Op zoek naar een online casino zonder iDIN? Op deze pagina vind je een lijst met de beste kansspelaanbieders waarbij je kunt spelen zonder iDIN-verificatie.

Online casino’s zonder iDIN – Onze volledige lijst

Wil je graag spelen bij een online casino zonder iDIN, meld je dan aan bij een van onderstaande casino’s:

#1 Instant Casino 9.4 10% Wekelijkse Cashback Claim Bonus Betaalmethoden Talen Functies iDEAL beschikbaar

24/7 live chat

Onmiddellijke registratie met bankgegevens (Pay'n Play) Geen voorwaarden van toepassing. #2 Incognito Casino 8.8 100% stortingsbonus tot €500 Claim Bonus Betaalmethoden Talen Functies Betalen met iDEAL en cryptocurrency

Kort en bonding registratieproces

Razendsnelle uitbetalingen De bonus moet 35x worden rondgespeeld. Voorwaarden zijn van toepassing. #3 Starzino 9 100% stortingsbonus tot €500 Claim bonus Betaalmethoden Talen Functies VIP-programma: rakeback, cashback en meer

Slots, tafelspellen, jackpot, instant, live

Wedden op 45 sporten De bonus moet 40x worden rondgespeeld. Voorwaarden zijn van toepassing. #4 Bof Casino 8.2 100% stortingsbonus tot €100 Claim Bonus Betaalmethoden Talen Functies 7 actieve promoties

Eerste drie stortingen worden gematcht

2400+ spellen beschikbaar De bonus moet 40x worden rondgespeeld. Voorwaarden zijn van toepassing. #5 Chachabet 8.6 75% stortingsbonus tot €200 + 50 Gratis Spins Claim bonus Betaalmethoden Talen Functies 13 actieve promoties

VIP-programma waarmee je kans maakt op cashback, rakeback, prijzen, snelle opnames en meer

Wedden op 45+ sporten De bonus moet 40x worden rondgespeeld. Voorwaarden zijn van toepassing. #6 Cusco Casino 9.7 100% stortingsbonus tot €1000 + 100 Gratis Spins Claim Bonus Betaalmethoden Talen Functies VIP-programma bestaande uit 6 niveaus

Eerste drie bonussen worden gematcht

15% cashback op dinsdag De bonus moet 40x worden rondgespeeld. Voorwaarden zijn van toepassing. #7 Slotmonster 8.7 100% stortingsbonus tot €500 Claim Bonus Betaalmethoden Talen Functies Genereuze welkomstbonus tot €500

Drops & wins, Megaways, Bonus Buy

Snelle opnames (binnen 24 uur) De bonus moet 30x worden rondgespeeld. Voorwaarden zijn van toepassing. #8 Qbet Casino 9.5 100% stortingsbonus tot €500 + 100 Gratis Spins Claim bonus Betaalmethoden Talen Functies Welkomstbonus 40x doorspelen

Cashback bonus

De meeste geldopnames worden onmiddellijk verwerkt De bonus moet 35x worden ingezet. Voorwaarden zijn van toepassing. #9 Happy Slots 8.6 200% stortingsbonus tot €1000 Claim bonus Betaalmethoden Talen Functies Genereuze welkomstbonus

Maandelijks opnamelimiet van €50.000

2000+ slots De bonus moet 30x worden rondgespeeld. Voorwaarden zijn van toepassing. #10 Punterz 8.4 200% stortingsbonus tot €1000 Claim bonus Betaalmethoden Talen Functies 10% dagelijkse cashback

Live sportwedden

First-person live casinotafels De bonus moet 30x worden rondgespeeld. Voorwaarden zijn van toepassing. #11 Rise of Bets 8.3 100% stortingsbonus tot €200 + 200 Gratis Spins Claim bonus Betaalmethoden Talen Functies Dagelijkse bonussen, waaronder free spins, cashback, reload en meer

10 actieve promoties

Bonus buy-feature aanwezig De bonus moet 30x worden rondgespeeld. Voorwaarden zijn van toepassing. #12 Bets.io 8.4 100% tot 1 BTC + 100 Gratis Spins Claim bonus Betaalmethoden Talen Functies Uitgebreid spelaanbod (slots, tafelspellen, live games, drops & wins)

Dagelijks 10% cashback

Mobiele app (Android & iOS) De bonus moet 40x worden rondgespeeld. Voorwaarden zijn van toepassing. #13 Scarabet 8.2 100% stortingsbonus tot €200 Claim bonus Betaalmethoden Talen Functies Dagelijkse promoties, waaronder cashback, free spins & reload bonussen

VIP-programma: snelle opnames, exclusieve aanbiedingen en meer

Ruim spelaanbod (slots, tafelspellen, live games, krasloten) De bonus moet 30x worden rondgespeeld. Voorwaarden zijn van toepassing. #14 Manga Casino 8.7 100% stortingsbonus tot €300 + 50 Gratis Spins Claim bonus Betaalmethoden Talen Functies 24/7 live chat

8 actieve bonussen en promoties

Unieke spellen met manga-thema De bonus moet 35x worden ingezet. Voorwaarden zijn van toepassing. Affiliate disclosure. Gebruik van affiliate marketing

Deze tekst bevat affiliate links en we kunnen een commissie ontvangen op de verwijzingen naar derden. De partners die worden aanbevolen op deze site worden altijd getest en veilig bevonden door onze Expert Community

IDIN maakt het makkelijker dan ooit om jezelf te registreren bij een online casino, maar is het wel echt zo voordelig als wordt beweerd? Dat lees je hieronder. We bespreken de voordelen van het verifiëren via iDIN, maar we gaan ook in op de nadelen daarvan en waarom sommige mensen liever een account aanmaken bij een casino zonder iDIN. Zo zorgen we ervoor dat je je eigen afweging kunt maken en weet waar je aan toe bent.

De 3 beste online casino’s zonder iDIN

Wat zijn dan de beste online casino’s zonder iDIN? Dat hangt uiteindelijk af van je persoonlijke voorkeur. We adviseren je om in elk geval de verschillende welkomstbonussen te vergelijken. Om je een beetje op weg te helpen, hebben we hieronder een paar voorbeelden op een rijtje gezet van de beste casino’s zonder iDIN.

Instant Casino

Instant Casino is het beste online casino zonder iDIN en heeft een vergunning in Curaçao. Dit casino is relatief nieuw in de wereld van online casino’s. Desondanks profiteer je hier van vrijwel alle voordelen die gepaard gaan met een buitenlands casino zonder iDIN. Zo kun je hier bijvoorbeeld betalen met cryptovaluta. Daarnaast heb je de mogelijkheid om te wedden op talloze sportwedstrijden. En dan hebben we het nog niet eens over het ruime aanbod aan gokkasten en tafelspellen. Bovendien kun je bij Instant betalen met iDEAL.

Incognito Casino

Incognito Casino heeft net als Instant Casino een vergunning in Curaçao. Het mooie van Instant Casino is dat ze vrij royaal zijn als het gaat om de welkomstbonus. Als nieuwe speler heb je namelijk recht op een 100% welkomstbonus tot €500. Daarnaast biedt dit casino de mogelijkheid om te storten met iDEAL.

Starzino

Starzino beschikt over een vergunning in Costa Rica en biedt een uitstekend mobiel casino voor zowel iOS als Android. Spelers genieten van meer dan 4000 spellen, waaronder 500 live games en kunnen storten en opnemen met 10 verschillende betaalmethoden. Ook Starzino trakteert nieuwe spelers op een 100% bonus tot €500.

Wat is iDIN?

iDIN is een manier om jezelf online te identificeren. Het is ontwikkeld door een samenwerking van verschillende Nederlandse banken. Als je al eens hebt gegokt bij een online casino, zul je wel hebben gemerkt dat je wordt gevraagd om je account te verifiëren. Je zult dan ook wel weten dat dit veel tijd in beslag kan nemen, wat tevens de reden is waarom mensen zoeken naar casino’s waar je kunt spelen zonder registratie. Het verificatieproces wordt met behulp van iDIN een stukje makkelijker gemaakt. iDIN is gekoppeld aan je bank en werkt op dezelfde manier als iDEAL. Je wordt naar een beveiligde pagina van je bank geleid en vult daar een code in.

De rest – het handmatig invullen van je persoonlijke gegevens – heeft de bank al voor je gedaan. Normaal gesproken moet je een kopie van je identiteitsbewijs aanleveren om je identiteit bij een online casino te verifiëren. Met iDIN laat je dit als het ware over aan de bank. Je moet je identiteit laten verifiëren bij een Nederlands online casino omdat het voor een online goksite in Nederland verplicht is om dit van je te vragen.

Welke Nederlandse banken werken met iDIN?

Verifiëren met iDIN gaat dus via de bank, maar het is goed om te weten dat niet iedere Nederlandse bank werkt met iDIN. Als je een klant bent van ING, Rabobank, SNS, ASN Bank, ABN AMRO, Bunq of RegioBank, kun je je verifiëren met behulp van iDIN. Als je een klant bent van Triodos Bank of Knab, is het voor jou niet mogelijk om je bij een online casino met iDIN te verifiëren. Dat betekent overigens niet dat dit in de toekomst niet verandert. Het kan goed zijn dat je je op een gegeven moment ook als klant van Triodos Bank of Knab met iDIN kunt verifiëren.

De voordelen van iDIN

Het verifiëren via iDIN heeft verschillende voordelen. Zowel op het gebied van veiligheid als gebruiksgemak zijn er goede redenen om te gokken bij een casino met iDIN. Hieronder bespreken we de belangrijkst voordelen.

Gemakkelijk je identiteit verifiëren

Het belangrijkste voordeel van een iDIN-verificatie is misschien wel dat het verifiëren van je identiteit een stuk sneller gaat. Je hoeft geen persoonlijke gegevens handmatig in te vullen en je moet geen ingewikkeld wachtwoord onthouden. Als het gaat om gebruiksvriendelijkheid scoort iDIN dus hoog. Wat vooral als gebruiksvriendelijk wordt ervaren, is dat de verificatie gebeurt bij je je eigen internetbankieren-app.

Veiligheid

Op het gebied van veiligheid zit het goed. Je deelt wat persoonlijke gegevens die bij je bank bekend zijn – onder meer je adres, geboortedatum, geslacht en telefoonnummer – maar dat betekent absoluut niet dat het casino waarmee je die gegevens deelt inzicht heeft in je financiële bankgegevens. Daar komt bij dat je bij iedere iDIN-verificatie toestemming moet geven en precies ziet welke gegevens worden opgevraagd. Het is strafbaar om de gedeelde gegevens in te zetten voor commerciële doeleinden.

Snelle uitbetalingen

Omdat je je identiteit al met behulp van iDIN geverifieerd hebt, wordt je winst bij een online iDIN casino direct uitbetaald. Als je gaat gokken bij een casino uit het buitenland zonder iDIN, kun je vaak zonder identificatie inloggen. Om je winst te laten uitbetalen, moet je dan alsnog de benodigde gegevens doorgeven.

De nadelen van iDIN

Bij iDIN casino’s is het registreren en verifieren vrij makkelijk, net zo makkelijk als een online betaling doen met iDEAL. Toch zijn er ook nadelen verbonden aan het verifiëren via iDIN.

Het koppelen van je bankgegevens

Het voelt niet voor iedereen even fijn om bankgegevens aan een casino-account te koppelen. Ook al weet je dat het over het algemeen wel goed zit er niet zomaar misbruik wordt gemaakt van je gegevens, hechten sommig mensen simpelweg waarde aan hun privacy. Bovendien is het niet bij iedere bank mogelijk om te verifiëren via iDIN. Je levert een bepaalde vrijheid in wanneer je verplicht bent om bankgegevens te koppelen. Dit is voor veel gokkers een reden om een account aan te maken bij een buitenlands casino zonder iDIN.

Strikte Nederlandse regelgeving

Wat vooral een nadeel is van een iDIN-verificatie, is dat je gebonden bent aan de strikte Nederlandse regelgeving. iDIN is een Nederlandse identificatiemethode en elk casino waarbij je je met iDIN kunt verifiëren, is een Nederlands casino dat onder toezicht staat van de Nederlandse Kansspelautoriteit. Oftewel, je kunt niet bij een casino met een buitenlandse licentie via iDIN verifiëren. En laat dat nu juist de casino’s zijn waar het spelaanbod het meest uitgebreid is, waar je de aantrekkelijkste bonussen kunt claimen en waar de stortingslimieten het soepelst zijn.

Een online casino zonder iDIN

Als je het niet prettig vindt om je bankgegevens te koppelen aan je gokactiviteiten, ben je waarschijnlijk iemand die waarde hecht aan vrijheid en privacy. Wat dat betreft, kun je het beste terecht bij online casino’s zonder iDIN, oftewel online casino’s met een buitenlandse licentie.

Account aanmaken bij een casino zonder iDIN

Dat je niet met iDIN kunt verifiëren, wil nog niet zeggen dat je een ingewikkeld registratieproces te wachten staat. Over het algemeen verloopt het registreren bij een online casino uit het buitenland vrij snel. Je kunt gemakkelijk een account aanmaken bij een casino zonder iDIN en vervolgens direct gaan spelen. In veel gevallen is het verifiëren van je identiteit geen vereiste. Overigens raden we je wel aan om dat alsnog te doen, om problemen met uitbetalingen te voorkomen.

De bonussen van een casino zonder iDIN

De bonussen van een casino zonder iDIN zijn vrij gunstig. Dergelijke casino’s hoeven niet zoals de Nederlandse casino’s aan strenge wetgeving te voldoen. Waar er voor een Nederlands iDIN-casino beperkingen gelden voor de bonussen, heeft een buitenlands casino zonder iDIN daar meer vrijheid in. Het komt erop neer dat je na je eerste storting een aantrekkelijke welkomstbonus ontvangt, gratis speelgeld dus waar je direct mee kunt gaan spelen. Daarnaast werkt een dergelijk casino meestal met een loyaliteitsprogramma waarbij je steeds hogere bonussen ontvangt naarmate je langer speelt. Verder kun je reload en cashback bonussen claimen.

Het spelaanbod

Het ruime spelaanbod maakt de online casino’s zonder iDIN al de moeite waard. Hier speel je al je favoriete spellen, van de welbekende gokkasten tot aan live tafelspellen. Er is ook een enorm aanbod aan gokspellen waarbij je kunt wedden op sportwedstrijden. Daarbij zijn er veel meer mogelijkheden dan bij Nederlandse iDIN casino’s. Je kunt bijvoorbeeld niet alleen wedden op voetbalwedstrijden, maar ook op esports.

Betaalmethoden

Bij een buitenlands casino zonder iDIN kun je niet altijd met iDEAL betalen zoals bij een Nederlands iDIN-casino. Sommige van de casino’s in onze toplijst bieden echter wel iDEAL aan, zodat je kunt storten en opnemen met deze vertrouwde betaalmethode. Meer weten over betalen met iDEAL bij een online casino? Lees dan zeker onze pagina over de beste iDEAL casino’s van Nederland.

Je kunt ook op diverse andere manieren betalen, zoals met creditcard of een van de vele e-wallets. Het is in veel gevallen ook mogelijk om te betalen met crypto. Dat is een groot voordeel, want dat is bij casino’s uit Nederland nooit een optie. Je kunt betalen met bekende cryptovaluta zoals Bitcoin of Ethereum.

iDIN-casino’s

Mocht je toch liever bij een IDIN-casino gaan spelen, lees je hier hoe het spelaanbod eruit ziet bij deze casino’s, hoe je een account kunt aanmaken, hoe je geld kunt storten en uitbetalen en wat voor bonussen je kunt verwachten.

Inloggen via iDIN

Wanneer een casino volledig wordt ondersteund door iDIN, hoef je eigenlijk alleen maar via iDIN in te loggen om te kunnen spelen. Het casino weet dankzij de koppeling met je bank direct dat je 18 jaar of ouder bent. Minderjarige spelers zullen dus niet zomaar kunnen gaan gokken bij een iDIN-casino. Wat vooral fijn is, is dat je dus niet telkens wanneer je wilt spelen bij een ander online casino een ander wachtwoord moet houden en andere gegevens handmatig moet invullen.

Bonussen bij een casino met iDIN

Bij iDIN-casino’s kun je verschillende bonussen verwachten, waaronder gratis spins en gratis speelgeld na je eerste storting. Het is wel zo dat hier vanwege de Nederlandse wetgeving bepaalde beperkingen gelden. De bonussen zijn bij buitenlandse casino’s zonder iDIN dus in principe gunstiger. Aan de andere kant kun je dankzij de iDIN-verificatie zo’n bonus direct activeren.

Spelaanbod

Wat het spelaanbod betreft is er ondanks de beperkingen van de Nederlandse overheid nog ruim voldoende keuze. Of je nu een liefhebber bent van live casino games, slots of traditionele tafelspellen zoals blackjack en poker, er is voor ieder wat wils.

Geld storten en uitbetalen

Bij een iDIN-casino stort je gemakkelijk geld met behulp van iDEAL of een van de diverse andere betaalmethoden zoals creditcard, Apple Pay of Google Pay, om vervolgens de winst die je hebt behaald te laten uitbetalen. Wat niet tot de mogelijkheden behoort, is betalen met cryptovaluta.

Casino zonder iDIN – Conclusie

We kunnen concluderen dat verifiëren met behulp van iDIN ontzettend makkelijk is. Tegelijkertijd is het verificatieproces bij online casino’s zonder iDIN niet veel ingewikkelder. Bovendien geniet je bij dit soort casino’s van een bepaalde vrijheid die je niet hebt bij Nederlandse online casino’s. Voor veel mensen is dat een reden om het aanbod aan buitenlandse online casino’s uit te proberen. Hier ontdek je een ruim speelaanbod, aantrekkelijke bonussen en nog veel meer.