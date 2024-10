Geschreven door Sureshni Gecontroleerd door Jolien Bijgewerkt op 4 oktober 2024 ×

Mechabellum is meer dan alleen maar troepen op het slagveld sturen. Het is een spel met strategie, mechanica en puur slagveldbeheer. De tutorial geeft je de basisprincipes, maar als je echt je MMR wilt verpletteren en op wilt klimmen in de gelederen, moet je het inzetten van troepen, de controle over het slagveld en een paar stiekeme trucjes onder de knie krijgen.

Voor een nieuwe speler kan de leercurve enorm aanvoelen. Maar maak je geen zorgen, want daar helpen we je bij. Hieronder volgen enkele essentiële tips en trucs die je zullen helpen bij het domineren van het slagveld in Mechabellum.

Oefen op Insane Bot voordat je naar de multiplayer gaat

Ten eerste mag je niet meteen in de multiplayer springen. Je eerste doel is de Insane Bot verslaan. Ja, het is moeilijk in het begin, maar de bot is voorspelbaar na een paar rondes, in tegenstelling tot menselijke spelers die elke fout uitbuiten.

Als je de Insane Bot drie keer achter elkaar kunt verslaan, ben je klaar voor de multiplayer. Deze oefening helpt je om de interactie tussen eenheden te begrijpen en counters te ontdekken, want bij Mechabellum draait het allemaal om het vinden van de perfecte counter.

Kwaliteit boven kwantiteit: Overspoel het slagveld niet

Je denkt misschien: “Hoe meer eenheden, hoe meer kracht!”. Fout. Het slagveld overspoelen met troepen geeft je misschien het gevoel dat je niet te stoppen bent, maar het zal je XP uitdunnen en die belangrijke upgrades vertragen.

Je hebt geen enorm leger nodig om te winnen – je moet de eenheden van je tegenstander slim counteren. Een kleiner, goed geoptimaliseerd leger zal vaak een groot, ongericht leger vernietigen. Houd dus in de gaten wat je uitvoert en zorg ervoor dat het een strategisch antwoord is op wat je vijand doet.

Weersta de drang om één eenheid te spammen

Het is verleidelijk om een enkele OP-eenheid keer op keer te spammen. Maar trap niet in die val. Elke eenheid heeft een rol en als je te veel vertrouwt op één type, vraag je om problemen als je tegenstander countert.

Wissel je troepen af en streef naar diversiteit in je leger. Dek je basis zodat wat de vijand ook naar je gooit, je een solide antwoord hebt.

Upgrade slimmer, niet harder

Upgrades kunnen je spel maken of breken. Maar niet elke eenheid verdient een upgrade. Eenheden zoals Crawlers of Fangs kunnen later in het spel nutteloos worden, dus het is zonde om je middelen erin te stoppen.

Houd in de gaten hoe je eenheden presteren. Als een eenheid niet goed presteert, doe dan geen moeite om hem te upgraden. Concentreer je op het upgraden van de units die echt een verschil maken op het slagveld en upgrade niet zomaar.

Gebruik de wapens niet te veel

Sentry Missiles, Shields en andere wapens zijn cool, maar maak er niet te veel gebruik van. Als je deze wapens gebruikt, raakt je voorraad snel uitgeput en kun je minder ervaring opdoen met je eenheden.

Gebruik ze verstandig en bewaar je voorraden voor belangrijkere dingen, zoals permanente upgrades of versterkingen later in de strijd. Geloof ons, je zult jezelf dankbaar zijn als je genoeg voorraden hebt om iets spelveranderends te doen in de laatste rondes.

Houd het niet bij één strategie

Je mag dan wel een episch strijdplan hebben, maar in Mechabellum draait alles om aanpassingsvermogen. Als je hoe dan ook vasthoudt aan hetzelfde plan, maak je jezelf alleen maar kapot.

Kijk naar wat je tegenstander doet. Bestudeer de plaatsing en keuzes van hun eenheden en pas je strategie daarop aan. Wees niet bang om troepen te verkopen en je samenstelling te veranderen als het niet werkt. Flexibiliteit is de sleutel.

Voel je ook niet verplicht om elke ronde al je voorraden op te maken. Als je op weg bent naar de overwinning en je overgebleven grondstoffen niet goed kunt gebruiken, bewaar ze dan voor de volgende ronde. Je hebt dan meer flexibiliteit en kunt verbeteringen toepassen wanneer je ze het meest nodig hebt.

Raak de flanken na ronde 1

Een van de grootste beginnersfouten is om al je eenheden in het midden van de kaart in te zetten. Zodra je voorbij ronde één bent, begin je met het plaatsen van troepen op de flanken van de vijand.

Flankeren kan de positionering van je tegenstander volledig verwoesten. Het is een geniepige manier om hun verdediging te omzeilen of recht op hun achterste eenheden af te gaan. Als je het goed doet, geeft deze methode je al vroeg in de strijd de overhand en mag je je voorbereiden op een solide overwinning.

Als je genoeg oefent, verpletter je de Insane Bots en klim je zo de multiplayerrangen binnen. Mechabellum draait niet alleen om brute kracht, maar ook om hersenen. Met deze tips heb je nu een streepje voor. Veel plezier!

Afbeelding: Met dank aan Steam