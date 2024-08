Geschreven door Sureshni Gecontroleerd door Ruben Bijgewerkt op 26 augustus 2024 ×

26 augustus 2024 Bijgewerkt op:

De nieuwste uitbreiding van World of Warcraft®, The War Within™, is beschikbaar vanaf 26 augustus om 15:00 PDT. Je kunt het spelen op pc via de Blizzard Battle.net app.

Verken het land van Khaz Algar

In deze uitbreiding wagen spelers zich in de nieuwe en mysterieuze regio Khaz Algar. Dit land zit vol gevaren en verborgen schatten en nodigt uit om ondergrondse werelden te verkennen. Het eerste hoofdstuk van de Worldsoul Saga™ brengt je diep in het duistere Nerubische rijk, waar Xal’atath kwade krachten verzamelt die van plan zijn Azeroth te vernietigen.

Verbeter je personage

The War Within™ introduceert een nieuwe functie genaamd Hero Talents voor elke klasse in het spel. Dit is een permanente manier om je personage te verbeteren, waardoor je nieuwe vaardigheden krijgt en de unieke eigenschappen van je klasse worden versterkt. Er zijn 11 talenten in de Hero Talents Tree. Het eerste talent ontgrendel je op level 71 en van 71 tot 80 krijg je 1 talentpunt per level, zodat je op level 80 alle talenten kunt ontgrendelen.

Spelers kunnen ook The Delves verkennen. Dit zijn korte avonturen die je solo of in groep in ongeveer 10-20 minuten kunt spelen en die experience points en epische beloningen opleveren. Je kunt ze alleen verkennen of met maximaal vier vrienden, samen met een NPC-metgezel, Brann Bronzebeard, die zijn eigen aanpasbare Talent Tree heeft.

World of Warcraft®: The War Within™ Seizoen 1 – Agenda

Met de lancering van The War Within™ begint een nieuw seizoen met nieuwe dungeons, beloningen en uitdagingen.

26 augustus : The War Within™ wordt wereldwijd gelanceerd om 15:00 PDT, samen met Heroic Dungeons. De Dragonflight Season 4 PvE rewards worden ingetrokken.

: The War Within™ wordt wereldwijd gelanceerd om 15:00 PDT, samen met Heroic Dungeons. De Dragonflight Season 4 PvE rewards worden ingetrokken. 10 september : Seizoen 1 begint met de opening van Heroic en Raid Finder Wing 1 van Nerub-ar Palace. De Mythic 0 dungeons worden ook beschikbaar samen met de Heroic Seasonal Dungeons, de nieuwe World Bosses en PvP Seizoen 1.

: Seizoen 1 begint met de opening van Heroic en Raid Finder Wing 1 van Nerub-ar Palace. De Mythic 0 dungeons worden ook beschikbaar samen met de Heroic Seasonal Dungeons, de nieuwe World Bosses en PvP Seizoen 1. 17 september : De Mythic raids, Mythic+ Dungeons, Raid Finder Wing 2 en raid Story Mode gaan open.

: De Mythic raids, Mythic+ Dungeons, Raid Finder Wing 2 en raid Story Mode gaan open. 24 september: De Raid Finder Wing 3 gaat open

World of Warcraft®: The War Within™ belooft een spannend nieuw hoofdstuk in de game te worden en biedt spelers nieuwe content, uitdagingen en manieren om hun personages te ontwikkelen. Met de introductie van de mysterieuze regio Khaz Algar, het nieuwe Hero Talents-systeem en de mogelijkheid om Delves te verkennen voor epische beloningen, zal deze uitbreiding de World of Warcraft-ervaring verrijken. Terwijl spelers zich voorbereiden op de lancering, kunnen ze zich verheugen op nieuwe dungeons, raids en seizoenscontent waarmee ze zich blijven bezighouden en de wereld van Azeroth als nooit tevoren kunnen verkennen.

Bron: World of Warcraft

Afbeelding: Met dank aan World of Warcraft