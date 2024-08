Geschreven door Sureshni Gecontroleerd door Ruben Bijgewerkt op 28 augustus 2024 ×

28 augustus 2024 Bijgewerkt op:

Op de Gamescom kondigde Microsoft aan dat Indiana Jones and the Great Circle in 2025 naar de PlayStation 5 komt, na de eerste release op de Xbox Series X|S en pc in december 2024. Axel Torvenius, creative director bij MachineGames, liet weten dat het team heel enthousiast is over het feit dat de game wordt aangeboden aan het PS5-publiek. In een interview vertelde Torvenius dat de studio “erg blij en enthousiast” is over deze nieuwe kans.

Hij benadrukte dat het belangrijk is dat meer mensen het spel kunnen spelen en zei: “Hoe meer mensen de game kunnen spelen en alle passie en liefde kunnen zien die we in dit project hebben gestopt, hoe beter.” Het spel wordt op 9 december 2024 gelanceerd op Xbox Series X|S en pc. De PS5-release wordt verwacht in het voorjaar van 2025. Sommige bronnen suggereren dat de PS5-versie al in april 2025 beschikbaar zou kunnen zijn.

De stem van Indiana Jones wordt ingesproken door Troy Baker, bekend van zijn rol als Joel in “The Last of Us”. Tony Todd, befaamd om de stem van Venom in “Spider-Man 2”, neemt de rol van Locus op zich. De ontwikkelaars hebben “The Great Circle” beschreven als een “liefdesbrief” aan de Indiana Jones-franchise, vol easter eggs en verwijzingen naar de serie die fans zullen waarderen. Het team benadrukte echter ook dat het belangrijk is om de game toegankelijk te maken voor nieuwkomers die niet bekend zijn met de franchise.

“We willen dat dit een eerste kennismaking is met Indiana Jones voor veel mensen die het spel gewoon kunnen uitproberen op Game Pass,” aldus Torvenius. De beslissing om de game uit te brengen op PS5 is een belangrijke stap in de strategie van Xbox om een aantal van zijn exclusieve titels uit te breiden naar concurrerende platforms.

De komst van de game naar de PlayStation 5 in 2025 wordt met hoge verwachtingen tegemoet gezien, zodat een breder publiek de avonturen van Indiana Jones kan ontdekken. De release van de game op PS5 is ook een belangrijke stap in de strategie van Xbox om een aantal van zijn exclusieve games uit te rollen op concurrerende toestellen.

Bronnen: Euro Gamer Game Spot

Afbeelding: Met dank aan Bethesda