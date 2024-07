xAI’s Memphis Supercluster gaat live

xAI, de AI-onderneming van Elon Musk, heeft het Memphis Supercluster gelanceerd. Een baanbrekende AI-trainingsfaciliteit in Tennessee (VS), die is uitgerust met 100.000 Nvidia H100 GPU’s. De investering van 3 tot 4 miljard dollar is bedoeld om “het krachtigste AI-trainingscluster ter wereld” te creëren, waarmee xAI zich in de voorgrond van de ontwikkeling van AI plaatst.

Grok 3-model trainen

Het doel van Musk is om tegen december 2024 “de krachtigste AI volgens elke meting” te creëren. Grok 3 volgt op zijn voorganger, Grok 2, die gepland staat voor release in augustus na het ondergaan van fine-tuning en bug fixes. De Memphis Supercluster hosting capaciteit maakt het de krachtigste AI-trainingscluster ter wereld. Door deze extreme kracht is het in de race om gevestigde spelers als OpenAI, Google en Microsoft in te halen.

Economische en milieu-impact

Het Supercluster-project is een van de grootste kapitaalinvesteringen in Memphis en belooft aanzienlijke economische voordelen en zal een golf van nieuwe banen in de technologiesector met zich meebrengen. Milieugroepen hebben echter hun bezorgdheid geuit over het aanzienlijke energie- en waterverbruik van de faciliteit. De energiebehoefte van het datacenter staat op 150MW, veel meer dan de 8MW die momenteel beschikbaar is via het elektriciteitsnet.



De Memphis Community Against Pollution heeft er bij xAI al op aangedrongen om te investeren in een systeem voor hergebruik van afvalwater, omdat het project naar verwachting dagelijks minstens een miljoen liter water nodig zal hebben voor de koeltorens. De milieuoverwegingen benadrukken de noodzaak van een evenwicht tussen technologische vooruitgang en duurzame praktijken bij de ontwikkeling van AI-infrastructuur van deze grootte.

xAI’s concurrentievoordeel

xAI wil alle gevestigde AI-bedrijven overtreffen. De snelle installatie en enorme GPU van de faciliteit bieden een aanzienlijk voordeel bij het trainen van geavanceerde AI-modellen. Met deze krachtpatser kunnen modellen zoals GPT-4 mogelijk worden getraind in een fractie van de tijd die voorheen nodig was. De agressieve tijdsplanning van het bedrijf, met als doel Grok 3 in december 2024 uit te brengen, laat zien dat het bedrijf zich inzet om de ontwikkeling van AI te versnellen en industrie leiders uit te dagen.

