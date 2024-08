Wil je de best uitbetalende gokkasten van Nederland spelen? Dan ben je hier aan het juiste adres. Wij hebben namelijk onderzocht welke online slots de hoogste uitbetalingspercentages hebben.

Hoogtepunten uit dit artikel:

Book of 99, Mega Joker, Jackpot 6000, 1429 Uncharted Seas en Marching Legions zijn de 5 best uitbetalende gokkasten

De top 5 best uitbetalende online gokkasten hebben een RTP van minstens 98,12%

Return to Player en volatiliteit spelen een grote rol

De best uitbetalende gokkasten met de hoogste RTP’s

Wil je graag weten welke online slots over de hoogste uitbetalingspercentages beschikken? Je vindt onze top tien in de tabel hieronder terug:

Om deze toplijst samen te stellen hebben we duizenden online gokkasten met elkaar vergeleken door de respectievelijke RTP’s en volatiliteit van de fruitautomaten onder de loep te nemen.

De 10 best uitbetalende gokkasten beoordeeld

Nu je weet welke gokkasten online het hoogst uitbetalen, willen we graag dieper ingaan op deze spellen. Zo vertellen we je meer over de gameplay, de features en de beloningen en winsten per slotmachine.

1. Book of 99: RTP 99%

Soort gokkast Video slot Provider Relax Gaming Thema Mythologie Functies Free spins, bonusronde RTP 99% Volatiliteit Hoog Min. & max. inzet €0,10 / €100

De hoogst uitbetalende gokkast is Book of 99, waarbij “99” verwijst naar de RTP van het spel. Deze slotmachine werd uitgebracht door Relax Gaming en kent een RTP van maar liefst 99%.

Met deze gokkast maak je een reis naar het oude Griekenland. Het spel bestaat uit 5 rollen, 3 rijen en 10 winlijnen. Verzamel je 99 boeken in het basisspel, dan ontvang je 10 free spins. Het spel heeft ook een bonusronde waarmee je tot wel 5000 keer je inzet kunt terugverdienen.

2. Mega Joker: RTP 99%

Soort gokkast Video slot Provider NetEnt Thema Klassieke fruitautomaat Functies Progressieve jackpot RTP 99% Volatiliteit Hoog Min. & max. inzet €1 / €10

Ook Mega Joker van NetEnt heeft een RTP van 99%. Dit spel heeft 5 rollen, 3 rijen en 5 winlijnen. De gokkast biedt verschillende bonussen en functies aan waarmee je geldprijzen kunt winnen.

Je kunt het spel in twee verschillende modi spelen: de basismodus of de ‘Supermeter-modus’ waarmee je kansen op winst vergroten. In deze modus kun je bovendien een progressieve jackpot winnen.

3. Jackpot 6000: RTP 98,9%

Soort gokkast Video slot Provider NetEnt Thema Klassieke fruitautomaat Functies Wilds, Supermeter-modus RTP 98,9% Volatiliteit Hoog Min. & max. inzet €0,10 / €2

Op de derde plaats vinden we Jackpot 6000, ook van de hand van NetEnt. Deze klassieke fruitautomaat bestaat uit 3 rollen, 3 rijen en 5 winlijnen en maakt gebruik van verschillende leuke features, waaronder jokers en een ‘Supermeter-modus’.

Een andere leuke eigenschap van het spel is dat je bij elke winst kunt kiezen of die int of opnieuw inzet. Maak je de juiste beslissing, dan verdubbel je meteen je opbrengst. De Supermeter kan niet alleen je winsten een boost geven, maar je ook trakteren op speciale bonussen.

4. 1429 Uncharted Seas: RTP 98,6%

Soort gokkast Video slot Provider Thunderkick Thema Ontdekkingsreizen Functies Expanding wilds, bonusspel, free spins RTP 98,6% Volatiliteit Laag Min. & max. inzet €0,10 / €100

Ga op ontdekkingsreis met 1429 Uncharted Seas, een slot bestaande uit 5 rollen, 3 rijen en 25 winlijnen. De maximale winst van dit spel is 670 keer je inzet (tot maximaal €67.000).

1429 Uncharted Seas maakt gebruik van expanding wilds en scatters waarmee het bonusspel wordt geactiveerd. Tijdens deze bonusronde kun je tot maximaal 50 free spins winnen.

5. Marching Legions: RTP 98,12%

Soort gokkast Video slot Provider Relax Gaming Thema Slagveld Functies Free spins, re-spins RTP 98,12% Volatiliteit Hoog Min. & max. inzet €0,10 / €1000

Marching Legions is een gokkast van Relax Gaming die bestaat uit 5 rollen, 3 rijen en 243 manieren om te winnen. Deze slotmachine maakt gebruik van heel wat leuke features zoals re-spins, nudges en free spins (die je bovendien ook kunt kopen).

De maximale winst die je kunt behalen met deze online slotmachine is 10.000 keer je inzet. De variantie van deze gokkast is hoog, wat betekent dat je erg hoge winsten kunt behalen.

6. Jokerizer: RTP 98%

Soort gokkast Video slot Provider Yggdrasil Thema Klassieke fruitautomaat Functies Mystery win, Jokerizer-modus RTP 98% Volatiliteit Hoog Min. & max. inzet €0,10 / €20

Ook Jokerizer beschikt over een indrukwekkende RTP van maar liefst 98%. Dit spel van Yggdrasil heeft 5 rollen, 3 rijen en 10 winlijnen. Spelers gaan op jacht naar de maximale winst van 6000 munten.

Telkens wanneer de spelers winnen, wordt de Jokerizer-modus geactiveerd, waarmee ze hun geluk kunnen beproeven. Ze hebben slechts twee jokers nodig om een mystery win te behalen in deze modus. De maximale winst van het spel bedraagt €60.000.

7. Blood Suckers: RTP 98%

Soort gokkast Video slot Provider NetEnt Thema Vampieren Functies Free spins, wilds, bonusronde RTP 98% Volatiliteit Laag Min. & max. inzet €0,25 / €50

Daarnaast is er Blood Suckers. Deze gokkast met vampierthema werd ontwikkeld door NetEnt en bestaat uit 5 rollen, 3 rijen en 25 winlijnen. De maximale winst bedraagt 1014,6 keer je inzet. De wilds spelen een grote rol in dit spel, het is namelijk het hoogst uitbetalende symbool. Verschijnen er vijf op één lijn, dan win je 300 keer je inzet.

Het spel biedt ook twee bonusrondes aan: de free spins-ronde en de “vampire slaying”-ronde. Hiermee kun je mooie prijzen winnen en winsten behalen. Tijdens de free spins-ronde kun je tot maximaal 100 keer je inzet en 10 free spins winnen, terwijl je met de “vampire slaying”-ronde geldbedragen kunt winnen.

8. Big Bad Wolf: RTP 97,34%

Soort gokkast Video slot Provider Quickspin Thema Sprookjes Functies Wilds, free spins-bonus RTP 97,34% Volatiliteit Hoog Min. & max. inzet €0,25 / €125

Big Bad Wolf werd ontwikkeld door Quickspin en bestaat uit 5 rollen, 3 rijen en 25 winlijnen. De gokkast is gebaseerd op het sprookje van de “De wolf en de drie biggetjes” en biedt leuke features aan zoals wilds en een free spins-ronde waarin je speciale maansymbolen verzamelt. Hiermee blaast de wolf alle drie de huizen omver en verdien je beloningen.

9. Beauty and the Beast: RTP 97,1%

Soort gokkast Video slot Provider Yggdrasil Thema Sprookje Functies Wilds, bonusspel RTP 97,1% Volatiliteit Laag-Hoog Min. & max. inzet €0,20 / €250

De graphics en geluidseffecten van dit spel, gebaseerd op het sprookje van Doornroosje, voeren je mee naar een sprookjesbos. De gokkast bestaat uit 5 rollen en 20 winlijnen en heeft een non-progressieve jackpot ter waarde van 5000 munten. De maximale winst van deze gokkast bedraagt €100.000.

Het hoogtepunt van het spel is de “Golden Bet”-feature waarmee je extra free spins kunt winnen of meer leuke functies kunt activeren in de Free Spins-modus. Hier maken spelers kans op extra bonussen en features zoals random wilds, nudge reels of synced reels.

10. Jack Hammer: RTP 96,96%

Soort gokkast Video slot Provider NetEnt Thema Cartoon Functies Free spins, re-spins, wilds RTP 96,96% Volatiliteit Laag Min. & max. inzet €0,25 / €250

Jack Hammer is de laatste slotmachine in onze top 10 beste uitbetalende gokkasten. Ook dit spel werd ontwikkeld door Netent. Jack Hammer heeft 5 rollen, 3 rijen en 25 winlijnen. Het hoogst uitbetalende symbool van het spel is Jack Hammer met pistool, waarmee je 1000 munten ontvangt als er 5 op de rollen verschijnen.

Het spel beschikt over wilds en scatters. Bij 5 scatters gaat de free spins-ronde van start. Je krijgt dan minimaal 10 gratis spins en een multiplier van 3x. In dit spel kun je tot 30 free spins ontvangen en 3000 keer je inzet terugverdienen. Bij 3 of meerdere scatters wordt de Sticky Win-functie geactiveerd, waarmee de winnende symbolen tijdens de volgende spin sticky worden en je meer kans maakt op winnende clusters.

Wat is de RTP van een slot?

RTP, oftewel Return to Player, geeft de theoretische uitbetaling aan die je als speler kan ontvangen. Het percentage toont aan hoeveel procent de slotmachine op lange termijn uitkeert. Dit betekent dat je dit percentage niet bij elke speelbeurt terugkrijgt.

Als een spel een RTP heeft van 96%, dan zouden spelers theoretisch €96 moeten terugkrijgen van elke €100 die ze inzetten. De RTP van online slots ligt meestal tussen de 93% en 97%.

Maakt een hoge RTP echt een verschil?

Ja, een hoger uitbetalingspercentage biedt een grotere kans op winst, meer speeltijd of een combinatie van beide.

We geven je een voorbeeld: stel dat je een gokkast speelt die een uitbetalingspercentage van 85% heeft, dan ontvangt het casino €15 van elke €100 die wordt ingezet. Dit is een redelijk groot deel van je inzet. De €85 die overblijft, gaat terug naar de speler.

Speel je echter een gokkast met een uitkeringspercentage van 98%, dan geeft de gokkast €98 terug van elke €100 die wordt ingezet en houdt het casino €2 over. Welke slotmachine heeft jouw voorkeur? Een gokkast waarmee je €15 verliest per €100 die je inzet, of een slot waarmee je slechts €2 verliest?

Wat is de volatiliteit van een gokkast?

Een ander belangrijk concept is de volatiliteit (of variantie) van de gokkast. Dit verwijst naar hoe vaak de uitbetalingen voorkomen en hoe hoog ze zijn:

Lage volatiliteit: de uitbetalingen zijn lager, maar komen vaker voor

Hoge volatiliteit: de uitbetalingen komen minder vaak voor, maar kunnen significant zijn

Medium volatiliteit: een balans tussen de twee

Spelers die op zoek zijn naar de best uitbetalende online gokkasten moeten niet alleen de RTP van de slotmachine onder de loep nemen, maar ook de volatiliteit. Een slot met een hoge RTP en hoge variantie biedt de grootste kans op hoge jackpots. Toch moet je er ook rekening mee houden dat deze hoge uitbetalingen minder vaak voorkomen en geduld vragen.

De combinatie van RTP en volatiliteit bepaalt hoe winstgevend een slot kan zijn.

Veilige en betrouwbare casino’s met de best uitbetalende gokkasten van 2024

Nu je weet wat de beste online gokkasten zijn en wat RTP en volatiliteit precies betekenen, ben je misschien op zoek naar de veiligste en betrouwbaarste casino’s waarbij je deze best uitbetalende online gokkasten kunt spelen.

Deze fruitautomaten worden aangeboden door enkele van de beste online casino’s van Nederland, waaronder Instant Casino, Qbet, Starzino, Manga Casino en meer.

We hebben deze casino’s hieronder onderverdeeld in categorieën. Zo vind je meteen het casino dat het beste bij je past:

Welke providers maken de best uitbetalende online gokkasten?

Bij het samenstellen van onze lijst met de best uitbetalende gokkasten, viel ons op dat bepaalde spelproviders hogere uitbetalingspercentages koppelen aan hun slotmachines. Zo ontwikkelt NetEnt vaak online slots met een hoge RTP. Ook gokkasten van de hand van Quickspin, Thunderkick en Microgaming betalen vaak goed uit.

Spelontwikkelaars als Nextgen, Inspired, Playtech, WMS en Bally’s koppelen iets lagere uitkeringspercentages aan hun slotmachines. Dit komt meestal neer op zo’n 2 tot 5% minder, wat een verschil kan uitmaken.

De best uitbetalende gokkasten: Conclusie

In dit artikel hebben we uitgelegd dat zowel de RTP als de volatiliteit van een online gokkast een grote rol spelen. De best uitbetalende gokkasten beschikken over een hoge RTP en een hoge variantie. Houd er echter wel rekening mee dat uitbetalingen minder vaak voorkomen bij casino slots met een hoge volatiliteit.

De online slotmachine met het hoogste uitkeringspercentage is Book of 99 van Relax Gaming. Deze gokkast heeft een RTP van maar liefst 99%. Het beste casino waarbij je dit spel kan spelen is Qbet. Dit casino trakteert nieuwe spelers bovendien op een 100% bonus tot €500 en 100 free spins.

Ongeacht welk goed uitbetalend spel je ook speelt, het is erg belangrijk dat je ervoor zorgt dat je op een veilige manier gokt. Bezoek enkel online casino’s met een vergunning van een gerenommeerde autoriteit. Zo mag je er zeker van zijn dat de spellen eerlijk en willekeurig verlopen en dat het casino de nodige maatregelen treft om een veilige speelomgeving te kunnen aanbieden aan de spelers.

Veelgestelde vragen over de best uitbetalende gokkasten (FAQ’s)

Hoe kan ik de best uitbetalende online gokkasten vinden? Om de beste online gokkasten te vinden, moet je de RTP (Return to Player) onder de loep nemen. Hoe hoger het percentage, hoe hoger de mogelijke winst. Houd er wel rekening mee dat dit een gemiddeld percentage is dat wordt berekend op miljoenen spins. Wat zijn de voordelen van slots met een hoge RTP? Hoe hoger de RTP, of het uitkeringspercentage, hoe hoger jouw mogelijke winst. Zet je €100 in op een spel met een RTP van 99%, dan krijg je theoretisch €99 terug. Dit ligt stukken hoger dan bijvoorbeeld een gokkast met een RTP van 92%, waarbij je slechts €92 terugkrijgt. Betalen gokkasten met een hoog uitkeringspercentage gegarandeerd veel uit? Nee, de RTP wordt berekend over miljoenen spins en op lange termijn. Je mag er dus niet van uitgaan dat je het exacte percentage terugkrijgt bij elke spin. Waar kan ik de RTP van een gokkast vinden? Je kunt de RTP van een slot terugvinden door het spel te openen en op het “informatie”-icoontje te klikken. Hier staat het uitkeringspercentage vermeld. Wat is de variantie van een gokkast? De variantie, of volatiliteit, verwijst naar hoe vaak een slotmachine uitbetaalt en hoe hoog de uitbetalingen zijn. Speel je een gokkast met een hoge volatiliteit, dan laten de uitbetalingen langer op zich wachten, maar zijn ze aan de hoge kant. Een slot met een lage variantie kent lagere winsten, maar betaalt vaker uit.

