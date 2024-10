Tomb Raider: The Legend of Lara Croft krijgt een tweede seizoen

Geschreven door Sureshni Gecontroleerd door Jolien Bijgewerkt op 28 oktober 2024 ×

Het officiële Twitteraccount van Netflix heeft aangekondigd dat Tomb Raider: The Legend of Lara Croft wordt vernieuwd voor een tweede seizoen. Dit nieuws komt verrassend vroeg, aangezien het eerste seizoen pas deze maand, op 10 oktober, op Netflix verscheen.

Wat mogen we verwachten van seizoen 2?

We kregen niet alleen te horen dat er een tweede seizoen komt, de tweet lichtte ook al een tipje van de sluier op over de inhoud van het seizoen. Lara slaat namelijk de handen in elkaar met Sam Nishimura. Dit personage ken je misschien nog uit het tiende deel van de game Tomb Raider, dat in 2013 uitkwam. Op zich is dit geen verrassing, aangezien hier in het eerste seizoen al naar werd gehint.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft will return for SEASON 2! Lara will officially join forces with the one and only Sam Nishimura for an all-new adventure. pic.twitter.com/XwvCpKlMkC — Netflix (@netflix) October 25, 2024

Waar Lara in seizoen 1 vooral alleen op pad gaat, bundelt ze in seizoen 2 haar krachten met haar vriendin Sam om samen op zoek te gaan naar gestolen Afrikaanse Orisha-maskers. Deze maskers zijn niet alleen cultureel waardevol, maar bezitten ook mysterieuze krachten die duistere geheimen met zich meedragen. Hun doel is een gevaarlijke, mysterieuze miljardair te snel af zijn.

Karakterontwikkeling van Lara

Showrunner Tasha Huo heeft wat meer informatie over de karakterontwikkeling van Lara in seizoen 2 uit de doeken gedaan: “Als we Lara ontmoeten in seizoen 1, is ze eigenlijk erg alleen en geïsoleerd. Ze gaat als het ware aan het werk als een “lone wolf”. Ze is namelijk bezig met het omarmen en accepteren van de manier waarop haar vader omging met verdriet, wat een eenzaam proces was. In de loop van seizoen 2 beseft Lara echter dat ze mensen heeft waarop ze kan terugvallen en steunen.”

Wanneer het tweede seizoen precies op Netflix te zien zal zijn, is nog niet bekend, maar de verwachtingen zijn alvast hooggespannen. De stem van Lara wordt opnieuw ingesproken door Hayley Atwell, terwijl Karen Fukuhara de stem van Sam Nishimura voor haar rekening neemt.

Bronnen: Netflix, Power Unlimited

Afbeelding: Met dank aan Netflix