Klaar om te investeren in cryptocurrencies zoals Bitcoin of Ethereum, maar weet je niet waar je je digitale munten veilig kunt bewaren? Zoek niet verder! In deze gids ontdek je alles over de beste crypto wallets die in Nederland beschikbaar zijn.

We vergelijken verschillende soorten wallets, leggen uit hoe ze werken en helpen je bij het kiezen van de wallet die perfect aansluit bij jouw wensen. Steeds meer Nederlanders stappen in dit digitale avontuur. Maar opgelet: net zoals je je euro’s veilig bewaart, wil je dat ook met je crypto’s doen. Daarom is het kiezen van de juiste crypto wallet essentieel.

Wij zullen je in deze uitgebreide gids voor 2024 helpen de beste wallet voor jouw situatie te vinden. We leggen alles uit, van verschillende soorten wallets tot handige tips. Lees verder en zorg ervoor dat je crypto’s veilig zijn, wat er ook gebeurt.

Overzicht van de Beste Crypto Wallets in Nederland

Net als met je euro’s wil je natuurlijk ook je crypto’s veilig bewaren. Maar met zoveel verschillende wallets op de markt, is de keuze enorm groot. Hoe kies je nou de beste wallet voor jou? Geen zorgen, want we helpen je op weg met een overzicht van de top bitcoin wallets in Nederland, waarbij we dieper ingaan op de kenmerken die een crypto wallet écht goed maken.

Wat maakt een crypto wallet de beste keuze?

Er zijn verschillende zaken waar de beste crypto wallets aan moeten voldoen. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste aspecten.

Veiligheid: Dit is absolute prioriteit. Je crypto’s zijn immers digitaal en kwetsbaar voor hackers. Hier letten we op:

Versleuteling: De wallet moet je crypto’s versleutelen met behulp van sterke encryptie-technologie. Zo wordt het voor indringers vrijwel onmogelijk om bij jouw digitale tegoeden te komen.

De wallet moet je crypto’s versleutelen met behulp van sterke encryptie-technologie. Zo wordt het voor indringers vrijwel onmogelijk om bij jouw digitale tegoeden te komen. Private keys: De zijn de sleutels tot je crypto’s. Een goede crypto wallet geeft jou volledige controle over deze keys en biedt veilige opslagmethodes, zoals hardware wallets of multi-signature features.

De zijn de sleutels tot je crypto’s. Een goede crypto wallet geeft jou volledige controle over deze keys en biedt veilige opslagmethodes, zoals hardware wallets of multi-signature features. Tweefactorauthenticatie (2FA): Extra beveiliging is nooit verkeerd! We bekijken of de wallet 2FA ondersteunt, zodat je jouw inlogpogingen altijd moet bevestigen met een extra code.



Gebruiksgemak: Of je nou een beginner bent die voor het eerst crypto koopt of een doorgewinterde investeerder, de mobiele wallet moet intuïtief en gebruiksvriendelijk zijn. We letten op:

Interface: Is de interface overzichtelijk en makkelijk te navigeren? Kun je eenvoudig je transacties bekijken en beheren?

Is de interface overzichtelijk en makkelijk te navigeren? Kun je eenvoudig je transacties bekijken en beheren? Mobiele app: Wil je je crypto’s overal kunnen checken? We kijken of de wallet een mobiele app aanbiedt en hoe gebruiksvriendelijk deze is.

Wil je je crypto’s overal kunnen checken? We kijken of de wallet een mobiele app aanbiedt en hoe gebruiksvriendelijk deze is. Ondersteunde talen: Kan je de mobiele wallet wel in het Nederlands gebruiken? Dit kan het gebruik natuurlijk een stuk prettiger maken.

Extra functionaliteiten: Sommige wallets bieden meer dan alleen opslag. We bekijken of de wallet features heeft die jou van pas kunnen komen:

Staking: Kun je met de online crypto wallets staken en zo rendement verdienen op je digitale bezit?

Kun je met de online crypto wallets staken en zo rendement verdienen op je digitale bezit? Ingebouwde exchange: Wil je direct vanuit je wallet crypto kopen en verkopen? Sommige wallets bieden een ingebouwde exchange aan.

Wil je direct vanuit je wallet crypto kopen en verkopen? Sommige wallets bieden een ingebouwde exchange aan. Ondersteuning van meerdere cryptocurrencies: Ben je van plan om te investeren in verschillende cryptomunten? Kijk dan of de wallet de munten ondersteunt die jij interessant vindt.

Top crypto wallets onder de loep

Nu je weet waar je op moet letten, gaan we dieper in op de top crypto wallets in Nederland. Bij elke wallet bespreken we de unieke voor- en nadelen, zodat je een goed overzicht hebt welke crypto wallet het beste past bij jouw wensen.

1. Best Wallet

Best Wallet is, zoals de naam al aangeeft, wat ons betreft één van de beste crypto wallets op het moment. Het is makkelijk in gebruik, de integratie is goed en voor de ervaren cryptotrader zijn er veel mogelijkheden, zonder het lastig te maken voor beginners.

Sterke punten:

Naadloze integratie: Koop, verkoop en beheer al je crypto’s op één platform.

Koop, verkoop en beheer al je crypto’s op één platform. Best Coin (BEST): Profiteer van exclusieve voordelen op het platform, zoals lagere kosten en verhoogde opbrengsten.

Profiteer van exclusieve voordelen op het platform, zoals lagere kosten en verhoogde opbrengsten. Geavanceerde features: Margin trading, staking mogelijkheden en andere features voor ervaren traders.

Zwakke punten:

Beperkte informatie: Omdat Best Wallet zich nieuw op de markt begeeft, is er nog niet veel onafhankelijke informatie over hun werking en veiligheid.

Omdat Best Wallet zich nieuw op de markt begeeft, is er nog niet veel onafhankelijke informatie over hun werking en veiligheid. Geen hardware wallet integratie: Op dit moment biedt Best Wallet geen directe integratie met hardware wallets.

Unieke feature: Best Wallet streeft naar ultieme controle over je crypto. Met hun Multi-Chain, Non-Custodial Wallet beheer je al je crypto wallets en tegoeden op verschillende blockchains binnen één app. Alle nieuwe tokens worden veilig opgeslagen en klaar om te verhandelen, zonder dat je de private keys uit handen hoeft te geven.

2. Kraken

Kraken is in Nederland onwijs bekend, en dat is natuurlijk met een goede reden. Het combineert een breed aanbood en gebruikersgemak samen in een handige crypto wallet.

Sterke punten:

Goede reputatie: Kraken is een gevestigde crypto exchange met een sterke reputatie en een focus op veiligheid.

Kraken is een gevestigde crypto exchange met een sterke reputatie en een focus op veiligheid. Breed aanbod: Kraken biedt een breed scala aan verschillende cryptocurrencies, waardoor je er vrijwel al je digitale munten op kunt bewaren en verhandelen.

Kraken biedt een breed scala aan verschillende cryptocurrencies, waardoor je er vrijwel al je digitale munten op kunt bewaren en verhandelen. Geavanceerde features: Kraken is geschikt voor zowel beginners als ervaren crypto-investeerders. Het platform biedt geavanceerde features zoals margin trading en staking mogelijkheden.

Kraken is geschikt voor zowel beginners als ervaren crypto-investeerders. Het platform biedt geavanceerde features zoals margin trading en staking mogelijkheden. Lage kosten: Kraken staat bekend om zijn lage transactiekosten, wat interessant is voor actieve traders.

Kraken staat bekend om zijn lage transactiekosten, wat interessant is voor actieve traders. Nederlandse klantenservice: Kraken biedt klantenservice in het Nederlands, wat handig is voor Nederlandse gebruikers.

Zwakke punten:

Geen hardware wallet integratie: Kraken is een online wallet en biedt op dit moment geen directe integratie met hardware wallets.

Kraken is een online wallet en biedt op dit moment geen directe integratie met hardware wallets. Complexe interface: Voor beginners kan de interface van Kraken wat overweldigend zijn. Er staan veel features en opties op het scherm.

Unieke feature: Kraken Margin Trading: Ben je een ervaren trader die graag met leverage handelt? Dan biedt Kraken Margin Trading de mogelijkheid om je posities te vergroten met geleend geld.

Let op: Kraken is een exchange platform en biedt naast de wallet ook mogelijkheden om crypto te kopen en verkopen. In deze review hebben we het specifiek gehad over de losse, maar uitstekende crypto wallet app.

3. Coinbase Wallet

Ook Coinbase kan teren op een sterke reputatie. Dit komt doordat het één van de meeste gebruikersvriendelijke wallets is die je online kan vinden.

Sterke punten:

Reputatie: Coinbase is een gerenommeerd Amerikaans cryptoplatform met een wereldwijde reputatie. Dit kan voor sommige gebruikers een geruststellende factor zijn.

Coinbase is een gerenommeerd Amerikaans cryptoplatform met een wereldwijde reputatie. Dit kan voor sommige gebruikers een geruststellende factor zijn. Gebruiksvriendelijkheid: De Coinbase crypto wallet app is intuïtief en makkelijk te gebruiken, waardoor een crypto wallet aanmaken een fluitje van een cent is.

De Coinbase crypto wallet app is intuïtief en makkelijk te gebruiken, waardoor een crypto wallet aanmaken een fluitje van een cent is. Mobiele app: Met de handige mobiele app van Coinbase Wallet kun je jouw cryptocurrencies altijd en overal checken en beheren.

Met de handige mobiele app van Coinbase Wallet kun je jouw cryptocurrencies altijd en overal checken en beheren. Veiligheid: Coinbase Wallet biedt standaard features zoals tweefactorauthenticatie (2FA) en veilige opslag van je private keys.

Zwakke punten:

Beperkte Staking opties: Net als Bitvavo heeft Coinbase Wallet op dit moment een wat beperkter aanbod aan stakable cryptocurrencies.

Net als Bitvavo heeft Coinbase Wallet op dit moment een wat beperkter aanbod aan stakable cryptocurrencies. Kosten: De transactiekosten bij Coinbase Wallet kunnen wat hoger liggen dan bij sommige andere Nederlandse aanbieders.

De transactiekosten bij Coinbase Wallet kunnen wat hoger liggen dan bij sommige andere Nederlandse aanbieders. Geen hardware wallet integratie: Er is nog geen integratie met hardware wallets, waardoor het niet voor iedereen een goede keuze is.

Unieke feature: NFT-ondersteuning: In tegenstelling tot sommige andere wallets in deze lijst, ondersteunt Coinbase Wallet NFT’s (Non-Fungible Tokens). Dit kan interessant zijn voor verzamelaars van digitale kunst of andere digitale items.

Wat is een Crypto Wallet?

Een crypto wallet lijkt misschien op een digitale portemonnee, maar het slaat je crypto’s vaak niet fysiek op. In plaats daarvan slaat een crypto wallet de cruciale informatie op die nodig is om toegang te krijgen tot je digitale munten op de blockchain, een soort openbaar grootboek.

De basis van crypto wallets: hot & cold wallets

Er zijn twee hoofdcategorieën crypto wallets: hot wallets en cold wallets.

Hot wallets: Deze online wallets zijn handig en gebruiksvriendelijk. Je kunt er eenvoudig je cryptocurrencies mee bewaren, crypto versturen en ontvangen. Denk hierbij aan apps op je telefoon of softwareprogramma’s op je computer. Hot wallets zijn ideaal voor kleine bedragen of als je van plan bent om regelmatig te handelen met je crypto’s.

Deze online wallets zijn handig en gebruiksvriendelijk. Je kunt er eenvoudig je cryptocurrencies mee bewaren, crypto versturen en ontvangen. Denk hierbij aan apps op je telefoon of softwareprogramma’s op je computer. Hot wallets zijn ideaal voor kleine bedragen of als je van plan bent om regelmatig te handelen met je crypto’s. Cold wallets: Zoek je maximale veiligheid voor je crypto’s? Dan is een cold wallet de beste keuze. Deze hardware wallets lijken op een USB-stick en slaan je crypto’s offline op. Hierdoor zijn ze veel minder vatbaar voor hacks. Cold wallets zijn perfect voor grote bedragen of als je je crypto’s voor langere tijd wilt bewaren.

Crypto wallets: voor wie en waarom?

Crypto wallets zijn onmisbaar voor iedereen die zich bezighoudt met cryptocurrencies. Dit geldt zeker ook voor online casino spelers! Met een crypto wallet kun je eenvoudig geld storten en opnemen bij online casino’s die crypto’s accepteren. Dit zorgt voor een snelle en soepele speelervaring.

De keuze tussen een hot wallet of cold wallet hangt af van je behoeften. Hot wallets zijn ideaal voor snelle stortingen en opnames bij online casino’s. Wil je echter grotere bedragen of je crypto’s voor langere tijd veilig bewaren? Dan biedt een cold wallet de beste bescherming.

Veiligheid is nummer één bij de beste crypto wallets

Bij het kiezen van een crypto wallet is veiligheid essentieel. Zowel voor online casino spelers als andere crypto-investeerders. Crypto wallets gebruiken verschillende features om je tegoeden te beschermen:

Private keys: Dit zijn de digitale sleutels tot je crypto’s. Bewaar deze zorgvuldig, want wie jouw private keys heeft, kan toegang krijgen tot je digitale munten.

Dit zijn de digitale sleutels tot je crypto’s. Bewaar deze zorgvuldig, want wie jouw private keys heeft, kan toegang krijgen tot je digitale munten. Multi-signature support: Sommige wallets bieden multi-signature support. Hierbij heb je meerdere handtekeningen nodig om een transactie te kunnen uitvoeren. Dit zorgt voor extra veiligheid.

Sommige wallets bieden multi-signature support. Hierbij heb je meerdere handtekeningen nodig om een transactie te kunnen uitvoeren. Dit zorgt voor extra veiligheid. Encryptie: Een goede crypto wallet versleutelt je private keys en andere gevoelige informatie. Dit maakt het voor indringers vrijwel onmogelijk om bij jouw crypto’s te komen.

Met een veilige crypto wallet hoef jij je geen zorgen te maken over hackers of datalekken. Zo kun je met een gerust hart genieten van de voordelen van online casino’s met cryptocurrencies en veilig je winsten innen!

Custodial vs. Non-Custodial Wallets: Wie Bewaakt Jouw Gegevens?

Nu je weet wat een crypto wallet is en waarom online casino spelers er niet zonder kunnen, is het tijd om te leren welke soorten crypto wallets er allemaal beschikbaar zijn. Want net als bij je bankpasje, wil je natuurlijk ook zelf de controle houden over je crypto’s. En daar komen custodial en non-custodial wallets om de hoek kijken.

Custodial Wallets: Gemakkelijk, maar ben je echt de baas?

Stel je voor: je koopt wat crypto’s en bewaart ze in een online wallet die door een exchange of een andere partij wordt beheerd. Dat is in feite een custodial wallet. Bij dit type wallet geeft de aanbieder (dus een derde partij) de toegang tot je crypto’s en zorgen zij voor het beheer van je private keys.

Handig? Zeker! Custodial wallets zijn gemaakt om zo makkelijk mogelijk in gebruik te zijn. Je hoeft je geen zorgen te maken over ingewikkelde technische details. Ideaal dus als je net begint met crypto en de fijne kneepjes nog onder de knie moet krijgen.

Maar let op! Met een custodial wallet geef je wel een stukje controle uit handen. De aanbieder bewaart immers je gegevens, wat betekent dat zij technisch gezien toegang hebben tot je crypto’s. Zorg er dus voor dat de partij waarmee je in zee gaat echt te vertrouwen is!

Non-Custodial Wallets: De hardware wallets voor optimale veiligheid

Bij non-custodial wallets ligt de controle volledig bij jou. Jij bent de hoeder van je private keys en daarmee de baas over je crypto’s. Non-custodial wallets, vaak in de vorm van software wallet of een hardware wallet, slaan je crypto’s lokaal op, op een USB-stick. Hierdoor ben je minder afhankelijk van externe partijen en geniet je van maximale veiligheid.

Klinkt goed, die vrijheid. En dat is het ook. Een hardware wallet biedt ongeëvenaarde controle over je crypto’s. Jij bepaalt helemaal zelf over je tegoeden en bent niet afhankelijk van de grillen van een aanbieder.

Maar let wel op! Met grote vrijheid komt ook grote verantwoordelijkheid. Bij non-custodial wallets ben je zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van je private keys. Raak je deze kwijt, dan ben je ook je crypto’s kwijt. Back-ups maken en goed beveiligen is dus cruciaal!

Custodial vs. Non-Custodial: de verschillen op een rijtje

Nu we beide typen wallets kennen, is het tijd om te kijken naar de belangrijkste verschillen:

Controle: Bij custodial wallets beheer je je crypto’s via een derde partij, terwijl je bij non-custodial wallets zelf de volledige controle hebt.

Bij custodial wallets beheer je je crypto’s via een derde partij, terwijl je bij non-custodial wallets zelf de volledige controle hebt. Veiligheid: Custodial wallets worden doorgaans beheerd door gerenommeerde bedrijven met geavanceerde beveiligingssystemen. Non-custodial wallets vereisen extra waakzaamheid om je private keys veilig te houden.

Custodial wallets worden doorgaans beheerd door gerenommeerde bedrijven met geavanceerde beveiligingssystemen. Non-custodial wallets vereisen extra waakzaamheid om je private keys veilig te houden. Gebruiksgemak: Custodial wallets zijn over het algemeen gebruiksvriendelijker en vereisen minder technische kennis. Non-custodial wallets kunnen wat meer technische expertise vereisen.

Welke wallet past nou bij jou?

Voor beginners die waarde hechten aan gebruiksgemak, kan een custodial wallet een prima startpunt zijn. Ervaren crypto-investeerders die maximale controle en veiligheid wensen, kiezen wellicht liever voor een non-custodial cryptocurrency wallet. Uiteindelijk is de beste keuze afhankelijk van jouw persoonlijke voorkeuren.

De Beste Crypto Wallets Nederland in 2024 Review

Het hebben van een betrouwbare cryptocurrency wallet is dus essentieel voor iedereen die crypto’s bezit. Maar met zoveel keuzes op de markt, kan het lastig zijn om te bepalen welke wallet het beste bij jou past.

Geen zorgen! In deze gids bekijken we de features en sterke punten van verschillende top crypto wallets in 2024.

1. Best Wallet

Best Wallet wordt door velen gezien als de marktleider dankzij de unieke combinatie van een gebruiksvriendelijke exchange en een bijbehorende coin.

Een naadloze integratie: Koop, verkoop en beheer al je crypto’s op één platform. Geen gedoe meer met losse exchanges en wallets.

Koop, verkoop en beheer al je crypto’s op één platform. Geen gedoe meer met losse exchanges en wallets. Best Coin (BEST): Met de eigen Best Coin (BEST) profiteer je van exclusieve voordelen op het platform, zoals lagere kosten en verhoogde opbrengsten.

Met de eigen Best Coin (BEST) profiteer je van exclusieve voordelen op het platform, zoals lagere kosten en verhoogde opbrengsten. Geavanceerde features: Best Wallet biedt naast gebruiksgemak ook geavanceerde features voor ervaren traders, zoals margin trading en staking mogelijkheden.

Waarom kiezen voor Best Wallet?

Best Wallet is de ideale keuze voor crypto-investeerders die op zoek zijn naar een alles-in-één oplossing. Of je nu beginner bent of een doorgewinterde trader: Best Wallet biedt de features en voordelen die jij nodig hebt om veilig en succesvol te handelen in cryptocurrencies.

2. Coinbase

Coinbase is een gerenommeerde Amerikaanse speler die al jarenlang naam maakt in de cryptowereld. Hun online wallet, de Coinbase Wallet app, is wereldwijd populair vanwege verschillende redenen:

Makkelijk in gebruik: De interface is intuïtief en overzichtelijk, waardoor beginners eenvoudig hun weg kunnen vinden in de app. Dat zorgt ervoor dat crypto kopen, verkopen en bewaren ontzettend makkelijk is.

De interface is intuïtief en overzichtelijk, waardoor beginners eenvoudig hun weg kunnen vinden in de app. Dat zorgt ervoor dat crypto kopen, verkopen en bewaren ontzettend makkelijk is. Mobiele Toegankelijkheid: Met de handige mobiele app heb je altijd en overal toegang tot jouw cryptocurrencies. Check je saldo, bekijk koersen of voer transacties uit: allemaal vanaf je smartphone of tablet.

Met de handige mobiele app heb je altijd en overal toegang tot jouw cryptocurrencies. Check je saldo, bekijk koersen of voer transacties uit: allemaal vanaf je smartphone of tablet. Veiligheid & Betrouwbaarheid: Coinbase staat bekend om zijn focus op veiligheid. Standaard features zoals tweefactorauthenticatie (2FA) en veilige opslag van je private keys zorgen ervoor dat jouw crypto’s goed beschermd zijn.

Coinbase staat bekend om zijn focus op veiligheid. Standaard features zoals tweefactorauthenticatie (2FA) en veilige opslag van je private keys zorgen ervoor dat jouw crypto’s goed beschermd zijn. NFT-ondersteuning: In tegenstelling tot veel andere online wallets, ondersteunt Coinbase NFT’s (Non-Fungible Tokens).

3. MEXC

MEXC blinkt uit in gebruiksvriendelijkheid dankzij hun mobiele app:

Overzichtelijk: De heldere en intuïtieve indeling zorgt voor eenvoudig navigeren en beheer van jouw digitale munten.

De heldere en intuïtieve indeling zorgt voor eenvoudig navigeren en beheer van jouw digitale munten. Alles-in-één: Marktgrafieken, orderplaatsing en een nieuwsfeed houden je op de hoogte van de cryptomarkt, allemaal binnen handbereik in de app.

Marktgrafieken, orderplaatsing en een nieuwsfeed houden je op de hoogte van de cryptomarkt, allemaal binnen handbereik in de app. Laagste kosten: MEXC staat bekend om hun lage handelskosten, ideaal voor actieve traders die op zoek zijn naar scherpe tarieven.

MEXC staat bekend om hun lage handelskosten, ideaal voor actieve traders die op zoek zijn naar scherpe tarieven. Educatieve content: Net als Bitvavo helpt MEXC nieuwe gebruikers wegwijs te maken in de wondere wereld van cryptocurrencies met educatieve content.

4. Kraken

Kraken is een bekende crypto exchange met een sterke reputatie in Nederland. Naast de exchange, biedt Kraken ook een wallet met verschillende voordelen:

Breed aanbod: Bewaar en verhandel vrijwel al je digitale munten op één platform.

Bewaar en verhandel vrijwel al je digitale munten op één platform. Geavanceerde features: Margin trading en staking mogelijkheden voor ervaren crypto-investeerders die extra willen verdienen met hun holdings.

Margin trading en staking mogelijkheden voor ervaren crypto-investeerders die extra willen verdienen met hun holdings. Lage kosten: Kraken hanteert scherpe tarieven, interessant voor zowel beginners als actieve traders.

Kraken hanteert scherpe tarieven, interessant voor zowel beginners als actieve traders. Nederlandse klantenservice: Voor Nederlandse gebruikers is er een klantenservice in eigen taal beschikbaar, wat handig is bij vragen of problemen.

5. PrimeXBT

Geavanceerde features: Margin trading, futures trading en copy trading zijn beschikbaar voor ervaren beleggers die actief willen handelen en hun winst willen maximaliseren.

Margin trading, futures trading en copy trading zijn beschikbaar voor ervaren beleggers die actief willen handelen en hun winst willen maximaliseren. Veiligheid: PrimeXBT hanteert strikte veiligheidsmaatregelen om jouw crypto’s te beschermen.

PrimeXBT hanteert strikte veiligheidsmaatregelen om jouw crypto’s te beschermen. Gebruiksvriendelijk: Ondanks de geavanceerde features blijft de interface van de exchange en wallet overzichtelijk en toegankelijk.

6. Zengo

Intuïtieve interface: De overzichtelijke indeling van de uitstekende crypto wallet app maakt navigeren en transacties uitvoeren in deze app kinderspel.

De overzichtelijke indeling van de uitstekende crypto wallet app maakt navigeren en transacties uitvoeren in deze app kinderspel. Mobiel toegankelijk: Met de mobiele app heb je altijd en overal toegang tot je cryptocurrencies.

Met de mobiele app heb je altijd en overal toegang tot je cryptocurrencies. Extra beveiliging: Extra veiligheid voor gedeelde accounts of grote bedragen door meerdere handtekeningen te vereisen voor transacties.

7. YouHodler

Rente op crypto: Verdien passief inkomen op jouw crypto holdings door deze vast te zetten in flexible of fixed-term deposito’s.

Verdien passief inkomen op jouw crypto holdings door deze vast te zetten in flexible of fixed-term deposito’s. Crypto-backed leningen: Leen euro’s of stablecoins met jouw crypto als onderpand, handig voor extra investeringsmogelijkheden.

Leen euro’s of stablecoins met jouw crypto als onderpand, handig voor extra investeringsmogelijkheden. Crypto debitcard: Betaal overal ter wereld met je cryptocurrencies via de YouHodler debitcard.

8. ByBit Wallet

Staking rewards: Verdien beloningen op ondersteunde cryptocurrencies door deze vast te zetten (staking) voor een bepaalde periode.

Verdien beloningen op ondersteunde cryptocurrencies door deze vast te zetten (staking) voor een bepaalde periode. Trading fee kortingen: Actieve traders die hun BYBIT token (BIT) staken, genieten lagere handelskosten op de ByBit exchange.

Actieve traders die hun BYBIT token (BIT) staken, genieten lagere handelskosten op de ByBit exchange. Overzichtelijk beheer: ByBit Wallet biedt een duidelijke interface om jouw crypto’s en staking posities te monitoren.

9. Ledger

Veiligheid: Ledger hardware wallets zijn geliefd om hun ongeëvenaarde beveiliging tegen hackers en malware, dankzij offline opslag van je crypto gegevens.

Ledger hardware wallets zijn geliefd om hun ongeëvenaarde beveiliging tegen hackers en malware, dankzij offline opslag van je crypto gegevens. Verschillende crypto wallets: Je kan kiezen uit de Ledger Nano S en Ledger Nano X, beide fysieke wallets die uitstekend zijn.

Je kan kiezen uit de Ledger Nano S en Ledger Nano X, beide fysieke wallets die uitstekend zijn. Betrouwbaarheid: Met een bewezen track record en focus op beveiliging is de Ledger wallet een betrouwbare keuze voor het bewaren van grote hoeveelheden crypto.

10. Ellipal

Compatibiliteit: Ellipal ondersteunt onwijs veel verschillende cryptocurrencies, waardoor het een geschikte keuze is voor houders van diverse digitale munten.

Ellipal ondersteunt onwijs veel verschillende cryptocurrencies, waardoor het een geschikte keuze is voor houders van diverse digitale munten. Gebruiksgemak: De gebruiksvriendelijke interface maakt het eenvoudig om je crypto’s te beheren en transacties uit te voeren.

11. Trezor

Populariteit: Trezor is een van de meest gerenommeerde hardware wallets op de markt, met een grote gebruikersbasis en een bewezen reputatie op het gebied van beveiliging.

Trezor is een van de meest gerenommeerde hardware wallets op de markt, met een grote gebruikersbasis en een bewezen reputatie op het gebied van beveiliging. Veiligheidsfeatures: Geavanceerde beveiligingsfeatures zoals multi-sig en PIN-beveiliging beschermen jouw cryptocurrencies tegen onbevoegde toegang.

12. eToro

Eenvoudig in gebruik: De intuïtieve interface en mobiele app maken eToro erg gebruiksvriendelijk voor beginners en ervaren gebruikers.

De intuïtieve interface en mobiele app maken eToro erg gebruiksvriendelijk voor beginners en ervaren gebruikers. Sociaal handelen: Kopieer de trades van succesvolle traders via eToro’s unieke Copy Trading-functie.

Kopieer de trades van succesvolle traders via eToro’s unieke Copy Trading-functie. Breed aanbod: eToro biedt een breed scala aan cryptocurrencies, evenals traditionele beleggingen zoals aandelen.

Hoe Kies Je de Beste Crypto Wallet?

Zoals je kunt lezen zijn er veel verschillende wallets in Nederland waar je uit kunt kiezen. Maar hoe kies je de crypto wallet die het beste bij jou past? Om je op weg te helpen, hebben we hieronder belangrijke overwegingen beschreven. Zo helpen we jou op weg om de beste cryptocurrency wallet te kiezen die past bij jouw wensen.

Overwegingen die je moet maken bij de keuze voor een crypto wallet

Voordat je een crypto of bitcoin wallet kiest, denk na over je crypto-ervaring en wensen. Hier zijn wat dingen om te onthouden:

Veiligheid First: Je crypto’s zijn waardevol, dus wil je ze veilig bewaren. Kies een crypto wallet met een goede reputatie en sterke beveiliging, zoals offline opslaan of geavanceerde beveiligingssystemen.

Je crypto’s zijn waardevol, dus wil je ze veilig bewaren. Kies een crypto wallet met een goede reputatie en sterke beveiliging, zoals offline opslaan of geavanceerde beveiligingssystemen. Makkelijk te Gebruiken: Sommige wallets zijn super simpel, perfect voor beginners. Anderen bieden meer geavanceerde functies voor ervaren crypto-investeerders. Kies een crypto wallet die past bij jouw technische skills.

Sommige wallets zijn super simpel, perfect voor beginners. Anderen bieden meer geavanceerde functies voor ervaren crypto-investeerders. Kies een crypto wallet die past bij jouw technische skills. Welke Crypto’s Wil Je Bewaren? Niet alle wallets ondersteunen alle munten. Check of de wallet de crypto’s waarin jij geïnteresseerd bent aankan.

Niet alle wallets ondersteunen alle munten. Check of de wallet de crypto’s waarin jij geïnteresseerd bent aankan. Kostenplaatje: Sommige wallets rekenen kosten voor transacties of opslag. Vergelijk de kosten voordat je kiest.

Sommige wallets rekenen kosten voor transacties of opslag. Vergelijk de kosten voordat je kiest. Kies Vertrouwd: Kies een bitcoin wallet van een betrouwbare partij met een goede naam. Lees online reviews en doe je eigen onderzoek.

Een hardware wallet of software wallet? Gemak vs. veiligheid

Het vinden van de balans tussen veiligheid en gebruiksgemak is belangrijk. Hardware wallets, waarop je je gegevens op een USB-stick kan opslaan, zijn meestal het veiligst, maar kunnen wat lastiger zijn. Online wallets zijn vaak makkelijker te gebruiken, maar kwetsbaarder voor online aanvallen.

Uiteindelijk draait het om jouw behoeften. Ben je een beginner met wat crypto? Misschien is een gebruiksvriendelijke online crypto wallet met goede beveiliging genoeg. Ervaren beleggers met veel crypto’s kiezen wellicht voor de extra veiligheid van een hardware wallet, ook al is die wat lastiger.

Wees gerust, er is vast een bitcoin wallet die perfect bij jou past. Lees verder om de details van populaire crypto wallets te ontdekken en de beste keuze voor jouw crypto-avontuur te maken!

Hoe Zet Je Een Crypto Wallet Op?

Nu je de perfecte crypto wallet hebt gekozen, is het tijd om hem te gaan aanmaken. Deze stappen zijn hetzelfde als je een software wallet of een hardware wallet hebt. Volg deze stappen en binnenkort beheer je jouw digitale munten veilig en efficiënt.

Stap 1: Download de App van jouw gekozen crypto wallet

Om te beginnen met het aanmaken van een crypto wallet, download je als eerste de app. De meeste en beste online crypto wallets hebben een handige mobiele app. Zoek de app van jouw gekozen online crypto wallet in de App Store (iOS) of Google Play Store (Android). Download en installeer de app.

Stap 2: Maak een account binnen de app

Open de geïnstalleerde crypto wallet app. Meestal word je gevraagd om een nieuw account aan te maken. Volg de instructies op het scherm. Dit omvat doorgaans het instellen van een sterk wachtwoord en het creëren van een back-up. Bewaar deze back-up goed, want hiermee kun je je bitcoin wallet herstellen bij problemen.

Schrijf de back-up goed op papier en bewaar deze op een veilige plek, los van je telefoon of computer. Sla hem nooit digitaal op! Zelfs niet als je een hardware wallet hebt.

Stap 3: Koop crypto of zet het over op je nieuwe wallet

Er zijn twee manieren om crypto in je wallet te krijgen: kopen of overzetten.

Kopen: Sommige wallets bieden een ingebouwde koopfunctie. Hiermee koop je direct cryptocurrencies met je creditcard, bankoverschrijving of andere betaalmethoden.

Sommige wallets bieden een ingebouwde koopfunctie. Hiermee koop je direct cryptocurrencies met je creditcard, bankoverschrijving of andere betaalmethoden. Overzetten: Heb je al crypto op een exchange of andere wallet? Dan kun je deze overzetten naar je nieuwe online crypto wallet. Zoek de optie ‘ontvangen’ in je crypto wallet en kopieer het ontvangstadres. Ga vervolgens naar de exchange of oude crypto wallet en verstuur je crypto naar het gekopieerde adres.

Let op: Wees altijd voorzichtig bij het kopiëren en plakken van adressen. Een kleine fout kan leiden tot verlies van je crypto! Controleer het adres altijd dubbel voordat je je crypto verstuurt.

Tips Voor Een Optimale Bescherming van Jouw Crypto

Nu je crypto wallet actief is, is het belangrijk om deze te beveiligen. Volg deze tips om hackers buiten de deur te houden:

Gebruik een Sterk Wachtwoord: Kies een complex wachtwoord dat moeilijk te raden is. Gebruik hoofdletters, kleine letters, cijfers en symbolen. Gebruik dit wachtwoord alleen voor je crypto wallet en deel het met niemand.

Kies een complex wachtwoord dat moeilijk te raden is. Gebruik hoofdletters, kleine letters, cijfers en symbolen. Gebruik dit wachtwoord alleen voor je crypto wallet en deel het met niemand. Activeer Tweefactorauthenticatie (2FA): Als je crypto wallet 2FA aanbiedt, activeer dit dan altijd. Dit voegt een extra beveiligingslaag toe bij het inloggen. Dit is nodig bij zowel een sofware wallet als een hardware wallet.

Als je crypto wallet 2FA aanbiedt, activeer dit dan altijd. Dit voegt een extra beveiligingslaag toe bij het inloggen. Dit is nodig bij zowel een sofware wallet als een hardware wallet. Wees Waakzaam op Phishing: Klik nooit op verdachte links of download bijlagen van onbekende afzenders. Phishingaanvallen proberen je inloggegevens te stelen.

Klik nooit op verdachte links of download bijlagen van onbekende afzenders. Phishingaanvallen proberen je inloggegevens te stelen. Updates: Zorg ervoor dat je crypto wallet app altijd de nieuwste update heeft geïnstalleerd. Updates bevatten vaak beveiligingsverbeteringen.

Zorg ervoor dat je crypto wallet app altijd de nieuwste update heeft geïnstalleerd. Updates bevatten vaak beveiligingsverbeteringen. Geheimhouding: Praat niet openlijk over de hoeveelheid crypto die je bezit. Dit kan criminelen aantrekken.

Praat niet openlijk over de hoeveelheid crypto die je bezit. Dit kan criminelen aantrekken. Openbare Wifi: Vermijd het gebruik van openbare wifi-netwerken om transacties met je crypto wallet te verrichten. Openbare netwerken zijn kwetsbaar voor hackers.

Conclusie

Zoals je hebt kunnen lezen, zijn er veel verschillende crypto wallets op de markt. In deze review hebben we de beste crypto wallets voor je beschreven, om het je zo makkelijk mogelijk te maken om een juiste te kiezen.

Maar welke je ook kiest, denk aan de verschillen tussen de wallets, en denk in eerste instantie altijd aan de veiligheid van de crypto wallet van jouw keuze. Bij een digitale wallet (crypto of andere currency) staat veiligheid namelijk altijd op nummer één.

Veelgestelde Vragen Over Crypto Wallets

Het aanbod van cryptocurrencies kan overweldigend zijn, en crypto wallets spelen daar een belangrijke rol in. Hier beantwoorden we enkele veelgestelde vragen om je te helpen navigeren in dit nieuwe financiële landschap.

Hoe kom ik aan een crypto wallet?

Het verkrijgen van een crypto wallet is eenvoudig. Download de app of installeer de software van je gekozen wallet, maak een account aan en volg de instructies. Je bent dan klaar om crypto te kopen of over te zetten.

Welke crypto wallet biedt de meeste veiligheid?

Over het algemeen worden hardware wallets als de veiligste optie beschouwd. Deze crypto wallets bewaren je crypto offline, waardoor ze minder vatbaar zijn voor online hacks. Bekende voorbeelden zijn Ledger nano X en Trezor. Houd er wel rekening mee dat hardware wallets wat complexer kunnen zijn in gebruik dan een software wallet.

Kan ik een crypto wallet volledig anoniem gebruiken?

Crypto wallets zelf zijn niet volledig anoniem. Hoewel geen persoonlijke informatie aan je wallet-adres is gekoppeld, kunnen transacties soms wel worden getraceerd. Sommige wallets beweren “anonieme” features te bieden, maar doe hier wel je eigen onderzoek naar voordat je hierop vertrouwt.

Welke wallet is het meest geschikt voor beginners?

Voor beginners zijn gebruiksvriendelijke software wallets vaak een prima start. eToro en Kraken zijn bekende crypto wallets die erom bekend staan erg gebruiksvriendelijk te zijn voor beginners.

Welke crypto wallet is het beste voor online gokken in Nederland?

In Nederland opererende online casino’s werken vaak samen met bepaalde wallets om stortingen en opnames te vergemakkelijken. Best Wallet is een crytpo wallet biedt een eenvoudige interface en ondersteuning voor iDEAL, wat ideaal is voor Nederlandse spelers die willen gokken. Daarnaast bieden ook Coinbase en Kraken ook een gebruiksvriendelijke crypto wallet aan die door veel casino’s wordt ondersteund.