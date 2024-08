Google houdt met zoekmachine een illegaal monopolie in stand volgens rechter

Een federale rechter heeft geoordeeld dat Google een illegaal monopolie heeft in de VS. “De marktrealiteit is dat Google de enige echte keuze is” als standaardzoekmachine, zei rechter Amit Mehta. Hij stelde bovendien vast dat dit op oneerlijke wijze was gebeurd.

Het is een uitspraak die mogelijk grote veranderingen met zich mee kan brengen voor het bedrijf. Rechter Mehta verklaarde maandag dat Google aansprakelijk was voor het schenden van antitrustwetten, waarmee hij het Ministerie van Justitie en een coalitie van staten, die de techgigant in 2020 aanklaagden, gelijk gaf. De volgende stap is om een beslissing te nemen over oplossingen voor het illegale gedrag. Deze fase gaat volgende maand van start. Beide partijen moeten voor 4 september 2024 een voorstel indienen voor een tijdschema voor de rechtsmiddelenprocedure en vervolgens op 6 september 2024 verschijnen op een statusconferentie.

Google en de aanklagers zullen beargumenteren hoe zwaar de straf moet zijn. Daarnaast zullen ze experts aan het woord laten en schriftelijke getuigenissen aan de rechter voorleggen. Het kan echter nog wel even duren voordat er een uitspraak is. Rebecca Haw Allensworth, een antitrustprofessor aan de Vanderbilt University Law School, verwacht een strijd die wel een jaar kan duren.

Mogelijke oplossingen

Er is een breed scala aan mogelijke oplossingen, waarvan Kovacic, antitrustprofessor aan de George Washington University Law School, er één het meest waarschijnlijk acht: een gerechtelijk bevel dat “Google opdraagt het gedrag dat de rechtbank ongepast achtte te staken”. De rechter zou ook kunnen eisen dat Google zijn miljardencontracten met bedrijven als Apple en Mozilla aanpast. Deze contracten houden in dat Google als de standaardzoekmachine wordt ingesteld op producten als de iPhone.

Een andere mogelijke oplossing zou zijn om Google te verplichten om gegevens of zelfs informatie over het zoekalgoritme te delen met andere bedrijven. “Ik denk dat dit als voordeel heeft dat deze oplossing direct ingaat op een aantal zaken waar de rechter zich zorgen over maakt,” zegt Allensworth.

Wat we wel weten is dat Google al heeft gezegd dat het in beroep zal gaan tegen de uitspraak. Welke maatregelen de rechter ook eist, het zou wel eens heel lang kunnen duren voordat ze worden geïmplementeerd.

Bronnen: CNN The Washington Post