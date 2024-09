Sony haalt Concord offline: Spelers krijgen hun geld terug

Geschreven door Sureshni Gecontroleerd door Ruben Bijgewerkt op 4 september 2024 ×

4 september 2024

Sony heeft aangekondigd dat Concord op 6 september 2024 offline wordt gehaald. Alle spelers krijgen hun geld terug. Het nieuws werd bekendgemaakt op de PlayStation Blog, waar directeur Ryan Ellis uitlegde dat sommige aspecten van Concord aansloegen bij spelers, maar dat andere elementen van de game en de lancering ervan niet aan de verwachtingen voldeden. Daarom hebben Sony en ontwikkelaar Firewalk Studios besloten om de game offline te halen om “opties te verkennen” die hun publiek meer kunnen boeien.

Concord wordt met onmiddellijke ingang uit de verkoop gehaald. Spelers die de game via de PlayStation Store of PlayStation Direct hebben gekocht, krijgen hun geld terug. Spelers die de game via Steam of de Epic Games Store hebben gekocht, krijgen de komende dagen hun geld terug. Voor degenen die fysieke exemplaren hebben gekocht, is het proces iets ingewikkelder. Sony adviseerde spelers om contact op te nemen met individuele retailers voor terugbetalingen en het bedrijf zal naar verwachting met deze verkopers coördineren om ervoor te zorgen dat alle terugbetalingen worden verwerkt. Sony verduidelijkte ook dat spelers geen toegang meer hebben tot het spel zodra ze hun geld terug hebben.

Minder dan twee weken na de lancering uit de verkoop gehaald

De schrapping van Concord komt minder dan twee weken na de lancering op 23 augustus 2024. Het spel werd slechts 11 dagen na de lancering uit de verkoop gehaald en op 6 september zal het volledig offline zijn, waardoor zelfs degenen die het spel hebben gekocht het niet kunnen spelen. De lancering van Concord was rampzalig. Analisten schatten dat er maar 25.000 exemplaren van zijn verkocht. Op Steam bereikte de game een piek van slechts 697 gelijktijdige spelers, een cijfer dat verbleekt in vergelijking met andere titels die als mislukt worden beschouwd, zoals Suicide Squad: Kill the Justice League, dat 12.786 gelijktijdige spelers haalde maar nog steeds als een teleurstelling werd beschouwd door Warner Bros. Discovery.

De beslissing om Concord uit de verkoop te halen werd genomen na acht jaar ontwikkeling en aanzienlijke financiële investeringen, mogelijk tientallen of zelfs honderden miljoenen dollars. Deze stap is ook tekenend voor een bredere strategische verschuiving binnen Sony, dat zijn focus op live service games heeft heroverwogen. Sony president Hiroki Totoki kondigde onlangs aan dat het bedrijf van plan is om slechts zes van de 12 live service games die momenteel in ontwikkeling zijn uit te brengen, waarbij één titel gebaseerd op The Last of Us al is geannuleerd.

