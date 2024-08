Lord Of The Rings: Return To Moria komt op 27 augustus naar Xbox en Steam

Free Range Games heeft aangekondigd dat Lord of the Rings: Return to Moria op 27 augustus naar Xbox Series X|S en Steam komt, samen met een aantal spannende nieuwe features. De game is op beide platforms voor een beperkte periode verkrijgbaar tegen een gereduceerde prijs van $19,99.

Free Range Games heeft ook een grote update aangekondigd die de naam ‘The Golden Update‘ krijgt en cross-play aanbiedt op alle platforms, zodat PlayStation-, Xbox-, Steam- en Epic-gebruikers met elkaar kunnen spelen. De populaire Sandbox Mode, die voorheen alleen beschikbaar was in de bèta van de Epic Games Store, wordt volledig gelanceerd op alle platforms en laat spelers door procedureel gegenereerde spelwerelden bewegen.

Andere nieuwe functies zijn een pauzeknop voor offline solo play en de mogelijkheid om de moeilijkheidsgraad naar wens in te stellen. Hierdoor kunnen spelers verschillende aspecten aanpassen, zoals vijandelijke agressie, gevechten, patrouillefrequentie en mijnen droppen. Er zullen ook meer dan 100 nieuwe building parts zijn, de toevoeging van sfeervolle muziek, spannende decoraties en nieuwe wapens en armor. Voor meer informatie over fixes, updates en andere veranderingen en verbeteringen, kunnen spelers dichter bij de releasedatum op de officiële website terecht.

The Lord of the Rings: Return to Moria is een survival game die in oktober 2023 werd uitgebracht op pc, eerst exclusief in de Epic Games Store. Daarna kwam het in december naar PlayStation.

Waar gaat het spel over?

The Lord of the Rings: Return to Moria volgt de populaire Dwergen tijdens een nieuw avontuur om hun legendarische thuis Moria onder de Misty Mountains terug te winnen. In het procedureel gegenereerd dwergenrijk van Moria zal geen enkel avontuur hetzelfde zijn en elke expeditie kan solo of online samen met vrienden worden ondernomen.

Bronnen: Game Spot Return to Moria