Casino zonder limiet – alles wat je moet weten

Een casino zonder limiet biedt spelers de mogelijkheid om zonder beperkingen als inzet-, stortings- of speellimieten te spelen. Op deze pagina vind je een overzicht van de beste casino’s zonder limieten, allemaal zorgvuldig geselecteerd door de experts van Apparata. Lees Meer In deze gids bespreken we ook de verschillende soorten limieten die online casino’s kunnen hanteren, nemen we de voor- en nadelen van spelen bij dergelijke casino’s met je door en leggen we uit hoe je de beste no limit casino’s kunt vinden. Lees Minder

De beste online casino’s zonder limieten

Wat is een casino zonder limieten?

Misschien heb je nog nooit gehoord van een casino zonder limiet, en vraag je je af wat dit precies betekent. We leggen het hieronder uit.

Definitie en functie van casino’s zonder limieten

Een casino zonder limiet, ook wel no limit casino genoemd, is een online casino waar spelers geen rekening moeten houden met beperkingen op hun stortingen, opnames, inzetten of speeltijd.

In tegenstelling tot een casino met limiet, kunnen spelers namelijk zelf kiezen of ze deze limieten instellen of niet. Kies je ervoor om de limieten uit te schakelen, dan betekent dit dat je kunt spelen zonder de dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse limieten die vaak bij online casino’s gelden.

Bij een casino zonder limiet zul je je wel nog altijd moeten registreren en identificeren. Het feit dat de limieten kunnen worden uitgeschakeld, betekent namelijk niet dat de casino’s niet aan andere wettelijke verplichtingen moeten voldoen. Ze moeten nog altijd de strenge eisen van de regelgevende gokautoriteit opvolgen.

We gaan verderop op deze pagina in op de verschillende soorten limieten die een online casino kan hanteren.

Waarom bieden sommige casino’s geen limieten aan?

Een casino kan ervoor kiezen om geen limieten te hanteren om spelers de volledige controle te geven over hun speelgedrag, zonder enige beperking.

Dit doen ze bijvoorbeeld om zich te onderscheiden van de concurrentie en high rollers of spelers die meer vrijheid willen aan te trekken. Een casino dat geen limieten hanteert, kan spelers een flexibelere speelomgeving bieden.

Aanmelden bij een casino zonder limiet Maak een account aan Vergelijk casino’s zonder limiet en meld je aan bij het beste no limit casino. Doorloop het registratieproces en verifieer je account zodat je snel geld kunt laten uitbetalen. Maak een storting en claim een bonus Na het aanmaken van je account kun je geld storten op je speelrekening. Je kunt meteen de welkomstbonus claimen om met meer tegoed of gratis spins te kunnen spelen. Begin met spelen Nadat je je saldo hebt opgewaardeerd, kun je meteen beginnen met spelen. Veel plezier!

Soorten limieten die je bij online casino’s kunt tegenkomen

De meeste online casino’s stellen verschillende soorten limieten in om het speelgedrag van hun spelers binnen de perken te houden. We bespreken hieronder de meest voorkomende limieten die je kunt tegenkomen bij een online casino.

Stortingslimieten

Dit verwijst naar het maximale bedrag dat je per dag, week of maand kunt storten op je speelrekening. Met behulp van deze limiet kunnen spelers hun uitgaven onder controle houden en de financiële risico’s beperken.

De stortingslimiet is van kracht bij zowel casino’s zonder limieten als met limieten, met het verschil dat deze limiet bij een no limit casino optioneel is. Wil je je uitgaven binnen de perken houden, dan kun je er zelf voor kiezen om een dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse stortingslimiet in te stellen. Dit kan in je account onder “responsible gaming” of verantwoord gokken.

Bij casino’s met limieten, zoals Nederlandse online casino’s, zijn deze stortingslimieten verplicht. Nederlandse casino’s zijn een stuk strenger dan buitenlandse casino’s. Sinds 1 oktober 2024 kunnen spelers ouder dan 24 maximaal €350 storten, terwijl jongvolwassenen slechts €150 per maand kunnen storten, zoals te lezen staat op de website van de Rijksoverheid. Bij buitenlandse casino’s ligt deze limiet een stuk hoger. Zo kunnen spelers die bij casino’s in het buitenland spelen, tot wel €2000 per transactie overmaken naar hun speelrekening.

Vaak hangt de limiet ook af van de betaalmethode die je wilt gebruiken. Ieder betaalmiddel heeft namelijk zijn eigen limieten. Bij prepaidkaarten of telefoonabonnementen zijn deze vrij laag. Bij betaalopties als cryptocurrencies zijn deze veel hoger en kun je veel meer storten. Deze betaallimieten vind je ook terug bij een casino zonder limiet, maar deze liggen over het algemeen veel hoger dan bij casino’s met limieten.

Uitbetalingslimieten

Casino’s kunnen ook uitbetalingslimieten hanteren. Deze limieten bepalen hoeveel je per dag, week of maand kunt opnemen. Dit kan frustrerend zijn voor spelers die graag grote bedragen willen laten uitbetalen, omdat ze dan hun winst mogelijk in meerdere keren moeten opnemen.

Deze limiet zul je opnieuw bij zowel casino’s met als zonder limiet terugvinden. In tegenstelling tot andere limieten, kun je de uitbetalingslimieten niet zelf aanpassen. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor high rollers of VIP-spelers, die kunnen genieten van persoonlijke limieten en meer kunnen laten uitbetalen.

Er zijn twee verschillende soorten uitbetalingslimieten:

Minimale opname : Dit verwijst naar het minimale bedrag dat je per dag, week of maand kunt opnemen bij een online casino.

: Dit verwijst naar het minimale bedrag dat je per dag, week of maand kunt opnemen bij een online casino. Maximale opname: Verwijst naar het maximale bedrag dat je per dag, week of maand kunt opnemen bij een online casino.

Inzetlimieten

Inzetlimieten geven aan hoeveel je per ronde of spel kunt inzetten. Dit kan variëren per spel en casino waarbij je speelt. Zo kunnen bepaalde slotmachines al worden gespeeld vanaf €0,05 per spin, terwijl de minimale inzet van een tafelspel zo’n €10 kan zijn.

Deze limieten zijn ingesteld door de spelontwikkelaar en zijn er om te voorkomen dat spelers in korte tijd te veel geld verliezen. In sommige gevallen kunnen de online casino’s zelf de inzetlimieten bepalen, dit is voornamelijk het geval bij bonussen. De bonussen gaan namelijk gepaard met voorwaarden, waaronder een maximale inzetlimiet van bijvoorbeeld €5 per draai.

Verlieslimieten

Er zijn ook verlieslimieten, die je kunt instellen om te voorkomen dat je te veel geld verliest. Met deze limieten kun je bijvoorbeeld bepalen hoeveel geld je maximaal wilt verliezen binnen een bepaalde tijdsperiode. Zodra je dit bedrag hebt bereikt, kun je niet verder spelen.

Bij Nederlandse casino’s kunnen spelers deze limieten niet zelf aanpassen, maar bij buitenlandse online casino’s wel. Deze online goksites zijn namelijk een stuk flexibeler dan casino’s met een Nederlandse licentie.

Tijdslimieten

Spelers kunnen bij bepaalde online casino’s ook tijdslimieten instellen, waarmee je de tijd die je kunt doorbrengen op het platform kunt beperken. Deze limieten zijn er om te voorkomen dat spelers te lang doorspelen en zo te veel geld inzetten en mogelijk in de problemen komen.

Spelers kunnen bijvoorbeeld bepalen hoeveel uur per dag of week ze bij het casino doorbrengen. Mensen die geen risico lopen op overmatig spelen hebben deze beperking niet nodig. No limit casino’s geven je de kans om deze limiet zelf in te stellen, zodat je ervoor kunt kiezen om deze uit te zetten. Als je op een bepaald moment iets meer controle wilt, dan kun je de limiet simpelweg aanzetten.

Limieten op winst uit bonussen

Online casino’s kunnen er ook voor kiezen om een maximale winst te koppelen aan winst gemaakt uit bonussen. Dit betekent dat als je het maximale bedrag overschrijdt, de extra winst komt te vervallen. Deze limiet is niet bij elk casino van kracht.

Casino limieten die een casino onbetrouwbaar maken

Bij een onbetrouwbaar casino worden de limieten tegen je gebruikt. Ze doen dit om ervoor te zorgen dat ze je geldopnames of bonus niet hoeven uit te betalen.

We geven hieronder een overzicht van de verschillende limieten die onbetrouwbare casino’s gebruiken, zodat je ze zelf kunt herkennen.

Soort limiet Uitleg Aanbeveling Lage stortingslimieten Beperking op hoeveel je kunt storten Afhankelijk van je voorkeur Lage uitbetalingslimieten Hele lage limieten op hoeveel je per keer/dag/week/maand kunt laten uitbetalen Vermijden Lage limieten op bonuswinsten Een laag maximumbedrag op bonuswinsten, zelfs na het voldoen aan de inzetvereisten Vermijden Limieten worden regelmatig aangepast Casino’s die hun limieten steeds aanpassen Vermijden Casino’s met een maximale uitbetalingslimiet per account Casino’s die het totaalbedrag dat je kunt laten uitbetalen begrenzen Vermijden Casino’s zonder enige limieten Casino’s die helemaal geen limieten toepassen Vermijden

Voordelen van spelen bij casino’s zonder limieten Meer vrijheid tijdens het spelen: Aangezien je niet vastzit aan strenge limieten, geniet je als speler van veel vrijheid tijdens het spelen. Dit maakt het mogelijk om zonder onderbrekingen en in je eigen tempo te spelen. Hogere stortingen en uitbetalingen mogelijk: Als je speelt bij een casino zonder limiet, dan kun je vaak genieten van hogere stortingen en uitbetalingen, wat vooral aantrekkelijk is voor spelers die grotere bedragen willen inzetten, zoals high rollers, of spelers die snel van hun winsten willen kunnen genieten. Hogere inzetten met bonusgeld: Een ander voordeel is dat er minder beperkingen zijn op de voorwaarden die verbonden zijn aan de bonussen. Zo kun je bij een limietloos casino vaak hogere inzetten plaatsen met bonusgeld in vergelijking met een casino met limiet. Uitgebreider aanbod betaalmethoden: Een casino zonder limiet stelt vaak een ruimere selectie betaalmiddelen beschikbaar aan hun spelers. Zo kun je bijvoorbeeld met cryptocurrencies als Bitcoin betalen, iets wat niet mogelijk is bij Nederlandse online casino’s. Hogere bonussen: Vaak kun je bij een no limit casino ook genieten van hogere bonussen dan bij casino’s met vaste limieten. Nadelen van casino’s zonder limiet Je geeft mogelijk meer geld uit: Zonder stortings- of inzetlimieten geef je gemakkelijk meer geld uit dan je je eigenlijk kunt veroorloven, wat kan leiden tot financiële problemen. Mogelijke gevaren van overmatig spelen: Daarnaast is de kans op buitensporig gokken groter. Als er geen limieten van kracht zijn, kan het verleidelijk zijn om door te blijven spelen, zelfs wanneer je veel geld verliest en je verliezen probeert goed te maken. Minder beveiliging door gebrek aan limieten: Ook kan het gebrek aan limieten voor minder bescherming zorgen. Online goksites maken gebruik van limieten om hun spelers te beschermen tegen impulsieve beslissingen en onverantwoord gokken. Zonder limieten is er minder beveiliging.

Casino spellen zonder limiet

Online kansspelaanbieders stellen een ruime keuze aan boeiende spellen ter beschikking. Of je nu fan bent van gokkasten, tafelspellen, live games, crash games of instant games, er zit voor elk wat wils tussen. We bespreken hieronder enkele van de populairste spellen.

Gokkasten

Slotmachines zijn ongetwijfeld de meest gespeelde spellen, zowel in fysieke casino’s als online kansspelaanbieders. Gokkasten spreken veel mensen aan omdat ze erg herkenbaar en eenvoudig te spelen zijn. Bij gokkasten zonder limiet kunnen spelers blijven inzetten. Sommige slotmachines staan inzetten tot wel €500 per draai toe.

Poker zonder limiet

In tegenstelling tot andere casino spellen, zoals bijvoorbeeld slotmachines, draait het bij poker niet alleen om geluk. Het is namelijk een strategisch kaartspel waarbij vaardigheden en kennis een grote rol spelen. Door veel te oefenen kun je je winkansen verhogen. Veel pokerspellen hanteren limieten, maar er zijn ook toernooien en tafels zonder limieten.

Roulette

Roulette is een populair spel dat veel mensen trekt omwille van de eenvoud. Spelers plaatsen hun inzetten en wachten ongeduldig af om te zien waar het balletje tot stilstand komt. De meeste roulettetafels kennen inzetlimieten, maar sommige casino’s stellen VIP-tafels ter beschikking waar spelers zonder limieten kunnen spelen. Je vindt deze tafels zowel in het online als fysiek casino terug.

Ook kun je onbeperkt blijven doorspelen als je roulette speelt, waardoor je in principe toch kunt genieten van spelen zonder inzetlimieten.

Blackjack zonder limiet

Blackjack is ook een spel waarvoor je gebruik kunt maken van tactieken en strategieën om je kansen op winst te vergroten. Hoewel de meeste tafels inzetlimieten hebben, zijn er tafels voor high rollers waar je zoveel geld kunt inzetten als je wilt.

Live casino spellen zonder limiet

In het live casino geniet je van een authentieke ervaring dankzij de live dealers die het spel in goede banen leiden. Verschillende van deze live casino tafels bieden ongelimiteerde inzetten aan, zodat je zo lang je maar wilt kunt verder spelen.

Hoe vind je het beste casino zonder limiet?

Als je op zoek bent naar het beste no limit casino, dan zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden.

Criteria voor de beste no limit casino’s

Vergunning : Een betrouwbaar casino zonder limiet beschikt altijd over een vergunning van een gerenommeerde autoriteit, als de MGA, UKGC of KSA.

: Een betrouwbaar casino zonder limiet beschikt altijd over een vergunning van een gerenommeerde autoriteit, als de MGA, UKGC of KSA. Breed spelaanbod : Een goed no limit casino stelt een ruim aanbod spellen ter beschikking aan hun spelers, waaronder gokkasten, tafelspellen en live games. Bovendien zijn deze spellen allemaal van de hand van erkende softwareleveranciers.

: Een goed no limit casino stelt een ruim aanbod spellen ter beschikking aan hun spelers, waaronder gokkasten, tafelspellen en live games. Bovendien zijn deze spellen allemaal van de hand van erkende softwareleveranciers. Ruim bonusaanbod: Ook het bonusaanbod speelt een grote rol. Een betrouwbaar en goed casino zonder limiet trakteert hun spelers regelmatig op aantrekkelijke bonussen, die bovendien niet gekoppeld zijn aan onredelijke en onhaalbare voorwaarden.

Ook het bonusaanbod speelt een grote rol. Een betrouwbaar en goed casino zonder limiet trakteert hun spelers regelmatig op aantrekkelijke bonussen, die bovendien niet gekoppeld zijn aan onredelijke en onhaalbare voorwaarden. Beoordelingen en ervaringen van andere spelers: De recensies van andere spelers kunnen je veel vertellen over de betrouwbaarheid en kwaliteit van een online casino.

De recensies van andere spelers kunnen je veel vertellen over de betrouwbaarheid en kwaliteit van een online casino. Gerenommeerde betaalmiddelen: Een goed casino werkt samen met erkende betaalmethoden als VISA, Paypal, Mastercard en meer. Deze betaaldiensten gaan niet zomaar met eender welk bedrijf in zee. Het feit dat een no limit casino dergelijke betaalopties aanbiedt, is op zich al een goed teken. Bovendien is het belangrijk dat deze betaalmiddelen snelle en veilige transacties mogelijk maken.

Tips voor het kiezen van een geschikt casino

Hier zijn enkele nuttige tips om in gedachten te houden tijdens het kiezen van een casino zonder limiet:

Lees de voorwaarden van het casino door: Neem de algemene voorwaarden, de bonusvoorwaarden en andere voorwaarden goed door, zodat je niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Vergelijk casino’s zonder limieten en hun aanbiedingen zoals bonussen en promoties: Pas zo kom je te weten welk soort casino bij jouw speelstijl en voorkeuren past.

Contacteer de klantenservice: Een goede klantendienst is cruciaal. Aarzel daarom zeker niet om de klantensupport eens aan te spreken om te zien of ze je vraag of probleem snel beantwoorden of oplossen.

Controleer of je het casino eenvoudig kunt betreden via je mobiel toestel: Kijk of het casino een app aanbiedt, of dat je via de browser van je mobiel toestel kunt spelen. Het is namelijk fijn om waar en wanneer je maar wilt te kunnen spelen.

Bonussen en promoties bij casino’s zonder limieten

Een casino zonder limiet geeft vaak aantrekkelijke bonussen en promoties weg, waardoor spelers kunnen genieten van meer speelgeld en flexibiliteit tijdens het spelen. Hieronder bespreken we een aantal populaire bonussen die je vaak ziet voorbijkomen bij een limietloos casino.

Welkomstbonus zonder limieten

No limit casino’s trakteren nieuwe spelers op een mooie welkomstbonus om hen te bedanken voor het aanmaken van een account. Deze bonus kan bestaan uit een stortingsbonus waarmee je een bepaald bedrag bovenop het gestorte geld ontvangt (bijvoorbeeld een 100% of 200% bonus). Mogelijk wordt deze bonus ook weggegeven in combinatie met gratis draaibeurten op een bepaalde gokkast.

Een no limit casino kan er ook voor kiezen om een welkomstbonuspakket aan te bieden, dat bestaat uit meerdere welkomstbonussen.

No deposit bonus

Bij sommige casino’s zonder limiet kun je ook genieten van een bonus zonder storting. Spelers krijgen dan gratis speelgeld of spins zonder dat ze er een storting voor hoeven te maken. Deze bonussen zijn ideaal voor spelers die het casino en de spellen risico- en kosteloos willen leren kennen.

Houd er wel rekening mee dat dit soort bonus niet zo vaak wordt weggegeven.

Reload bonus

Bestaande en vaste spelers kunnen van het casino zonder limiet ook een herlaadbonus, of reload bonus, krijgen. Reload bonussen bieden de spelers extra tegoed bij hun volgende stortingen. Soms kan deze bonus deel uitmaken van een welkomstpakket, waarbij de casino’s ervoor kiezen om de welkomstbonus verspreid over meerdere stortingen aan te bieden.

Gratis spins zonder inzetvereisten

No limit casino’s kunnen ook gratis spins zonder inzetvereisten weggeven. Deze bonus is bijzonder aantrekkelijk aangezien je de winsten gemaakt met de free spins niet een bepaald aantal keer moet inzetten voordat je ze kunt laten uitbetalen. Dit geeft je als speler meer vrijheid.

VIP- en cashback bonussen

Casino’s zonder limieten kunnen loyale spelers ook belongen met VIP- of loyaliteitsprogramma’s. Met deze programma’s worden trouwe spelers beloond voor hun loyaliteit met leuke bonussen, exclusieve voordelen als hogere opnamelimieten en een persoonlijke VIP-manager.

Een cashback bonus is een voorbeeld van een dergelijke bonus, al geven sommige casino’s deze ook weg aan spelers die geen lid zijn van hun VIP-programma. Met deze bonus krijgen spelers een deel van de verliezen terug die ze over een bepaalde periode hebben gemaakt.

Veiligheid en betrouwbaarheid bij casino’s zonder limiet

Zijn no limit casino’s veilig? Hoe kun je als speler zelf nagaan of een casino veilig of betrouwbaar is? We leggen het hieronder aan je uit.

Waarop letten bij het kiezen van een betrouwbaar casino?

Als je een betrouwbaar online casino wilt identificeren, dan moet je aandacht besteden aan een aantal belangrijke zaken:

1 De reputatie van het casino: Heeft het casino een positieve reputatie? Lees de beoordelingen van andere spelers om een idee te krijgen van de reputatie van het casino zonder limiet. 2 Vergunning: Betrouwbare casino’s zonder limieten hebben een vergunning van een vermaarde gokautoriteit verkregen (hierover later meer). 3 Goede en responsieve klantenservice: Een betrouwbaar no limit casino stelt een responsieve klantendienst ter beschikking die je problemen snel oplost en je vriendelijk te woord staat. De klantenservice kan je namelijk veel vertellen over de betrouwbaarheid van het casino. Kun je de klantensupport moeilijk bereiken of sturen ze je van het kastje naar de muur? Dan is dat geen goed teken. 4 Technische veiligheid: Een betrouwbaar casino zonder limiet treft verschillende veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat spelers zonder zorgen bij hen kunnen storten en spelen. Zo maken ze gebruik van SSL-encryptie, firewalls en antivirussoftware. 5 Transparante communicatie: Een betrouwbaar no limit casino communiceert op een transparante wijze naar hun klanten toe. Zo zijn ze eerlijk over de voorwaarden die verbonden zijn aan de bonussen en kun je de algemene voorwaarden en bepalingen snel terugvinden.

Rol van vergunningen en regulering

Een vergunning van een gerenommeerde gokautoriteit is een belangrijke indicator van de veiligheid van het casino. Casino’s die een vergunning hebben ontvangen en worden gereguleerd door een erkende gokautoriteit moeten voldoen aan strenge normen en richtlijnen wat de veiligheid en eerlijkheid van hun platform en spellen betreft.

Erkende gokautoriteiten zijn o.a.: de Malta Gaming Authority (MGA), de UK Gambling Commission (UKGC), de Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA), de Kahnawake Gaming Commission, en meer. Deze vergunningen garanderen dat de casino’s alles volgens het boekje doen. Is dit niet het geval, dan kan de autoriteit ervoor kiezen om de casino’s te straffen of hun vergunning in te trekken.

Bescherming van spelers zonder limieten

Bij casino’s zonder limieten is het extra belangrijk dat spelers goed worden beschermd. Online casino’s kunnen de spelers op verschillende manieren beschermen:

Veilige en betrouwbare betaalmethoden: No limit casino’s stellen veilige betaalmiddelen ter beschikking aan hun spelers, zoals VISA, Mastercard, PayPal, iDEAL en meer.

No limit casino’s stellen veilige betaalmiddelen ter beschikking aan hun spelers, zoals VISA, Mastercard, PayPal, iDEAL en meer. Geavanceerde encryptietechnologie: Deze casino’s maken gebruik van SSL-encryptie om de financiële en persoonlijke gegevens van de speler te beschermen.

Deze casino’s maken gebruik van SSL-encryptie om de financiële en persoonlijke gegevens van de speler te beschermen. Verantwoord spelen: De online casino’s stellen hulpmiddelen ter beschikking waarmee spelers op een verantwoorde manier kunnen gokken. Denk bijvoorbeeld aan speellimieten, stortingslimieten, inzetlimieten, zelfuitsluiting, zelftests, en meer. Spelers die vrezen dat ze te veel spelen kunnen hiervan gebruikmaken om hun speelgedrag terug onder controle te krijgen.

Mobiele casino’s zonder limiet

Ben jij iemand die af en toe onderweg een potje online blackjack speelt? Dan wil je misschien graag weten of er ook mobiele casino’s zonder limiet bestaan? Je leest het hieronder.

Voordelen van mobiel spelen zonder limieten

Spelen in een mobiel casino zonder limieten kent verschillende voordelen. Ten eerste kunnen spelers genieten van heel wat fexibiliteit, omdat je waar en wanneer je maar wilt kunt inloggen en je favoriete spellen kunt spelen.

Daarnaast zijn veel mobiele spellen geoptimaliseerd voor smartphones en tablets, wat betekent dat je profiteert van dezelfde hoge kwaliteit en gebruiksvriendelijke interfaces als via je desktop of laptop.

De spellen laden snel en passen zich perfect aan aan je mobiele toestel. Mogelijk bevinden de knoppen zich op andere plaatsen, maar over het algemeen hoef je niet in te boeten aan kwaliteit.

Hoe werkt een mobiel casino zonder limieten?

Mobiele casino’s zonder limieten werken op net dezelfde manieren als traditionele online casino’s, maar zijn speciaal geoptimaliseerd voor mobiele toestellen. Spelers kunnen ofwel een casino app downloaden via de App Store of Google Play, of via hun mobiele browser toegang krijgen tot het casino.

Na registratie kun je inloggen, geld storten en je favoriete games spelen, zonder dat je je zorgen hoeft te maken over limieten. Bij een no limit casino zijn de limieten namelijk optioneel en kun je ervoor kiezen om ze niet in te stellen.

De mobiele casino’s bieden een ruim aanbod aan spellen, zodat je waar en wanneer je maar wilt kunt spelen.

Betaalmethoden bij casino’s zonder limiet

Wil je spelen bij een no limit casino, dan zul je geld op je speelrekening moeten storten. Hieronder bespreken we de verschillende betaalmethoden die aanwezig zijn bij casino’s zonder limiet.

Verschillende betaalopties voor spelers zonder limieten

Veelgebruikte betaalmethoden zijn creditcards, zoals VISA of Mastercard, e-wallets als Neteller, Skrill of PayPal of bankoverschrijvingen.

Bepaalde casino’s in het buitenland geven je bovendien de optie om geld te storten met cryptocurrencies zoals Bitcoin of Ethereum, waarmee je niet alleen snel, maar ook helemaal anoniem, geld kunt overmaken naar je speelrekening.

Deze betaalmethoden zijn interessant voor spelers die graag grote bedragen willen inzetten zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over limieten.

Beperkingen bij betalingsmethoden

Houd er rekening mee dat er bepaalde beperkingen gelden bij het storten of opnemen van geld.

Elke betaalmethode heeft zijn eigen maximale stortings- en opnamelimieten. Met creditcards kun je bijvoorbeeld €2500 per transactie overmaken, terwijl bankoverschrijvingen soms hogere limieten hebben, afhankelijk van je bank.

Daarnaast ondersteunen sommige betaalmiddelen, zoals prepaidkaarten, geen opnames. Dit betekent dat je voor andere betaalmethoden moet kiezen als je geld wilt laten uitbetalen.

Hoe kun je de limieten van betaalmethoden omzeilen?

Er bestaan gelukkig een aantal manieren om de limieten van betaalmethoden te omzeilen:

Je kunt je aanmelden voor het loyaliteitsprogramma van het casino. Hoe meer je speelt, hoe meer beloningen je ontvangt, waaronder hogere opnamelimieten.

Sommige casino’s bieden de mogelijkheid om je limieten te verhogen door je identiteit te verifiëren.

Je kunt meerdere betaalmethoden combineren. Als je bijvoorbeeld je limiet hebt bereikt met je creditcard, kun je overstappen op een e-wallet voor je volgende stortingen.

RTP (Return to Player) in casino’s zonder limiet

Wat betekent Return to Player en hoe zit het met de RTP van spellen aangeboden door casino’s zonder limiet? Je leest het hieronder.

Wat betekent RTP?

RTP staat voor Return to Player, in het Nederlands ook wel uitbetalingspercentage genoemd, en verwijst naar het theoretische percentage dat een casino spel op de lange termijn terugbetaalt aan de spelers.

Als een gokkast een RTP heeft van 96%, dan betekent dit dat het spel op de lange termijn €96 zal terugbetalen op een inzet van €100. Over het algemeen geldt dat spellen met een RTP van minstens 96% goed uitbetalen. We schreven een handleiding over de best uitbetalende gokkasten, als je hier meer over wilt te weten komen.

Het uitbetalingspercentage verschilt van spel tot spel. Bij slotmachines schommelt de gemiddelde RTP rond de 96%, terwijl tafelspellen als blackjack kunnen oplopen tot 99%.

De RTP van spellen aangeboden bij no limit casino’s

Sommige spelproviders geven casino’s de kans om de RTP handmatig aan te passen (zolang deze binnen een bepaalde grens valt). Je kunt dus casino’s tegenkomen waarbij de spellen een hoger uitbetalingspercentage hebben. Speel je bij een no limit casino met een hoge RTP, dan maak je meer kans op winst.