Final Fantasy XVI vanaf september beschikbaar op pc

PC-gamers die vol spanning uitkijken naar Final Fantasy XVI hoeven niet veel langer te wachten. Square Enix heeft eindelijk de releasedatum van de pc-versie bekendgemaakt. De game komt op 17 september 2024 uit, meer dan een jaar na de eerste PlayStation 5-release op 22 juni 2023. Deze pc-versie bevat beide DLC-uitbreidingen Echoes of the Fallen en The Rising Tide.

Afgelopen september bevestigde Square Enix dat er gewerkt werd aan een pc-versie van Final Fantasy XVI. Dit kwam voor velen als een verrassing, aangezien Naoki Yoshida, de producer van Final Fantasy XVI, eerder die mogelijkheid had uitgesloten door te stellen dat spelers maar een PS5-versie moesten kopen als ze de game willen spelen. In maart onthulde Yoshida tijdens een interview met Game Informer echter dat de pc-versie van Final Fantasy XVI zich in de “laatste stadia van optimalisatie” bevond.

Pre-orders op Steam en Epic beschikbaar

Je kunt Final Fantasy XVI op zowel Steam als Epic bestellen. Dit is heel anders dan eerdere versies die alleen als Epic Exclusive werden gelanceerd en pas veel later op Steam verschenen. Pre-orders kosten momenteel $50 en pc-spelers die het spel willen testen, kunnen een demo downloaden op Steam of in de Epic Games Store. De demo zal hetzelfde zijn als de PS5-versie en laat het begin van het spel zien.

Zal het spel ook beschikbaar zijn op Xbox Series?

Sommige fans beweerden onlangs dat Final Fantasy XVI naar de Xbox Series X/S zou kunnen komen. Officieel heeft Square Enix nog geen Xbox-versie aangekondigd, maar in maart liet gameproducent Naoki Yoshida doorschemeren dat Final Fantasy XVI naar andere grote platforms zou kunnen komen. Fans van de franchise moeten de Gamescom, die op 20 augustus begon met het Opening Night Live-evenement, goed in de gaten houden om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over Final Fantasy XVI.

Bronnen: Game Rant Square Enix

Afbeelding: Met dank aan Square Enix Games