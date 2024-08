Verdansk keert eindelijk terug naar Call of Duty Warzone

Geschreven door Sureshni Gecontroleerd door Ruben Bijgewerkt op 29 augustus 2024 ×

29 augustus 2024 Bijgewerkt op:

De iconische map Verdansk maakt zijn langverwachte terugkeer naar Call of Duty Warzone. Dit heeft Activision bevestigd tijdens het recente COD: Next-evenement. Deze aankondiging maakt een einde aan maanden van speculatie en geruchten en bevestigt officieel dat de geliefde map terugkomt in de lente van 2025.

Verdansk was de oorspronkelijke map die in maart 2020 werd gelanceerd met Call of Duty Warzone en werd al snel een populair strijdtoneel voor spelers over de hele wereld. De terugkeer werd gevierd door de Call of Duty-community, vooral op socialemediaplatforms zoals X.

De herintroductie van Verdansk in Warzone is een spannend moment voor fans die er al lang naar uitkijken om iconische plekken zoals het Stadium, Train Station en de Superstore opnieuw te bezoeken. Hoewel het nog onduidelijk is of de kaart wordt aangepast of precies zo blijft als spelers zich hem herinneren, is de verwachting voelbaar. Activision heeft nog geen specifieke releasedatum bekendgemaakt, waardoor spelers ongeduldig wachten op meer details.

Wanneer kwam Verdansk uit?

Verdansk kwam gelijktijdig uit met de COVID-19-lockdown en bood het spelers een uitgebreide openwereldervaring die een opvallende verschijning werd in het battle royale-genre. Meer dan een jaar lang diende Verdansk als de primaire map voor Warzone, waar spelers de diverse omgevingen konden verkennen en intense gevechten konden aangaan. In 2021 introduceerde Activision echter nieuwe kaarten zoals Urzikstan, Vondel en Al Mazrah, waardoor Verdansk geleidelijk aan verdween. Ondanks dat deze maps nieuwe spelervaringen boden, hebben veel spelers gezegd dat geen enkele de magie van Verdansk heeft weten te vangen.

Hoewel Verdansk kortstondig terugkeerde als speelbare map in Call of Duty Warzone Mobile, hebben consolegamers het sinds 2021 zonder deze map moeten stellen. Het nieuws over de terugkeer van Verdansk naar de consoleversie van Warzone heeft de hele community enthousiast gemaakt en veel fans hebben hun vreugde geuit op sociale media.

COD: Andere updates

Het COD: Next-evenement heeft nog meer belangrijke updates bekendgemaakt, waaronder de introductie van een nieuwe Warzone-map genaamd Area 99, die samen met Season 1 zijn debuut maakt. Deze map, geïnspireerd op de legendarische multiplayer map Nuketown, draagt bij aan de groeiende verwachtingen over de toekomst van Warzone. De aankomende release van Call of Duty: Black Ops 6 op 25 oktober 2024 houdt spelers bezig in afwachting van de terugkeer van Verdansk. De gesloten multiplayer bèta van de game staat gepland voor dit weekend, met een open bèta die begin september volgt.

Bronnen: Game Rant X

Afbeelding: Met dank aan Call of Duty Wiki