Chirurgen implanteren voor het eerst een titanium hart in een menselijke patiënt

Chirurgen hebben met succes het eerste kunsthart van titanium geïmplanteerd in de borstkas van een ernstig zieke 57-jarige man die in cardiogene shock verkeerde en in afwachting was van een harttransplantatie. Het baanbrekende titanium hart dat door BiVACOR TAH is gemaakt, wordt aangedreven door ‘maglev’ technologie, dezelfde technologie die wordt gebruikt om hogesnelheidstreinen te maken.



Het kunsthart van titanium was in staat om de patiënt acht dagen lang in leven te houden, waarna chirurgen het kunstorgaan konden verwijderen om het op 17 juli te vervangen door een donorhart. De patiënt herstelt nu goed, volgens een recente update van het Texas Heart Institute. Verwacht wordt dat nog eens vier patiënten het kunsthart zullen ontvangen voordat BiVACOR’s eerste onderzoek bij mensen is afgerond. Met het oog op de toekomst hoopt het bedrijf dat zijn maglev aangedreven orgaan uiteindelijk zal worden gebruikt om het leven van talloze patiënten te redden en dat het zelfs op een dag kan worden gebruikt als een langdurige vervanging voor het menselijk hart.

Hoe het werkt

Het apparaat maakt gebruik van een titanium geconstrueerde biventriculaire roterende bloedpomp met één bewegend onderdeel – een magnetisch opgeheven rotor die bloed naar zowel de pulmonale als de systemische circulatie pompt. Door dit unieke ontwerp zijn er geen kleppen of buigzame ventrikelkamers nodig, die van oudsher gevoelig zijn voor slijtage en defecten in andere kunstharten. De magnetische levitatie technologie, vergelijkbaar met die gebruikt wordt in hogesnelheidstreinen, zorgt ervoor dat de rotor werkt zonder fysiek contact, waardoor mechanische slijtage wordt geminimaliseerd en de levensduur van het apparaat mogelijk wordt verlengd. Met zijn compacte formaat en vermogen om tot 12 liter bloedstroom per minuut te leveren, is de BiVACOR TAH geschikt voor de meeste volwassenen en sommige kinderen, en biedt het een veelbelovende oplossing voor patiënten met hartfalen in afwachting van een transplantatie.



Belangrijkste voordelen

Pompt tot 12 liter bloed per minuut, wat overeenkomt met de capaciteit van een gezond hart tijdens inspanning

Compact formaat, geschikt voor de meeste volwassenen en sommige kinderen

Autoregulatie om de bloedstroom aan te passen op basis van de fysiologische eisen van de patiënt

Geschikt voor langdurig gebruik dankzij het slijtvaste ontwerp



Alternatief voor donorhart

Deze technologie is bedoeld als oplossing voor patiënten die op een donorhart wachten. Het innovatieve ontwerp en de duurzaamheid suggereren mogelijkheden voor langdurig gebruik in de toekomst. Het apparaat is met name gunstig voor patiënten met ernstig biventriculair hartfalen of patiënten die niet geschikt zijn voor linker ventrikelhulpapparaten. Door een betrouwbaar alternatief te bieden voor donorharten, die wereldwijd schaars zijn, zou de BiVACOR TAH het sterftecijfer onder patiënten met eindstadium hartfalen aanzienlijk kunnen verlagen.



Kosten

De BiVACOR kost minder dan 100.000 dollar om te maken en wordt verkocht voor ongeveer 200.000 dollar. De vergoeding van de ziektekostenverzekering is echter ongeveer $350.000 voor een procedure als deze. Waarom zouden de verzekeringsmaatschappijen zoveel betalen? De realiteit is dat als ze dat niet doen, de patiënt langzaam sterft in het ziekenhuis en palliatieve zorg is superduur. BiVACOR zal een Serie C van $50 miljoen tot $60 miljoen ophalen om het op de markt te brengen – als de testen op mensen succesvol blijken – voordat het naar de beurs gaat.



Bronnen: Texas Heart Institute The Express