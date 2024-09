Geschreven door Apparata Gokexperts Gecontroleerd door Ruben Bijgewerkt op 13 september 2024 ×

Hoogtepunten uit dit artikel: Geniet van instant geldopnames bij onze top 3 casino’s met snelle uitbetalingen

Betaalmiddelen als iDEAL, e-wallets en crypto bieden snelle uitbetalingen

Zaken als de verwerkingstijd van je bank of opnamelimieten kunnen de snelheid beïnvloeden

Op zoek naar een online casino met snelle uitbetaling? Op deze pagina vind je een overzicht van de snelst uitbetalende casino’s van Nederland.

Online casino’s met snelle uitbetaling: Volledige lijst

Onze experts hebben verschillende casino’s vergeleken en beoordeeld op basis van hoe snel je geld kunt opnemen. Hieronder vind je een overzicht van de casino’s met een snelle uitbetaling, gerangschikt op snelheid:

#1 Bets.io 8.4 100% tot 1 BTC + 100 Gratis Spins Claim bonus Betaalmethoden Talen Functies Uitgebreid spelaanbod (slots, tafelspellen, live games, drops & wins)

Dagelijks 10% cashback

Mobiele app (Android & iOS) De bonus moet 40x worden rondgespeeld. Voorwaarden zijn van toepassing. #2 Instant Casino 9.4 10% Wekelijkse Cashback Claim Bonus Betaalmethoden Talen Functies iDEAL beschikbaar

24/7 live chat

Onmiddellijke registratie met bankgegevens (Pay'n Play) Geen voorwaarden van toepassing. #3 Incognito Casino 8.8 100% stortingsbonus tot €500 Claim Bonus Betaalmethoden Talen Functies Betalen met iDEAL en cryptocurrency

Kort en bonding registratieproces

Razendsnelle uitbetalingen De bonus moet 35x worden rondgespeeld. Voorwaarden zijn van toepassing. #4 Bof Casino 8.2 100% stortingsbonus tot €100 Claim Bonus Betaalmethoden Talen Functies 7 actieve promoties

Eerste drie stortingen worden gematcht

2400+ spellen beschikbaar De bonus moet 40x worden rondgespeeld. Voorwaarden zijn van toepassing. #5 Slotmonster 8.7 100% stortingsbonus tot €500 Claim Bonus Betaalmethoden Talen Functies Genereuze welkomstbonus tot €500

Drops & wins, Megaways, Bonus Buy

Snelle opnames (binnen 24 uur) De bonus moet 30x worden rondgespeeld. Voorwaarden zijn van toepassing. #6 Qbet Casino 9.5 100% stortingsbonus tot €500 + 100 Gratis Spins Claim bonus Betaalmethoden Talen Functies Welkomstbonus 40x doorspelen

Cashback bonus

De meeste geldopnames worden onmiddellijk verwerkt De bonus moet 35x worden ingezet. Voorwaarden zijn van toepassing. #7 Rise of Bets 8.3 100% stortingsbonus tot €200 + 200 Gratis Spins Claim bonus Betaalmethoden Talen Functies Dagelijkse bonussen, waaronder free spins, cashback, reload en meer

10 actieve promoties

Bonus buy-feature aanwezig De bonus moet 30x worden rondgespeeld. Voorwaarden zijn van toepassing. #8 Scarabet 8.2 100% stortingsbonus tot €200 Claim bonus Betaalmethoden Talen Functies Dagelijkse promoties, waaronder cashback, free spins & reload bonussen

VIP-programma: snelle opnames, exclusieve aanbiedingen en meer

Ruim spelaanbod (slots, tafelspellen, live games, krasloten) De bonus moet 30x worden rondgespeeld. Voorwaarden zijn van toepassing. #9 Manga Casino 8.7 100% stortingsbonus tot €300 + 50 Gratis Spins Claim bonus Betaalmethoden Talen Functies 24/7 live chat

8 actieve bonussen en promoties

Unieke spellen met manga-thema De bonus moet 35x worden ingezet. Voorwaarden zijn van toepassing. #10 Happy Slots 8.6 200% stortingsbonus tot €1000 Claim bonus Betaalmethoden Talen Functies Genereuze welkomstbonus

Maandelijks opnamelimiet van €50.000

2000+ slots De bonus moet 30x worden rondgespeeld. Voorwaarden zijn van toepassing. #11 Punterz 8.4 200% stortingsbonus tot €1000 Claim bonus Betaalmethoden Talen Functies 10% dagelijkse cashback

Live sportwedden

First-person live casinotafels De bonus moet 30x worden rondgespeeld. Voorwaarden zijn van toepassing. #12 Starzino 9 100% stortingsbonus tot €500 Claim bonus Betaalmethoden Talen Functies VIP-programma: rakeback, cashback en meer

Slots, tafelspellen, jackpot, instant, live

Wedden op 45 sporten De bonus moet 40x worden rondgespeeld. Voorwaarden zijn van toepassing. #13 Chachabet 8.6 75% stortingsbonus tot €200 + 50 Gratis Spins Claim bonus Betaalmethoden Talen Functies 13 actieve promoties

VIP-programma waarmee je kans maakt op cashback, rakeback, prijzen, snelle opnames en meer

Wedden op 45+ sporten De bonus moet 40x worden rondgespeeld. Voorwaarden zijn van toepassing. #14 Ucobet 8.9 75% stortingsbonus tot €200 + 50 gratis spins Claim bonus Betaalmethoden Talen Functies Uitgebreid en gevarieerd spelaanbod (slots, tafelspellen, instant games, virtuals, etc.)

Sportwedden mogelijk (zowel voor als tijdens de wedstrijd): 45 sporten

Welkomstbonuspakket bestaande uit 3 stortingsbonussen De bonus moet 40x worden rondgespeeld. Voorwaarden zijn van toepassing. #15 Cusco Casino 9.7 100% stortingsbonus tot €1000 + 100 Gratis Spins Claim Bonus Betaalmethoden Talen Functies VIP-programma bestaande uit 6 niveaus

Eerste drie bonussen worden gematcht

Top 3 casino’s met snelle uitbetaling: Reviews en beoordelingen

Benieuwd naar de beste casino’s waarbij je geniet van een erg snelle uitbetaling? Je ontdekt hieronder welke Nederlandse casino’s je opnames het snelst verwerken.

Bets.io: Opnames binnen de 30 minuten + Meer dan 9300 spellen

Internationale vergunning Costa Rica Opnamesnelheid Instant (binnen de 30 minuten) Max. opname €30.000 Casino bonus 100% tot 1 BTC + 100 gratis spins RTP 96,5% Onze beoordeling 9,5/10

Het casino met de snelste uitbetaling is Bets.io. Vraag je namelijk een opname aan bij deze kansspelaanbieder, dan wordt die onmiddellijk verwerkt. Het kan maximaal 30 minuten duren vooraleer de opname wordt behandeld. Bovendien hanteert Bets.io een vrij laag minimaal opnamebedrag van €20 en een hoge maximale opname van €30.000 of 1 BTC.

Spelers bij dit casino genieten daarnaast van een enorm uitgebreid spelaanbod. Je kunt bij Bets.io namelijk meer dan 9300 spellen spelen, waarvan meer dan 900 live games. Ook biedt Bets.io een app aan voor zowel iOS als Android, waardoor je het casino gemakkelijk kunt betreden via je smartphone of tablet.

Instant Casino: Snelle uitbetaling casino met iDEAL

Internationale vergunning Curaçao Opnamesnelheid Instant (max. 24 uur) Max. opname €4000 Casino bonus 10% wekelijkse cashback RTP 96,3% Onze beoordeling 9/10

Een tweede casino dat een snelle uitbetaling aanbiedt is Instant Casino. Bij dit casino geniet je van opnames die vrijwel direct worden verwerkt (het kan tot maximaal 24 uur duren voordat de aanvraag is afgehandeld). Het minimale opnamebedrag bedraagt €25 terwijl je maximaal €4000 per dag kunt laten uitbetalen.

Instant Casino is een van de beste online casino’s van Nederland, met meer dan 3000 spellen, waarvan een groot deel een hoge RTP heeft. Daarnaast trakteert Instant Casino hun spelers elke week op 10% cashback zonder doorspeelvereisten en geweldige promoties zoals Drops & Wins en cashprijzen. Ook kun je er wedden op sport en biedt het online casino iDEAL om een snelle uitbetaling te garanderen.

Incognito Casino: Genereuze welkomstbonus + Sportwedden

Internationale vergunning Curaçao Opnamesnelheid Instant (max. 24 uur) Max. opname €4000 Casino bonus 100% stortingsbonus tot €500 RTP 96,1% Onze beoordeling 8,5/10

Incognito Casino staat op de derde plek wat casino’s met een snelle uitbetaling betreft. Ook hier geniet je van instant uitbetalingen (tot maximaal 24 uur) en kun je dagelijks tot €4000 opnemen. Het minimale opnamebedrag is €25.

Spelers kunnen bij Incognito Casino genieten van een mooie welkomstbonus tot €500 en een ruim spelaanbod. Het casino geeft je daarnaast de mogelijkheid om te wedden op sport en je kunt er betalen met iDEAL.

Snelle uitbetaling casino’s in Nederland per categorie

Ben je fan van mobiel spelen of wil je graag genieten van een uitgebreid aanbod live spellen? Ontdek dan hieronder de beste casino’s die snel uitbetalen ingedeeld per categorie:

Categorie Online casino Mobiel casino Bets.io Live casino Bets.io Hoogste RTP Instant Casino Promoties Rise of Bets iDEAL beschikbaar Instant Casino

Hoe snel betalen de andere casino’s in onze toplijst uit?

Nu je weet welke 3 casino’s snelle uitbetalingen aanbieden en wat de beste casino’s per categorie zijn, willen we je graag een overzicht geven van alle casino’s in onze toplijst en hun respectievelijke verwerkingstijden:

Casino Snelheid Min. opname Max. opname Bets.io Instant (max. 30 minuten) 0.001 BTC / €20 1 BTC / €30.000 Instant Casino Instant (max. 24u) €25 €4000 Incognito Casino Instant (max. 24u) €25 €4000 Bof Casino Instant (max. 24u) €20 €5000 Slotmonster Instant (max. 24u) €25 €4000 Qbet Instant €20 €10.000 Rise of Bets Instant €25-100 €1000 Scarabet Instant €25-100 €1000 Manga Casino Instant €20 €10.000 HappySlots 1-3 dagen €50 €10.000/week Punterz 1-3 dagen €50 €10.000/week Starzino Max. 2 dagen €40 €5000 Chachabet Max. 2 dagen €40 €5000 Ucobet 48 – 72 uur €40 €5000 Cusco Casino Max. 3 dagen €40 €5000

Wat is een online casino met snelle uitbetaling?

Een online casino met snelle uitbetaling zorgt ervoor dat de tijd tussen het aanvragen van je opname en het ontvangen van je geld zo kort mogelijk is.

Dit is voor veel spelers namelijk een belangrijk criterium bij het kiezen van een kansspelaanbieder. Als zij bijvoorbeeld aan de rollen van een van de best uitbetalende gokkasten hebben gedraaid en een mooie winst hebben gemaakt, dan willen ze die natuurlijk zo snel mogelijk ontvangen.

Deze casino’s bieden vaak verschillende soorten betaalopties aan zodat spelers de mogelijkheid hebben om te kiezen voor een betaalmethode die snel uitbetaalt.

Hoe kun je een snelle uitbetaling aanvragen bij een casino?

Dit gebeurt op net dezelfde manier als het aanvragen van een opname in het algemeen.

We leggen hieronder uit hoe je dat doet bij Bets.io, het casino met de snelste uitbetalingen:

Stap 1: Log in op je account

Stap 2: Klik op “deposit”

Stap 3: Klik op “Withdraw”

Stap 4: Selecteer je valuta, het adres en het bedrag dat je wil opnemen

Stap 5: Klik op “OK”

Er bestaat dus geen speciale manier om een snelle opname aan te vragen. De snelheid hangt namelijk af van de verwerkingstijd van het casino zelf. Wel kun je door deel te nemen aan het loyaliteitsprogramma van het casino genieten van snellere uitbetalingen dan reguliere spelers.

Bestaan er casino’s die direct uitbetalen?

Wil je tijdens het online gokken direct uitbetalen? Dat is mogelijk. Er zijn namelijk een aantal casino’s die instant opnames aanbieden. Dit kan o.a. bij:

Bets.io

Instant Casino

Incognito Casino

Bof Casino

Slotmonster

Qbet

Rise of Bets

Scarabet

Manga Casino

Voor- en nadelen van spelen bij een online casino met snelle uitbetaling

Naast het vlug ontvangen van je geld, kent spelen bij een casino met snelle uitbetaling nog voordelen.

Zo bieden dit soort casino’s vaak verschillende betaalmethoden aan waarmee je razendsnel geld kunt opnemen, waaronder iDEAL, Volt, Skrill, Neteller en meer. Dit zorgt voor meer keuzevrijheid. Je kunt namelijk geld opnemen met de methode die het beste bij je past.

Daarnaast bieden deze casino’s een goede klantenservice aan. Ze staan immers continu paraat, vaak via een 24/7 live chat. Mocht er zich onverhoopt toch een probleem voordoen met je opname, dan snellen ze je meteen te hulp.

Een laatste voordeel van dit soort casino’s is dat ze vaak geen kosten in rekening brengen voor opnames. Je kunt dus volledig gratis je geld laten uitbetalen, wat altijd mooi is meegenomen.

Toch kent een casino met snelle uitbetaling ook enkele nadelen. Zo geldt er vaak een maximaal opnamebedrag. Dit kan variëren van €4000 tot €30.000. Wil je dus meer laten uitbetalen, dan moet je meerdere opnames aanvragen.

Daarnaast hangt de snelheid van de opname ook af van de gekozen betaalmethode. Besluit je het geld te laten overmaken via iDEAL of een e-wallet, dan heb je het onmiddellijk binnen. Kies je echter voor een bankoverschrijving, dan kan het maximaal 5 werkdagen duren voordat je het ontvangt.

Hieronder vind je een beknopt overzicht van de voor- en nadelen van online casino’s met snelle uitbetaling:

Voordelen:

Je ontvangt je geld onmiddellijk

Je kunt kiezen uit meerdere betaalmethoden

Goede en responsieve klantenservice

Geen kosten

Nadelen:

Je moet rekening houden met een maximaal opnamebedrag

Bankoverschrijving kan tot 5 dagen op zich laten wachten

Met welke betaalmethoden kun je snel uitbetalen?

Zoals hierboven al vermeld lenen niet alle betaalopties zich voor het snel uitbetalen van geld. Wil je kunnen genieten van een snelle uitbetaling bij een casino in Nederland, dan moet je kiezen voor een van volgende betaalmiddelen:

E-wallets

E-wallets als Skrill, Neteller en PayPal geven je de kans om je geld onmiddellijk te laten uitbetalen. Je ontvangt het dus meteen nadat de aanvraag werd verwerkt door het casino. Let wel op dat als je het geld wilt laten overmaken van je e-wallet naar je bankrekening, je dan een toeslag moet betalen.

iDEAL

Sommige van de casino’s in onze toplijst bieden je ook de kans om te storten en op te nemen met iDEAL.

Een van de grootste voordelen van dit betaalmiddel, naast het feit dat het wijdverspreid is in Nederland, is dat transacties onmiddellijk worden verwerkt. Maak je dus een opname met iDEAL, dan ontvang je het geld meteen.

Wil je meer weten over betalen met iDEAL bij een online casino? Lees dan zeker onze pagina over de beste iDEAL casino’s in Nederland.

Trustly

Spelers kunnen via Trustly meteen geld laten uitbetalen naar hun eigen bankrekening. Dit betaalmiddel lijkt dus op iDEAL maar heeft, in tegenstelling tot iDEAL, een wereldwijd bereik.

Volt

Ook opnames met Volt worden direct verwerkt. Deze betaalmethode is vergelijkbaar met iDEAL en Trustly en maakt opnames onmiddellijk over naar je bankrekening.

Cryptocurrency

Bij verschillende van de online casino’s met snelle uitbetaling in onze lijst kun je geld opnemen met cryptocurrency. Dit gebeurt niet alleen helemaal anoniem, maar ook razendsnel. Cryptovaluta zijn dus een goed betaalmiddel voor wie wil profiteren van instant uitbetalingen.

Betaalmethoden en verwerkingstijden

Bovenstaande betaalopties geven je de kans om meteen te genieten van je casinowinsten. Toch bieden niet alle betaalmiddelen deze mogelijkheid. Hieronder vind je een overzicht:

Betaalmiddel Transactiesnelheid iDEAL Instant E-wallets (Skrill, Neteller, Paypal) Instant Trustly Instant Volt Instant Brite Instant Paysafecard Instant Crypto (Bitcoin, Ethereum, etc.) Instant tot max. 15-30 minuten Mastercard/VISA 1-3 werkdagen Bankoverschrijving 1-5 werkdagen

Waarom kan een uitbetaling vertraging oplopen?

De meeste casino’s proberen jouw aanvraag zo snel mogelijk te verwerken. Toch kunnen er redenen zijn waarom je opname langer op zich laat wachten dan verwacht. Je leest hieronder waarom:

Verwerkingstijd van je bank

Mogelijk heeft het casino je opname snel goedgekeurd, maar is het toch nog even wachten op het geld. Dit komt omdat ook de bank zelf de transactie moet verwerken. Bij sommige banken kan dit langer duren dan bij andere.

De verwerkingstijd hangt af van de bank waarbij je bankiert, maar kan variëren tussen 1 en 5 werkdagen. Houd er ook rekening mee dat de banken niet open zijn tijdens het weekend.

Opnamelimieten

Casino’s hanteren een maximaal opnamelimiet per dag, week of maand. Wil je meer laten uitbetalen dan deze limiet, dan moet je mogelijk meerdere opnames aanvragen.

Dien je veel verschillende verzoeken in? Dan kan de verwerking vertraging oplopen aangezien het casino dan elke transactie apart moet bekijken.

Controles op fraude en witwassen

Laat je een grote som geld uitbetalen, dan moet het casino mogelijk extra controles uitvoeren. Dit wordt gedaan om fraude en witwassen van geld te voorkomen. Veel casino’s moeten dit verplicht doen, op vraag van de overheid of regelgevende autoriteit.

In dat geval bestaat de kans dat je extra documenten moet voorleggen of opnieuw een identiteitscontrole moet doorlopen. Dit zorgt er vanzelfsprekend voor dat je opname minder snel wordt verwerkt.

Controle van de bonusvoorwaarden

Heb je een bonus vrijgespeeld en wil je het geld opnemen? Dan zal het casino eerst willen nagaan of je aan alle voorwaarden voldoet. Dit gebeurt meestal automatisch, maar het kan gebeuren dat een medewerker ook even een kijkje moet nemen, waardoor je opname mogelijk vertraging oploopt.

Een jackpot gewonnen? Deze winsten worden minder snel uitbetaald

Ben je een van de gelukkigen die met een progressieve jackpot naar huis mag keren? Dan moet je er rekening mee houden dat de uitbetalingen van deze jackpots langer op zich laten wachten.

Progressieve jackpots worden namelijk niet door het casino uitbetaald, maar door de ontwikkelaar van het spel, zoals bijvoorbeeld Apricot of NetEnt. De kans bestaat dus dat je even moet wachten voordat het bedrag op je bankrekening verschijnt.

Mogelijke problemen met je uitbetaling

Naast de bovenstaande oorzaken voor een trage uitbetaling, kunnen er zich ook enkele problemen voordoen met je opname. Gelukkig kun je deze problemen als speler eenvoudig zelf oplossen.

De bonus is nog actief

Het kan zijn dat je geen uitbetaling kunt aanvragen omdat de bonus nog actief is en je nog niet aan alle voorwaarden hebt voldaan. Je kunt dan pas het geld laten uitbetalen als je aan alle inzetvereisten bent tegemoetgekomen.

Je hebt het stortingsbedrag nog niet doorgespeeld

Bij sommige casino’s moet je je storting een aantal keer inzetten vooraleer je een uitbetaling kunt aanvragen.

Verkeerde of ontbrekende verificatiegegevens

Bij bepaalde casino’s moet je je identiteit verifiëren voordat je winsten kunt laten uitbetalen. Controleer dus eerst of je dit al hebt gedaan of het verificatieproces nog moet doorlopen.

Mogelijk voldoen de documenten die je hebt aangeleverd niet aan de vereisten van het casino. Ga dus na of je de juiste verificatiegegevens hebt opgegeven. Dit wordt gedaan om fraude te voorkomen en is een wettelijke verplichting.

Hoe geniet je van een snelle uitbetaling bij een online casino? Onze tips

Wil je graag je kansen op een snelle uitbetaling bij een casino verhogen? Volg dan zeker onderstaande tips:

Neem deel aan het loyaliteits- of VIP-programma van het casino: Verschillende van de casino’s in onze lijst bieden een loyaliteitsprogramma aan waarmee je geniet van extra voordelen zoals snellere uitbetalingen.

Verschillende van de casino’s in onze lijst bieden een loyaliteitsprogramma aan waarmee je geniet van extra voordelen zoals snellere uitbetalingen. Kies de juiste betaalmethode: Zoals hierboven al aangehaald, speelt het betaalmiddel een grote rol in het uitbetalingsproces. Sommige betaalmethoden betalen namelijk sneller uit dan andere.

Zoals hierboven al aangehaald, speelt het betaalmiddel een grote rol in het uitbetalingsproces. Sommige betaalmethoden betalen namelijk sneller uit dan andere. Vergelijk meerdere online casino’s: Niet alle casino’s betalen even snel uit. Het is daarom een goed idee om de casino’s te vergelijken en te kiezen voor het casino dat het snelst je opname verwerkt.

Casino snelle uitbetaling – Onze conclusie

Veel spelers zijn op zoek naar een online casino met snelle uitbetaling, zodat ze vlug van hun winsten kunnen genieten. Toch hangt de snelheid van de opname niet alleen van het casino af, maar ook van de gekozen betaalmethode. Daarnaast raden we aan om je account te verifiëren voordat je een opname aanvraagt.

Overweeg eventueel ook om deel te nemen aan het loyaliteitsprogramma van het casino, aangezien je dan kunt profiteren van extra voordelen zoals snellere uitbetalingen.

Het snelst uitbetalende casino is Bets.io, dat je opname onmiddellijk (met een wachttijd van maximaal 30 minuten) uitbetaalt. Wil je dus genieten van instant uitbetalingen, dan loont het om een account aan te maken bij dit casino.

Casino snelle uitbetaling – Veelgestelde vragen (FAQ) Wat is het snelst uitbetalende casino? Wij hebben verschillende online casino’s met elkaar vergeleken en ontdekten dat Bets.io het snelst uitbetaalt. Ze verwerken opnames namelijk binnen een tijdsbestek van maximaal 30 minuten, waar de meeste andere casino’s tot 24 uur de tijd nodig kunnen hebben. Bestaan er casino’s die onmiddellijk uitbetalen? Ja, sommige casino’s betalen opnames direct uit. Houd er wel rekening mee dat de snelheid van de uitbetaling ook afhangt van de betaalmethode die je kiest. Wat zijn de snelst uitbetalende betaalmiddelen? Wil je kunnen genieten van snelle uitbetalingen bij een casino, kies dan voor iDEAL, e-wallets of cryptocurrencies. Hoe lang duurt uitbetalen bij een casino? Dit hangt af van het casino waarbij je speelt. Sommige bieden instant uitbetalingen terwijl anderen je opname binnen de 24 uur verwerken. Nog andere hanteren een verwerkingstijd van 48 tot 72 uur. Zijn mijn gegevens veilig bij een online casino met snelle uitbetaling? Ja, deze casino’s maken gebruik van SSL-encryptie waarmee persoonlijke en financiële gegevens versleuteld met het casino worden gedeeld. Niemand kan deze dus inkijken. Bovendien beschikken ze over een licentie van een gerenommeerde autoriteit die alles in goede banen leidt. Kan ik bij een casino zonder cruks genieten van een snelle uitbetaling? Zeker, de casino’s in onze toplijst zijn niet verbonden met het Cruks en bieden snelle uitbetalingen aan. Wil je dus kunnen genieten van een snelle uitbetaling bij een casino zonder Cruks, dan raden we aan een account aan te maken bij een van deze kansspelaanbieders. Kunnen uitbetalingen vertraging oplopen? Ja, soms kan het gebeuren dat je uitbetaling trager wordt verwerkt dan je had verwacht. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn, zoals de verwerkingstijd van je bank, de bonusvoorwaarden en controles op fraude en witwassen.

