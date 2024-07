Olympische sabotage: Brandstichters verstoren Parijse spoorlijnen in aanloop naar Spelen 2024

Het Franse netwerk van hogesnelheidstreinen is het doelwit van een “massale aanval” van brandstichtingen die tot doel hadden het systeem plat te leggen voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs vandaag (26 juli), zegt de Franse spoorwegmaatschappij SNCF. In een bericht op X, legt SNCF uit dat “een groot aantal treinen omgeleid wordt of geannuleerd zijn,” en vroeg “alle reizigers die kunnen om hun reis uit te stellen en niet naar het station te gaan.” Hierdoor zijn honderden passagiers gestrand. Een behoorlijk drama op de eerste officiële dag van de Spelen.



Meer dan 300.000 toeschouwers worden vandaag in het hart van Parijs verwacht voor de Olympische openingsceremonie en Jean-Pierre Farrandou, CEO van SNCF, schat dat tot 800.000 reizigers getroffen zouden zijn door de verstoring en waarschuwde verder dat de situatie waarschijnlijk het hele weekend en mogelijk daarna zou aanhouden.



Eurostar diensten in Frankrijk van en naar Parijs zijn omgeleid en verschillende treinen hebben vertraging of zijn geannuleerd, zei de spoorwegmaatschappij in een verklaring. De omleidingen naar andere stations en steden hebben een domino-effect op alle andere diensten. De diensten tussen Londen en Parijs zijn ook beïnvloed door het gebruik van de hogesnelheidslijn tussen Parijs en Lille. Passagiers in treinen tussen Parijs en Londen moeten rekening houden met een reistijd die een uur langer is.



Twee Duitse springruiters die in een trein naar Parijs zaten om deel te nemen aan de openingsceremonie moesten omkeren in België vanwege de afsluitingen en zullen nu de ceremonie missen, meldde het Duitse persbureau dpa. “Er was geen kans meer om op tijd te komen,” vertelde ruiter Philipp Weishaupt, die samen met teamgenoot Christian Kukuk reisde, aan dpa.

Aanval op Frankrijk

SNCF heeft gezegd dat de Atlantische, Noord- en Oost hogesnelheidslijnen werden getroffen en dat er schade werd toegebracht aan verschillende faciliteiten. Een van de aanslagen in het oosten werd “vermijdt” nadat SNCF-medewerkers verschillende individuen hadden afgeschrikt. CEO Jean-Pierre Farandou vertelde journalisten dat de kabels – die de veiligheid van de machinisten moeten garanderen – in brand werden gestoken en uit elkaar werden gehaald.



Franse ambtenaren waren het ermee eens dat de aanvallen opzettelijk waren en zeiden dat de incidenten “voorbereid en georganiseerd” waren op een manier die “een soort kennis van het netwerk laat zien om te weten waar toe te slaan”, terwijl de SNCF de verstoring een “aanval op Frankrijk” noemde.



Het Openbaar Ministerie in Parijs heeft een onderzoek ingesteld, maar tot nu toe zijn er nog geen arrestaties verricht.