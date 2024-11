PlayStation kondigt gratis games voor november aan

Geschreven door Sureshni Gecontroleerd door Jolien Bijgewerkt op 1 november 2024 ×

Voor PS Plus-abonnees staan er deze maand weer een aantal toffe gratis games klaar. PlayStation heeft de nieuwe titels voor november onthuld. Vanaf 5 november kunnen PS Plus-abonnees drie nieuwe spellen claimen: Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, Ghostwire: Tokyo, en Death Note Killer.

Gratis games van oktober nog te spelen tot 5/11

Voordat we duiken in de gratis games van november, willen we je eraan herinneren dat je de gratis spellen van oktober, Doki Doki Literature Club Plus, Dead Space, en WWE 2K24, nog steeds kunt claimen. Zorg ervoor dat je dat voor volgende week dinsdag doet. En vergeet niet om ook de nieuwe titels te checken die deze maand zijn toegevoegd aan de Game Catalog voor PS Plus Premium en Extra-abonnees.

Gratis games van november beschikbaar van 5/11 tot 2/12

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, dat in oktober 2023 uitkwam, is een opvolger van de eerste racegame en biedt nog meer voertuigen, fantasierijke circuits en verbeteringen in de gameplay. Dit is een leuk en toegankelijk race-spel voor het hele gezin, met meer dan 130 voertuigen om te verzamelen en verschillende rijstijlen om uit te proberen.

Ook Ghostwire: Tokyo wordt gratis beschikbaar gemaakt in november. Deze game combineert first-person actie, magie en griezelige vijanden. De game speelt zich af in een Tokyo dat is overgenomen door bovennatuurlijke krachten, en het is aan jou om het mysterie te ontrafelen en de stad te redden. Wil je Ghostwire: Tokyo op PC spelen? Het spel is sinds 31 oktober gratis te verkrijgen via de Epic Games Store, maar wees er snel bij, want je hebt maar tot 5 november de tijd.

Tot slot is er Death Note Killer, een gloednieuw spel dat detectivewerk en teamwork combineert. Gebaseerd op de populaire anime-serie, moeten spelers elkaars identiteit achterhalen en de tegenstanders uitschakelen in een geestige strijd. Het legendarische Death Note, een magisch boek dat iedereen kan doden wiens naam erin geschreven staat, is verborgen tussen de spelers, en je moet snel strategieën bedenken om als winnaar uit de bus te komen in dit spannende spel.

Bron: GameSpot

Afbeelding: Met dank PlayStation