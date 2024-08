Technologie van Synchron maakt het mogelijk om Apple Vision Pro te besturen met je gedachten

De nieuwste innovatie van Synchron integreert zijn brain-computer interface (BCI) naadloos met de Vision Pro-headset van Apple. Deze technologie zet gedachten om in digitale opdrachten, wat zorgt voor een verbeterde gebruikerservaring. Bovendien is de implementatie van de BCI weinig invasief. Artsen implanteren het toestel namelijk via een katheter in plaats van een invasieve hersenoperatie. Dit beperkt de risico’s en hersteltijd.

Waar de populairste apparaten momenteel enkel kunnen worden bestuurd via spraak, ledematen of vingers, geeft deze baanbrekende innovatie veel meer gebruikers toegang tot bepaalde producten. Naast de toegankelijkheid wijst Artie Beaty, medewerker van ZDNET, erop dat deze verhoogde mogelijkheden de verkoop van VR- en AR-headsets kunnen stimuleren. De verkoop van deze toestellen is hoogstwaarschijnlijk gestagneerd vanwege hun buitensporige prijskaartje. Nu de BCI geïntegreerd is in een consumentenapparaat, biedt deze technologie mogelijkheden die verder reiken dan een puur klinische context.

Hoe werkt het?

De brain-computer interface (BCI) decodeert zenuwsignalen van de hersenen en vertaalt deze naar precieze opdrachten voor de Vision Pro. Gebruikers met ernstige verlammingen kunnen de headset bedienen door hun gedachten te gebruiken, wat ongekende toegankelijkheid en onafhankelijkheid biedt. Deze naadloze interactie tussen mind control en augmented reality (AR) of virtual reality (VR) is omwille van de volgende redenen monumentaal:



Bij de implantatie van de BCI is geen traditionele hersenoperatie nodig. Het toestel wordt namelijk via een katheter geïmplanteerd. Hoge toegankelijkheid: Stelt mensen met een ernstige verlamming in staat om apparaten te bedienen, wat leidt tot meer onafhankelijkheid en interactie.

Stelt mensen met een ernstige verlamming in staat om apparaten te bedienen, wat leidt tot meer onafhankelijkheid en interactie. Verbeterde gebruikerservaring: Zenuwsignalen worden efficiënt gedecodeerd en omgezet in digitale commando’s, wat zorgt voor een soepele en nauwkeurige bediening van de Vision Pro-headset.

De doorbraak van Synchron luidt een nieuw hoofdstuk in op het gebied van gedachtengestuurde technologie, biedt praktische oplossingen en opent mogelijkheden voor toekomstige innovaties.

Toepassingen

De toepassingen van de integratie van de BCI met de Vision Pro zijn enorm. De technologie is een doorbraak voor mensen met een ernstige verlamming, omdat deze interactie mogelijk maakt met apparaten zonder dat hiervoor handgebaren of spraakcommando’s nodig zijn. Zo kunnen gebruikers niet alleen basistaken uitvoeren, zoals sms’en of surfen op het web, maar ook complexere taken, zoals online bankieren of zelfs het manipuleren van augmented reality- en virtual reality-omgevingen.

Naast het helpen van mensen met een beperking, belooft de technologie bredere toepassingen in AR en VR. Hierdoor kunnen gebruikersinteracties mogelijk een nieuwe vorm krijgen op gebieden variërend van gaming tot professionele training. Deze baanbrekende innovatie kan ook in de medische wereld worden gebruikt, voor bijvoorbeeld medisch onderzoek. We zullen hierdoor een beter begrip krijgen van hersenactiviteit en neuroplasticiteit en er zullen nieuwe mogelijkheden beschikbaar zijn voor behandelingen en therapieën.

Conclusie

De integratie van de BCI van Synchron met de Vision Pro van Apple leidt tot heel wat nieuwe mogelijkheden, die verder reiken dan persoonlijk gebruik. In de gezondheidszorg zou deze technologie chirurgen kunnen helpen tijdens procedures of nieuwe vormen van revalidatie voor neurologische aandoeningen kunnen bieden. Synchron bereidt zich voor op grootschalige klinische onderzoeken om zijn technologie uit te breiden en heeft het apparaat al bij zes patiënten in de VS en vier in Australië geïmplanteerd.

Terwijl het bedrijf wacht op goedkeuring van de FDA voor commercialisering, onderzoekt het ook AI-integratie om de mogelijkheden van de BCI verder te vergroten. Deze doorbraak zou een revolutie teweeg kunnen brengen voor miljoenen mensen met verlammingen, door hen in staat te stellen om te gaan met toestellen en digitale omgevingen op een nooit eerder geziene manier.

Bronnen: Mac Daily News BGR