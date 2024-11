Geschreven door Geoff Gecontroleerd door Sue Bijgewerkt op 5 november 2024 ×

Alles over Pay and Play Casino’s in Nederland

Pay n Play casino’s zijn voor veel online spelers een waar geschenk uit de hemel. De grootste frustratie van veel spelers is de volledige registratie bij een nieuw online casino. Niet dat een account aanmaken de moeilijkste zaak is, integendeel. Maar het kan je wel wat tijd kosten, en het opladen van documenten is vaak het grootste struikelblok. Lees Meer Betaalprovider Trustly kwam met de geknipte oplossing en noemde het een Pay n Play casino. Via een storting met hun betaalmethode kon je nu ook aanmelden, het registratieproces overslaan en toch in orde zijn met de regels rond KYC. Hoe dat werkt en wat een Pay and Play casino precies is, komen we in deze bespreking te weten. Lees Minder

Wat is een Pay and Play Casino?

Een Pay and Play casino is een online goksite waar je op een erg eenvoudige manier kunt aanmelden. Ze worden ook wel eens casino’s zonder verificatie genoemd. Maar eigenlijk is die benaming niet juist. Dankzij Trustly worden je gegevens wel geverifieerd, maar je maakt geen blijvend account met langdurig registratieproces aan. Casino zonder account is een correctere manier als we het over de Pay and Play casino’s hebben.

Hoe werkt het Pay and Play-principe?

Online casino’s die over een goed geregelde gokvergunning beschikken, zoals die van de Malta Gaming Authority, hebben de verplichting om de gegevens van de aanwezige spelers te controleren. Maar nergens is er een verplichting om een blijvend account aan te maken. En dat bracht de Zweedse betaalprovider Trustly op een idee.

Trustly casino’s werken via de instant betaalmethode

Trustly is een instant betaalmethode. Dat betekent dat die rechtstreeks met je bank samenwerkt. Het is een tussenpersoon die de betaling afhandelt. Wanneer je met deze provider een betaling uitvoert zal je bank belangrijke gegevens van je meesturen. Niet je echte bankgegevens, maar wel identificatiegegevens zoals je naam en je leeftijd. En dat is nu net wat het casino nodig heeft om met de regels van know your customer (KYC) in orde te zijn.

Je kunt vaak inloggegevens aanmaken

Je voert dus een storting uit met Trustly en je kunt meteen beginnen spelen. Wat wel vaak als extra gevraagd wordt is je e-mailadres en een wachtwoord. Dat klinkt een beetje raar, maar het heeft twee redenen:

Zekerheid via inloggegevens : Voor jou op de eerste plaats is dat de zekerheid dat je overgebleven, niet opgenomen, speeltegoed niet kwijt bent. Het casino maakt intern wel een mini account voor je aan. Op die manier kun je na een sessie stoppen, geen geld opvragen en met die inloggegevens de volgende keer gewoon verder spelen. Stop je volledig, vraag je je geld op, en meldt de volgende keer opnieuw aan via een storting met Trustly.

: Voor jou op de eerste plaats is dat de zekerheid dat je overgebleven, niet opgenomen, speeltegoed niet kwijt bent. Het casino maakt intern wel een mini account voor je aan. Op die manier kun je na een sessie stoppen, geen geld opvragen en met die inloggegevens de volgende keer gewoon verder spelen. Stop je volledig, vraag je je geld op, en meldt de volgende keer opnieuw aan via een storting met Trustly. Op maat gesneden bonussen: De andere reden dat het casino je e-mail vraagt, is voor publicitaire doeleinden. Je kunt dan aanbiedingen opgestuurd krijgen. Vaak worden die samengesteld volgens je speelpatroon, op die manier zijn deze promoties precies voor jou op maat gesneden. Je kunt wel deze service op ieder moment stopzetten door voor ‘uitschrijven’ te kiezen onderaan deze promotionele mails.

Verschil tussen Pay n Play casino’s en traditionele online casino’s

Traditioneel casino Trustly Pay n Play casino Aanmelden: Via aanmeldingsprocedure Direct na een storting Aanbod: Internationaal zeeruitgebreide keuze Niet met Nederlandselicentie Betaalmethoden: Onbeperkt Instant betalingen en crypto Uitbetalingen: 5 minuten tot 3 dagen Snelle uitbetalingen Spelaanbod: Onbeperkt Onbeperkt Bonussen: Onbeperkt Eerder beperkt

Voordelen van een Pay n Play Casino

Laten we ontdekken wat je zou motiveren om bij een Pay n Play casino te gaan spelen. De eerste rede van de drie ligt voor de hand, maar gaan gokken bij een Trustly Pay n Play casino kan je nog wel meer bieden.

Geen accountregistratie – direct spelen

Je hoeft geen tijd te verspillen aan het invullen van een lijst gegevens. En vooral je moet geen selfies nemen of documenten opladen. Hoe goed de technologie ook is, dit kan voor heel wat gehaspel zorgen dat je flink wat frustratie kan bezorgen.

Snelheid van stortingen en opnames

Een betaling met een instant betaaloptie wordt in realtime uitgevoerd, dat betekent snelle stortingen en ook snelle uitbetalingen. Zodra jij die bevestigd, zul je die ook bij je Pay and Play casino zien verschijnen. Deze transacties zijn dan ook nog eens gratis, en je hoeft er geen account voor aan te maken. Wanneer je stopt, kun je onmiddellijk je resterende speeltegoed opnemen. Alleen voor winst die je maakt met een eventuele bonus kunnen beperkingen zijn.

Betrouwbaarheid en privacybescherming

Trustly en de andere bekende instantmethoden zijn erg veilig. Ze moeten eerst door je bank zelf goedgekeurd worden voor je ze kunt gebruiken. Dat betekent dan ook dat ze aan een grondig veiligheidsonderzoek onderworpen worden. In onze besprekingen over de mogelijke betaalmethoden in casino’s kun je daar alles over te weten komen.

Een tweede luik is dat je casino niet over je echte bankgegevens beschikt. Dat geeft toch ook een veiligheidsgevoel. Er is ook een mogelijkheid om via een bitcoin deposit direct te beginnen spelen. Dan zou je in principe helemaal anoniem kunnen gokken. Maar we willen je wel waarschuwen dat die goksites niet over een echt gereputeerde gokvergunning kunnen beschikken.

Nadelen en beperkingen van Pay n Play casino’s

Een systeem zoals Pay n Play dat je zoveel voordelen kan bieden lijkt wel te mooi om waar te zijn. Maar we willen wel helemaal eerlijk met je zijn. Naast de voordelen zijn er ook enkele kleinere kantjes aan spelen bij Pay n Play casino’s.

Mogelijke beperkingen van betaalopties

In de oorspronkelijke Pay n Play casino’s was alleen een storting met Trustly mogelijk om de aanmelding te regelen. Ondertussen kan dat ook wel met de andere instantmethoden. Maar andere betaalmethodes zoals een creditcard of een e-wallet bieden niet dezelfde verificatie-mogelijkheden als Trustly. Die zul je daarom niet kunnen gebruiken.

En zoals gezegd, er zijn ook sites die Pay n Play via cryptomunten toestaan. Maar omdat ook die methode geen gegevens van de speler meestuurt, is dat niet toegelaten in casino’s met een gereputeerde gokvergunning. Je kunt er wel spelen door alleen een storting uit te voeren, maar je zult alsnog moeten verifiëren voor je geld kunt opnemen.

Minder casinobonussen beschikbaar

De eerste Pay n Play casino’s hadden helemaal geen bonussen. Het was namelijk zo dat je daar altijd onmiddellijk uitbetaald werd als je stopte. Er werden geen gegevens van spelers bijgehouden bij de toenmalige Pay n Play sites. Een speler zou dan iedere keer als hij opnieuw bij het casino aanmeldde de welkomstbonus kunnen claimen. Ook gaf het problemen met de bonusvoorwaarden. Tijdens korte speelsessies kunnen de inzetvereisten niet altijd rondgespeeld worden.

Ondertussen zijn er wat aanpassingen gekomen. Er wordt op de achtergrond toch een beperkt account bijgehouden. Op die manier kun je wel de sessie onderbreken, maar via het gebruik van je inloggegevens verder zetten. Dat zorgde ook meteen dat er toch wat meer ruimte kwam voor beperkte casinobonussen in casino’s met Pay n Play.

Verschillende Pay and Play casino varianten

Sinds het ontstaan van het Pay and Play casino is er nog een ontwikkeling gekomen. Naast het pure Pay n Play casino is er nog een tweede casino variant ontstaan. We zetten de twee kort onder elkaar.

Pure Pay n Play casino’s

Dit zijn de casino’s met enkel vereenvoudigde aanmelding. Deze pure Pay n Play casino’s zijn de goksites waar we het in deze bespreking vooral over hebben. Het is bij deze sites dat er beperkte betaalmethoden en bonussen zijn.

Hybride modellen: Gastmodus en traditionele registratie

De tweede soort probeert eigenlijk het beste van twee werelden te bieden. Het zijn in dit geval traditionele casino’s waar je ook de optie hebt om via een storting een tijdelijk account aan te maken. Dit heet dan het gast hybride model. Je kunt er ook storten met andere betaalmethoden, maar dan zul je automatisch ook het volledige registratieproces doorlopen. Er zijn tegenwoordig meer hybride casino’s dan de pure Pay n Play casino’s.

Stortingen en opnames bij Pay and Play Casino’s

We houden het verder bij het echte Pay n Play casino. Je weet dat de betaalmethoden hier eerder beperkt zijn. Dat is een beetje de prijs die je moet betalen om op een erg eenvoudige manier al na een minuutje te kunnen beginnen spelen. We doorlopen hieronder met welke methoden dat theoretisch kan waargemaakt worden.

Trustly als hoofdbetaalmethode

Trustly is een Zweeds fintechbedrijf dat sinds 2008 actief is. Ze begonnen hun activiteiten in Scandinavië, maar al heel snel kwam er uitbreiding. Eerst naar Duitsland en dan ook via Nederland naar de rest van Europa. De Trustly Group AB is ondertussen ook beschikbaar in De Verenigde Staten en Australië. Als we de berichten mogen geloven is de volgende stap de verovering van Zuid-Amerika en Azië.

Het is een betaalmethode waarvoor alleen samenwerking met je bank nodig is. Er is geen account vereist en je hoeft ook geen app te downloaden. Je kiest de betaalmethode in je Pay n Play casino en de verdere afhandeling gebeurt in de vertrouwde omgeving van je bank. Net als wanneer je een andere online betaling via online bankieren uitvoert.

Alternatieven zoals iDEAL, Sofort/Klarna en Paysafecard

Zoals gezegd bestaan er wel alternatieven die dezelfde werking hebben als Trustly in het Pay n Play casino. We zien ze ook meer in gebruik, al moeten we toch toegeven dat het origineel nog steeds het meeste gebruikt wordt om bij de Pay n Play casino’s aan te melden.

iDEAL

Voor spelers op de Nederlandse markt hoeft iDEAL niet echt meer voorgesteld te worden. Het met voorsprong de meest gebruikte manier om online betaling mee uit te voeren. Er staat echter een belangrijke verandering op stapel. iDEAL zoals we het nu kennen zal binnen afzienbare tijde ophouden met bestaan.

De betaalprovider werd gekocht door European Payments Initiative (EPI). Het wordt binnenkort de Europese norm voor direct banking bij online bankieren. De naam verandert naar Wero. Goed nieuws voor Nederlandse spelers. Dat betekent dat we de betaalmethoden ook meer zullen zien in de internationale casino’s, en dus ook in het Pay n Play casino.

Sofort/Klarna

Deze twee providers worden vaak in één naam uitgesproken omdat ze beiden tot hetzelfde bedrijf horen. Sofort werd immers in 2014 overgekocht door Klarna. Maar toch blijven de twee providers apart en onder hun oorspronkelijke naam hun diensten aanbieden.

Met deze betaalmethoden kun je wel rechtstreeks via je bankrekening storten bij een Pay n Play casino, maar je winsten opnemen kun je met Klarna of Sofort niet. Daarom zijn het ook betaalmethoden die je eerder in de traditionele online casino’s zult vinden. Meestal wordt bij deze betaalmogelijkheden, net als bij iDEAL, een terugbetaling geregeld rechtstreeks via je NL. bankrekening.

Paysafecard

Dit is een betaalmethode die ongetwijfeld bij de Nederlandse spelers bekend is. Het is een voucher die je in enkele honderden verkooppunten in Nederland kunt aankopen. De kaart bevat een 16-cijferige code. Het is door deze code aan het casino over te maken dat je een betaling uitvoert. Het is een veelgebruikte betaalmanier in de online casino wereld, omdat je er helemaal anoniem mee kunt betalen. Je hebt het al begrepen, om er in het Pay n Play casino mee aan te melden ontbreken gegevens om met de KYC in orde te zijn.

Hoe snel zijn opnames daadwerkelijk?

In het echte Pay and Play casino wordt een uitbetaling onmiddellijk geregeld als je definitief stopt met spelen. Waar je dus wel rekening mee moet houden is het feit of er bonussen en inzetvereisten in het spel zijn. Maar eigenlijk hebben de exploitanten van het Pay n Play casino hier een redelijke oplossing voor gevonden.

Een bonus kan op twee verschillende manieren aangeboden worden. De sticky bonus en de non sticky bonus. Bij de sticky bonus wordt het bonusgeld vermengd met je eigen speelrekening. Bij de non sticky bonus worden het saldo van de bonus en je eigen stortingen gescheiden gehouden. Pay n Play casino’s zullen dus eerder voor de non sticky bonus gaan. Wil je stoppen zonder de inzetvereiste vol te maken, kun je niet de bonuswinsten opnemen, maar wel het restant van je eigen stortingen.

Veiligheid en betrouwbaarheid van Pay and Play casino’s

Nieuwere systemen roepen wel eens vragen op over de veiligheid. Tenslotte is dat een van de prioriteiten als je online spellen speelt. We kunnen je echter garanderen dat het Pay n Play systeem waterdicht is. Over de veiligheid hoef je je als speler geen zorgen te maken.

Wettelijke status van Pay and Play in Nederland

Voor de Nederlandse Kansspelautoriteit moet je een blijvend account aanmaken. Ook al kun je in ieder legaal iDIN casino bepaalde gegevens via iDIN verifiëren, toch moet je ook nog bepaalde documenten opladen. Het Pay n Play systeem kun je in de Nederlandse casino’s met geldige kansspelvergunning niet terugvinden. Daarvoor moet je bij de internationale goksites aankloppen.

Vergunningen en regelgevende instanties

De Pay n Play methode is toegestaan bij de beste internationale gokautoriteiten. Voor hen geldt dat de richtlijnen rond KYC moeten nageleefd worden. Dat zijn Europese afspraken. Er zijn ook gokautoriteiten die het niet zo nauw nemen, en je helemaal zonder registratie laten spelen. Kies voor je eigen veiligheid toch maar beter voor een Pay n Play casino met een geldige kansspelvergunning van een degelijke autoriteit:

De Malta Gaming Authority

De Gibraltar Licensing Authority (GLA)

De Kahnawake Gaming Commission

De vergunning van Curaçao

Hoe veilig is Trustly en wat zijn de ondersteunde banken?

We hebben er al enkele keren de nadruk op gelegd dat Trustly een erg veilige betaalmethode is. Het fintech bedrijf staat onder toezicht van de Zweedse financiële toezichthoudende autoriteit.(Finansinspektionen) Daarnaast kun je rekenen op de veiligheidsmaatregelen van de Nederlandse banken die een samenwerking met Trustly hebben:

ABN AMRO

ASN Bank

ING, Knab

Rabobank

SNS

Triodos

Pay and Play casino’s spelaanbod

Eigenlijk verschilt het spelaanbod van een casino met de Pay n Play functie niet echt van de mogelijkheden in reguliere casino’s. In de casino’s die door onze medewerkers worden aanbevolen is het spelaanbod altijd de moeite waard. We kijken daarvoor niet alleen naar het aantal spellen dat wordt aangeboden. De diversiteit en de software providers die de games aanleveren zijn eigenlijk nog belangrijker.

Er zijn een paar namen die eigenlijk in geen enkel Pay n Play casino mogen ontbreken. We denken aan NetEnt, Play’n Go, Games Global, Nolimit City en natuurlijk Pragmatic Play voor de videospellen. Spribe en BGaming bij de crashgames en bingospellen. Evolution Gaming en Pragmatic Play Live voor de live spellen. Natuurlijk is het ook onmisbaar dat er in alle categorieën ook games aanwezig zijn van minder grote studio’s. Op die manier wordt er voor een gediversifieerd aanbod gezorgd.

Beschikbare casinospellen en live casino opties

Laten we in vogelvlucht doorlopen welke mogelijkheden je zoal kunt treffen in het beste Pay n Play casino. In sommige Pay n Play casino’s zul je een selectie van onderstaande spelmogelijkheden kunnen spelen. De beste Pay n Play casino’s zullen je een compleet aanbod voorschotelen.

1. Slotspellen Dit zijn de elektronische versies van de gokkasten die je ook op het land kunt spelen. Ze vormen altijd de hoofdmoot van het spelaanbod. Je hebt de erg eenvoudige fruitkasten die vooral gespeeld worden door de liefhebbers van de automatenhallen. Gamers zullen eerder voor de slots gaan die voorzien zijn van extra functies en bonusrondes met free spins. 2. Jackpots De jackpotspellen in een Pay n Play casino zijn eigenlijk gelijkaardige slotspellen als die van hierboven. Alleen is aan deze games een extra toegevoegd in de vorm van een jackpot. Dat is een superprijs die door bepaalde spelcombinaties of ook helemaal willekeurig kan vallen. Bij de progressieve, of samengestelde jackpots, kunnen die prijzen tot in de miljoenen euro’s lopen. 3. Tafelspellen Onder de tafelspellen in de online casinolobby verstaan we roulette, baccarat, blackjack en dobbelen. Je speelt die spelletjes op videogames. Naast de klassieke versies zijn er van alle spellen ook varianten die deze tafelspellen nog extra boeiend kunnen maken. 4. Poker Dit is een kaartspel waarvoor je toch beter eerst wat onderzoek doet. Hoe beter je het spel kent, hoe hoger je kansen zijn om minder bedreven spelers te verslaan. Je kunt in het beste Pay n Play casino op verschillende manieren aan het pokerspel deelnemen. Je speelt het op videospelletjes in de lobby, tegen de live dealers in het live casino of tegen echte tegenstanders bij de evenementen en toernooien in de pokerroom. 5. Crash games Dit zijn casinogames die eerst ontworpen werden voor de crypto casino’s. Nu kun je deze casinospellen spelen in het regulier casino en bij de Pay n Play online casino’s. Aviator van Spribe was het eerste, ondertussen zijn er zoveel spelletjes ontworpen dat ze een volledige casino-afdeling vullen. Steeds meer bekende software providers beginnen ook deze crash of instant games te maken. 6. Bingo Dankzij online gokken is Bingo weer helemaal terug van weggeweest. Dit spel werd vooral gespeeld om de clubkas van een vereniging te spijzen, nu is het een echt casinospel waar je geen fles wijn of een kip, maar wel echt geld mee kunt winnen. Het is ook het meest sociale spel in het casino. In een bingokamer is immers altijd een babbelbox. De aanwezige spelers kunnen via deze chat met elkaar kletsen. 7. Live Casino Live casinospellen spelen is al langer erg populair. Het Pay n Play casino doet hier zijn uiterste best om de echte sfeer van een fysiek casino na te bootsen. Dankzij innovatieve technologie worden de games geleid door live croupiers en dealers en op de achtergrond klinken de achtergrondgeluiden van een echt casino, muziek inbegrepen.Je speelt hier de tafelspellen en poker, maar ook live shows zijn erg populair. Die lijken wel op echte televisieprogramma’s. De meest recente ontwikkeling zijn slotspellen die omgebouwd worden naar live shows. Zo zijn bijvoorbeeld de bekende slots Gonzo’s Quest van NetEnt en Chilli Heat van Big Time Gaming door hun partner Evolution Gaming uitgebracht als live spellen.

Sportweddenschappen en andere opties in Pay and Play casino’s

Vaak tref je in Pay and Play casino’s ook een sportsbook. Dan heb je meteen twee vliegen in één klap. Met dezelfde Trustly storting kun je schakelen tussen de casinospellen en het sportwedden in je Pay n Play casino. Deze activiteiten zijn erg gebruikelijk in de sportafdeling van een Pay n Play casino:

Regulier sportwedden : Hier kun je inzetten op tientallen sporten die allemaal een breed scala aan wedmarkten hebben. Voetbal neemt meestal een prominente plaats in, maar ook minder bekende sporttakken zoals curling en beachvolley horen vaak bij de mogelijkheden in het sportsbook van de Pay n Play casino’s.

: Hier kun je inzetten op tientallen sporten die allemaal een breed scala aan wedmarkten hebben. Voetbal neemt meestal een prominente plaats in, maar ook minder bekende sporttakken zoals curling en beachvolley horen vaak bij de mogelijkheden in het sportsbook van de Pay n Play casino’s. Live wedden : De meer bekende sportgebeurtenissen worden meestal ook live gevolgd via het Pay n Play casino. Je kunt je weddenschappen dan aanpassen als er bepaalde gebeurtenissen tijdens de wedstrijd plaatsvinden. Helemaal te gek wordt het als het Pay n Play casino ook de rechtstreekse beelden van de wedstrijden streamt.

: De meer bekende sportgebeurtenissen worden meestal ook live gevolgd via het Pay n Play casino. Je kunt je weddenschappen dan aanpassen als er bepaalde gebeurtenissen tijdens de wedstrijd plaatsvinden. Helemaal te gek wordt het als het Pay n Play casino ook de rechtstreekse beelden van de wedstrijden streamt. Esports: Ben je naast casinospellen ook een fan van echte videogames, zul je zeker de afdeling esports willen bekijken. Hier worden toernooien georganiseerd met de bekendste en populairste videogames. Call of Duty, Fortnite en League of Legends zijn maar enkele voorbeelden. Je kunt zelf aan de spellen deelnemen of weddenschappen plaatsen op het spel van andere spelers.

Bonussen en promoties voor Pay and Play casino’s

Ga je spelen bij de pure Pay n Play casino’s moet je niet direct de hoogste bonussen verwachten. Daarvoor moet je bij de hybride of reguliere online casino’s zijn. Maar er is toch wel al heel wat verandert, vergeleken met de bonussituatie in het Pay n Play casino een tijdje geleden.

Beschikbare welkomstbonussen en cashback opties

Laten we toch ontdekken wat het bonusprogramma kan betekenen in de Pay n Play casino’s. Een vip-club voor loyale spelers zul je uiteraard niet aantreffen. In de no account casino’s heeft die weinig zin. Je bent maar beperkt aanwezig.

De welkomstbonus : Een welkomstbonus van enkele duizenden euro’s zul je hier niet aantreffen. Die kun je trouwens nooit rondspelen met een tijdelijk account. Maar zoals gezegd hebben de knappe koppen van de gokbedrijven hier toch wat voor uitgewerkt.En door gebruik te maken van die non sticky bonus weet je dat als je eigen geld stort dat gescheiden wordt van het bonusgeld. Dus als de inzetvereiste van de welkomstbonus niet voldoet, je niet de winst van die bonus kunt opnemen, maar wel je eigen geld. Ook al was dat een minimum storting.

: Een welkomstbonus van enkele duizenden euro’s zul je hier niet aantreffen. Die kun je trouwens nooit rondspelen met een tijdelijk account. Maar zoals gezegd hebben de knappe koppen van de gokbedrijven hier toch wat voor uitgewerkt.En door gebruik te maken van die non sticky bonus weet je dat als je eigen geld stort dat gescheiden wordt van het bonusgeld. Dus als de inzetvereiste van de welkomstbonus niet voldoet, je niet de winst van die bonus kunt opnemen, maar wel je eigen geld. Ook al was dat een minimum storting. De cashbackbonus: Een bonus die wel erg geschikt is voor de Pay n Play methode is de cashbackbonus. Die kan ook wel in de reguliere online casino’s, maar in het Pay n Play casino is hij ook uiterst geschikt. Dat is omdat dit een bonus is waar vaak geen inzetvereiste voor geldt. Als je de uitbetaling van deze bonus krijgt, kun je die meteen houden om mee verder te spelen, maar je kunt dat geld ook gewoon opnemen.

Voorwaarden voor gratis spins en andere beloningen

Een bonus is maar zo goed als de voorwaarden die eraan verbonden zijn. En zeker in een Pay n Play casino zijn aantrekkelijke bonusvoorwaarden erg belangrijk. Tenslotte ben je maar even aanwezig. De dagelijkse of zelfs wekelijkse cashback kan dan de ideale promotie zijn om in een instant play casino te kunnen claimen.

Tips voor het kiezen van het beste Pay and Play casino

Er bestaan ondertussen wel wat Pay n Play online casino’s, je kijkt dus maar beter uit als je het beste Pay n Play casino wil uitkiezen. Het meest eenvoudige is een Pay n Play casino kiezen dat onze eigen iGaming experts aanbevelen. Maar ga je toch ook even op eigen houtje op onderzoek naar een goksite met de Pay n Play dienst, hebben we nog enkele tips voor je.

Waar moet je op letten bij de selectie van een casino?

Een casino met Pay and Play functie bestaat uit verschillende elementen. Over de meeste hebben we het al gehad, maar we geven je toch nog vlug een overzicht waar je op moet letten:

De gokvergunning : De goklicentie zal je al direct vertellen of het casino het goed meent. Een site met een obscure vergunning, of helemaal geen goklicentie komt niet echt betrouwbaar over. Tenslotte heb je dan als Nederlandse spelers helemaal niets om op terug te vallen als er wat fout zou gaan.

: De goklicentie zal je al direct vertellen of het casino het goed meent. Een site met een obscure vergunning, of helemaal geen goklicentie komt niet echt betrouwbaar over. Tenslotte heb je dan als Nederlandse spelers helemaal niets om op terug te vallen als er wat fout zou gaan. Het bonusaanbod : Bij Pay n Play online casino’s zul je vooral de bonusvoorwaarden moeten nakijken. Als die streng zijn, heeft de bonus weinig nut, en ben je misschien uren aan het spelen, om dan alles terug te moeten afgeven wat je met de bonus gewonnen hebt.

: Bij Pay n Play online casino’s zul je vooral de bonusvoorwaarden moeten nakijken. Als die streng zijn, heeft de bonus weinig nut, en ben je misschien uren aan het spelen, om dan alles terug te moeten afgeven wat je met de bonus gewonnen hebt. De spellen : Wat je vooral persoonlijk moet nakijken, is of de online casino’s wel degelijk de spellen aanbieden die jij wilt spelen. Een groot spelaanbod zonder je favoriete games betekent helemaal niets.

: Wat je vooral persoonlijk moet nakijken, is of de online casino’s wel degelijk de spellen aanbieden die jij wilt spelen. Een groot spelaanbod zonder je favoriete games betekent helemaal niets. De werking op mobiele apparaten : Een echte mobiele applicatie is er niet altijd bij een goksite met Pay n Play. Tenslotte werkt Pay n Play met tijdelijk account, die spelers zullen niet zo vlug een blijvende applicatie downloaden. Maar het is wel belangrijk dat je de Pay n Play casino’s ook gemakkelijk mobiel kunt bereiken.

: Een echte mobiele applicatie is er niet altijd bij een goksite met Pay n Play. Tenslotte werkt Pay n Play met tijdelijk account, die spelers zullen niet zo vlug een blijvende applicatie downloaden. Maar het is wel belangrijk dat je de Pay n Play casino’s ook gemakkelijk mobiel kunt bereiken. De klantenservice: Speel je bij online casino’s waar je via Pay n Play geld stort en aanmeldt, kan dat wel een vragen meebrengen. Dat kan gaan over de Pay n Play methode of over andere functies van het casino met Pay n Play. Dan moet je over een hulplijn beschikken en bij het Pay and Play casino vind je die als de klantenservice.

Hoe vergelijk je Pay and Play casino-opties?

Om een goksite met een tijdelijk online casino account te vergelijken, moet je bovenstaande items apart een beoordeling geven. Dan tel je die op, en maakt het gemiddelde. Dan heb je meteen de eindscore voor dat bepaald Pay n Play casino. Maar toch is het veel eenvoudiger als je de Pay n Play goksite hier op onze site uitkiest uit onze lijst van beste casino’s met Pay n Play.