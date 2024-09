Geschreven door Apparata Gokexperts Gecontroleerd door Ruben Bijgewerkt op 5 september 2024 ×

Wil je Cruks omzeilen? Dan zit je hier goed. Wij vertellen je alles wat je moet weten over het omzeilen van het Cruks-register. Ook stellen we de beste casino’s aan je voor als je ervoor kiest om Cruks te omzeilen.

In dit artikel lees je onder meer wat het Cruks-register precies inhoudt, waarom sommige mensen Cruks ontwijken, wat de voordelen daarvan zijn en waar je dan allemaal rekening mee moet houden. We kunnen je alvast verklappen dat je kunt profiteren van aantrekkelijke bonussen en een uitgebreid spelaanbod.

Top 3 casino’s voor wie Cruks wil omzeilen

Mocht je ingeschreven staan in het Cruks-register, of gewoon liever willen spelen bij een casino dat niet verbonden is aan het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen, dan kun je kiezen uit heel wat betrouwbare kansspelaanbieders. Wij bespreken hieronder de 3 beste casino’s voor spelers die Cruks willen omzeilen:

1. Instant Casino

Internationale vergunning Curaçao Cruks omzeilen mogelijk? Ja iDEAL aanwezig? Ja Casino bonus 10% wekelijkse cashback Uitbetalingssnelheid Tot 24 uur

Het beste casino voor wie het Cruks wil ontwijken is Instant Casino. Dit casino heeft een internationale vergunning ontvangen in Curaçao. Dankzij deze vergunning kunnen zij zonder problemen kansspelen aanbieden aan spelers wereldwijd. Omdat ze niet over een Nederlandse vergunning beschikken, zijn ze niet verbonden aan het Cruks.

Instant Casino trakteert zijn spelers wekelijks op 10% cashback en verschillende andere leuke promoties. Je vindt er een uitgebreid aanbod casinospellen, waaronder gokkasten, blackjack, roulette en live games. Bovendien heb je bij Instant Casino de mogelijkheid om geld te storten met iDEAL.

2. Incognito Casino

Internationale vergunning Curaçao Cruks omzeilen mogelijk? Ja iDEAL beschikbaar? Ja Welkomstbonus 100% stortingsbonus tot €500 Uitbetalingssnelheid Tot 24 uur

Een tweede prima casino voor wie het Cruks register wil omzeilen is Incognito Casino. Ook dit casino heeft een vergunning ontvangen in Curaçao wat betekent dat ze niet hoeven te voldoen aan de vereisten van de Nederlandse autoriteit. Dit houdt in dat ze niet aangesloten zijn bij het cruks.

Nieuwe spelers genieten bij Incognito Casino van een 100% stortingsbonus tot €500. Spelers die Cruks willen omzeilen doen dat mogelijk om hun privacy te beschermen. Gelukkig heeft dit casino privacy hoog in het vaandel staan en biedt het spelers de kans om op een anonieme manier geld te storten met behulp van cryptocurrencies.

3. Starzino

Internationale vergunning Costa Rica Cruks omzeilen mogelijk? Ja iDEAL aanwezig? Nee Welkomstbonus 100% stortingsbonus tot €500 Uitbetalingssnelheid Max. 48 uur

Ook Starzino is een geweldig casino voor wie op zoek is naar een manier om Cruks te omzeilen. Dit casino beschikt over een geweldig mobiel aanbod en is daarom een van de beste mobiele casino’s van Nederland. Spelers kunnen er genieten van meer dan 4000 spellen, waaronder 500 live games.

Aangezien dit casino over een internationale vergunning uit Costa Rica beschikt, hoeven spelers zich geen zorgen te maken over een eventuele Cruks-registratie. Dit casino is namelijk niet verbonden met het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen.

Centraal Register Uitsluiting Kansspelen

Het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen – ook wel Cruks genoemd – is in het leven geroepen om gokverslavingen te voorkomen en bestrijden. Cruks is een lijst waar je je kunt inschrijven als je het vermoeden hebt dat gokken voor jou niet verstandig is.

Je neemt dan een gokstop van minimaal 6 maanden en kunt bij geen enkel casino met een Nederlandse vergunning meer gokken. Dit geldt voor zowel fysieke als online casino’s. Na 6 maanden kun je ervoor kiezen om je bij Cruks uit te schrijven. Als je je inschrijving wilt verlengen, dan is dit ook een optie. Het is erg belangrijk om met een kritisch blik naar je eigen gokgedrag te kijken.

Wil je meer te weten komen over het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen, neem dan zeker eens een kijkje naar onze pagina over casino’s zonder Cruks.

Waarom Cruks omzeilen?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je op zoek bent naar manieren om het Cruks te omzeilen. We bespreken ze hieronder:

Je hebt spijt van je inschrijving: Misschien heb je je in een impulsieve bui ingeschreven en heb je spijt van deze beslissing?

Misschien heb je je in een impulsieve bui ingeschreven en heb je spijt van deze beslissing? Je hebt je speelgedrag opnieuw onder controle voordat de termijn verstreken is : Mogelijk had je nood aan een gokpauze, maar heb je je speelgedrag terug in de hand voordat de 6 maanden verstreken zijn.

: Mogelijk had je nood aan een gokpauze, maar heb je je speelgedrag terug in de hand voordat de 6 maanden verstreken zijn. Je wilt niet dat de overheid inkijk heeft in hoe jij je vrije tijd spendeert: Sommige spelers vinden het niet fijn dat de overheid inspraak heeft in wat ze precies doen in hun vrije tijd.

Sommige spelers vinden het niet fijn dat de overheid inspraak heeft in wat ze precies doen in hun vrije tijd. Je wilt kunnen genieten van de voordelen van een casino dat niet bij het Cruks is aangesloten: Deze casino’s bieden over het algemeen meer bonussen, een groter spelaanbod, hogere inzetlimieten, interessantere promoties en meer betaalmiddelen aan.

Deze casino’s bieden over het algemeen meer bonussen, een groter spelaanbod, hogere inzetlimieten, interessantere promoties en meer betaalmiddelen aan. Iemand anders heeft je in het Cruks ingeschreven: Een vriend, familielid of zelfs een casino kan ervoor kiezen om je in het Cruks te plaatsen.

Je merkt dat er verschillende argumenten zijn voor spelers om het Cruks te omzeilen. Als jij dit ook wilt, dan vraag je je misschien af hoe je dit precies kunt doen. We leggen het hieronder uit.

Hoe kun je het Cruks omzeilen?

Als je op dit moment ingeschreven staat bij Cruks, betekent dat niet dat je de komende zes maanden helemaal nergens meer kunt gokken. Er zijn tenslotte manieren om Cruks te omzeilen. Bij Nederlandse aanbieders gaat het je niet lukken om te gokken terwijl je bij Cruks ingeschreven staat, maar dat geldt niet voor internationale casino’s. Online kun je talloze buitenlandse casino’s vinden waarbij er niet wordt gekeken naar je inschrijving bij Cruks.

Hoe werkt Cruks omzeilen?

Cruks omzeilen is niet ingewikkeld. Het Cruks register is immers alleen van toepassing op casino’s met een Nederlandse vergunning. Voor de andere online casino’s maakt het niet uit of je bij Cruks ingeschreven staat. Dan hebben we het vooral over casino’s buiten Europa of casino’s die onder toezicht staan van de Malta Gaming Authority.

Een buitenlands casino

Naast dat men bij een buitenlands casino niet kijkt naar je Cruks-inschrijving, brengt gokken bij een buitenlands casino nog verschillende andere voordelen met zich mee. Het spelaanbod is groter, je kunt meer geld storten en laten uitbetalen en er zijn meer verschillende betalingsmogelijkheden. De Nederlandse Kansspelwetgeving heeft de autoplay-optie verboden, maar van dergelijke strenge wetten is bij buitenlandse casino’s geen sprake. Oftewel, gokken bij een buitenlands online casino brengt veel vrijheid met zich mee.

Aanmelden bij een internationaal online casino

Wil je Cruks omzeilen en daarom gokken bij een buitenlands casino? Dan moet je eerst een account aanmaken. Sommige casino’s geven je de mogelijkheid om zonder registratie te spelen, maar meestal is een account aanmaken een vereiste.

Gelukkig is dit zo gedaan, het aanmelden bij een casino met een buitenlandse vergunning verloopt over het algemeen sneller dan bij Nederlandse casino’s. Bovendien kun je vaak zonder iDIN-verificatie direct beginnen met spelen. Op deze manier heb je meer controle over de gegevens die je deelt. Als je het geen probleem vindt om persoonlijke gegevens te delen, raden we je aan om je account gewoon te verifiëren.

Voordelen van spelen bij buitenlandse online casino’s

Spelen bij een internationaal casino kent heel wat voordelen. We nemen hieronder de belangrijkste voordelen met je door, zodat je weet wat je kunt verwachten.

Ruimer spelaanbod en groter aanbod sportweddenschappen

Een van de belangrijkste voordelen van gokken bij buitenlandse online casino’s is dat je kunt genieten van een ruimer spelaanbod in vergelijking met Nederlandse casino’s. Dat heeft onder meer te maken met de wetgeving waar een Nederlands casino aan moet voldoen. Zo bieden internationale casino’s bijvoorbeeld de ‘autoplay-functie’ en ‘bonus buy-functie’ aan, iets wat casino’s met een vergunning bij de Kansspelautoriteit niet langer mogen doen.

In Nederland kan men daarnaast niet alle soorten weddenschappen aanbieden. Zo zijn er bijvoorbeeld bepaalde beperkingen op het gebied van wedden op sportwedstrijden. Voorbeelden hiervan zijn: wedden op gele of rode kaarten of hoekschoppen. Ook dit mag niet langer worden aangeboden door Nederlandse online casino’s.

Gunstigere bonussen

De bonussen die je krijgt bij buitenlandse casino’s zijn gunstiger, wat wederom een gevolg is van soepelere buitenlandse regelgeving. Zo zijn de welkomstbonussen hoger. Deze bonussen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een stortingsbonus en een bepaald aantal gratis spins.

Ook kunnen spelers bij internationale casino’s genieten van loyaliteitsprogramma’s, waarmee ze trouwe spelers in de bloemetjes zetten. Omdat de concurrentie hoog is, doen casino’s er alles aan om hun spelers te behouden. Jij kunt hiervan profiteren door bijvoorbeeld deel te nemen aan een vip-programma. Daarbij ontvang je hogere bonussen naarmate je langer speelt. Dit gebeurt meestal via een puntensysteem.

Daarnaast zijn er andere gunstige bonussen waar je van kunt profiteren. Zo krijg je bijvoorbeeld vaak een cashbackbonus. Dat houdt in dat je een bepaald percentage van het geld dat je bent verloren teruggestort krijgt. Verder heb je nog de reloadbonus. Deze ontvang je als je meer dan een keer geld stort.

Bovendien mogen spelers ouder dan 18 bonussen claimen bij deze casino’s, terwijl de leeftijdsgrens bij Nederlandse casino’s op minimaal 24 jaar ligt.

Met crypto betalen

Een ander belangrijk voordeel van gokken bij een buitenlands online casino is dat je meer betaalopties hebt. Je kunt bijvoorbeeld in veel gevallen met crypto betalen, wat bij Nederlandse online casino’s absoluut geen mogelijkheid is. De regels rondom betalen met crypto zijn buiten Europa stukken soepeler. Als jij een liefhebber bent van crypto, is dit dus zeker iets om rekening mee te houden.

Geen iDIN-verificatie nodig

Waar spelers bij casino’s met een Nederlandse vergunning een strikt verificatieproces moeten doorlopen, is dit bij een buitenlands casino niet het geval. Er vindt dus geen iDIN-verificatie plaats bij deze casino’s.

Wil je meer weten over iDIN en wat dit precies inhoudt? Lees dan zeker onze uitgebreide handleiding over online casino’s zonder iDIN.

Malta Gaming Authority

Dat online casino’s uit het buitenland niet beschikken over een Nederlandse vergunning, betekent niet dat ze helemaal niet onder toezicht staan. Er zijn verschillende buitenlandse gokautoriteiten. De Malta Gaming Authority is daar een goed voorbeeld van. Deze gokautoriteit zit nog vrij dicht bij huis. Malta behoort tot de Europese Unie, maar gaat veel soepeler om met kansspelen vergeleken met de Nederlandse overheid. Het is goed om te kijken waar een casino onder toezicht staat, voordat je begint met gokken.

Nadelen van Cruks omzeilen

Naast deze vele voordelen kent het omzeilen van Cruks ook enkele nadelen:

Je hebt minder controle over je speelgedrag: Deze casino’s zijn niet verbonden aan het Cruks, wat betekent dat er minder vangnetten aanwezig zijn dan bij Nederlandse casino’s om je speelgedrag binnen de perken te houden. Het is daarom geen slecht idee om gebruik te maken van de inzetlimieten van het casino waarbij je speelt.

Deze casino’s zijn niet verbonden aan het Cruks, wat betekent dat er minder vangnetten aanwezig zijn dan bij Nederlandse casino’s om je speelgedrag binnen de perken te houden. Het is daarom geen slecht idee om gebruik te maken van de inzetlimieten van het casino waarbij je speelt. De kans is groot dat je na verloop van tijd je identiteit toch zult moeten verifiëren: Veel spelers willen Cruks omzeilen omwille van privacyredenen. Toch kan het gebeuren dat je op een bepaald moment je identiteit zal moeten verifiëren, bijvoorbeeld als je het maximale stortings- of opnamebedrag overschrijdt.

Veel spelers willen Cruks omzeilen omwille van privacyredenen. Toch kan het gebeuren dat je op een bepaald moment je identiteit zal moeten verifiëren, bijvoorbeeld als je het maximale stortings- of opnamebedrag overschrijdt. Je moet zelf de veiligheid en betrouwbaarheid van het online casino nagaan: Speel je bij een Nederlands online casino, dan hoef je je geen vragen te stellen bij de veiligheid van het casino. Speel je bij een buitenlands casino, dan zul je zelf een aantal zaken moeten controleren. Ga zeker na of het casino een vergunning heeft ontvangen van een vermaarde autoriteit en of het casino SSL-encryptie gebruikt. Alle casino’s die je in onze toplijst terugvindt zijn veilig en betrouwbaar.

Speel je bij een Nederlands online casino, dan hoef je je geen vragen te stellen bij de veiligheid van het casino. Speel je bij een buitenlands casino, dan zul je zelf een aantal zaken moeten controleren. Ga zeker na of het casino een vergunning heeft ontvangen van een vermaarde autoriteit en of het casino SSL-encryptie gebruikt. Alle casino’s die je in onze toplijst terugvindt zijn veilig en betrouwbaar. Je kunt niet aankloppen bij de Kansspelautoriteit als er zich een probleem voordoet: Spelers die bij een Nederlands online casino spelen kunnen de hulp van de KSA inschakelen mochten ze tegen problemen aanlopen. Dit is niet mogelijk bij een buitenlands casino.

Kun je veilig gokken als je Cruks omzeilt?

Ja, dit is mogelijk. Wel is het van groot belang dat je kijkt naar de betrouwbaarheid van het desbetreffende casino. Bij een casino met een Nederlandse vergunning kun je er over het algemeen wel van uitgaan dat het wel goed zit, maar bij buitenlandse casino’s doe je er goed aan om iets kritischer te zijn.

Het eerste wat je moet doen is kijken naar de vergunning. Zo weet je waar het casino onder toezicht staat. Vervolgens lees je online reviews. Wanneer deze veelal negatief blijken te zijn, probeer je gewoon een ander casino. Om helemaal zeker te zijn dat je te maken hebt met een betrouwbaar online casino, kijk je ook of er een goed bereikbare klantenservice is. Mochten er namelijk problemen zijn met uitbetalen, weet je waar je terechtkunt.

Hoe kun je geld storten en uitbetalen?

Wanneer je Cruks omzeilt door bij een casino uit het buitenland te gaan spelen, is het belangrijk dat je van tevoren weet hoe je geld kunt storten en laten uitbetalen. Vooral omdat er meer opties zijn en je niet altijd met iDEAL kunt betalen. Toch bieden sommige internationale casino’s wel iDEAL als betaalmethode aan. Je leest er alles over op onze pagina over de beste iDEAL casino’s.

Betalen met creditcard behoort vrijwel altijd tot de mogelijkheden. Als dat niet je voorkeur heeft, kun je ook via verschillende e-wallets betalen. Het geld wat je stort, komt vervolgens in de vorm van een tegoed op je account te staan.

Voor cryptoliefhebbers die Cruks willen omzeilen hebben we ook goed nieuws: bij steeds meer casino’s uit het buitenland kun je betalen met cryptovaluta. Bekende cryptomunten zoals Bitcoin en Ethereum behoren tot de mogelijkheden, maar in veel gevallen kun je ook betalen met minder bekende cryptovaluta. Dit verschilt per casino.

Cruks omzeilen – Conclusie

Cruks omzeilen is vrij makkelijk door te gaan spelen bij een casino dat niet in Nederland staat ingeschreven. Er kleven wat nadelen aan Cruks omzeilen. Als je in het verleden te maken hebt gehad met overmatig gokgedrag of als je weet dat dit voor jou riskant is, is het misschien goed dat je bij Cruks staat ingeschreven. Echter is dit lang niet voor iedereen van toepassing.

Voor wie hun gokgedrag binnen de perken kan houden, staat er een mooi aanbod van online casinos uit het buitenland te wachten. Eigenlijk is het ook zonder een registratie bij Cruks al aantrekkelijk om een van de vele internationale casino’s uit te proberen. We kunnen concluderen dat dit zeker het proberen waard is. Het spelaanbod is ruimer, de bonussen zijn hoger, de stortingslimieten zijn soepeler en je hebt meer verschillende betalingsopties. Samengevat heb je gewoon veel meer vrijheid.

Nu je weet waar je allemaal op moet letten bij buitenlandse online casino’s, is het tijd om het zelf te gaan ontdekken. Wat de beste online casino’s zijn, hangt tenslotte uiteindelijk af van je persoonlijke voorkeur. Wij kunnen alvast Instant Casino aanbevelen.