Microsoft ervaart nieuwe golf van storingen weken na de wereldwijde IT-storing

De cloudservice van Microsoft is opnieuw getroffen door een storing in de Microsoft 365- en Azure-services. Dit gebeurde minder dan twee weken nadat een grote wereldwijde storing ongeveer 8,5 miljoen computers onbereikbaar maakte, met gevolgen voor de gezondheidszorg en reizen, na een gebrekkige software-update door cyber beveiligingsbedrijf CrowdStrike.



Voorlopig onderzoek toont aan dat de laatste (deze) uitval werd veroorzaakt door een cyberaanval en een gebrek aan goede verdediging daartegen.

Wereldwijde storing voor Microsoft 365 en Azure diensten

Klanten wereldwijd konden dinsdag geen verbinding maken met de 365-diensten en het cloudplatform Azure van Microsoft, een probleem dat volgens het bedrijf wordt onderzocht en inmiddels gedeeltelijk is opgelost.



Volgens Downdetector, een online outage tracker, steeg het aantal meldingen met betrekking tot Microsoft diensten tot meer dan 200 net voor 9 uur ET op dinsdag 30 juli. Aan het begin van de middag was het aantal weer gedaald. Klanten meldden problemen met Microsoft logins, het Outlook platform en de website van het bedrijf. Het bedrijf zei dat een onverwachte “gebruikspiek” van zijn Azure cloud service had geleid tot foutmeldingen en time-out berichten.



Op een pagina gewijd aan service-updates ging Microsoft in op het probleem met de mededeling dat gebruikers die toegang hebben tot Microsoft 365-platforms “vertraging of verminderde prestaties van functies kunnen ervaren”.

Wie zijn er getroffen?

De storing lijkt gevolgen te hebben gehad voor meerdere bedrijven en gebruikers die afhankelijk zijn van de platforms van Microsoft, waaronder Cambridge Water. “Als gevolg van wereldwijde problemen met Microsoft Azure, heeft een probleem met onze website invloed op verschillende diensten, waaronder MyAccount en PayNow,” verklaarde Cambridge Water op X.



Ondertussen zei het Nederlandse topvoetbalteam FC Twente op X in een update naar hun fans om dat hun ticketwebsite en clubapp niet beschikbaar waren voor supporters als gevolg van de storing.



Microsoft heeft sindsdien aangekondigd dat ze een fix hebben geïmplementeerd die het probleem lijkt op te lossen. Ze zeiden dat er een “verbetering in de beschikbaarheid van de service” was en dat ze “doorgaan met monitoren om volledig herstel te garanderen”.



De storing deed zich voor enkele uren voordat de techgigant zijn laatste financiële update zou geven, dat is niet een ideale timing.



Bronnen: Sky News BBC X