Seizoen 2 van Arcane verschijnt in november op Netflix

Geschreven door Sureshni Gecontroleerd door Ruben Bijgewerkt op 24 september 2024 ×

Het is officieel: seizoen 2 van Arcane komt eraan! Na het succes van het eerste seizoen in 2021 heeft Riot Games aangekondigd dat het langverwachte tweede seizoen van Arcane, de animatiereeks gebaseerd op League of Legends, op 9 november op Netflix verschijnt. Fans wachten al jarenlang om de avonturen van Vi, Jinx en de rest van de bende opnieuw te kunnen volgen.

De terugkeer van Arcane: Een must voor fans en nieuwkomers

Het was slechts een kwestie van tijd voordat League of Legends een eigen animatieserie zou krijgen. Zelfs als je niet zo vertrouwd bent met League of Legends, staat Arcane zijn mannetje als een aangrijpende serie die een breder publiek aanspreekt. Voor oude LoL-spelers die het spel door en door kennen, voegt de serie een extra laag spanning toe, maar het is ook perfect voor wie het spel nog nooit gespeeld heeft.

Het eerste seizoen was, met negen ijzersterke afleveringen, een schot in de roos. Nu maakt Arcane eindelijk zijn comeback en keren de geliefde personages terug naar het scherm. Een teaser suggereert dat Warwick een sleutelrol zal spelen in het komende seizoen, hoewel het nog onduidelijk is of Warwick echt de voormalige mentor van Vander, Vi en Jinx is. Ook Singed maakt zijn opwachting, wat bijdraagt aan het intense drama en de karakterontwikkeling van de serie. En het mooiste van alles is dat fans niet lang meer hoeven te wachten.

Seizoen 2 van Arcane: belangrijke data

Riot heeft officieel de releasedata voor het laatste seizoen bevestigd. Het seizoen is verdeeld in drie delen:

Deel 1: zaterdag 9 november

Deel 2: zaterdag 16 november

Deel 3: zaterdag 23 november

Elke aflevering wordt wekelijks uitgebracht en alle afleveringen verschijnen op hetzelfde moment op Netflix, afhankelijk van je regio. Noteer de data alvast in je agenda, want het tweede seizoen verschijnt gedurende drie opeenvolgende weken.

Bronnen: Tech Radar Netflix

Afbeelding: Met dank aan Arcane