Overwatch 2 nu beschikbaar op XBOX Game Pass

Overwatch 2 is nu beschikbaar op Xbox Game Pass, wat XBOX-spelers een fantastische kans biedt om de populaire team-based shooter game uit te proberen. Als je een abonnee bent van Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass for Console of PC Game Pass, is er nog meer goed nieuws. Als je je Battle.net-account voor 11 november koppelt aan een actief Game Pass-account, kun je exclusieve beloningen vrijspelen.

Bemachtig exclusieve skins en Mythic Prisms

Door je account te koppelen, krijg je toegang tot zes unieke hero skins, waarmee je je favoriete personages omtovert tot de meest geavanceerde versies op het slagveld. Deze exclusieve skins omvatten:

Cardboard Reinhardt

Turtleship D.Va

Cyberdragon Hanzo

Street Runner Genji

Bee Mercy

Cleric Lifeweaver

Je mag deze skins houden zolang je je accounts voor 11 november koppelt. Naast deze epische cosmetica ontvang je ook een eenmalige bonus van 30 Mythic Prisms. Mythic Prisms kun je uitgeven in de Mythic Shop om zeldzame cosmetica en upgrades vrij te spelen, waarmee je je helden verder kunt aanpassen en je stijl extra kunt laten opvallen.

Toegang tot cosmetische voorwerpen uit vorige seizoenen

En het houdt nog niet op! Als je je Xbox Game Pass-account koppelt aan Battle.net, krijg je ook toegang tot bepaalde cosmetica uit de Overwatch 2 Shop van de afgelopen drie seizoenen. Dit is een geweldige kans voor spelers die eerdere seizoensevenementen misschien hebben gemist om de coolste hero skins en cosmetica van de afgelopen seizoenen alsnog te bemachtigen.

Met elk nieuw seizoen wordt deze collectie bijgewerkt, zodat je altijd toegang hebt tot de nieuwste looks in Overwatch 2. Of je nu je favoriete held wilt aanpassen of gewoon de beste stijlen uit de geschiedenis van de game wilt verzamelen, dit extraatje is erg interessant voor Game Pass-abonnees.

Geef je voortgang een boost met een 10% XP-bonus

Naast de cosmetische beloningen geeft het koppelen van je accounts je ook een XP-boost van 10%, waardoor je sneller door de progressiesystemen van de game stijgt. Of je nu aan het grinden bent via de Battle Pass of de competitieve rangen wilt beklimmen, deze XP-boost kan je een cruciale voorsprong geven. Bovendien kun je deze XP-bonus combineren met andere XP-boosts, zodat je je beloningen en progressie kunt maximaliseren.

Deze beloningen blijven actief zolang je Xbox Game Pass-abonnement geldig is, zodat je constant van deze voordelen kunt genieten terwijl je Overwatch 2 speelt.

Hoe kun je je accounts koppelen?

Om van deze beloningen te kunnen profiteren, kun je heel eenvoudig je Xbox Game Pass- en Battle.net-accounts koppelen:

1. Ga naar de pagina Accountverbindingen (“Account Connections”) van Battle.net en zoek naar de sectie Xbox Network.

2. Zorg ervoor dat het juiste Xbox-account wordt vermeld – dit moet het account zijn met je actieve Game Pass-abonnement.

3. Als er geen account in de lijst staat, klik je op de knop +Verbinden (“+Connect”) om te beginnen met koppelen.

4. Zorg ervoor dat je het juiste Xbox-account koppelt, want koppelingen kunnen maar een beperkt aantal keer worden gewijzigd. De klantenservice kan deze beperkingen niet omzeilen.

5. Als je meer dan een jaar geleden een verkeerd account hebt gekoppeld, kun je op “Verbinding verbreken” (“Disconnect”) klikken en het juiste account opnieuw koppelen. Als de afkoelingsperiode niet is verstreken, moet je een ander Battle.net-account maken of gebruiken.

Mis deze beloningen niet

Zorg ervoor dat je je accounts voor 11 november koppelt om je exclusieve skins, Mythic Prisms en XP-boost te claimen. De komst van Overwatch 2 op Xbox Game Pass is het perfecte moment om de game weer te spelen en alles te ontdekken wat het spel te bieden heeft. Volg de updates naarmate het seizoen vordert, maar zorg in de tussentijd dat je je accounts koppelt en maak je klaar om je Overwatch 2-ervaring naar een hoger niveau te tillen!

