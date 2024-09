Geschreven door Sureshni Gecontroleerd door Ruben Bijgewerkt op 7 september 2024 ×

Fortnite heeft in een recente post op sociale media gehint naar een mogelijke samenwerking met NASCAR, waardoor fans volop speculeren over wat deze samenwerking zou kunnen inhouden. Er werd nog geen officiële informatie over het partnerschap tussen de game en NASCAR vrijgegeven, behalve een cryptische teaser met de tekst “@NASCAR is klaar om de energie naar het FNCS Global Championship te brengen!”. Meer informatie volgt vandaag. Het zou de eerste keer zijn dat de organisatie in Fortnite verschijnt.

Fortnite, dat oorspronkelijk werd gelanceerd als een torenverdedigingsspel, is in de loop der jaren sterk geëvolueerd. Dankzij de verschuiving naar de battle royale-modus won de game wereldwijd aan populariteit en Fortnite heeft sindsdien zijn aanbod uitgebreid met verschillende modi en samenwerkingen met andere grote merken. De nieuwste toevoegingen zijn Rocket Racing en het overlevingsspel LEGO Fortnite, die beide hebben geprofiteerd van de strategie van Fortnite om samen te werken met bekende franchises.

De game lijkt zich op te maken voor de volgende grote samenwerking. Een tweet van het officiële account Fortnite Competitive bevestigde een aanstaande samenwerking tussen NASCAR en de Fortnite Championship Series (FNCS). Hoewel de tweet niet in detail trad over wat het partnerschap zal brengen, werd wel bevestigd dat NASCAR op de een of andere manier betrokken zal zijn bij het Fortnite Global Championship, een high-profile esports evenement waar topspelers van over de hele wereld het tegen elkaar opnemen.

Kan dit van invloed zijn op de modus Rocket Racing?

Fans speculeren er op los over wat deze samenwerking zou kunnen inhouden. Velen geloven dat NASCAR een belangrijke rol zal spelen in het speltype Rocket Racing, waarin spelers aangepaste auto’s kunnen kopen in de in-game winkel van Fortnite. Gezien NASCAR’s identiteit als eersteklas race-organisatie lijkt het een logische stap om NASCAR in deze modus te integreren. De officiële aankondiging richtte zich echter voornamelijk op het Global Championship-evenement, wat suggereert dat NASCAR’s betrokkenheid nauwer verbonden is met die competitieve setting. Het Global Championship is het hoogtepunt van verschillende Fortnite-toernooien, waar eerdere winnaars strijden om de ultieme prijs.

Als de samenwerking met NASCAR verloopt zoals verwacht, voegt het zich bij een lange lijst van prominente merken die hun weg naar Fortnite hebben gevonden. In de loop der jaren heeft Epic Games samengewerkt met verschillende sectoren, waaronder professionele sporten. Dit zou ook niet de eerste keer zijn dat een grote sportorganisatie samenwerkt met Fortnite. De game heeft al eerder NFL-thema’s gehad, waaronder skins gebaseerd op de quarterback van Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, en NBA-superster LeBron James.

Spelers wachten met spanning op meer details en de samenwerking met NASCAR belooft weer een spannend hoofdstuk te worden in de lange geschiedenis van innovatieve partnerschappen van Fortnite.



