Update van Call of Duty: Black Ops 6 bevat nieuwe modus en nieuwe maps

Geschreven door Sureshni Gecontroleerd door Ruben Bijgewerkt op 5 september 2024 ×

5 september 2024 Bijgewerkt op:

Activision en Treyarch hebben een nieuwe update uitgerold voor de bèta van Call of Duty: Black Ops 6. Deze update zal een nieuwe spelmodus, Face Off 6v6, en twee extra maps bevatten. De bèta is momenteel enkel beschikbaar voor spelers die de game vooraf hebben besteld of Xfinity Rewards-leden zijn, maar zal binnenkort voor alle spelers toegankelijk worden gemaakt.

De eerste bèta van Black Ops 6 begon op 30 augustus, kort na het evenement Call of Duty NEXT. Tijdens de bèta kunnen spelers verschillende functies verkennen, waaronder een speciale training gericht op het systeem Omnimovement, dat een belangrijk mechanisme is in Black Ops 6. In het eerste weekend van de bèta is het mogelijk om door te spelen tot level 20. Naarmate de bèta zich ontvouwt, is Treyarch van plan om de boel dynamisch te houden met verschillende updates van de playlists om de ervaring te verbeteren.

De nieuwste update

De nieuwste update voegt het nieuwe speltype Face Off 6v6 toe, naast twee maps: Pit en Gala, speciaal ontworpen voor Strike-missies. Face Off 6v6 brengt populaire spelmodi zoals Team Deathmatch terug, maar met een twist – Scorestreaks zijn namelijk uitgeschakeld. In dit bètaweekend kunnen spelers Face Off Team Deathmatch en Face Off Kill Confirmed spelen op de nieuwe maps. Zowel Pit als Gala zijn kleinschalige maps die snelle en intense actie beloven.

Pit neemt spelers mee naar een Russische mijntunnel, die alleen wordt verlicht door natuurlijk licht dat door een ventilatieschacht naar binnen valt. Spelers kunnen een spoor van omgevallen mijnkarren volgen om het hart van de map te bereiken, waar de actie heviger wordt. Gala biedt een drastisch andere omgeving: een binnenlocatie waar onlangs een benefietgala werd gehouden. Ondanks het verschil in stijl is Gala net zo compact als Pit, met krappe ruimtes zoals de loungeruimte waar veel vuurgevechten plaatsvinden. Deze twee nieuwe maps worden aangevuld met Stakeout van het eerste weekend, waarmee de acht beschikbare maps in de bèta compleet zijn.

Meer updates dit weekend

Naarmate de bèta vordert, heeft Treyarch meer updates gepland voor weekend twee, dat op 4 september van start is gegaan en tot 9 september duurt. In weekend twee keert Gunfight terug en komt er een Face Off-versie van Kill Order, een speltype dat populair is bij fans. Spelers die deelnemen aan het tweede weekend krijgen ook de kans om exclusieve beloningen vrij te spelen, zoals de wapenblauwdruk “The Redactor” en het embleem “Earning Stripes”. Deze beloningen kunnen worden meegenomen naar de volledige game wanneer Black Ops 6 officieel lanceert op 25 oktober.

Met een verscheidenheid aan nieuwe modi, maps en beloningen is de bèta van Black Ops 6 een spannend voorproefje van wat komen gaat als de game in oktober verschijnt. Fans van de serie kunnen zich verheugen op meer content en updates naarmate de bèta verdergaat, met volop mogelijkheden om nieuwe functies te testen en hun vaardigheden aan te scherpen voor de volledige release.

Bron: Call of Duty

Afbeelding: Met dank aan PlayStation