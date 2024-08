Identiteitsdiefstal door middel van AI blijft toenemen

Naarmate de technologie evolueert, veranderen ook de methodes van cybercriminelen. Ze manipuleren algoritmes om identiteiten te fabriceren, valse gegevens te genereren, en meer phishing e-mails te creëren, waardoor hun aanvallen geloofwaardiger worden.

Uit een recent rapport van SlashNext blijkt dat criminelen AI-tools gebruiken om phishingfraude te faciliteren, wat heeft geleid tot een toename van 341% in phishingaanvallen in slechts zes maanden. Deze enorme golf van nieuwe aanvallen omvat aanvallen met kwaadaardige links, QR-code phishing, e-mails met bijlagen en bedreigingsberichten via meerdere kanalen.

SlashNext meldt dat sinds generatieve AI publiek werd gemaakt (ChatGPT in november 2022), er een toename is van 4151% in het aantal kwaadaardige phishingberichten en dat 80% van alle cyberaanvallen vandaag de dag gebruikmaakt van gecompromitteerde identiteiten. Deze aanvallen kosten bedrijven miljarden dollars per jaar, en er is geen verandering in het vooruitzicht aangezien het volume van de aanvallen blijft groeien – met een toename van 71% van jaar tot jaar, volgens de 2024 IBM Threat Intelligence Index.

Cybercriminelen maken gebruik van deepfake-technologie

Met deepfake-technologie, die gebruikmaakt van AI om afbeeldingen, video’s en audio echt te laten lijken en klinken, kunnen cybercriminelen synthetische mediacontent maken. Deze realistische deepfakes verspreiden verkeerde informatie en maken financiële fraude mogelijk, waardoor ze moeilijk op te sporen zijn. Chris Hills, Chief Security Strategist bij BeyondTrust, geeft uitleg: “Als het gaat om AI-aanvallen op identiteiten, zien we zo’n evolutie in identiteitsvervalsing d.m.v. audio- en videodeepfakes (dat) eindgebruikers, ingenieurs en leidinggevenden zich nu moeten afvragen wat echt is en wat nep, zo goed is het geworden!”.

Kortom, de convergentie van AI en cybercriminaliteit heeft een nieuw tijdperk van identiteitsdiefstal ingeluid met een exponentieel hogere inzet. De verborgen kosten van deze aanvallen gaan veel verder dan financiële verliezen en hebben invloed op vertrouwen, bedrijfsactiviteiten en zelfs innovatie. Naarmate AI blijft evolueren, zullen de methodes die cybercriminelen gebruiken zich verder ontwikkelen. Daarom is het van cruciaal belang dat organisaties proactieve strategieën implementeren, tools van derden gebruiken en strenge regelgeving naleven.

Bronnen: Thomas Reuters CNBC