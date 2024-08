Volautomatische tand robot voert eerste menselijke procedure ter wereld uit

‘s Werelds eerste volledig geautomatiseerde tandheelkundige ingreep bij een menselijke patiënt is succesvol afgerond met behulp van een AI aangestuurd robotsysteem. Dit is een belangrijke mijlpaal in tandheelkunde en betekent een revolutie voor de toekomst van de mondzorg. De AI aangestuurde autonome robot heeft voor het eerst een volledige procedure uitgevoerd bij een menselijke patiënt, ongeveer acht keer sneller dan een menselijke tandarts dat zou kunnen.

Baanbrekende procedure

De procedure was geen eenvoudige tandextractie. De robot implanteerde zonder enige hulp met succes twee 3D-geprinte tanden in de mond van een vrouwelijke patiënt. De hele operatie duurde ongeveer een uur, waarin de robot een aantal voorgeprogrammeerde commando’s volgde en de procedure foutloos uitvoerde. Deze operatie betekent niet alleen een grote sprong voorwaarts voor de tandheelkunde, maar ook voor de bredere gezondheidszorg.

Tandrobotisch systeem

Het innovatieve tandheelkundige robotsysteem integreert AI-gestuurde 3D-beeldvorming software met een robotarm die is ontworpen voor nauwkeurige tandheelkundige procedures. De kern is een handheld 3D volumetrische scanner die optische coherentie tomografie (OCT) gebruikt om gedetailleerde modellen te maken van de mond van de patiënt, inclusief tanden, tandvlees en zenuwen. Dankzij deze geavanceerde beeldvorming zijn er geen röntgenstralen meer nodig en worden gaatjes met meer dan 90% nauwkeurigheid opgespoord. De AI-algoritmen analyseren de 3D-gegevens om procedures met hoge precisie te plannen, terwijl de robotarm taken zoals kroonpreparaties in slechts 15 minuten uitvoert – een aanzienlijke vermindering ten opzichte van het traditionele proces van twee uur en twee bezoeken.

Voordelen voor patiënten

Patiënten profiteren aanzienlijk van dit gerobotiseerde tandheelkundige systeem. De behandeltijd wordt drastisch verkort, met procedures zoals het plaatsen van kronen in slechts 15 minuten in plaats van twee uur durende bezoeken. Deze efficiëntie bespaart niet alleen tijd, maar kan ook leiden tot lagere tandartsrekeningen. Dankzij de geavanceerde beeldvorming mogelijkheden van het systeem kunnen patiënten hun gebitstoestand duidelijk zien, waardoor ze een beter inzicht krijgen in hun zorgbehoeften. Daarnaast kunnen de precisie van de robotarm en het vermogen om zich aan te passen aan de bewegingen van de patiënt het comfort tijdens de procedure verbeteren, waardoor het mogelijk minder vaak nodig is om de mond voor langere tijd wijd open te houden.

Toekomst van tandheelkundige robotica

Hoewel het tand robotische systeem veelbelovend is, zijn er nog een aantal obstakels voordat het op grote schaal wordt toegepast. De technologie is nog niet goedgekeurd door de FDA en Perceptive heeft nog geen tijdschema gegeven voor de introductie. Experts verwachten dat het enkele jaren kan duren voordat het publiek toegang krijgt tot dit type behandeling. Als de technologie volwassen wordt, kan deze mogelijk de tandheelkundige zorg uitbreiden naar minderbedeelde gemeenschappen door de efficiëntie te verhogen en de kosten te verlagen. Er blijven echter zorgen bestaan over het behoud van het menselijke element van zorg en empathie in de tandheelkunde naarmate de automatisering toeneemt. In de toekomst kan er een balans ontstaan tussen robotachtige precisie en menselijk toezicht, waarbij tandartsen zich meer richten op persoonlijke patiëntenzorg terwijl robots routine procedures afhandelen.

Bronnen: News Atlas Business Wire