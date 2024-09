Geschreven door Jolien Gecontroleerd door Bram Bijgewerkt op 25 september 2024 ×

Grote bibliotheek vol met leuke spellen (gokkasten, tafelspellen, virtual games, instant games)

Je kunt er zowel online gokken als wedden op meer dan 45 sporten

Geniet van een welkomstpakket t.w.v. €1000 en 150 gratis spins:

Voordelen: Spellen van 58 game providers Meer dan 5000 games Nadelen: iDEAL niet beschikbaar Geweldig VIP-programma

JungliWin gaat sinds kort door het leven als UcoBet. Wil je meer weten over dit casino, lees dan zeker onze UcoBet review.

Spelers die al een account hebben bij JungliWin casino kunnen gewoon inloggen bij UcoBet met hun reeds bestaande gegevens. Nieuwe spelers kunnen ervoor kiezen om direct bij UcoBet een account aan te maken.

JungliWin in een notendop

Belangrijkste informatie:

Opgericht in 2022 Vergunning(en) Curaçao Welkomstbonus 75% stortingsbonus tot €200 + 50 gratis spins Casino app Niet aanwezig, browser Totaal aantal games 5000+ Providers 58 Betaalmethoden 8 Opnamelimiet €5000/dag Uitbetalingspercentage 96,3% Klantenservice 24/7 live chat en e-mail Nederlandse taal Nee

JungliWin casino: algemene informatie

JungliWin wordt beheerd door LuckyWayz Limited B.V. en heeft een vergunning verkregen in Curaçao. Het casino heet sinds 2024 UcoBet, dat ook over een Curaçaose vergunning beschikt.

Spelers kunnen bij JungliWin casino genieten van een erg ruim spelaanbod, bestaande uit meer dan 5000 games. Je kunt er kiezen uit gokkasten, tafelspellen, live games en Bonus Buys of Instant Games. Er is voor ieder wat wils. JungliWin werkt samen met 58 verschillende spelontwikkelaars, waardoor spelers een veelzijdige en gevarieerde selectie ter beschikking hebben.

Sportliefhebbers kunnen bij JungliWin ook weddenschappen plaatsen op 45 verschillende sporten, waaronder voetbal, tennis en basketbal. Fans van e-sport krijgen ook de kans om op e-sportwedstrijden te wedden.

JungliWin review per categorie

Ratings:

Bonussen: 9/10 Live casino: 9/10 Gebruikerservaring: 8/10 Klantenservice: 9/10 Aanmeldproces: 9/10 Verantwoord spelen: 8/10 Kwaliteit en variatie van de spellen: 9/10 Veiligheid en privacy: 8/10 Betaalmethoden: 8/10 Mobiele ervaring: 8/10 Casino: 9/10 Totale score: 8,5/10





Bonussen en promoties aangeboden door JungliWin

JungliWin casino trakteert spelers op heel wat leuke beloningen.

Vooral de welkomstbonus springt in het oog aangezien die bestaat uit drie stortingsbonussen waarmee je tot €1000 en 150 free spins kunt ontvangen:

1e bonus: 75% stortingsbonus tot €200 en 50 free spins

2e bonus: 50% stortingsbonus tot €300 en 30 free spins

3e bonus: 75% stortingsbonus tot €500 en 70 free spins

Zoals bij elke casino bonus zijn er ook enkele voorwaarden verbonden aan dit welkomstbonuspakket:

Je moet minstens €25 storten om de bonussen te kunnen claimen

Je moet zowel de bonus als de free spins 40 keer doorspelen

Je hebt 7 dagen de tijd om de bonus rond te spelen

Naast een interessante welkomstbonus hebben spelers bij JungliWin ook recht op cashback, bonus buy en drops & wins en kunnen ze deelnemen aan toernooien.

Sportfans kunnen bij JungliWin verschillende sportbonussen terugvinden, waaronder een welkomstbonuspakket bestaande uit 3 free bets t.w.v. €50, €100 en €150 en 75 free spins in totaal.

Tot slot is er ook een loyaliteitsprogramma waarmee spelers kunnen genieten van allerlei leuke beloningen als rakeback, snelle uitbetalingen, speciale aanbiedingen, bonussen en meer.

Hoe kun je je aanmelden bij JungliWin casino?

Wie een account wil aanmaken bij JungliWin moet een heel eenvoudig aanmeldproces doorlopen:



Surf naar de website van JungliWin en klik op de knop “Sign Up” in de rechterbovenhoek Vul alle gevraagde gegevens in (voor- en achternaam, e-mail en wachtwoord) en aanvaard de voorwaarden Je wordt doorverwezen naar de kassa-pagina waar je een eerste storting kunt maken Maak geld over naar je speelrekening Begin meteen met spelen

Betaalmethoden aangeboden bij JungliWin

Zoals bij zo goed als alle andere online casino’s, kun je bij JungliWin kiezen uit een ruim aanbod betaalmiddelen:

Methode Storten Min/max storting Opnemen Opnametijd Min/max opname, EUR Visa ✅ €20/€5000 ✅ 48-72 uur 40/5000 Mastercard ✅ €20/€5000 ✅ 48-72 uur 40/5000 MiFINITY ✅ €20/€5000 ✅ 48-72 uur 40/5000 Directe bankbetaling ✅ €10/€5000 ❌ – – Bankoverschrijving ✅ €20/€5000 ✅ 48-72 uur 40/5000 Revolut ✅ €20/€5000 ❌ – – Cryptocurrency ✅ €31/€50.000 ✅ 48-72 uur 40/5000

Jammer genoeg behoort iDEAL niet tot de opties. Wie snel geld wil overmaken kan kiezen voor een directe bankbetaling, MiFINITY of cryptocurrency.

Spellen en providers

Vind jij een uitgebreid en gevarieerd spelaanbod belangrijk? Dan zit je bij JungliWin goed. Dit casino biedt namelijk meer dan 5000 spellen van 58 verschillende game providers aan. Zowel grote namen als NetEnt, Evolution en Pragmatic Play, als minder bekende providers (Reevo, Tom Horn Gaming, altente) komen aan bod.

Je kunt bij JungliWin kiezen uit de volgende soorten spellen:

Slotmachines : fruitautomaten, jackpot, bonus buy, videoslots, etc.

: fruitautomaten, jackpot, bonus buy, videoslots, etc. Tafelspellen : roulette, blackjack, poker, baccarat, sic bo, craps

: roulette, blackjack, poker, baccarat, sic bo, craps Live games : live roulette, live blackjack, live baccarat, live poker, live dice, high roller, keno, game shows, etc.

: live roulette, live blackjack, live baccarat, live poker, live dice, high roller, keno, game shows, etc. Andere: Instant games, virtual games, crash games

Vergunning en veiligheid

JungliWin casino heeft een vergunning ontvangen in Curaçao. Dit is een vermaarde autoriteit die pas vergunningen afgeeft als ze van mening zijn dat het casino voldoet aan alle voorwaarden. Ook nadat het casino de vergunning heeft gekregen, moeten ze aan allerlei strenge eisen voldoen en houdt de autoriteit een oogje in het zeil. Je mag er dus zeker van zijn dat alles verloopt zoals het hoort.

JungliWin treft daarnaast nog verschillende veiligheidsmaatregelen:

Firewalls en antivirussoftware: JungliWin maakt ook gebruik van de allerbeste software om hun platform te beschermen tegen cyberaanvallen en mensen met verkeerde bedoelingen.

SSL-encryptie: Het casino maakt gebruik van SSL-versleuteling om ervoor te zorgen dat alle gegevens die spelers delen met het casino versleuteld worden verstuurd. Dit betekent dat niemand deze data kan inkijken.

Eerlijke games: De spellen die je bij dit casino terugvindt zijn 100% eerlijk. Dit betekent dat de uitkomst van het spel niet op voorhand vastligt. JungliWin werkt namelijk samen met spelontwikkelaars die regelmatig worden gecontroleerd door onafhankelijke auditinstanties als eCOGRA. Deze instanties gaan na of de spellen gebruikmaken van een RNG (Random Number Generator), waardoor de uitkomst willekeurig wordt bepaald.

Verantwoord spelen: JungliWin casino draagt verantwoord spelen hoog in het vaandel en stelt hiervoor enkele hulpmiddelen ter beschikking, waarover we later meer vertellen.

Klantenservice van JungliWin

JungliWin casino geeft spelers de kans om hen op twee verschillende manieren te bereiken: via e-mail of 24/7 live chat.

Mocht je dus met een probleem of vraag zitten, dan kan je hen op die manier bereiken. Houd er wel rekening mee dat ze je niet in het Nederlands te woord kunnen staan, maar ze helpen je graag verder in het Engels.

De live chat maakt gebruik van een chatbot die werkt als een soort FAQ. Mocht je een vraag hebben die niet in de FAQ wordt beantwoord, dan kun je vragen om met een medewerker van het casino te praten.

Mobiele ervaring

Er bestaat momenteel nog geen JungliWin app, maar je kunt zonder problemen terecht in het mobiele casino van JungliWin door via de browser te spelen. Het mobiel casino is geoptimaliseerd voor elk mobiel toestel, ongeacht het apparaat waarover je beschikt.

Dit betekent dat het casino zich perfect aanpast aan jouw toestel. De layout van de spellen ziet er mogelijk wat anders uit, en sommige knoppen kunnen zich op andere plaatsen bevinden, maar verder vinden er niet zoveel aanpassingen plaats.

De spellen, die gebruikmaken van HTML5-technologie, laden razendsnel en zijn van de allerhoogste kwaliteit en resolutie. Je krijgt niet te maken met storingen of haperingen en kunt gewoon spelen alsof je via je desktop speelt.

Ook schakelen tussen de verschillende onderdelen van het casino verloopt snel en zonder problemen. Je kunt ofwel het menu uitklappen of klikken op enkele van de belangrijkste categorieën onderaan het scherm.

Als je meer wilt weten over spelen via je mobiele toestel, dan kun je onze uitgebreide handleiding over de beste mobiele casino’s raadplegen.

Verantwoord spelen

JungliWin wil ervoor zorgen dat spelers op een verantwoorde manier bij hen kunnen spelen. Daarom kun je op hun website verschillende hulpmiddelen terugvinden om buitensporig gokgedrag te voorkomen:

Tijdslimiet: JungliWin geeft spelers de kans om een tijdslimiet in te stellen. Je bepaalt dan zelf hoe lang je kunt spelen in het casino. Als de periode is verstreken, word je automatisch uitgelogd.

JungliWin geeft spelers de kans om een tijdslimiet in te stellen. Je bepaalt dan zelf hoe lang je kunt spelen in het casino. Als de periode is verstreken, word je automatisch uitgelogd. Stortingslimieten: Stel een maximale stortingslimiet in. Dit helpt voorkomen dat je te veel geld in één keer stort.

Stel een maximale stortingslimiet in. Dit helpt voorkomen dat je te veel geld in één keer stort. Zelfuitsluiting: Vrees je dat je gokgedrag de spuigaten uitloopt? Dan kun je ervoor kiezen om jezelf de toegang tot JungliWin te ontzeggen. Je kunt dan zes maanden tot vijf jaar lang niet inloggen of spelen bij dit online casino.

Vrees je dat je gokgedrag de spuigaten uitloopt? Dan kun je ervoor kiezen om jezelf de toegang tot JungliWin te ontzeggen. Je kunt dan zes maanden tot vijf jaar lang niet inloggen of spelen bij dit online casino. Tips en advies: Je vindt bij JungliWin tips en advies terug waarmee je op een veilige manier kunt gokken.

Je vindt bij JungliWin tips en advies terug waarmee je op een veilige manier kunt gokken. Doorverwijzingen naar instanties: JungliWin stelt links naar instanties ter beschikking waar spelers een zelftest kunnen doen of meer informatie kunnen vinden over overmatig speelgedrag.

Meningen van gebruikers

JungliWin heeft grotendeels goede beoordelingen ontvangen van spelers. Zo heeft 51% van de spelers het casino 5 sterren gegeven. Zij zijn voornamelijk tevreden over volgende zaken:



Het uitgebreide bonusaanbod

Het ruime aanbod gokkasten en slots met hoge RTP’s

De snelle uitbetalingen die VIP’s ontvangen

De betrouwbaarheid van het casino

De professionele klantenservice die je snel te woord staat

We zagen volgende verbeterpuntjes voorbijkomen:

De snelheid van de uitbetalingen voor spelers die niet deelnemen aan het loyaliteitsprogramma

Er worden transactiekosten aangerekend bij het opnemen van geld

Er worden geen no deposit bonussen weggegeven

JungliWin casino review – Conclusie

In deze JungliWin review hebben we onze ervaringen met dit casino gedeeld. We hebben een leuke tijd beleefd bij dit casino en zijn bijzonder te spreken over het uitgebreide spelaanbod van JungliWin. Er is echt voor ieder wat wils, of je nu van slotmachines en tafelspellen of live games en instant games houdt.

De vergunning in Curaçao en de veiligheidsmaatregelen die JungliWin casino treft garanderen een veilige speelomgeving. Het casino beschikt ook over een professionele en vriendelijke klantendienst en een uitgebreid sportsbook waar je op 45 verschillende sporten kunt wedden.

Spelers die een nieuw account aanmaken bij JungliWin worden hiervoor bedankt met een indrukwekkend welkomstpakket bestaande uit 3 stortingsbonussen. Ook vaste spelers genieten van mooie bonussen die met grote regelmaat voorbij komen en een interessant VIP-programma.

Wie zich wil aanmelden bij dit casino verwijzen we graag door naar UcoBet, de nieuwe naam van JungliWin.