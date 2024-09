STALKER: Legends of the Zone Trilogy komt naar Switch

Geschreven door Sureshni Gecontroleerd door Ruben Bijgewerkt op 2 september 2024 ×

2 september 2024 Bijgewerkt op:

De STALKER: Legends of the Zone Trilogy van GSC Game World maakt in november zijn debuut op de Nintendo Switch. Dit is de eerste keer dat de iconische STALKER-franchise verkrijgbaar is op een Nintendo-console.

Zoals werd aangekondigd tijdens de Nintendo Direct: Partner Showcase op 27 augustus, bevat de trilogie Shadow of Chornobyl, Clear Sky en Call of Pripyat, allemaal geoptimaliseerd voor Switch. Zo worden er verschillende gameplaymodi aangeboden, biedt het spel gyroscoop-ondersteuning en genieten spelers van beperkte touchscreenbediening. Deze release volgt in de voetsporen van de PlayStation- en Xbox-versies van de trilogie, die vernieuwingen ondergingen zoals een herwerkte besturing en verbeterde UI. We mogen ook vergelijkbare upgrades verwachten in de Switch-versie.

Terwijl fans van de franchise reikhalzend uitkijken naar de release in november van STALKER: Legends of the Zone Trilogy, bereidt GSC Game World zich ook voor op de lancering van de volgende grote titel, STALKER 2: Heart of Chornobyl, die op 20 november 2024 zal verschijnen. De Oekraïense studio kreeg tijdens het ontwikkelen van zijn nieuwste titel te maken met heel wat uitdagingen als gevolg van de voortdurende invasie van Rusland in het land. Zo verloor het team een teamlid dat in de oorlog vocht en werd een vroege versie van de game gelekt tijdens een cyberaanval. Maar ondanks deze tegenslagen blijft het team van GSC Game World zich inzetten om een hoogstaand eindproduct af te leveren.

In een recent interview gaf Evgeniy Kulik, de technische producent van STALKER 2: Heart of Chornobyl, aan dat het ontwikkelingsproces weliswaar moeilijk is geweest, maar dat het team blij is met de reacties van de spelers. Kulik merkte op dat de verwachting van de fans een drijvende kracht is geweest voor het team en voor de broodnodige energie en motivatie heeft gezorgd.

STALKER 2: Heart of Chornobyl wordt ontwikkeld met behulp van Unreal Engine 5, dat vooruitstrevende technologieën zoals Lumen en Nanite naar de game brengt, wat geavanceerde graphics en een zeer meeslepende ervaring belooft. Voor degenen die staan te popelen om de game in te duiken, is het goed om te weten dat er een 60 FPS-modus is toegevoegd, die zorgt voor een soepele speelervaring.

Nu november nadert, kunnen Switch-bezitters zich verheugen op het verkennen van de sfeervolle en intense wereld van STALKER, terwijl de gamegemeenschap in het algemeen uitkijkt naar het volgende hoofdstuk in de serie met STALKER 2: Heart of Chornobyl.

Bronnen: Tech Radar S.T.A.L.K.E.R 2

Afbeelding: Met dank aan GSC Game