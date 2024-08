Werknemers van IKEA krijgen hulp van drones

IKEA revolutioneert zijn voorraadbeheer door AI-gestuurde drones in te zetten in verschillende distributiecentra in Europa en Noord-Amerika. Dit initiatief helpt bij het automatiseren van de voorraadinventarisatie en verbetert de operationele efficiëntie en het welzijn van werknemers door de fysieke belasting te verminderen die gepaard gaat met handmatige inventariscontroles.

De vloot werd in 2021 gelanceerd in Zwitserland en is uitgebreid tot meer dan 250 drones die actief zijn op 73 locaties in negen landen. De drone is ontwikkeld in samenwerking met Verity en is uitgerust met geavanceerde algoritmes op basis van kunstmatige intelligentie om productopslaglocaties te identificeren en fotograferen. Deze drones hebben de volgende functies:

Een aangepast positioneringssysteem voor het navigeren door hogere opslagniveaus

Obstakeldetectie om botsingen te voorkomen

Vooraf geplande vliegroutes voor een efficiënte werking

De drones zijn 24/7 operationeel wat de productnauwkeurigheid aanzienlijk verhoogt en de werkdruk vermindert. Het vermogen van de drones om door hogere opslagniveaus (drie niveaus en hoger) te navigeren met behulp van een aangepast indoor positioneringssysteem zorgt voor een uitgebreide dekking van uitgestrekte magazijnruimtes. Door de fysiek zware taak van het inventariseren van de voorraad te automatiseren, kan IKEA zijn uitgebreide productassortiment sneller en nauwkeuriger beheren.

IKEA creëert een veiligere werkomgeving

De AI-gestuurde drones hebben een grote impact op het welzijn van de werknemers aangezien ze de ergonomische belasting verminderen. Daarnaast nemen de risico’s op letsels die gepaard gaan met handmatige inventariscontroles af. Een ander voordeel van de drones is dat werknemers zich kunnen richten op interessantere taken die de klantervaring en werktevredenheid verbeteren. Door fysiek veeleisende activiteiten te automatiseren, creëert IKEA een veiligere werkomgeving en kan het personeel zich meer richten op andere verantwoordelijkheden, zoals klantenservice en het oplossen van complexe problemen.

De integratie van AI-drones is een strategische stap in de richting van geavanceerde technologie in de logistiek voor de detailhandel. Dit initiatief optimaliseert niet alleen de logistieke processen, maar positioneert IKEA ook als leider in het toepassen van geavanceerde technologie voor operationele efficiëntie. IKEA is van plan om het drone-systeem verder uit te breiden met extra functionaliteiten, zoals de mogelijkheid om eenheden en rekken te inspecteren, en verbeteringen op het gebied van analyses en inzichten. Met deze innovatieve aanpak wil IKEA een efficiënter en responsiever voorraadbeheersysteem creëren, wat uiteindelijk zal leiden tot een concurrentievoordeel in de retailsector.

Bronnen: Drone Life Industry Intelligence