Warhammer 40K: Space Marine 2 uitgebracht

Geschreven door Sureshni Gecontroleerd door Ruben Bijgewerkt op 10 september 2024 ×

10 september 2024 Bijgewerkt op:

Goed nieuws: Warhammer 40K: Space Marine 2 is officieel gearriveerd! Als je niet bekend bent met het Warhammer 40.000-universum, ben je de afgelopen decennia mogelijk niet op deze planeet geweest. Sinds de oprichting in 1987 door Games Workshop heeft dit spel met sci-fi setting de wereld van tabletopspellen helemaal op z’n kop gezet.

In de loop der jaren is Warhammer 40K uitgegroeid tot een wereldwijde sensatie. Er bestaan nu romans, strips, speciale uitbreidingen en videogames van Warhammer 40K. De nieuwste toevoeging aan dit groeiende universum, Warhammer 40K: Space Marine 2, werd onder veel belangstelling officieel gelanceerd op 9 september.

Dit langverwachte vervolg op de third-person shooter Warhammer 40K: Space Marine uit 2011 is ontwikkeld door Saber Interactive en uitgegeven door Focus Entertainment. Spelers moeten het opnieuw opnemen tegen de wrede buitenaardse Tyranids op PS5, Xbox Series X/S en pc.

Officiële samenvatting

“Zet de reis van Ultramarine luitenant Demetrian Titus voort, een eeuw na de gebeurtenissen van de eerste game, terwijl hij vecht tegen de eindeloze vloed van Tyranids om het Imperium te beschermen. Je kunt Titus’ indrukwekkende vaardigheden en diverse wapens solo of samen met twee vrienden gebruiken, die de rollen aannemen van zijn mede-Ultramarines, Chairon en Gadriel, in een soepele drop-in/drop-out co-op modus.”

Spelers kunnen kiezen uit zes verschillende klassen (Tactical, Assault, Vanguard, Bulwark, Sniper en Heavy) in de PvE-modi ‘Operations’ en PvP ‘Eternal War’. Je kunt daarnaast je Space Marine en hun uitrusting personaliseren.

Dit nieuwe vervolg zet ook co-op multiplayer in de schijnwerpers, waar jij en twee vrienden kunnen samenwerken in een campagnemodus om de meedogenloze horde Tyranids te vernietigen. Oliver Hollis-Leick, creative director van Saber, legde in een interview met GameWatcher uit dat de campagne momenten bevat waarop Titus taken moet delegeren aan kleinere teams. “Titus blijft tijdens deze missies via de radio met ze in contact en je hoort tijdens de campagne gesprekken tussen Titus en zijn team.”

Warhammer 40K: Space Marine 2 is nu verkrijgbaar voor PS5, Xbox Series X/S en pc. Pak je uitrusting en bereid je voor op oorlog!

Bron: PC Gamer

Afbeelding: Met dank aan het officiële YouTube-kanaal van Focus Entertainment