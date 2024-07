Olympische Spelen 2024: De revolutionaire invloed van AI op sport en veiligheid

AI gaat voor goud tijdens de Olympische Spelen van dit jaar. 2024 is de eerste Olympische Spelen waarop de nieuwe Olympische AI-agenda van toepassing is – de meest technologische agenda tot nu toe. Het AI-landschap is enorm veranderd sinds de Olympische Zomerspelen in Tokio.

Training

Bij de Olympische Spelen van 2024 in Parijs zorgt AI voor een revolutie in de trainingsmethoden. Het wordt gebruikt om atleten te helpen hun potentieel te bereiken door geavanceerde algoritmen te gebruiken om technieken te analyseren, trainingsregimes te verbeteren, blessures te minimaliseren en trainingsgenoten te stimuleren. De Indiase tafeltennisser Sathiyan Gnanasekaran heeft bijvoorbeeld getraind met een tafeltennisrobot die snelheid en spin op de bal genereert wat geen mens kan. Hierdoor zijn zijn ontvangstvermogen en flicks enorm verbeterd. Dit is slechts één voorbeeld van hoe atleten hyperrealistische virtual reality-software gebruiken om te helpen bij hun training.



Beoordeling

Hoewel AI in het verleden al is gebruikt om atleten te beoordelen, zullen de Spelen van 2024 de technologie gebruiken om prestaties nog nauwkeuriger te volgen. In 2023 werd door de Internationale Gymnastiek Federatie (IGF) een nieuw Judging Support System (JSS) gebruikt om de bewegingen van het turnen vast te leggen en te evalueren op basis van de sportregels. Na het succes zal het JSS zijn debuut maken op de eerste Olympische Spelen in Frankrijk om juryleden en toeschouwers bij te staan. Dit AI-systeem is in staat om kleine marges vast te leggen die het verschil kunnen maken tussen een gouden of zilveren medaille. Als deze realtime analyse helpt om eerlijke beslissingen te nemen in deze blink-and-you’ll-miss-it sport, kan dat zowel de deelnemers als de fans meer vertrouwen geven in de resultaten.



Bewaking

AI op de Olympische Spelen van 2024 verzorgt ook verbeterde beveiligingsmaatregelen met AI-gestuurde camera’s. Deze camera’s zullen potentiële bedreigingen signaleren, zoals ongebruikelijke bewegingen en andere onregelmatigheden. Deze camera’s signaleren potentiële bedreigingen zoals ongewone drukte, gevaarlijke voorwerpen, tekenen van brand of andere abnormale activiteiten. Nadat deze camera’s een risico hebben ontdekt, geven ze deze door aan het beveiligingspersoneel, die vervolgens potentiële bedreigingen kunnen onderzoeken en oplossen – om ervoor te zorgen dat het evenement zo veilig mogelijk is.



Sociale media

Het IOC zal ook AI gebruiken om social media te monitoren om atleten te beschermen tegen online misbruik. Ze zullen AI-systemen gebruiken om honderdduizenden sociale media-accounts te monitoren en om potentieel beledigende berichten door te geven aan de relevante platforms. Er is ook een AI-chatbot gemaakt om alle wedstrijd gerelateerde vragen te beantwoorden. Het door Intel aangedreven Athlete 365-platform is ontworpen om eenvoudige en snelle antwoorden te geven op veelgestelde vragen over onderwerpen als Regel 50-regels, antidopingregels en meer.



Bronnen: Dutch News