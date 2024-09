UFO 50 is een van de best beoordeelde games van het jaar op Steam 

Geschreven door Sureshni Gecontroleerd door Ruben Bijgewerkt op 21 september 2024 ×

UFO 50 is nu al een van de best beoordeelde games van het jaar op Steam. Spelers op het platform zijn in 2024 flink verwend met allerlei geweldige releases, van AAA-blockbusters tot indie-lievelingen, en nu heeft UFO 50 zich een weg naar de bovenste regionen gebaand.

De meeste van de top 10 nieuwe game releases van 2024 zijn nu beschikbaar op Steam. Terwijl Astro Bot en Final Fantasy 7 Rebirth PS5-exclusives blijven, zijn Satisfactory en het populaire roguelike kaartspel Balatro allebei op Steam gelanceerd. Titels als Shogun Showdown, Tekken 8, Like a Dragon: Infinite Wealth, Animal Well en Grapple Dogs: Cosmic Canines maken ook deel uit van de groeiende collectie op Steam. Onlangs is er nog een Steam-titel opgeklommen in de top 10 van best beoordeelde nieuwe games van 2024.

Op dit moment staat UFO 50 op nummer zeven in de lijst van best beoordeelde games van 2024. Het spel staat tussen Tekken 8 en het populaire Like a Dragon: Infinite Wealth. Alle drie de games hebben momenteel een score van 90 op OpenCritic, waarbij UFO 50 wordt geprezen omdat het spelers een enorme meerwaarde biedt. Critici zijn er dol op en hoewel meer recensies die score een tikkeltje zouden kunnen bijstellen, is de game nog steeds goed op weg om een van de meest spraakmakende games van het jaar te worden.

Hier is het volledige overzicht van de best beoordeelde games op Steam van 2024 en hun OpenCritic scores:

1. Astro Bot – 95

2. Final Fantasy 7 Rebirth – 93

3. Satisfactory – 92

4. Balatro – 91

5. Shogun Showdown – 90

6. Tekken 8 – 90

7. UFO 50 – 90

8. Like a Dragon: Infinite Wealth – 90

9. Animal Well – 89

10. Grapple Dogs: Cosmic Canines – 89

Wat kun je verwachten van UFO 50?

UFO 50, gemaakt door Mossmouth, is een verzameling van 50 single- en multiplayerspellen die verschillende genres omvatten, van platformgames en shoot ’em ups tot puzzelspellen, roguelites en RPG’s. Het idee is dat elk van deze minigames gemakkelijk op zichzelf kan staan als volledige release. Het is een enorme onderneming, maar tot nu toe heeft UFO 50 de hype helemaal waargemaakt. De critici zijn er weg van en daar zijn de spelers het ook mee eens, want het spel heeft een “zeer positieve” beoordeling gekregen van Steam-gebruikers.

Als je remasters en DLC’s in de mix gooit, zakt UFO 50 een beetje in de ranglijst. Elden Ring: Shadow of the Erdtree heeft bijvoorbeeld een score van 94 en Destiny 2: The Final Shape heeft 91 behaald. Desondanks is UFO 50 nog steeds een van de beste games van het jaar. Als je geïnteresseerd bent, profiteer dan van de 10% korting die momenteel wordt aangeboden op Steam. Wees er snel bij!

Bronnen: Steam Game Rant

Afbeelding: Met dank aan Ufo 50