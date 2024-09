Zo speel je het geheime einde van Black Myth: Wukong vrij

Geschreven door Sureshni Gecontroleerd door Ruben Bijgewerkt op 9 september 2024 ×

Black Myth: Wukong heeft, net zoals de vele andere spellen die als inspiratiebron hebben gediend voor de game, een ontgrendelbaar geheim einde. Om dit vrij te spelen, moeten spelers een hele reeks uitdagingen door het spel heen voltooien. Sinds de release van de game vorige maand hebben sommige toegewijde spelers deze geheimzinnige ontknoping al bereikt, terwijl nog veel spelers bezig zijn met het vrijspelen ervan. Dit einde is namelijk het derde en moeilijkste om het einde van de game te bereiken, aangezien spelers verschillende doelen en opdrachten moeten voltooien en de eindbaas twee keer moeten verslaan.

De weg naar het echte geheime einde

Om het geheime einde van Black Myth: Wukong te ontgrendelen, moeten spelers verborgen gebieden in vier van de zes hoofdstukken van de game verkennen. Deze geheime gebieden bevinden zich in de hoofdstukken 1, 2, 4 en 5. Spelers moeten in elk gebied unieke taken doorlopen en voltooien. In hoofdstuk 2 moeten spelers bijvoorbeeld een zoektocht ondernemen voor een NPC, een wrattenzwijn, waarbij ze het moeten opnemen tegen twee eindbazen, de Tiger Vanguard en Fuban, voordat ze toegang krijgen tot de verborgen locatie. Naast deze uitdagingen moeten spelers ook de Treasure Hunter-sidequest in hoofdstuk 3 voltooien en de eindbaas van het spel, The Great Sage’s Broken Shell, verslaan. Het is belangrijk om na dit gevecht geen nieuwe cyclus te starten, want er is nog meer te volbrengen.

Als spelers ervoor kiezen om door te gaan, moeten ze op zoek naar Mount Mei, waar Erlang, the Sacred Divinity, woont die wordt beschouwd als een van de moeilijkste tegenstanders van het spel. Zodra Erlang is verslagen, moeten spelers het opnemen tegen de Four Heavenly Kings, gevolgd door nog een ontmoeting met The Great Sage’s Broken Shell. Als je deze slopende gevechten voltooit, ontgrendel je uiteindelijk het echte geheime einde van Black Myth: Wukong, dat wordt begeleid door een prachtig geanimeerde video als beloning voor je inspanningen.

Black Myth: Wukong werd op 20 augustus 2024 uitgebracht voor pc en PlayStation 5 en wordt alom geprezen om de uitdagende gevechten, ingewikkelde geheimen en visueel verbluffende wereld. De Xbox Series X|S-versie is momenteel in ontwikkeling, maar er is nog geen officiële releasedatum aangekondigd. Ondanks enkele frustrerende technische problemen levert Black Myth: Wukong fantastische gevechten, spannende eindbaasgevechten en een meeslepende wereld vol geheimen die wachten om ontdekt te worden.

