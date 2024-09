Warhammer 40.000: Space Marine 2 breekt nu al records!

Geschreven door Sureshni Gecontroleerd door Ruben Bijgewerkt op 14 september 2024 ×

Slechts enkele dagen na de officiële lancering heeft Warhammer 40.000: Space Marine 2 al geschiedenis geschreven en eerdere records voor de hele reeks Warhammer-videogames verbroken. Deze geweldige co-op shooter heeft al meer dan 225.000 spelers op Steam!

De game heeft het record van Total War: Warhammer 3, met 166.754 spelers, verbroken. Space Marine 2 doet het, met 225.690 gelijktijdige spelers sinds 10 september, erg goed! Deze ongelooflijke prestatie betekent een grote overwinning voor de ontwikkelaars van de game, Saber Interactive, die een spel hebben afgeleverd dat spelers over de hele wereld weet te boeien.

Space Marine 2 heeft de toppositie in de hele Warhammer-serie opgeëist en zelfs de geliefde fantasy-titels ingehaald. Bovendien gebeurde dit allemaal nog voordat het spel zijn eerste speelweekend had beleefd. Met de weekenddrukte van 13-15 september in het verschiet, zouden we deze spelersaantallen nog hoger kunnen zien oplopen.

Het geheim achter het succes

Wat deze game echt onderscheidt, is de succesformule: spannende third-person shooteractie, verbluffende graphics, verslavende gameplay en een epische power fantasy die perfect past in de uitgebreide Warhammer 40K-reeks. De game combineert op meesterlijke wijze elementen uit populaire titels en bouwt voort op de basis die door zijn voorganger is gelegd.

Degenen die de Gold- of Ultra-editie van Space Marine 2 hebben gekocht, werden vorige week getrakteerd op early access, waarbij Focus Entertainment spelers vriendelijk verzocht het verhaal niet voor anderen te verpesten. Desondanks kent het spel al meer dan 2 miljoen spelers, waardoor het een van de snelst verkopende games is waar de Chief Creative Officer van Saber Interactive, Tim Willits, ooit aan heeft gewerkt. Dat betekent dat het zelfs legendarische franchises als Doom, Quake en Wolfenstein overtreft!

Space Marine 2 is niet alleen verkrijgbaar voor PS5 en Xbox Series X|S, maar bevat ook cross-play voor de campagne op consoles en pc, terwijl competitieve PvP voor elk platform apart blijft.

Een niet te missen spel

Warhammer 40.000: Space Marine 2 is fenomenaal. In een wereld waarin veel AAA-games ondermaats presteren of met ontbrekende inhoud uitkomen, is Space Marine 2 een verfrissende uitblinker. Als je fan bent van schietspellen boordevol actie in een rijk fantasie-universum, dan is deze game een absolute must-buy. Lees hier meer over Warhammer 40.000: Space Marine 2.

Bron: Game Spot

Afbeelding: Met dank aan het officiële YouTube-kanaal van Focus Entertainment