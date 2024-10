Geschreven door Sureshni Gecontroleerd door Jolien Bijgewerkt op 16 oktober 2024 ×

Binnen een week na de release van Dragon Ball: Sparking Zero zijn er al valsspelers die gebruikmaken van mods om behoorlijk dubieuze trucs uit te halen in online wedstrijden en zo op een snelle en eenvoudige manier te winnen.

Hoe doen ze dit precies? De PvP van Sparking Zero kent twee hoofdmodi. Ten eerste is er het World Tournament, waar je kunt deelnemen aan online toernooien met spelers wereldwijd of deze toernooien zelf kunt creëren. Je kunt ofwel spelen met aangepaste regels of meedoen aan iconische toernooien die rechtstreeks uit het Dragon Ball-universum komen. Ten tweede is er de Ranked Modus, waar de echte competitieve actie plaatsvindt. Hier kun je kiezen uit het volledige rooster in de Single Battle of de mogelijkheden beperken in DP Battle, waar elke zet telt. Dit zou een pure test van vaardigheid moeten zijn… maar hier verschijnen de valsspelers op het toneel.

Hoewel het spel nog maar net is uitgekomen, hebben spelers al modders betrapt op het verpesten van ranked matches. Reddit-gebruiker, JokingBr2The-Sequel, deelde zijn ervaring met het spel. Hij speelde als Gogeta en maakte zich klaar voor een grote aanval. Hij kwam echter een tegenstander tegen die Kefla gebruikte en constant Gigantic Ray aan het spammen was. Ondanks dat hij als een pro ontweek, genereerde Kefla op de een of andere manier veel te veel ultieme kracht, veel meer dan je zou verwachten. Wat bleek? De valsspeler maakte gebruik van een auto Ki-refill mod, die gek genoeg beschikbaar was op Nexus Mods, totdat hij werd verwijderd.

In het begin verdedigden sommige mensen in de community de speler door te zeggen dat het misschien een legitieme vaardigheid was, zoals Kefla’s God Ki, die je meter aanvult wanneer je een aanval mist. Maar toen werd er een screenshot gedeeld waarop de modder zelf toegaf dat hij spijt had van het beschikbaar stellen van de cheat voor online wedstrijden.

Tot nu toe hebben zowel Spike Chunsoft als Bandai Namco het probleem nog niet officieel aangepakt, maar ondanks het drama blijft Sparking Zero het ontzettend goed doen. De game heeft binnen één dag maar liefst drie miljoen exemplaren verkocht, wat echt waanzinnig is. Door de hype, de lovende reacties van zowel fans als critici en de enorme verkoopcijfers is Sparking Zero hard op weg om een van de grootste games van het jaar te worden.

Nu maar hopen dat ze die modders snel onder controle krijgen, zodat we van het spel kunnen genieten zoals het bedoeld was!

Bron: Game Rant

Afbeedling: Met dank aan Bandai Namco