor het eerst inschrijven bij een online casino Curacao. Je kunt denken aan gratis spins op een keuze aan slots, of speeltegoed voor blackjack of andere casinospellen. Meestal is het bedrag van de welkomstbonus gebaseerd op de hoogte van je eerste storting.

: Deze bonus zul je bij bijna elk casino tegenkomen. Het is een gift aan nieuwe spelers die zich voor het eerst inschrijven bij een online casino Curacao. Je kunt denken aan gratis spins op een keuze aan slots, of speeltegoed voor blackjack of andere casinospellen. Meestal is het bedrag van de welkomstbonus gebaseerd op de hoogte van je eerste storting. Reloadbonus : Deze krijg je als bestaande speler, vaak als wekelijkse promoactie. Je kunt dan denken aan een 100% match reloadbonus aan het begin van de week, of in het weekend. Het casino legt dan evenveel geld in als jij stort (tot een maximumbedrag).

: Deze krijg je als bestaande speler, vaak als wekelijkse promoactie. Je kunt dan denken aan een 100% match reloadbonus aan het begin van de week, of in het weekend. Het casino legt dan evenveel geld in als jij stort (tot een maximumbedrag). Gratis spins : Dit zijn gratis speelbeurten op (vaak een geselecteerd aantal) gokkasten. Die kun je inzetten gelijk aan de waarde die ze hebben (meestal tot aan 1 euro per spin).

: Dit zijn gratis speelbeurten op (vaak een geselecteerd aantal) gokkasten. Die kun je inzetten gelijk aan de waarde die ze hebben (meestal tot aan 1 euro per spin). No deposit bonus: Deze is wat zeldzamer, het betreft vaak een bepaald bedrag aan speeltegoed, of een aantal gratis spins.

Deze is wat zeldzamer, het betreft vaak een bepaald bedrag aan speeltegoed, of een aantal gratis spins. Loyaliteitsbonus : Dit kun je vergelijken met een VIP-bonus. Als je veel speelt, krijg je meer VIP-punten en die leiden vaak tot leuke extra bonussen, speciaal voor trouwe spelers.

: Dit kun je vergelijken met een VIP-bonus. Als je veel speelt, krijg je meer VIP-punten en die leiden vaak tot leuke extra bonussen, speciaal voor trouwe spelers. Cashback bonus: dit is een bonus die je een deel van je verlies teruggeeft, dat kan (voor VIP-spelers) oplopen tot zo’n 20%!

Betaalmogelijkheden in Curaçao casino’s

De keuze aan populaire betaalmethoden bij Curaçao casino’s is heel uitgebreid.

Je kunt bijvoorbeeld denken aan de nieuwste betaalmethode bij een casino: Cryptomunten. Veel casino’s met een Curaçao goklicentie zijn Bitcoin casino’s, maar je kunt vaak ook met andere populaire cryptomunten betalen, zoals Ethereum of Litecoin. Ook stablecoins als Tether, USD Coin, Dai en BUSD komen aan bod. Dit is handig als je niet wilt dat het prijspeil van de cryptomunt te veel op en neer gaat tussen storting en uitbetaling.

Andere betaalmogelijkheden zijn bekender, zoals creditcards (Visa of Mastercard) of gewoon een bankoverschrijving. Dit kan via je bank, maar ook via iDeal, en andere vergelijkbare opties zoals Trustly, Volt of Klarna. Daarnaast kun je storten met prepaidkaarten zoals Paysafecard, of NeoSurf card. Tenslotte heb je nog E-wallets zoals Neteller en Skrill, of het bekende PayPal. Bij E-wallets zijn zowel stortingen als opnames mogelijk.

Eigenlijk zijn alle betaalmethoden betrouwbaar, alleen moet je opletten met cryptocurrencies. Ten eerste omdat ze van waarde kunnen veranderen, en ten tweede is er veel fraude op de cryptomarkt. Zolang je de sleutel van je eigen wallet voor jezelf houdt, zal dit geen groot probleem opleveren.

Spelen met iDeal in een Curaçao casino

iDeal is in het Nederlands online casino het meest gebruikte betaalmiddel door Nederlandse spelers, maar in een Curaçao casino is dit niet altijd beschikbaar. Wellicht verandert dit nog met de wetgeving. Als we meer weten, houden we je hiervan op de hoogte.

iDeal is de meest gebruikte online betaalmethode van Nederland. In de nabije toekomst zal deze over de hele Europese Unie worden uitgerold (onder een nieuwe naam). De keuze hiervoor is omdat iDeal een van de veiligste manieren van online bankieren en geld overmaken is. Dit biedt dus meerdere voordelen: Veiligheid en brede acceptatie in veel landen.

Wil je meer weten over betalen met iDEAL bij een online casino? Wij schreven een uitgebreide gids over de beste iDEAL casino’s.

De Curaçaose licentie en belastingen

Door de lage belasting van rond de 2% is een Curaçao goklicentie heel aantrekkelijk voor aanbieders.

Als je als speler geld wint in een online casino Curaçao, dan moet je nog wel belasting betalen over de uitbetaling van dat geld. Heel misschien besluit het casino de belasting in te houden op de bruto totaalwinst en deze voor jou te betalen, maar dan zul je alsnog je winst moeten opgeven aan de Nederlandse Belastingdienst. Doe dit binnen een maand nadat het casino het geld op je rekening heeft gestort. Al was het maar om te voorkomen dat je dubbel belasting betaalt.

Alternatieven voor een Curaçaose licentie

Andere populaire licenties in de gokindustrie zijn bijvoorbeeld die van de Britse UK Gambling Commission en de Malta Gaming Authority. Wij schreven een uitgebreide gids over casino’s met een vergunning van de MGA.

De verschillen voor de speler zijn niet enorm tussen een Curaçaose licentie en een Britse of een Maltese. Alleen die laatste twee leggen hier en daar strengere eisen op en verbieden bijvoorbeeld autoplay bij gokkasten of sommige weddenschappen.

Online casino Curaçao – Conclusie

Casino’s met een vergunning in Curaçao stellen een breed spelaanbod ter beschikking aan hun spelers. Ook qua bonussen kunnen spelers bij deze casino’s genieten van een uitgebreidere selectie dan bij een casino met een vergunning van de Kansspelautoriteit. Daarnaast kun je bij deze online casino’s kiezen uit een groot scala betaalmiddelen, waaronder in sommige gevallen ook iDEAL.

Hoewel de regelgeving tot 2023 minder streng was dan in andere Europese landen, komt hier met de nieuwe wet verandering in. Dit betekent dat de online casino’s aan strengere eisen moeten voldoen om een Curaçaose vergunning te ontvangen. Als gevolg hiervan kunnen spelers profiteren van betrouwbare en veilige casino’s. Een online casino Curaçao kan een goede optie zijn voor spelers die willen genieten van een gevarieerd aanbod, maar houd er rekening mee dat het belangrijk is om altijd verantwoord te spelen.